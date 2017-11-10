DHA YURT BÜLTENİ - 1

İzmir\'de Ata\'ya saygı nöbeti

İZMİR\'de, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Örgütü üyeleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün 79\'uncu ölüm yıldönümünü anmak için Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanarak tüm gece sürecek olan saygı nöbetine başladı.

Cumhuriyet Meydanı\'nda dün akşam saat 21.00\'da toplanan CHP Konak İlçe Örgütü üyesi yaklaşık 50 kişilik gurup, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün 79\'uncu ölüm yıldönümünü anmak için meşalelerle saygı nöbetine başladı. Bugün saat 09.05\'e kadar sürecek saygı nöbetinde Konak Belediyesi\'ne ait araç ücretsiz çay servisi yaparken, kurulan ses sistemiyle de Atatürk\'ün konuşmaları yayınlandı. Nöbete katılan vatandaşlar Atatürk\'ün fotoğrafının bulunduğu ve \'Cumhuriyet O\'na ağlıyor o Cumhuriyet\'e\' yazılı pankartın önüne geçerek meşalelerle fotoğraf çektirdi. Nöbete katılan ve Cumhuriyeti\'nin bekçileri olarak asla bundan ödün vermeyeceklerini söyleyen CHP Konak İlçe Örgütü Başkanı Şakir Başak, \"Bizler Mustafa Kemal Atatürk\'ün devrimlerinin bekçisi olacağız ve asla bundan ödün vermeyeceğiz. Bugün her ne kadar Türkiye\'nin üzerinde tabloda gördüğünüz gibi kara bulutlar varsa da, o kara bulutları dağıtma adına Cumhuriyetin bekçiliğini yapacağız. Yılmayacağız. Sonuna kadar bu mücadelemiz devam edecek. Yarın sabah saat 9:05\'e kadar buradaki saygı nöbetimiz meşalelerimizle devam edecek. Bizler, bu anlamda yurttaş olarak, bu ülkenin birer ferdi olarak Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının bizlere bırakmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti\'nin bekçileriyiz. Asla bundan ödün vermeyeceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Meydandan görüntü

- Nöbete katılanlardan görüntü

- CHP Konak İlçe Örgütü Başkanı Şakir Başak ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Adana\'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

ADANA\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 11 kişi gözaltına alındı.

Adana\'da terör örgütü DEAŞ\'ın 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü etkinliklerine yönelik saldırıda bulunacağı istihbaratını değerlendiren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde terör örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen çok sayıda kişinin evine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Özel Harekat, Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de katıldığı operasyonda, direnişin yaşanabileceği riskli evlerin demir kapıları koçbaşları ile kırılarak girildi. Evlerde yapılan aramalarda Suriye uyruklu 11 kişi gözaltına alınırken, bir adet ruhsatsız av tüfeği ve dijital malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Polis araçlarının operasyon noktasına gidişi

- Özel harekat polisinin araçtan inip baskın yapılan eve yürümesi

- Baskın yapılan evin önündeki özel harekat polislerinden görüntü

- Özel harekat polislerinin eve girmesi

- Baskın yapılan evdeki polislerden görüntü

- Evde ele geçirilen ruhsatsız av tüfeğinin delil torbasına konulması

- Özel harekat polislerinin arçlarına yürümesi

- Baskın yapılan sokaktaki zırhlı araçtan görüntü

- Polislerin baskın yapılan başka bir eve girmesi

- Evin önündeki polis araçlarından görüntü

- Sağlık kontrolüne getirilen şüphelilerden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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Pazarcık\'ta PKK operasyonu: 10 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ\'ın Pazarcık İlçesi\'nde, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen 10 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook\'ta, Irak\'ın Şengal kentinde 2015 yılında öldürülen PKK\'lı bir teröristin cenazesinde çekilen görüntüler üzerine çalışma başlattı. Polis, görüntülerden, şüphelilerin kimliklerini tek tek belirledi. Bu kişilerle görüntüleri paylaşanlara yönelik operasyon düzenleyen polis ekipleri, 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, öldürülen teröristlerin fotoğrafları ve örgütsel dokümanlar ile yasaklı yayınlar ele geçirildi. Pazarcık ilçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüphelilerin sorgulanmasına başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelilerin slogan atmaları

