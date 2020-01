DHA YURT BÜLTENİ - 1

Irak\'ın kuzeyinde, 2 uzman çavuşu şehit eden 3 PKK\'lı öldürüldü



IRAK\'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bögesinde PKK\'lı 3 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Hakkari Valiliği, öldürülen teröristlerin, iki gün önce aynı bölgede 2 uzman çavuşun şehit olduğu saldırının failleri olduğunu açıkladı.

Hakkari\'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi\'nin karşısında bulunan Irak\'ın Avaşin Basyan bögesinde, arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK\'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında 2 uzman çavuşun şehit olduğu yerin 4 kilometre güneyinde, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile 3 terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye hava harekatı düzenlendi. F-16 savaş uçakları, teröristlerin bulunduğu bölgeyi bombaladı. Harekatta teröristler etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliği\'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, teröristlerin uzman çavuşları şehit edilmesi olayının failleri olduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: \"15.11.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Derecik Sektörü Kuzey Irak Avaşin Basyan Serabatin Bölgesinde 2 askeri personelin şehit edilmesi olayının failleri olduğu belirlenen 3 bölücü terör örgütü mensubu 17.11.2017 günü Serabatin Bölgesinde İHA ile tespit edilmiş olup; Hava Kuvvetlerinin icra ettiği hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

Görüntü dökümü

-------------------------

-arşiv

-Hava harekatı görüntüleri

Haber: HAKKARİ, (DHA)

===============================

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a Güneysu\'da coşkulu karşılama

Trabzon Havalimanı\'ndan helikopterle Rize\'nin Güneysu İlçesi\'ne geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hemşehrileri tarafından coşkuyla karşılandı. \'Güneysu seninle gurur duyuyor\' sloganları atan kalabalığı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara hediyeler dağıttı. Vatandaşların yanına çağırdığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, söylenenleri anlamayınca yöre şivesiyle, \'Deduğunden anlamayurum ki\' diye karşılık verdi. Erdoğan\'ın bu sözleri, kalabalığı güldürdü.

Otobüsten kalabalığa seslenen ve 2019 seçimlerinin çok önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"2019\'a farklı yürüyeceğiz. Mart ve Kasım\'da Türkiye genelinde bir siyasi reformu sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Herhalde bu evladınızı, bu kardeşinizi, bu yolculukta yalnız bırakmayacaksınız. Bugüne kadar yalnız bırakmadığınız gibi. Güneysu\'dan farklı bir ses duyalım inşallah. Bugüne kadar olduğu gibi\" dedi.

Daha sonra vatandaşlarla tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a kalabalıktan bir kişi \'Mağduruz sizinle görüşmek istiyoruz\' yazılı pankart açtı. Hemşehrileri ile sohbet eden Erdoğan, ardından Merkez Mahallesi\'ndeki konutuna geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Erdoğan\'ın Güneysu\'ya gelişi

-Erdoğan\'ın Konuşması

-Vatandaşlarla sohbeti

-Detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon\'da



CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize, Bayburt ve Gümüşhane\'deki kongrelerine katılmak için Trabzon\'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 21.40 sıralarında Rize, Gümüşhane ve Bayburt\'ta düzenlenecek olan İl kongreleri için \'Ana\' uçağıyla Trabzon\'a geldi. Havalimanında kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan otobüse çıkarak bir konuşma yaptı.

Konuşmasında \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bildiğiniz gibi yarın Rize il kongremizi yapıp, bazı yatırımları gezeceğim. Ondan sonra Bayburt ve Gümüşhane\'ye gideceğim. Ondan sonra da Ankara\'ya döneceğim. Ama Maçka\'da eğer müsaitseler Erenimizin ailesini de ziyaret edeceğimö dedi.

