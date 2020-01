DHA YURT BÜLTENİ - 1

Ağrı\'da çatışma: 1 uzman çavuş şehit (EK)

ŞEHİT MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi ile Erzurum’un Karayazı ilçesi arasında bulunan Eyüpkomu köyü yakınlarında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 23 yaşındaki Uzman Çavuş İbrahim Hakkı Doğan için Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı\'nda tören düzenlendi. Törene Ağrı Valisi Süleyman Elban, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdür Kenan Yıldız, çok sayıda asker, polis ve vatandaş katıldı. Silah arkadaşı tarafından şehidin öz geçmişi okundu. Şehit Doğan\'ın 1.5 yıllık eşi Rukiye Doğan eşinin naaşı başında gözyaşlarına boğuldu. Yapılan duaların ardından şehidin cenazesi memleketi Mersin’in Mezitli ilçesine gönderilmek üzere askeri uçakla uğurlandı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Şehidin tören alanına getirilmesi

- Şehidin eşinin görüntüleri

- Şehidin uğurlanması

Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER /AĞRI,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================================

2)KUZEY IRAK\'TAKİ ŞEHİDİN ACI HABERİ VAN\'DA AİLESİNE ULAŞTI

IRAK\'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK\'lı teröristlerin güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği saldırıda 1 asker şehit oldu, biri ağır, 2 asker de yaralandı. Şehit olan asker Topçu Er Suat Surki\'nin Van\' daki ailesine acı haberi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Murat Zorluoğlu verdi. Dün akşam saatlerinde Kuzey Irak\'ın Gara bölgesinde PKK\'lı teröristler tarafından güvenlik güçlerine yönelik saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte, Van nüfusuna kayıtlı Topçu Er Suat Surki şehit olurken, biri ağır, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle bölgeden alınarak, hastaneye kaldırıldı. Saldırıda şehit olan Surki\'nin Van\'daki baba evine acı haber ulaştı. Aileye acı haberi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ve Jandarma Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş ulaştırdı. Acılı aile gözyaşlarına boğulurken baba Adil ve anne Sarya Surki fenalaştı. Anne ve Babaya ilk müdahaleyi orada bulunan sağlık görevlileri yaparken, baba Adil Surki ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aileye baş sağlığı dileyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, şöyle konuştu:\"Evlat sizin, şehit hepimizin. İnşallah bu terörle mücadele hız kesmeden devam edecek. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmamıştır. Bu şehidimizin kanı da asla yerde kalmayacak. Misli ile fazlasıyla kat ve kat fazlasıyla geri alınacak. Bu iş sonuna gelinmek üzere bunu hepiniz görüyorsunuz. Allah?ın izniyle ve sizin desteğiyle güvenlik kuvvetlerimizin mücadelesiyle bu terör belasından bu millet bu bölge bu devlet kurtulacak. Bunu artık çok net görüyoruz. Tekrar şehidimize Allah?tan rahmet diliyorum sizlere de sabırlar diliyorum.\" Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler daha sonra şehidin baba evinden ayrılarak hastaneye kaldırılan baba Adil Surki\'nin yanına gitti.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Şehidin evi önünde bekleyen kalabalık

-Zorluoğlu\'nun açıklamaları

-Şehit evinden görüntüler

-şehidin ailesi ve yakınlarından görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Orhan AŞAN /VAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================

3)İZNE GELEN UZMAN ÇAVUŞ, ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ



ADANA\'nın Kozan İlçesi\'nde 22 yaşındaki uzman çavuş Mustafa Kara, tartıştığı arkadaşı E.Ö tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay, saat 01.00 sıralarında Kozan-Feke Karayolu Sıralık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Kara ve E.Ö\'nün de aralarında bulunduğu 5 arkadaş, gece yarısı yol kenarında oturup sohbet etmeye başladı. E.Ö. ve Kara arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü. Üzerinde taşıdığı tabanca ile Kara\'ya ateş eden E.Ö., daha sonra olay yerinden kaçtı. Kara\'nın kanlar içinde yere yığılmasının ardından olay yerindeki 3 arkadaşı, 112 Acil ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kara\'nın öldüğü belirlendi. 2 yıllık uzman çavuş ve bekar olduğu öğrenilen Kara\'nın memleketi Kozan\'a izne geldiği belirtildi.