-Genel ve detay görüntüler

HABER: ÖMER KOÇ - KAMERA: KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Açığa alınan polisin aracında 40 kilo eroin ele geçirildi



DİYARBAKIR\'da açığa alınan bir polisin aracında yapılan aramada, 40 kilo eroin ele geçirildi. Kentte yapılan iki ayrı operasasyonda ise 1 ton 272 kilo esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Silvan yolu üzerinde uygulama noktasında bir süre önce açığa alınan polis memuru İ.G.\'nin aracını durdurarak arama yaptı. Aramada, bagaj kısmına zulalanmış paketler içerisinde 40 kilo eroin ele geçirildi. Van\'da görevliyken yurt dışına çıkış yasağı olan kişiye yardımcı olduğu gerekçesiyle açığa alınan polis memuru İ.G.\'nin eroini Van\'dan İzmir\'e götürmek için yola çıktığı saptandı. Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu bildirildi.

1 TON 272 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik ekipleri, Şanlıurfa yolu üzerinde durdurduğu bir tankerde yapılan aramada ise yakıt kısmına zulalanmış esrar olduğu belirledi. Narkotik Şube Müdürlüğü\'ne getirilen tankerde yaklaşık 1 ton esrar ele geçirildi. Kocaköy İlçesi kırsalında polisin yaptığı bir diğer operasyonda ise 272 kilo esrar bulundu.Diyarbakır polisinin 3 ayrı operasyonda ele geçirdiği uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 8.5 milyon lira olduğu açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Narkotik köpeğinin arabayı incelemesi

-Zulanan eroin paketlerinin köpek tarafından bulunması

Ele geçirilen eroin paketleri

Muhabir anons

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

Esrar maddesinin zulalandığı tankerden görüntü

Polislerin tankerde yaptığı arama

Zulalanan uyuşturucu esrar maddesinin polisler tarafından çıkarılmaya çalışılması

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Genel ve detay

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kat kaloriferi kazanı patladı, ev ve ağır kullanılmaz hale geldi



ELAZIĞ merkeze bağlı Akçakiraz Beldesi\'ndeki bir evde akaryakıtla çalışan kaloriferin kazanında meydana gelen patlamayla birlikte yangın çıktı. Yangında ev, ahır ve eklentileri kullanılamaz hale gelirken, biri itfaiye eri, 3 kişi dumandan etkilendi.

Merkeze bağlı Akçakiraz Beldesi Belediye Caddesi\'ndeki Mehmet Akar\'a ait müstakil evin akaryakıtla çalışan kaloriferin kazanında, dün akşam saat 21.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın çıktı, alevler ev, ahır ve eklentilerini sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında, dumandan etkilenen Mehmet Akar\'ın oğlu Muhmmed ile gelini Fethiye ve bir itfaiye eri ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Patlamanın çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Evdeki yangından yükselen alevler

-İtfaiye erlerinin koşuşturması

-Söndürülen yangın sonrası evin hali

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera; Erkan BAY /ELAZIĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Eskişehir\'de servis midibüsü devrildi: 15 yaralı

ESKİŞEHİR\'de manyezit madeni işletmesinde idari personeli evlerine götürmekte olan midibüs virajı alarak şarampole uçtu. Devrilen araç içerisinde mahsur kalan 15 kişiyi itfaiye ekipleri yaralı olarak kurtardı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Eskişehir-Kütahya karayolunun 2\'nci kilometresindeki Kızılinler yol ayrımı yakınında meydana geldi. Nemli Mahallesi\'ndeki manyezit maden işletmesinde çalışan idari personeli kent merkezindeki evlerine getirmekte olan Fikret U. yönetimindeki 26 S 7348 plakalı midibüs, virajı alamayarak şarampole uçtu. Devrilerek yan yatan midibüste bulunan şoförle birlikte toplam 15 kişi araç içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, 112 sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri midibüste sıkışan yaralıları dışarı çıkardı. Bir süre aracın yanında yerde yatar halde bekleyen ve üzerlerine bataniye örtülen yaralılar, gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralıların taşınması,

-Yerde yatan yaralıların,

-Devrilen midibüsün,

-Kurtarma ekiplerinin görüntüsü,

-Yaralıların taşınması,

-Kaza yerindenki ekiplerin ve ambulansların görüntüsü

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Antalya\'da adliye çıkışı silahlı saldırı: 1 yaralı

ANTALYA\'da adliye çıkışında silahlı saldırıya uğraşan Şahismail Pervane, yaralandı.