\'TRABZON FARKLI BİR DERS VERECEK\'

Konuşması sırasında kalabalıktan bir vatandaşın sigara içtiğini gören Cumhurbaşakın Erdoğan, \"Sigarayı bırak da sigara yakışmıyor onu at daö ifadelerini kullandı. Önlerindeki 2019 seçimlerinin olduğunu hatırlatan Erdoğan şöyle konuştu:

\"Büyükşehirlere geçtiğimizde Trabzon il kongresine geleceğim. Ve Trabzon il kongresinde siz, hemşerilerimizle bir arada olacağız. O zaman farklı bir heyecanı yaşatacağız. Artık önümüzde 2019 Mart\'ı ve Kasım\'ı var. Hep beraber gerek Mart, gerekse Kasım seçimlerine çok güçlü bir şekilde hazırlamamız lazım. Ben inanıyorum ki Trabzon bu defa çok farklı bir ders verecek. Trabzon\'un bir özelliği var. Hep tek bayrak, tek millet, tek vatan oldu. Bölücüler Trabzon\'a giremedi. Bayrağımıza leke sürmek isteyenler, Trabzon\'a giremedi. Yok \'paralelmiş, oymuş, buymuş\' diyenler, Trabzon\'a giremedi. Bizim Rabia\'mız var. Bunu anlamayanlar da olabilir. Varsın anlamasınlar.\"

Konuşmasının ardından Erdoğan, helikopterle geceyi geçireceği memleketi Rize\'nin Güneysu İlçesi\'ne gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Erdoğan\'ın konuşması

-Havaalanında genel görüntüler

-Detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR-Fatih TURAN-Osman ŞİŞKO-Aytekin KALENDER/TRABZON, (DHA) -

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================

AK Parti\'den istifa eden belediye meclis üyesi CHP\'ye geçti

BAYRAKLI Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karaman, AK Parti\'den istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi\'ne (CHP) geçti. Karaman\'ın yakasına altı oklu rozeti CHP\'li Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ile CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper taktı. Geçtiğimiz Eylül ayında bir başka Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Ali Şenay da, AK Parti\'den istifa ederek CHP\'ye geçmişti.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, bugün CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper ve ilçe kongre delegeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, AK Parti\'den istifa ederek CHP\'ye geçen Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karaman\'a rozet takıldı. Başkan Karabağ yaptığı konuşmada, \"AK Partili meclis üyesi arkadaşlarımız ilçemizdeki gelişmelerin etkisiyle, bunu özellikle vurgulamak istiyorum, hiçbir pazarlık yapmadan, sizinle çalışmak istiyoruz\' dediler. İlk etapta Ali Şenay arkadaşımız geldi. Bugün de Mustafa Karaman arkadaşımız CHP\'li oldu. AK Parti\'den buraya geçmek kolay iş değil. Kendisini kutluyorum\" dedi. Karaman ise, \"2014\'te meclis üyesi seçildim. Hasan Karabağ, beni hiç yalnız bırakmadı. Bana katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte elimizden gelen katkıyı göstererek iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. En büyük Atatürk\" dedi.

\"ATATÜRK\'Ü KÖTÜLEYENLERİ BU PARTİYE ALARAK BİR ADIM İLERİ GİDEMEYİZ\"

Başkan Karabağ, 2019\'da yapılacak yerel ve genel seçimin önemine değinerek, \"Her şeyi tek elden yöneten, atayan bir ülke olma yolunda gidiyoruz. Dünyada kuşatılmış bir ülke olarak kaldık. Sıkıntımız çok. Bu işin kurtuluşunu 100 yıl önce Atatürk söylemişti; \'Yurtta sulh, cihanda sulh\'. Ne söylediyse çıktı. Biz, AKP\'nin kalesi olarak lanse edilen Bayraklı\'da ilk seçimi aldığımızdan sonraki süreçte hem Atatürk dedik hem CHP\'nin altı okunu savunduk hem de oylarımızı artırdık. Aslına inkar eden haramzadedir. Biz CHP\'nin altı okuna sımsıkı sarılmalıyız. Sağdan, Atatürk\'ü kötüleyenleri bu partiye alarak bir adım ileri gidemeyiz\" dedi.

