DHA YURT BÜLTENİ - 1

Freni boşalan kamyon, mahalleyi savaş alanına çevirdi

Kaza güvenlik kamerasında



HATAY\'da freni boşaldığı iddia edilen hurda demir yüklü kamyon, 3\'ü park halinde, 4 araca çarpıp, önünde sürükleyerek, yine park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi. Kamyon şoförünün yaralandığı kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Altınözü-Antakya karayolunun Narlıca Mahallesi\'nde meydana geldi. Altınözü İlçesi\'nden yüklediği hurda demir yüküyle Antakya yönüne giden Sadık Bolat yönetimindeki 31 0007 023 plakalı vinçli kamyonun freni boşaldı, aynı yöne giden Alaattin Yıldız yönetimindeki 42 DJ 570 plakalı otomobile çarptı. Yıldız yönetimindeki otomobille, yol kenarında park halindeki 31 AVY 19 plakalı hafif ticari araç, 31 DK 923 plakalı otomobil ve 31 AZ 825 plakalı kamyonete çarpıp önünde sürükleyen kamyon, 42 FIH 11 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, kamyon şoförü Sadık Bolat yaralandı, araçlar adeta hurdaya döndü. Bolat, olay yerine sevk edilen ambulansla Hatay Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Görgü tanıkları, otomobile çarpıp önünde sürükleyen kamyonun sürücüsünün, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için ara yola girmek için direksiyon kırdığını söyledi. Tanıklar, ancak aşırı hızlı olan kamyonun yan yatıp, park halindeki araçları da önüne katarak otomobilin üzerine devrildiğini belirtti.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kaza anı, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yarsıdı. Görüntülerde, yan yatan kamyonun önüne gelen araçları alevler çıkararak sürüklediği, kazanın ardından çevredekilerin olay yerine koşturdukları görüldü. Yol kenarında aracının yanındaki bir kişinin de kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulduğu ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri genel görüntüsü

- Kaza yapan araçların görüntüsü

- İtfaiye ve polis araçlarının görüntüsü

- Kaza anı güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK / HATAY,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bandırma\'da otomobil denize düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Kurtarma anları vatandaş kamerasında

BALIKESİR\'in Bandırma İlçesi\'nde sürücüsünün park etmek için manevra yaptığı otomobil, denize düştü. Kazada, sürücü ölürken, camları ve kapıları kırıp, boyunlarına kadar suda yardım bekleyen 3 kişi, yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Bandırma İlçesi Çelebi Limanı\'nda meydana geldi. Mehmet Alakuş\'un (37), park etmek için manevra yaptığı, plakası öğrenilemeyen otomobil, denize düştü. Otomobilde bulunan Ahmet Şimşek (28), Mustafa Karakaya (33) ve Mustafa Gürbüz (68), camları ve kapıları kırıp, yaralı olarak aracın üzerine çıktı. Sürücüsü Mehmet Alakuş ise çıkmayı başaramadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgedeki balıkçılar, boyunlarına kadar suyun içinde kalan Ahmet Şimşek, Mustafa Karakaya ve Mustafa Gürbüz\'ü tekneye alarak kurtardı. 3 yaralı, ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Durumu ağır olan yaralılardan Mustafa Karakaya, Balıkesir\'e sevk edildi.

Kurtarma ekipleri, Mehmet Alakuş\'u kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla Alakuş\'un cesedine ulaşıldı. Alakuş\'un cesedi, yapılan incelemenin ardından Bandırma Devlet Hastanesi\'nin morguna götürüldü.

O ANLARI ANLATTI

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Mustafa Gürbüz, gümrükte bekleyen gemiyle ithal edilen angusları almak için geldiklerini belirterek \"Çok yağmur yağıyordu. Şoför Mehmet\'e tam arabayı bir köşeye çek diyecektim. Bir baktım ki; araba ters döndü. Arabanın içinde bağırdık. Daha sonra ben arka kapıyı ayağımla kırdım. Arkadaşlara panik yapmayın dedim. Salavat getirdik. Daha sonra arabanın üstüne çıktık, bağırıp yardım istedik, araba battı, biz açıkta kaldık. Yüzme de bilmiyordum Allah yardım etti\" dedi.