Kara\'nın 3 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kaçan katil zanlısı E.Ö.\'yü yakalamak için çalışma başlattı.

ÖLMEDEN ÖNCE FACEBOOK\'TAN CANLI YAYIN YAPMIŞ

Adana\'nın Kozan İlçesi\'nde tartıştığı arkadaşı E.Ö tarafından tabancayla vurularak öldürülen Uzman Çavuş Mustafa Kara, ölmeden dakikalar önce Facebook hebasından canlı yayın yapmış. Görüntülerde, kent manzarasına karşı arkadaşlarıyla oturan Kara\'nın müzik dinlediği ve Facebook hesabından kendisine mesaj atan yakınlarına selam söylediği görülüyor. Canlı yayının bir bölümünde kendini de çeken Kara, tartışma başlayınca çekimi sonlandırıyor.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Kara\'nın yerde üzeri örtülü cesedinden görüntü

- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Polislerin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

(CEP TELEFONU)

-Ölen Kara\'nın müzik dinlemesi

-Yakınlarına selam söylemesi

-Kendisini çektiği bölüm

-Tartışmanın başlaması

Haber-Kamera: Yaşar KORKUSUZ /KOZAN(Adana),(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

=============================================

4)OTOBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 10 YARALI

ANKARA\'nın Gölbaşı İlçesi\'nde sürücüsünün kontrol hakimiyetinden çıkan otobüs, şarampole devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Ankara-Konya Karayolu\'nun 80\'inci kilometresinde, Gölbaşı İlçesi\'ne bağlı Cimşit köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul\'dan Hatay\'a giden Güney Tur firmasına ait, Mehmet Mustafa E. idaresindeki 31 FZ 101 yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yan yatan otobüste bulunan yolculardan 10\'u yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralı 10 kişi ambulanslarla çevre ilçelerde bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Otobüsten görüntü

-Jandarmanın incelemeleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU /ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================

5)REKTÖR KORUMASI POLİS, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ



BİTLİS Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Erdal Yardım\'ın koruma polisi 27 yaşındaki Hikmet Kaan ile Mehmet Salih Yaman\'ın kullandığı araç çarpıştı. Kazada, rektör koruması özel hareket polisi Kaan hayatını kaybederken, diğer sürücü Yaman ise yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bitlis-Tatvan karayolunda meydana geldi. Özel harekat polisi Hikmet Kaan Yıldırım, yönetimindeki 34 BJ 3364 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Salih Yaman yönetimindeki 12 AS 555 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında polis memuru Hikmet Kaan Yıldırım olay yerinde hayatını kaybederken, karşı yönden gelen araçtaki Mehmet Salih Yaman ise yaralandı. Kazada yaralanan Mehmet Salih Yaman olay yerine çağrılan ambulansla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayı haber alan Hikmet Kaan Yıldırım’ın yakınları ve arkadaşları da hastaneye koştu. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı M. Ali Özkan ve Bitlis Vali Yardımcısı Murat Kütük’de hastaneye gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Kaza yapan araçlardan detaylar

-Olay yerinden görüntü

-Çekicilerden detaylar

-Detay görüntüler

-Hastane önünden detay

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ /BİTLİS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================

Osmaniye\'de 2 kuzenin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasında

6)KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ABDULLAH BEYLEN\'İN ŞANLIURFA\'DA ASKER OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Osmaniye\'de 6 Kasım tarihinde 2 kuzenin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Seyir halinde olan ve anayola çıkan motosiklete hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu motosiklette bulunan 2 kuzen yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerden Abdullah Beylen\'in Şanlıurfa Birecik ilçesinde sözleşmeli er olarak görev yaptığı ve izin için memleketi Osmaniye\'ye geldiği belirtildi. Kaza, 6 Kasım 2017 tarihinde saat 21.00 sıralanında Osmaniye Alhanlı yolu üzerinde meydana geldi. Şanlıurfa Birecik ilçesinde sözleşmeli er olarak görev yapan 21 yaşındaki Abdullah Beylen, izin için memleketi Osmaniye\'ye geldi. İzninin son gününde Abdullah Beylen kuzeni Eyüp Beylen ile motosiklete gezintiye çıktı. Alhanlı yolu üzerinde seyir halindeki ve ana yola çıkan motosiklete hızla gelen bir otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla birlikte 2 kuzen metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti. 21 yaşındaki sözleşmeli er Abdullah Beylen ve 16 yaşındaki Eyüp Beylen yan yana Osmaniye\'de toprağa verildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

21 yaşındaki sözleşmeli er Abdullah Beylen ve 16 yaşındaki Eyüp Beylen\'in hayatını kaybettiği kaza anının görüntüleri çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 2 kuzenin bulunduğu motosiklete arkadan hızla gelen bir otomobilin çarpması ardından motosikletin metrelerce sürünmesi yer alıyor.