Başkan Karabağ, sözlerine şöyle devam etti: \"CHP, CHP gibi olacak. Nasıl olacak. Sonuna kadar Atatürkçü olacak. Atatürkçü olmayan, bu savunmayı yapmayan CHP iktidara gelemez. CHP Atatürkçü\'dür. Çünkü doğru tektir. Doğru da Cumhuriyeti kuran Atatürk\'ün yoludur. Sol dünya içerisinde Atatürkçülüğe dudak bükerek bakanlar dünyanın en aptal insanlarıdır. Sol ve Atatürkçülük birlikte olur. Çünkü emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşı\'nı veren insan Atatürk\'tür, arkadaşlarıdır. Atatürk\'ü her yerde savunabiliriz. Çünkü Atatürk dünyanın her yerinde heykeli olan bir değerdir. Çinin Mao\'su, Pekin\'deki büyük yürüyüşünden sonra, \'Ben Çin\'in Atatürk\'üyüm\' demiştir. Fidel Castro, \'Biz devrimciliği Atatürk\'ten öğrendik\' demiştir. Bizim söylemimiz, hem cumhuriyet hem demokrasi hem Atatürk olmalıdır. Bunun içinde ırkçılık yoktur. Atatürk, \'Türkiye Cumhuriyeti\'ni Türkiye halkı kurmuştur. Bu halka da Türk milleti denir\' demiştir. Bu kavram içerisinde ırkçılık, etnik ayrımcılık yoktur. Bu kavram içerisinde herkes vardır\"

\"EL ELE OMUZ OMUZA MÜCADELE DEVAM\"

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper ise, \"İnanmak lazım. İnanırsanız hayal edersiniz. Televizyon karşısına geçip belediye başkanını, ilçe başkanını, genel başkanımızı eleştirerek \'bu ülke bir yere varamaz\' diyerek bir şey elde edemeyiz. Bayraklı\'da 2019\'da hem yerelde hem genelde birlik olacak. Geçtiğimiz günlerde Genel Başkanı ziyaret ettim. Orada, \'Örgütten gelen bir başkanımız var. Sokaktaki tüm insanlara, Bayraklı\'da yaşayan herkese kucak açmış, hak hukuk adalet gözeterek hizmet etmeye çalışıyor\' dedim. Bizi, başarımızı tebrik etti. Bundan sonraki süreçte yine ele ele, omuz omuza hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz\" dedi.

Öte yandan, istifasını gün içerisinde noter kanalıyla veren Karaman\'ın geçişiyle birlikte Bayraklı\'daki CHP\'li meclis üyesi sayısı 24\'e yükseldi. AK Parti\'nin meclis üyesi sayısı ise 13 oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- Toplantıdan görüntü

- Rozet takılmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================

Beton mikserinin altında kalarak can verdi

İZMİR\'in Bayraklı İlçesi\'nde, yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altına kalan yaya, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Ankara Caddesi Egemak Kavşağı\'nda meydana geldi. Sanayi tarafından İzmir Adliyesi yönüne yolun karşısına geçmeye çalışan ve henüz kimliği belirlenemeyen erkek yayaya, E.Ç. idaresindeki 35 U 6568 plakalı beton mikseri çarptı. Lastiğin altında kalan yaya can verdi. Kazayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, beton mikserinin şoförü E.Ç.\'yi gözaltına aldı. Yayanın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından kimliğinin belirlenmesi ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Kazadan sonra çevredeki MOBESE kameraları incelemeye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------------

- Beton mikserindn görüntü

- Olay yerinden görüntÜ

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (İZMİR), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================

Gönüllü müezzin, camide ölü bulundu



GAZİANTEP\'te 19 yaşındaki İbrahim Halil Korkmaz, gönüllü olarak müezzinlik yaptığı camide ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi\'nde bulunan Mahmut Erbalcı Camisi\'nde meydana geldi. Gönüllü olarak müezzinlik yapan İbrahim Halil Korkmaz\'ı caminin alt katındaki mescitte hareketsiz uzamış şekilde görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, Korkmaz\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Korkmaz\'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Olayın yaşandığı cami