OTOMOBİL DENİZDEN ÇIKARILDI

Balıkesir\'in Bandırma İlçesi\'nde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazada, denize düşen 33 DKG 54 plakalı otomobil, çıkarıldı. İtfaiye ve 911 Arama- Kurtarma ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmalarla karaya çıkarılan otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Liman kapısı

- Görevliler ve yakınları

- Ambulanslar kurtarma çalışmaları

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- Vatandaş kamerası (kurtarma anları)

- Mustafa Gürbüz ile röportaj

- Mehmet Alakuş\'un hastaneye getirilmesi

- Detaylar

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- Aracın kurtarma çalışmaları

- Cesedin denizden çıkarılması

- Detaylar

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ / Bandırma, (BALIKESİR) DHA-

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Traktör uçuruma yuvarlandı, 2 ölü

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, dağda kestikleri odunları yükledikleri traktör ile evlerine getiren İlhan Sarıkaya (77) ve komşusu Tahir Demirel traktörün, uçuruma yuvarlanması sonucu öldüler.

İnegöl İlçesi Tuzla Mahallesi\'nde oturan İlhan Sarıkaya (77) ve komşusu Tahir Demirel (65) birlikte sabah saatlerinde odun kesmek için 16 CHC 35 plakalı traktör ile ormanlık alana gittiler. İzinli kesim yaptıktan sonra yükledikleri odunlarla evlerine dönmek için yola çıkan İlhan Sarıkaya ve Tahir Demirel, Soğuksu Mevkiine geldiklerinde traktör kontrolden çıkarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandılar. Ağaçlara çarparak takla atan traktör parçalara ayrılırken traktörün üzerindeki sürücü İlhan Sarıkaya ve Tahir Demirel olay yerinde hayatlarını kaybettiler.

Akşam evlerine dönmeyen İlhan Sarıkaya ve Tahir Demirel\'in yakınları ormanlık alanda yaptıkları aramalarda gece saat 02.00\'de kaza yerini bularak durumu Jandarma ve 112 Acil servis ekiplerine bildirdiler. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede İlhan Sarıkaya ve Tahir Demirel\'in öldüklerini belirledi. Cumhuriyet Savcısı olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesetler yakınları tarafından uçurumdan zorlukla yukarıya çıkarılarak otopsi yapılmak için Devlet Hastanesi Morgu\'na götürüldü. Tahir Demirel\'in amcasının oğlu AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Adem Demirel ve yakınları olay yerine geldiler. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri genel görüntü

- Traktör ve ölülerin olay yeri görüntüleri

- Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: BURSA (DHA)

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Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü



ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı 63 yaşındaki Mahmut Demir, öldü.

Kaza, akşam saatlerinde Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı üst köprü girişinde meydana geldi. 59 yaşındaki Alaattin Yavaş yönetimindeki 67 TD 770 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Mahmut Demir\'e çarptı. Ağır yaralanan Demir, ihbar üzerine gelen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Demir, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Polis, araç sürücüsü Yavaş\'ı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri

-Mahmut Demir\'e sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Mahmut Demir\'in ambulansa alınması

-Polislerin olay yerinde ölçüm yapması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Motosikletin çarptığı minibüs devrildi, motosikletteki çift yaralandı



BOLU\'da motosikletin çarptığı minibüs devrildi. Kazada, savruldukları minibüsün içerisinde sıkışan motosiklet sürücüsü 25 yaşındaki Samet Bayraktar ile yanındaki 22 yaşındaki kız arkadaşı Funda Gürbüz, ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Şair Sinasi Sokak\'ta meydana geldi. Samet Bayraktar yönetimindeki 16 SFF 51 plakalı motosiklet, Atilla Soğulu yönetimindeki 14 EU 100 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. Motosiklet sürücüsü Bayraktar ile arkasında bulunan kız arkadaşı Funda Gürbüz, devrilen minibüsün kapısından içine savruldu. Minibüste sıkışan motosiklet tutkunu çifti, UMKE ve itfaiye ekipleri kurtardı. Minibüs sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Ağır yaralanan Samet Bayraktar ve Funda Gürbüz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırıldı.

Polis, minibüs sürücüsünün, vücudunda çizik dahi bulunmayan Atilla Soğulu\'nun değil de başka biri olabileceğinden şüphelendi. Soğulu, \'minibüsün sürücüsü sen değilsin, kazayı kim yaptıysa o gelsin\' diyen ekiplere, kazaya kendisinin yaptığını söyledi.

