DHA YURT BÜLTENİ - 1

Obruklar köylülerin kabusu oldu



Çankırı\'nın merkeze bağlı İnandık Köyü\'nde 5 yıl önce oluşmaya başlayan obruklar nedeniyle, köyün yeni bir yere taşınması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalar sürdürülürken, tedirgin olan köylüler çalışmaların hızlandırılmasını istediler.

Çankırı\'ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan İnandık Köyü\'nde 5 yıl önce oluşmaya başlayan obruklar, köy halkını tedirgin ediyor. Yaşanan bu olay sonrası, köyün yeni bir yere taşınması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

\"BİZLER SÜREKLİ TEDİRGİNİZ\"

Köy muhtarı 50 yaşındaki Salih Karaca, obruklar nedeniyle köylerinde insanların sürekli huzursuz ve tedirgin olduğunu belirterek, \"Bizler köyümüzün bir an önce taşınmasını ve yeni konutların acilen yapılmasını bekliyoruz. Van\'dan Bolu\'ya oradan da bize konteynır konutlar gönderildi. Ancak içerisindeki elektrik tesisatları bozuk ve oturulacak durumda değil. Bu nedenle köylü evini de bırakamıyor ama bizler sürekli tedirginiz. Yetkililerden çalışmaları hızlandırıp Ankara yolu kenarına yapılacak konutlarımızı bir an önce tamamlamalarını bekliyoruz. Çevresindeki etki alanı ile birlikte 60 ve 130 metre çapında 15 metre derinliğinde iki büyük obrukta ve çevresinde ölçüm yapan yetkililer bu bölgede büyük yeraltı boşluklarının oluştuğunu söylüyorlar. Köy içindeki evlerin de duvarlarında çatlaklar var, obruklar yüzünden köyden göç eden aileler var. 2015 yılında ikinci büyük obruk oluştuğunda deprem olmuş gibi sallandık. Ancak daha sonra obruk olduğunu gördük. Hepimiz tedirginizö dedi.

\"ARAZİDE TRAKTÖRLERLE ÇALIŞIRKEN ÇOK KORKUYORUZ\"

Köy sakinlerinden Nurettin Aktürk, köylülerin çiftçilik yaparak geçimlerini sağladığını belirterek, \"Arazide traktörlerle çalışırken acaba göçecek mi diye diken üstünde duruyoruz. Hasat zamanı biçerdöverler bile bizim köyü riskli buldukları için gelmek istemiyor. Rica minnet getirtiyoruz. Yetkililerden tek isteğimiz evlerimizin taşınma işini hızlandırmalarıdır\" diye konuştu. Obruklar yüzünden Ankara\'dan köye gelemediğini belirten 65 yaşındaki Veysel Araç ise evinde ciddi hasar olduğunu ve devletten bir an önce yeni konutlara taşınmak istediklerini söyledi. Yetkililer ise 2015 yılında yapılan müracaat üzerine köyde inceleme başlattıklarını, 65 haneli ve 150 kişinin yaşadığı İnandık Köyü\'nün derinliği 15 metreyi bulan obruklar nedeniyle taşınmasına karar verildiğini söylediler. Yetkililer Ankara Yolu kenarında köye 1,5 kilometre mesafede ve 47 bin metrekarelik alanda kurulacak yeni köy arazisinde 65 konut ve 47 ahır için hak sahipliği oluşturduklarını da ifade ettiler.

Haber-Kamera: Ethem YENİGÜRBÜZ /ÇANKIRI,(DHA)

\'Canlı bomba\' olduğunu söyleyince, minibüste panik yaşandı



GAZİANTEP\'ten Kahramanmaraş\'a giden yolcu minibüsüne binen üniversite öğrencisi Ercüment Y., \'Canlı bomba\' olması için vücuduna iğne yapılıp hipnoz edildiğini öne sürüp kendisine yardım edilmesini istedi. Minibüste korkuya yol açan ve polisin herhangi bir suç unsuru bulmadığı Ercüment Y., gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Sani Konukoğlu Bulvarı\'nda meydana geldi. Gaziantep\'ten Kahramanmaraş\'a yolcu taşıyan minibüse binen Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ercüment Y., \'Canlı bomba\' olması için vücuduna iğne yapılarak hipnoz edildiğini öne sürüp kendisine yardım edilmesini istedi. Bunun üzerine minibüste panik yaşanınca, şoför aracı durdurdu. Korkuya kapılan yolcular, minibüsten tehliye edilirken, Ercüment Y. ise sırt çantasını açıp içerisindeki bilgisayarı göstererek bomba olmadığını söyledi.