YAKINLARI TEPKİLİ

Kazada kardeşi Eyüp Belen ve kuzeni Abdullah Beylen\'i kaybeden Ahmet Beylen, otomobil sürücüsünün aşırı hızlı olduğunu iddia ederek en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-GÜVENLİK KAMERASI

-Kaza anı

-Otomobilin motosiklete hızla çarpması

-Motosikletin metrelerce sürüklenmesi

////////

-Kazanın hemen ardından çekilen görüntüler

/////////

FOTOĞRAFLAR

-Sözleşmeli Er Abdullah Beylen\'in fotoğrafı

-Eyüp Beylen\'in fotoğrafı

-Abdullah ve Eyüp Beylen\'in mezarlarından fotoğraflar

Haber-Kamera: OSMANİYE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================================

7)OTOMOBİL, OTOBÜSE ÇARPIP, TAKLA ATTI: 4 YARALI

KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, önündeki otobüse çarpıp, takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, D-130 karayolu Yazlık mevkiinde meydana geldi. Kerem Güloğlu yönetimindeki 41 GG 597 plakalı otomobil, önünde giden Cem Durmuş yönetimindeki 41 BV 083 plakalı otobüse çarpıp takla attı. Kazanın ardından alev alan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yardıma koşan çevre esnaf, yaralıları çıkarıp, söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Kerem Güloğlu, Hazal Alakuzu, Zeynep Gülmez ve Kubilay Gürbüz, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Kocaeli\'nin Gölcük İlçesi\'nde otobüse çarpan otomobilin takla atma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hızla gelen aracın takla atma anı ve çevredekilerin koşması görüntülendi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Kaza anı görüntüleri

Haber: Soner GÜLEZER /KOCAELİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================================

8)AKRABALAR ARASI SİLAHLI VE SOPALI KAVGA: 4 YARALI



ADANA\'da amca çocukları olan 2 aile arasında çıkan kavgada 2 kişi av tüfeği ile bacaklarından, 2 kadın da sopayla başından darp edilerek yaralandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Levent Mahallesi 1718 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, hem komşu, hem de amca çocukları olan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada taraflar, birbirlerine ait otomobillere taş ve sopalarla zarar verdi. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine kabalalıktan bir kişi av tüfeğiyle rastgele birkaç kez ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar Cuma B. ve Gökhan B.\'nin bacaklarına isabet ederken, Deniz B. ile Şemsi B. isimli kadınlar da başlarına aldığı sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Silahı ateşlediği öne sürülen şüpheli S.B. ise polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Hastanede tedavisi devam eden yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-----------------

- Olay yerindeki polislerlerden görüntü

- Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasından görüntü

- Yerdeki boş tüfek kartujlarından görüntü

- Zarar otomobilden görüntü

- Polislerin otomobilde inceleme yapması

- Otomobil içinde dolu fişeklerden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

9)İKİ KOMŞU ARASINDA SİLAHLI PARK KAVGASI: 3 YARALI



KONYA\'da komşu iki aile arasında park meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Kozağaç Mahallesi Ilıcak Sokak\'ta meydana geldi. Komşu iki aile arasında otomobil park meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 39 yaşındaki Mustafa Yılmaz Çelik, evinden alıp getirdiği pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ahmet Ali Özdemir (55), Fatih Özdemir (29) ve Fatih Çakın (31) vücutlarının çeşitli yerlerine saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli Mustafa Yılmaz Çelik ise suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İki aile arasında park meselesi nedeniyle daha öncede kavganın çıktığı ve alilerinin davalık olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------

- Yaralıların hastaneye getirilişi

- Şüphelinin ekip aracına bindirilişi

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK /KONYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================

10)ANTALYA\'DA YOLCU UÇAĞI KARADAN YÜRÜTÜLDÜ

ANTALYA Havalimanı\'nda hurdaya ayrılan Boing 737-400 tipi yolcu uçağı, Uçak Bakım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ne bağışlandı. Havalimanından 4 parça halinde TIR\'lara yüklenen uçağın liseye nakli 3 saat sürdü.