Parmak izi alınan Atilla Soğulu, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçlar

-Devrilen minibüs

-Motosikletlinin minibüs içinden çıkarılması

-Kaza yerindeki kalabalık

-Minibüs sürücüsü ile polisin \'şoför sen değilsin\' diyalogları

-Motosikletli çiftin birlikte çektiği videolar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Apartman dairesindeki yangında 4 kişi dumandan etkilendi



İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde bir apartmanın 6\'ncı katında çıkan yangında, 4 kişi dumandan etkilendi.

Akşam saatlerinde Kazım Dirik Mahallesi 232 Sokak\'taki 7 katlı binanın 6\'ncı katında, yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek, kısa sürede yangını söndürdü. Evde dumandan zehirlenen 4 kişi, ambulanslarla Ege Üniversitesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ekiplerden görüntü

- Yaralıların ambulansa bindirilmesinden görüntü

- Kalabalıktan görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Eskişehir\'de Iraklı ailenin kaldığı evde yangın çıktı

ESKİŞEHİR\'de Iraklı sığınmacıların kaldığı tek katlı evin çatı arasında elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Piknik tüpünün de patladığı yangında dumandan etkilenen ve inşaat işçileri tarafından dışarı çıkartılan 3\'ü kadın, 3\'ü de çocuk olan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Çamlıca Mahallesi Limon Çiçeği Sokak\'ta meydana geldi. Iraklı ailenin kirada oturduğu tek katlı evin çatı arasında elektrik kontağından yangın çıktı. Evin karşısındaki inşaata çalışan işçiler, evde bulunan Hediye Allami (75), gelinleri Asil Allami (43) ve İban Allami (37) ile torunları Abdullah (12), Mustafa (10) ve Mina Allami\'yi (9) dışarı çıkardı. Yangın, gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen Iraklı 3 kadın ve 3 çocuk, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken inşaat işçilerinden Resul Danışman ve Onur Tuncer, \"Evin çatı aralığında Iraklı aile yemek yapıyormuş. Elektrik kontağından yangın çıkmış. Dumanları görünce içeriye girip evde bulunan kadınları ile çocukları dışarı çıkardık. Bu sırada tüpgaz patladı. Patama nedeniyle kimseye bir şey olmadı. Dumandan etkilenen kadınlar ve çocukları ambulanslarla hastaneye götürdüler\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Çatının görüntüsü,

-İtfaiye aracının ve ekiplerin,

-İnşaat işçilerinin olayı anlatması,

-İtfaiye araçlarının,

-Evde bulunmayan Iraklı\'nın ve ev sahibinin konuşmasından çekilen görüntü

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Otomobil alev alev yandı



BURSA\'nın İnegöl İlçesi\'nde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

İnegöl İlçesi Cuma Mahallesi\'ndeki açık otoparkta Erhan Aşa\'nın çalıştırdığı 16 F 4586 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, Aşa aracı terk edip, itfaiyeye haber verdi. Yanan otomobilde meydana gelen patlamalar, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Gelen ekipler, Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücü Erhan Aşa büyük üzüntü yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Aracın alev alma ve patlama anı görüntüleri

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kaçak ve organizatörler arasında kavga

Yasa dışı geçiş kavgaya takıldı

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, yasa dışı geçişin gecikmesi nedeniyle çıkan kavgada 15\'i kaçak diğerleri organizatör 20 kişi polis tarafından yakalandı.

Bitez Mahallesi\'ndeki bir apart otelde kalan Suriye ve Iraklı uyruklu 15 kaçak, kendilerini sürat teknesiyle Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na (Kos) götürecek 2\'si Türk, 2\'si Suriyeli ve 1\'ı Iraklı 5 organizatörle geçişin gecikmesi nedeniyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce apart otelde kalan yerli ve az sayıdaki yabancı turist, polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 15 kaçak ile 5 organizatörü yakaladı. Ayrıca olayda kullanılacak sürat teknesi de ele geçirildi. Yakalananlar emniyete götürüldü. Organizatörlerden birinin görüntü alan basın mensuplarına \"Kardeşim çekecek ne var bizde işimizi yapıyoruz\" demesi dikkat çekti. Olayla ilgili 2 otel çalışanı ifade için karakola götürüldü. Kaçakların 4 gün önce İstanbul\'dan Bodrum\'a getirildikleri, bu sürede bekletildikleri, 2\'şer bin dolar isteyen organizatörlerin bu parayı 3\'er bin dolara çıkarmak istemesi nedeniyle tartışma ve kavganın çıktığı iddia edildi.