İhbarla olay yerine gelen polisler, yolu trafiğe kapatıp Ercüment Y.\'nin üstü ile sırt çantasını aradı. Suç unsuruna rastlanılmayan Ercüment Y., gözaltına alındı. Ekipler, öğrencinin bilgisayarına da el koyarken, minibüs yolcularıyla yoluna devam etti ve yol yeniden ulaşıma açıldı. Ercüment Y.\'nin terörle bağlantısı araştırılıyor.

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU /GAZİANTEP,(DHA)

Cinayet anı güvenlik kamerasında

DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde, 49 yaşındaki Hüseyin Kayrak bir alışveriş merkezinin otoparkında av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olay anı otoparktaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi\'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Otoparka park ettiği 35 APD 24 plakalı hafif ticari aracının yanına gelen zeytinyağı üreticisi Hüseyin Kayrak, yanına yaklaşan 2 kişiden birinin ateşlediği av tüfeğiyle vuruldu. Kayrak kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, göğsünden vurulan Kayrak\'ın öldüğünü belirledi. Kayrak\'ın cesedi, savcının incelemelerini ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Cinayetin işlendiği anlar, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, aracın sağ kısmından iki kişinin yaklaştığı, öndeki kişinin elindeki av tüfeğiyle Kayrak\'a ateş ettikten sonra kaçtıkları görülüyor.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN /DENİZLİ,(DHA)

Su borusu patlaması sonucu oluşan çukura otomobil düştü



ADANA\'da içme suyu ana hat borusunun patlaması sonucu yol çöktü. Bu sırada yoldan geçerken açılan çukura düşen otomobilin sürücücü, olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı\'nda meydana geldi. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı\'nda geçen Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon (ASKİ) Müdürlüğü\'ne ait içme suyu ana hat borusunun yüksek basınçla patlaması sonucu, yolda göçük ve taşkın oluştu. Bu sırada yoldan geçen Levent Göler\'in idaresindeki 34 LG 8812 plakalı otomobil, açılan göçüğe düştü. Göler, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, haber verilmesi üzerine ASKİ yetkilileri ana boru hattına gelen suyu kesti, bölgeye iş makineleri sevk edildi. Yolun sağından gittiği sırada arkadan gelen ambulansa yol vermek için şerit değiştirince içi su ile dolan çukura düştüğünü belirten Göler, \"Su birikintisi vardı. Tereddüt ettim geçip geçmemek konusunda. Kaldırım gibi görünüyordu. Hafiften ilerleyince sonrasını siz de gördünüz\" diyerek yaşadıklarını anlattı. Yolu kaplayan su kısa sürede tahliye edilirken, çukura düşen otomobil de iş makineleri yardımıyla çıkartıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, patlayan boruyu değiştirip, çöken yolu onarmak için çalışmalara devam ediyor.

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

Eski kulüp başkanı, eski teknik direktörü darp etti



SAMSUN\'un Çarşamba ilçesinde bugün oynanan Çarşambaspor-Fatsa Belediyespor maçında protokol tribününde olaylar çıktı. Çarşambaspor\'un eski başkanı Çarşamba İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi olan Dr. Turan Bilgin ile protokolde bulunan bazı kişiler, çıkan tartışmanın ardından kulübün eski teknik direktörü İbrahim Hancı\'yı darp etti. Olayları polis güçlükle ayırdı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4\'ncü Grup’ta Çarşambaspor lider Fatsa Belediyespor’u konuk etti. Çarşambaspor gergin geçen maçı 2-1’lik skorla kaybetti. Maç esnasında ise protokol tribününde bulunan Çarşambaspor’un eski Başkanı Turan Bilgin ile eski teknik direktörü İbrahim Hancı arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu eski başkan Dr. Turan Bilgin protokolde bulunan bazı kişilerle birlikte İbrahim Hancı\'yı darp etti. Olaylar görevli olan polislerin müdahalesiyle güçlükle sonlandırıldı. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar daha sonra ifade vermek üzere Çarşamba Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Haber: Hakan AKGÜN /SAMSUN,(DHA)

Bursa\'da 44 suçtan aranan şüpheli yakalandı



BURSA\'da 44 ayrı suçtan aranan şüpheli polisle girdiği kovalamaca sonucu yakalandı. Yunus Tosun, gözaltına alınırken rahat tavırları ile zdikkat çekti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri 44 ayrı suçtan aranan 28 yaşındaki şüpheli Yunus Tosun’u teknik takibe aldı. Polis, plakasız otomobille seyahat eden Yunus Tosun’u durdurmak istedi. Tosun ‘dur’ ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Takip sonucu polis araçlarıyla önü kesilen Tosun, kaçamayacağını anlayınca bu kez otomobilinin kapılarını kilitledi.Polis, otomobilin sağ ön camını kırıp kapısını açtıkları otomobilden indirdikleri Tosun\'u gözaltına aldı. Şüpheli ardından Tosun\'u Gasp ve Hırsızlık Büro Amirliği\'ne teslim etti.