- Cami içerisindeki ceset

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================

Aksaray\'da zincirleme kaza: 2\'si ağır, 7 yaralı

AKSARAY\'da önündeki TIR\'a çarpıp karşı şeride geçen otomobil, başka bir otomobille çarpıştı, 2\'si ağır, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Ankara karayolunun 13\'üncü kilometresinde meydana geldi. Aksaray yönüne giden Oğuzhan Kılıç (23) yönetimindeki 06 EB 8451 plakalı otomobil, aynı yöne giden Hasan Demir yönetimindeki 34 HZ 9723 plakalı TIR\'a arkadan çarptıktan sonra karşı şeride geçip, Murat Mutlu (30) idaresindeki 68 DD 075 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri Oğuzhan Kılıç ve Murat Mutlu ile Rahime Mutlu (49), Muhammet Emin Mutlu (2), Meryem Mutlu (22), Adnan Menderes Mutlu (5), Adnan Mutlu (54) yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralılar, bölgeye sevk edilen itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı. Kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Murat ve eşi Meryem Mutlu\'nun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Görüntü dökümü:

-----------------------

- Yaralıların araçtan çıkartılması

- Yaralıların ambulanslara alınması

- Kaza yeri genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA))

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================

Arif Razgatlıoğlu\'nun cenazesi Sakarya\'ya getirildi

ANTALYA\'da, trafik kazasında yaşamını yitiren \'Tek Teker Arif\' olarak bilinen Arif Razgatlıoğlu\'nun cenazesi memleketi Sakarya\'ya getirildi.

Antalya\'nın Gazipaşa Mahallesi\'nde meydana gelen motosiklet kazasında yaşamını yitiren motosiklet şovlarıyla tanınan Arif Razgatlıoğlu\'nun cenazesi Antalya\'daki Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı. Türkiye\'nin \'Tek Teker Arif\' olarak tanıdığı ve dünya şampiyonu motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu\'nun babası olan Arif Razgatlıoğlu\'nun cenazesi memleketi Sakarya\'ya getirildi. Cenaze Razgatlıoğlu\'nun yakınları tarafından Adapazarı Yorgalar Mezarlığı\'nın morguna konuldu. Razgatlıoğlu\'nun cenazesi bugün Adapazarı şehir merkezindeki Orhan Camii\'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

Cenazenin morga taşınması ve yakınlarından görüntüler

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) -

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

Eşini yaralayıp, yanındaki erkeği öldüren koca tutuklandı



ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde ayrı yaşadığı eşi Döne Umut T.\'yi (21) kafede pompalı tüfekle yaralayıp, yanındaki Şahin Azgın\'ı (40) ise öldüren Hasan T. (25) tutuklandı.

Manavgat İlçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1001 Sokak\'taki kafeye önceki gece gelen Hasan T., bir süredir ayrı yaşadığı eşi Döne Umut T.\'yi başka bir erkekle aynı masada otururken gördü. Otomobilindeki tüfeği alarak yeniden kafeye gelen Hasan T., önce havaya iki el ateş etti. Eşinin tüfekle ateş ettiğini gören Döne Umut T., yanına gidip engel olmak istedi. Tüfeği ateşlemeye devam eden Hasan T., eşini bacağından vurdu. Araya girmeye çalışan Döne Umut T.\'nin yanında oturan arkadaşı olduğu öne sürülen Şahin Azgın da tüfekten çıkan saçmalarla boynundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Şahin Azgın, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Azgın\'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Adana\'ya gönderildi.

Pompalı tüfeği olay yerinde bırakarak otomobiliyle kaçan Hasan T., Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kısa süre sonra Sülek Mahallesi\'nde yakalandı. Hasan T.\'nin olay sırasında yayında bulunan 3 kişi de gözaltına alındı.

Polis merkezindeki sorgularının ardından şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Hasan T., savcılıkta verdiği ifadede eşinin yanında başka birini görünce anlık bir öfkeye kapıldığını ve çok pişman olduğunu iddia etti. Hasan T., \'kasten öldürme\' suçundan tutuklanırken, diğer 3 kişi ise serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Manavgat adliyesi genel görünüm

- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

- Tutuklanan şüpheli Hasan T.\'nin cezaevine götürülmesi

- Hasan T.\'nin fotoğrafı

Haber. Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) -

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaçlık alana uçtu

BURSA\'da otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden 35 yaşındaki Barış Güven\'in kullandığı araç bariyerleri aşıp yol kenarında bulunan ağaçlık alana uçtu. Hurda yığına dönen ve yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil içinde sıkışan Barış Güven, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Merkez Nilüfer İlçesi Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Mudanya istikametinden şehir merkezi yönüne 16 BEN 40 plakalı otomobiliyle giden 35 yaşındaki Barış Güven, Organize Sanayi Bölgesi Mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerleri aşan otomobil, Sanayi Yolu Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alana uçarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Hurda yığını haline dönen otomobilde sıkışan Barış Güven, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve İtfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hayat tehlikesi bulunmayan Barış Güven, Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------