Yakalananlardan Suriyeli 34 yaşındaki öğretmen Vahabi Secaaattin\'in emniyetteki sözlü ifadesinde, \"2\'şer bin dolarımızı aldılar. Ancak ne gün götürecekleri belli değildi. Önce hemen götüreceklerini söylediler. Ardından yoğun güvenlik ve risk var, bu nedenle fiyatı 3 bin dolar yapıyoruz, yoksa götürmeyiz deyince kavga çıktı. Türk ve Suriyeli organizatörler kendi aralarında da anlaşamıyorlardı\" dediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Otele yapılan baskın anı göçmenlerin görüntü

- Gözaltına alınan organizatörler sürat teknesinin yanında

- Organizatörlerin üstlerinin aranması ve ellerinin kelepçelenmesi

- Operasyonu şaşkınlıkla izleyen turistlerden görüntü

- Otelden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Aynı işyerini birer gün arayla iki defa soydular

Güvenlik kamerası görüntüleri

ANKARA\'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan beyaz eşya dükkanı, birer arayla iki kez soyuldu.

İlçenin Atatürk Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde bulunan Azmi Akgül\'ün işlettiği beyaz eşya bayisine geçtiğimiz Çarşamba günü sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler girdi. Bu sırada beyaz eşya bayisinin üst katında oturan Azmi Akgül\'ün ağabeyi Nazmi Akgül evinin balkonundan hırsızların dükkanı soyduğunu fark edip bağırmaya başlayınca 4 televizyon çalan hırsızlar otomobillere binip kayıplara karıştı. Aynı hırsızlar ertesi gün yine sabaha karşı tekrar dükkana gelip rafta kalan diğer 4 televizyonu ve bir elektrik süpürgesini alarak tekrar kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, her iki olayda hırsızların her iki olayda farklı otomobillerle geldiği ve maske ve eldiven kullandıkları görüldü.

Yaklaşık 20 bin lira zararının olduğunu söyleyen dükkan sahibi Azmi Akgül, \"Hırsızların rahat tavırlarını görünce insan canından endişe duyuyor, adamlarda korku falan yok. Bulvar üzerinde merkezde bulunan bir yer nasıl bu kadar rahat girebiliyorlar hayret verici\" dedi. Polis güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, kaçan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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Güvenlik kamerası kayıtları

Dükkandan detay görüntüler

Dükkan çevresinden detaylar

Alarm ve kamera sistemlerinden detaylar

Birinci katta oturan Hazmi Akgül\'ün evi

Dükkan sahibi Azmi Akgül ile röp

Ağabey Nazmi Akgül ile röp

Haber-Kamera: Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN,(Ankara),(DHA)-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Şırnak\'ta öldürülen PKK\'nın üst düzey yöneticisi toprağa verildi

Kandil\'de hdp heyeti ile görüşmüştü



ŞIRNAK\'ta, düzenlenen hava operasyonunda etkisiz hale getirilen, aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride bulunan PKK terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden, \'Delal Amed\' kod adlı Hülya Eroğlu\'nun cenazesi, Diyarbakır\'da toprağa verildi. Cenazeye HDP\'li mlletvekilleri de katıldı.

PKK\'nın kadın örgütlenmesi olan YJA Star\'ın en tepesinde bulunan ve İçişleri Bakanlığı\'nın aranan teröristler listesinin kırmızı kategorisinde yer alırken, 13 Kasım\'da Şırnak\'ın Bestler-Dereler bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda öldürülen PKK\'lı terörist Hülya Eroğlu\'nun cenazesi, Şırnak\'tan Diyarbakır\'a getirildi. Yeniköy Mezarlığı\'na güvenlik güçlerinin aldığı önlemlerle getirilen terörist Eroğlu\'nun cenazesine, HDP Mililetvekilleri Feleknaz Uca, Sibel Yiğital ve Berdan Öztürk ile yakınları katıldı. Dini vecibelerin yerine getirilmesinden sonra Eroğlu\'nun cenazesi, toprağa verildi.