Emniyete götürülen Tosun, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı, şüphelinin yüksek sesle “Adalet yerini bulur babam, sen rahat olö diye bağırdı. Tosun ‘Neden yaptınız?’ sorusu üzerine gazetecilere “Sen sor diyeö cevap verdi.

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)

Zeytin toplarken kayalık zemine düştü



MUĞLA\'nın Dalaman ilçesinde zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan kayalık zemine düşen 74 yaşındaki Nezir Türkmen, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından yaklaşık 4 saatlik çalışma sonrasında kurtarıldı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Şerefler Mahallesi Karadere mevkiinde meydana geldi. Nezir Türkmen oğluyla birlikte dağlık alandaki bahçesine, zeytin toplamaya gitti. Türkmen, çıktığı ağacın dalının kırılmasıyla yaklaşık 2 buçuk metreden kayalık zemine düştü. Babasını kendi çabalarıyla dağdan indiremeyen Murat Türkmen\'in durumu bildirmesi üzerine, olay yerine Dalaman ve Fethiye UMKE ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle bölgeye iple kurtarma istasyonu kuruldu. Sedyeye alınan Nezir Türkmen, ekipler tarafından yaklaşık 3 saat taşınarak dağdan indirildi. Türkmen, burada bekletilen ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kalça kısmında kırık olduğu belirtilen Türkmen\'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Oğul Murat Türkmen, \"Babam zeytin toplarken dalın kırılmasıyla düştü. Kayalık zemine düştükten sonra yaklaşık 4 metre yuvarlandı. İlk olarak bir arkadaşımı aradım yardım istedim. Ama faydası olmadı, bunun üzerine 112\'yi aradım. Gelen ekiplere çok teşekkür ederim. Onlar olmasa aşağıya indiremezdim.\" dedi.

Haber-Kamera: Cihan KAYA /DALAMAN(Muğla),(DHA)

Develer 41 yıl sonra Atça Arenası\'nda güreşti

AYDIN\'ın Sultanhisar ilçesinin kırsal Atça Mahallesi\'nde 41 yıl aradan sonra dördüncüsü düzenlenen deve güreşleri ilgi büyük oldu.

Nazilli\'nin kırsal bozyurt, Aslanlı ve Bereketli mahallerinin oluşturduğu güreş komitesi tarafından Atça Deve Güreşi Arenası\'nda düzenlenen ve Ege ile Marmara Bölgeri\'nden gelen 90 namlı devenin kıyasıya mücadele verdiği güreşlere ilgi büyük oldu. Nazilli\'de uygun arena olmaması nedeniyle Atça\'da düzenlenen güreşleri, AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, MHP\'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, AK Partili Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı\'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi izledi. Güreşleri bazı vatandaşlar, piknik yaparak izledi. Nazilli\'nin kırsal mahallerinden Bozyurt Muhtarı Ali Esgin, Aslanlı Mahallesi Muhtarı İbrahim Topçuoğlu ve Bereketli Mahallesi Muhtarı Mehmet Aktaş\'ın ortaklaşa aldıkları kararla 41 yıl aradan sonra düzenlenen deve güreşleri ile geleneğin yaşatılması sevinçle karşılandı. Bozyurt Mahalle Muhtarı Ali Esgin, \"Bu festivaller ile deve güreşlerimizde geleneksel Yörük kültürümüzü devam ettirmeyi hedefliyoruz\" dedi.

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK /SULTANHİSAR(Aydın),(DHA)

Samsun\'daki \'Hamsi Şöleni\'nde 10 ton hamsi dağıtıldı

SAMSUN\'un Atakum Belediyesi\'nce, \'3\'üncü Hamsi Şöleni\' düzenlendi. Samsunlulara etkinlikte 10 ton hamsi dağıtıldı.

Atakum Belediyesi\'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği \'Hamsi Şöleni\', sahil yolunda gerçekleştirildi. Yöre sanatçılarının şarkı söylediği, halk oyunları gösterisinin yapıldığı etkinlikte 10 ton hamsi pişirilerek, dağıtıldı. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, hamsi şenliğiyle ilgili \"Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan geçiyoruz. \'3\'üncü Hamsi Şöleni\'ni düzenleyerek, birlikteliğimizi, beraberliğimizi ülkemize yansıtalım istedik. Vatandaşlarımıza 10 ton hamsi dağıttık\" dedi. Etkinliğe Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin ve ilçe belediye başkanlarıyla sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN /SAMSUN,(DHA)