-Kaza yerinden görüntü

- Yaralıya ilk müdahale yapılması

- Hurda yığınına dönen araç

- Kurtarma ve polis ekipleri

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR / BURSA (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================================

İnegöl\'de özel güvenlik görevlisi canına kıydı

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde bir elektrik şirketine ait trafo istasyonunda çalışan özel güvenlik görevlisi Hüseyin Rehber (35), işyerinde kendi tabancasıyla başına ateş ederek canına kıydı.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki trafo istasyonunda 10 yıldan bu yana özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Hüseyin Rehber, iddiaya göre, saat 16.00 sıralarında, güvenlik odasında başına dayadığı kendi tabancasını ateşledi. Silah sesini duyan arkadaşları odaya girdiklerinde, Rehber\'i kanlar içinde buldu. İhbar üzerine gelen 112 Acil ekibi, evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Rehber\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekonomik sorunlar nedeniyle canına kıydığı iddia edilen Rehber\'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Hüseyin Rehber\'in intihar etmeden önce sosyal medyadan yaptığı \'Önce hayaller ölür, sonra insanlar\' paylaşımı dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Olay yeri görüntü

-Detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

Öldüğü sanılan yaşlı kadının uyuduğu ortaya çıktı



BOLU\'da, 4 gündür haber alamadıkları 60 yaşındaki Fatma Güzin Altıntaş\'ın yalnız yaşadığı evinde öldüğünü sanan komşuları, polise haber verdi. Gelen polis eve girmeye çalışırken kapıyı açan Altıntaş, uyuduğunu söyledi. Altıntaş\'ın üst kat komşusunun, \"Ölmemiş mi, keşke geberseydi. Ölseydi parti verirdim gerçekten\" sözleri dikkat çekti.

Tabaklar Mahallesi Özek Sokak\'ta bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Fatma Güzin Altıntaş\'tan 4 gündür haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenip polise haber verdi. Gelen polis ve 112 sağlık ekipleri, zile bastı, ancak kapıyı açan olmadı. Polis, kapıyı kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı. Bu sırada Altıntaş, kapıyı açarak evde uyuduğunu söyledi.

Apartmandan çıkan bir genç, pencereye çıkan yaşlı kadının üst katındaki komşusuna, Altıntaş\'ın yaşadığı haberini verdi. Penceredeki kadın ise, \"Ölmemiş mi, keşke geberseydi. Ölseydi parti verirdim gerçekten bak. Yakalama kararı var, deli raporu var. Bildiğiniz sorunlu\" dedi.

Fatma Güzin Altıntaş, \"Uyuyakalmışım, derin uyurum. İlaçlarım da biraz kuvvetli, beni ağır uyutuyor. Kapıyı falan hiç duymadım. Sonra kalabalığı görünce korktum\" diye konuştu.

Ölüm şüphesi üzerine eve gelen Cinayet Büro Amirliği polisleri ise kimlik bilgilerini aldığını yaşlı kadını, \"Fatma teyze geçmiş olsun. Kulağın açık olsun. Lambaların da kapalı olunca hepimiz çok korktuk. Senin sağlığın her şeyden önemli. Biraz daha dikkat et. Bir daha kimseyi bu kadar korkutma olur mu?\" diyerek uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

-Evin önündeki polisler

-Komşularla diyaloglar

-Kadının kapıyı açması

-Üst komşunun \'Keşke ölseydi\' demesi

-Yaşlı kadınla röportaj

-Polisin kadını teselli etmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================