KANDİL\'DE HDP HEYETİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Başına 4 milyon lira ödül konulan, KCK\'nın yürütme konseyi üyelerinden biri olan 43 yaşındaki PKK\'lı Hülya Eroğlu, çözüm süreci sırasında Kandil\'e giden HDP heyeti ile yapılan bazı görüşmelere de katılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenazenin camiden çıkarılması

-Cenazenin taşınması

-PKK\'lının toprağa verilmesi

Haber-Kamera: Burak EMEK / DİYARBAKIR,(DHA)-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Rus milyarderin yelkenli yatı Marmaris\'te

RUS milyarder Andrey Igorevich Melnichenko\'nun dünyanın en pahalısı olma özelliğine sahip \'Sailing Yacht A\' isimli yelkenli yatı Muğla\'nın Marmaris İlçesi\'ne geldi.

Dünyanın 14\'üncü zengini Rus milyarder Andrey Igorevich Melnichenko\'nun siparişi üzerine 2015 yılında denize indirilen 290 milyon sterlin değerindeki dünyanın en büyük ve en pahalı yelkenli yatı \'Sailing Yacht A\', Marmaris\'e geldi. Dün saat 16.00 sıralarında körfeze giriş yapan yelkenli, görenlerin ilgisini çekti. Yat Limanı\'nda yürüyüş yapan ve kafeteryalarda oturan vatandaşlar cep telefonlarıyla çekim yaptı.

Lüks yat için, Aliağa\'dan getirilen 23 tanker ile 750 bin litrelik yakıt ikmali yapılacağı öğrenildi.

YATIN ÖZELLİKLERİ

142.6 metre boyunda ve 91.4 metre genişliğindeki yatta 1.8 ton ağırlığında kurşun geçirmez bombeli camların kullanıldığı dev bir sualtı izleme odası yer alıyor. 100 metre uzunluğundaki yelkenli direkleri yer alıyor. Ana yelken açıldığında 1767 metrekare alanı kaplıyor. Pitch kontrollü pervanelere ve hibrid-dizel-elektrikli makineleri ile 21 deniz mili seyir hızına sahip. Tam yol aldığında 30 deniz miline kadar ulaşabiliyor. 50 personelin bulunduğu yelkenli lüks yat, 20 yolcuya hizmet sunuyor. Üç yüzme havuzu ve özel odalarındaki banyo aparatlarının altın kaplama olduğu belirtilen yatta, askeri gemilerde bulunan özel güvenlik önlemleri bulunuyor. Her suitte uydu bağlantıları, ısıtmalı-soğutmalı eşyalar, vücut ısısına göre klima kontrolü yapabilen spor salonu, sağlık kontrolü yapan cihazlar bulunuyor.

ANDREY IGOREVICH MELNİCHENKO KİMDİR?

Sovyetler Birliği\'nin dağılması ardından Rusya\'nın en zengin milyarderlerinden biri olan Andrey Igorevich Melnichenko, 1993 yılında ülkesinin büyük özel bankalarından biri olan MDM\'yi satın aldı. İlerleyen yıllarda bankanın tek hissedarı konumuna yükseldi. Sibirya Kömür ve Enerji Şirketi (SUEK) ve Kimyasal Şirketi \'Euochem\'i satın alarak geliştirdi. Satın aldığı işletmeleri 20 yılda kara geçirerek 11.5 milyar dolar servet ile dünyanın 14\'üncü zengini oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yelkenli yatın körfezdeki görüntüsü,

-Yelkenli yatı görmeye gelen vatandaşların görüntüsü.

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kayalıklarda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı

ADIYAMAN\'da sarp kayalıklarda mahsur kalan 5 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Balyan beldesinin Çatdere köyünde meydana geldi. Mehmet Toluk\'un otlattığı keçilerden 5\'i, sarp kayalıklardan atladı. Keçilerin atladığını gören Toluk\'un çabalarına rağmen kayalıklarda mahsur kalan hayvanlar çıkarılamadı. Keçileri kurtaramayan Toluk, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye erleri, ekipmanlarıyla birlikte 2 kilometre yürüyerek keçilerin mahsur kaldığı alana ulaştı. Sarp kayalıklara bağladıkları halatlar ile keçilerin bulunduğu alana inen itfaiye erleri, hayvanları yukarıya çekti. Mahsur kalan keçiler kurtarılırken, Mehmet Toluk itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- İtfaiye ekiplerinin yürümesi

- Keçilerin bulunduğu alan

- İtfaiye ekiplerinin hazırlığı

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Mahir ALAN-Kamera: ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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