2011 yılında Antalya Havalimanı\'na inişi sırasında iniş takımları açılmayan Boing 737-400 tipi yolcu uçağı geçtiğimiz yıl hurdaya ayrıldı. Hurda halinde ihaleye verilen uçak için 1.5 milyon dolar istendi. Uçağın ihalesini gören Antalya\'nın Aksu İlçesi\'ndeki Uçak Bakım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Haldun Çevik, uçağı satın almak için girişimde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Çevik, uçağın satın alınması için destek istedi. Görüşmeler sonunda hayırsever bir işadamı uçağı satın alarak liseye bağış yaptı. Satın alma işleminin ardından Antalya Havalimanı\'nda park halinde tutulan uçak için 3 aylık 21 bin TL kira bedeli ödendi. Kuyruk, 2 kanat ve gövde olmak üzere 4 parçaya ayrılan uçağın lisenin bahçesine nakledilmesi için gerekli izinler alındı. Antalya Havalimanı, Antalya Emniyet Müdürlüğü, Aksu Belediyesi\'nin ortak çalışması ile uçak vinç yardımı ile 4 TIR\'a yüklendi. Nakil için havalimanından liseye kadar izlenecek güzergahta trafiği etkilememek için araç yoğunluğunun daha az olduğu 22.00 saati belirlendi. Antalya Havalimanı 2 numaralı Acil Çıkış kapısından çıkarılmak istenen uçak ekiplere zor anlar yaşattı. Kanatların gövdeye bağlandığı noktalarının kapıdan geçmemesi üzerine TIR 3 farklı açıdan manevra yapıtı. Uçağın kapıdan geçmeyeceğinin anlaşılması üzerine geri manevra yapıldı. Bu sırada önce demir kapı kırıldı ardından da duvarın bir kısmı yıkıldı. Yarım saatlik sürenin ardından demir kapının bir kısmı kesilerek genişletildi. Yola çıkan TIR\'lar havalimanı ile lise arasındaki 10 kilometrelik düz yolu 40 dakikada tamamladı.

Havalimanından okul bahçesine 3 saatte getirilen uçak parçalarının burada hazır bekleyen vinçlerle bahçeye indirilip montajlanacağı bildirildi. Hurdaya ayrılan bir uçağın hayat bulduğunu belirten Okul Müdürü Çevik, \"Dünyada bir ilki yaşıyoruz. Bir okulun bahçesinde yolcu uçağı olacak. Uçak okulumuzda kütüphane olarak hizmet verecek. Normalde hurda olacaktı. Ancak şimdi eğitim için çalışacak. Çocuklarımızın uygulamalı derslerinde de bir materyal olacak. Uçağın içerisinde sinema salonu olacak. Yüksek maliyetle alındı. Bir hayırsever bu uçağı alarak bize bağışladı. Uçak açık arttırmaya çıktığında 1.5 milyon dolardan sunulmuştu\" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------

Uçağın havalimanından çıkıkartılması

Tıra yüklü uçağın kapıya sıkışması

İşçilerin çalışmları

Uçağın belirli güzergahta taşınması

Okulun önüne yerleştirilmesi

Röportaj

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR /ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

11)KAMPÜS ÖNÜNDEKİ CİNAYETTE SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET



KÜTAHYA\'da, 7 yıl önce üniversite kampüsü önünde karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan kavgada sınıf arkadaşı 20 yaşındaki Hasan Şimşek\'i bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Mehmet Tuğrul ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, tutuksuz yargılanan Yasin Çakan da 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 9 Kasım 2010 tarihinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Germiyan Kampüsü önünde meydana geldi. DPÜ Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Hasan Şimşek, karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla ağır yaralandı. Şimşek kalırıldığı hastanede kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi olarak Hasan Şimşek\'in sınıf arkadaşı Mehmet Tuğrul ile birlikte olaya karışanlar gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın terör suçu kapsamına girdiği gerekçesiyle dosyayı Ankara\'ya istedi.