Eski polis, kaçak sigarayla yakalandı

HATAY\'da görev yaparken suça karıştığı için 2009\'da meslekten ihraç edilen ve kaçakçılık suçundan aranan eski polis M.Ö., Kahramanmaraş\'ta 4 bin 640 paket kaçak sigarayla yakalandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, Necip Fazıl Şehir Hastanesi yolunda bir otomobili durdurmak istedi ancak sürücü kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu durdurulan araçta yapılan aramada 4 bin 640 paket kaçak sigara ele geçirildi. Araçta bulunan 51 yaşındaki İ.Ö. ile 45 yaşındaki M.Ö. gözaltına alındı. GBT sorguları yapılan şüphelilerden M.Ö.\'nün 2009\'da suça karıştığı için polislikten ihraç edildiği ve kaçaklılık suçundan arandığı ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------------

- Polisin araçları durdurması

- Sigaraların sayılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================================

Kamyonda 26 bin 600 paket kaçak sigara ele geçti

GAZİANTEP\'te durdurularak aranan kamyonda gümrük kaçağı 26 bin 900 paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde plakası ve sürücüsünün ismi açıklanmayan bir kamyonu durdurup arama yaptı. Yapılan aramada kamyonun kasasında gümrük kaçağı toplam 26 bin 900 paket sigara ele geçirdi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Takip edilen kamyon

- Durdurulan kamyon

- Kamyon kasasındaki kaçak sigaralar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

Çaldıkları ve parçalarını söktükleri 2 motosikletten 1 motosiklet yapmışlar

KAHRAMANMARAŞ\'ta düzenlenen operasyonda İstanbul\'un farklı bölgelerden çalınan 2 motosikleti, parçaladıktan sonra birleştirilerek tek motosiklet haline getirilmiş halde ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı motosikletlere yönelik yaptığı çalışmada 5 çalıntı motosiklet ele geçirdi. Operasyonda ele geçirilen motosikletlerin sahiplerini tespit etmek için inceleme yapan polis, motosikletlerden birinin parçalarında farklılık olduğunu belirledi. Motor bloğu ile şasesinde detaylı inceleme yapan ekipler, motosikletin İstanbul\'da 2 farklı semtte çalınan motosikletin parçalarından yapıldığını saptadı. Motosikletler sahiplerine teslim edildi. Bunlardan biri olan Ramazan Akhanım, motosikletinin 15 Kasım\'da evinin bahçesinden çalındığını, yardım istediği polislerin 2 günde bulup kendisine teslim ettiğini belirterek ekiplere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- İki farklı motosikletten oluşturulmuş motosiklet

- Sırayla dizilmiş motosikletler

- Ramazan Akhanım\'ın motosikletini teslim alması

- Akhanımın\'ın motosikletiyle gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================================

Şanlıurfa\'da adliye bahçesinde kavga: 7 yaralı

ŞANLIURFA\'da adliye bahçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Adliyesi\'nin bahçesinde bulunun iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek sonlandırdı. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürülerek tedaviye alınırken, polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Adliye bahçesinde polisin önlem alması

- Sağlık ekiplerinin yaralıyı ambulansa götürmesi

- Kavgaya karışan şüphelileri gözaltına alan polis

- Polis toplanan kalabalığı dağıtması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

Kütahya\'da, silahlı kavgada taksi şoförü yaralandı

KÜTAHYA\'da silahlı kavgada ateşlenen tabancadan çıkan mermi, aracında oturan taksi şoförünün koluna isabet etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, önceki gün saat 04.30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı\'ndaki bir taksi durağının önünde meydana geldi. A.K. ve R.Ö., yolda H.S. adlı kadınla birlikte yürüyen husumetlileri Z.T. ile karşılaştı. A.K. ve R.Ö. araçlarından aldıkları pompalı tüfekle Z.T.\'ye ateş açtı. Z.T. de yanındaki tabancayla karşılık verdi. Bu sırada tabancadan çıkan kurşunlardan biri, durakta, kullandığı taksinin içerisinde oturan İdris Aytaş\'a isabet etti. Şüpheliler kaçarken, kolundan yaralanan Aytaş, çağırılan ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ)Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Duraktaki güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis ekipleri, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan iki pompalı tüfek ve bir tabancaya da el konuldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

-----------------------

-Güvenlik kamerası görüntülerinde pompalı tüfekle ateş edilmesi

-Yaralı taksi şoförünün aracından çıkmasından görüntüler

-Şüphelierin adliyeye getirilirken çekilen görüntü

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================