Mehmet Tuğrul ile birlikte 17 kişi hakkında, Ankara 12\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Mahkeme, uzun süren yargılamanın ardından tutuklu sanık Mehmet Tuğrul ile tamamı tutuksuz olan diğer sanıklardan Yasin Çakan\'ın dosyasını ayırdı. Mahkeme, bu 2 sanığın \'adam öldürmek\' suçundan Kütahya 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmalarına karar verdi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kütahya 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dün yapılan duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Tuğrul ile tutuksuz yargılanan Yasin Çakan katılmadı. Duruşmaya, öldürülen Hasan Şimşek\'in babası Mehmet Şimşek ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ve avukatlar katıldı.Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Tuğrul\'u, Hasan Şimşek\'i öldürmek suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, terör örgütü üyesi olmaktan da 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz sanık Yasin Çakan\'ın ise adam öldürmek suçundan beraatına karar verirken, örgüt üyesi olmaktan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

KILAVUZ: ADALET TECELLİ ETTİ

Duruşma sonrasında Kütahya Zafer Meydanı\'nda basın açıklaması yapan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, \"7 yıl süren dava sonucunda adalet tecelli etti ve ülküdaşımızı şehit eden terör örgütü hainlerden biri müebbet, diğeri 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı\" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------

-Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz ve beraberindekilerin adliyeye gelişleri,

-Grubun adliyeden çıkışları ve Zefer Meydanı\'nda mahkemenin verdiği kararla ilgili açıklama yapmalarından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ /KÜTAHYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

12)ÇÖP KONTEYNERİNDE AT BAŞI BULUNDU



ADIYAMAN\'da, bir çöp konteynerinde at başı bulundu.

Olay, akşam Mimar Sinan Mahallesi\'nde meydana geldi. Gölbaşı Caddesi kaldırım üzerinde bulunan bir çöp konteynerinde kokular geldiğini fark eden vatandaşlar, baktıklarında kesilmiş halde at başı gördü. Kesikmiş at başını gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen zabıta ve veteriner hekim tarafından kesik at başı, incelemek üzere götürüldü.

Görüntü Dökümü

-----------------

- Olay yeri

- Çöp konteyneri

- Meraklı vatandaşlar

- Zabıta ekipleri ve veteriner

- At başının torbaya konulması

- At başının araca konulması ve götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN /ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================

13)OTOMOBİLİN LASTİKLERİNDE EROİN BULUNDU

KONYA\'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin lastiklerinde 2 kilo 145 gram eroin ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün akşam saat 21.00 sıralarında Ereğli Çevreyolu üzerinde yaptığı yol kontrol uygulamasında şehir merkezine gitmekte olan 34 ACB 267 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Polis, otomobilde arama yaptığı sırada dedektör köpek \'Oskar\' aracın lastiklerini koklayarak tepki verdi. Bunun üzerine sanayi sitesindeki bir lastikçiye giden polis, otomobilin lastiklerini söktürdü. Lastikleri söken polis, içine gizlenmiş 2 kilo 145 gram eroini buldu. Otomobilde bulunan Muhammed Yasin K. ve Oğuz T. gözaltına alındı. Şüphelilerin eroini sokak satıcılarına getirdiği öğrenildi. Emniyete götürülen iki şüphelinin işlemlerinin ardından \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek\' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-----------------

- Uygulamadan detay

- Oskar\'ın araçlar üzerinde yaptığı arama

- Lastiklerin sökülmesi ve eroinin bulunması

Haber-Kamera: Tolga YANIK-Mehmet IŞIK /KONYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

14)BİR MÜFTÜ, İLK KEZ RESMİ NİKAH KIYDI



MÜFTÜLERE nikah kıyma yetkisinin yürürlüğe girmesinin ardından bir müftü ilk kez resmi nikah kıydı. Bismil Belediye Başkanlığı\'nın organizesinde düzenlenen toplu nikah töreninde Bismil İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, Mehmet Emin Sevim ile Özlem Sevim çiftinin nikahını kıydı, resmi evlilik cüzrdanını da geline takdim etti.

Mecli Genel Kurulu\'nda 18 Ekim\'deki oturumda kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanlığına gönderilen ve müftülere de nikah kıyma yetkisi de veren Nüfus Hizmetleri Yasası\'nın Resmi Gazete\'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Bismil Belediye Başkanlığı öncülüğündeki toplu nikah töreninde bir ilke imza atıldı.

Bismil Belediye Başkanlığı tarafından dün akşam saat 19.00\'da ilçedeki bir düğün salonunda toplu nikah töreni düzendi. 30 çiftin resmi nikahının kıyıldığı törene 500 dolayında davetli katıldı. Törende ilk olarak Bismil Belediye Başkan Vekili Turgay Gülen, Ezgi ve Mesut Göknar çiftinin nikahını kıydı. Çifte mutluluklar dileyen Başkan Vekili Gülenç, evlilik cüzdanını da gelin Ezgi Göknar\'a verdi.

MÜFTÜ İLK KEZ NİKAH KIYDI

Daha sonra Türkiye\'de ilk kez bir müftü nikah kıydı. İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş\'un, nikahı kıyarken heyecanlı olduğu görüldü. Nikah sırasında zaman zaman gelin ve damada soru sorarken yaptığı yanlışları, gerçek nikah memuru Rıfat Akan müdahale ederek düzeltmeye çalıştı. Mehmet Emin Sevim ile Özlem Sevim çiftinin nikahını kıyan Müftü Akan, resmi evlilik cüzdanını da geline verdi. Müftü Durmuş, burada yaptığı konuşmada, kendisinin 8 çocuğu olduğunu belirterek, yeni evlenen çiftlerden en az 5\'er çocuk yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Kalan çiftlerin nikahını da belediyenin resmi nikah memuru Rıfat Akan, toplu olarak kıydı. Her soruya gelin ve damatlar, birlikte \"evet\" diyerek kuracakları yuvanın ilk adımını attılar.

Kıyılan nikahların ardından Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, yeni evlenen çiftlere çamaşır ve bulaşık makinesi ile buzdolabı belgelerinin yeraldığı zarflarla birlikte Kuran\'ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

Büyük kazanlarda pişirilen kavurma ve pirinç ile güveç yemeğinin konuklara verildiği törende daha sonra Başkan Vekili Gülenç, Başkan Yardımcısı Mahmut Vural, evli çiftlerlerle birlikte yöre müziği eşliğinde halay çektiler.

Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, ikinci kez düzenledikleri toplu nikah töreninde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, \"Müftülerin de nikah kıymasına olanak tanınan yasanın yürürlüğe girmesinin ardından, Türkiye\'de ilk olarak müftümüz nikah kıydı. Düğün masraflarını, gelinlik ve damatlık giysileri dahil bazı beyaz eşyaları da belediye olarak biz karşıladık. Biz devletin imkanlarını vatandaşın hizmetine kullanıyoruz. Böylece insanları medeni nikah kıymaya teşvik ediyoruz. Bundan sonra farklı törenlerle halka hizmet etmeye devam edeceğiz\" dedi.

MÜFTÜ DURMUŞ: YASADIŞI NİKAHI KIYMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL

İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş ise daha önce dini nikah kıydığını belirterek, ilk kez resmi nikah kıymanın heyecanını yaşadığını söyledi. Durmuş, \"İlk kez resmi bir nikah kıydık. Bu akşam, daha önce nikahları kıyılmış 30 çiftimizin resmi nikahını kıydık. Eskiden gece yarısında gelip bizi evden alırlardı \'gelin nikahımızı kılın\' diye. Gidip kılıyorduk ama dini nikahı kıyabiliyorduk. Herkesin küçük yaştaki çocukların evlilikleri artar diye endişesi vardı. Biz de evlendirme memurları gibi artık yasaların bize verdiği yasa ölçüsünde nikah kıyacağız. Yani yasada belirtilen yaş neyse biz de o yaştan daha küçük çocukların nikahını asla kılamayız. Yasadışı bir nikahı kılmamız mümkün değil. Diyanetin bize verdiği yetkiler ölçüsünde resmi olarak nikahları kıyacağız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------

-Başkanvekili Gülenç\'in nikah kıyması

-Müftü Ahmet Durmuş\'un nikah kıyması

-Evlenen çiftlere kuranı kerim ve türk bayrağının hediye edilmesi

-Evlenen çiftlerden detay

-Salondan detay

-Kazanda pişirilen yemekler

-Oluşturulan prokol üyeleri

-Başkanvekili Gülenç ve protokol üyelerinin evli çiftlerle halay çekmesi

-Başkan Vekili Gülenç\'in konuşması

-Müftü Durmuş\'un konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet TÜRK-Burak EMEK /BİSMİL(Diyarbakır),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================================