Antalya Adliyesi çıkışında dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, duruşmadan çıkan Şahismail Pervane, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan 2 el ateş ederken, Şahismail Pervane sağ bacağının dizüstünden yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulans ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Pervane, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.

Polis, saldırı şüphelisi Y.T.\'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adliye önünden detay görüntü

HABER: Bülent TATOĞULLARI, Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Gençlerin kavgasına babaları da karıştı: 1\'i ağır 4 yaralı

KAVGA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Adapazarı şehir merkezinde 2 gencin başlattığı ve daha sonra babalarının da karıştığı 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Otopark alanında yaşanan 1\'i ağır 4 kişinin yaralandığı olayda bir saldırganın bıçağı tartıştığı kişiye defalarca saplaması yansıdı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber:SAKARYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Darp edilen kadın baygınlık geçirdi, saldırgana vatandaşlar müdahale etti



ADAPAZARI\'nda genç bir kadını cadde ortasında tartaklayıp, sürüklenen kişiye vatandaşlar müdahale etti. Polis, saldırganı gözaltına aldı.

Olay, Adapazarı\'nın en işlek caddelerden biri olan Ankara Caddesi\'nde meydana geldi. Caddede genç kadını tartaklayıp, yerlerde sürükleyen kişiye çevrede bulunan vatandaşlar engel oldu. Caddede bulunan polis ekibinin de müdahalede bulunduğu olay sonrasında şiddete uğrayan genç kadın şok geçirip bayıldı. Genç kadın olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan saldırganın olaydan sonra sigara yakıp rahat tavırlar sergilemesi dikkat çekti. Gözaltına alınan kişi emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kadının baygınlık geçirmesi

-Ambulansa bindirilmesi

-Saldırganın gözaltına alınması,

-detaylar

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Diyarbakır\'da 800 polisle asayiş uygulaması



DİYARBAKIR\'da 800 polisin katıldığı helikopter destekli huzur operasyonunda kafe ve eğlence yerleri denetlendi, trafikte araçlar kontrol edilip kimlik kontrolleri yapıldı. Denetimlerde 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 1 kişi yakalanırken, toplam 17 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kentte huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması amacıyla, özel harekat, terör, narkotik ve asayiş şubesi ekiplerinin katılımıyla dün akşam saatlerinde kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. Meydana gelebilecek olaylara karşı önlemler kapsamında şüpheli görülen, aranmakta olan, suç işlemeye yönelik davranışlarda bulunan kişi ve kişiler, taşınması yasak alet ve maddeleri taşıyan kişilerin yakalanması amacıyla polis, merkez Bağlar İlçesi\'nin 20 ayrı noktasında uygulama yaptı. Helikopter destekli uygulamada özellikle kafe, kıraathane ve çeşitli mekanlar denetlenirken, araçlar durdurularak arandı. Kimlik kontrollerinin yapıldığı uygulamada bir kafede arama yapan polis, bir kadının çantasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Yaklaşık 800 polisin katıldığı uygulamada 960 kişinin GBT sorgusu yapıldı, bin 223 kişi, 44 araç sorgulandı. 298 aracın arandığı uygulamalarda 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 1 kişi yakalanırken, toplam 17 kişi gözaltına alındı. Aramalar sırasında toplamda 17.5 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 5 adet tombala makinesi, 5 adet kamera, 10 adet televizyon, çok sayıda oyun kartı ve pul polis tarafından muhafaza altına alındı. Toplam 122 kişiye tombala oyunu oynamaktan idari işlem yapılırken, 27 bin 694 lira idari para cezası kesildi. Sigara içenlere ve işyerlerine de 40 bin lira para cezası verilerek, 5 işyeri de zabıta ekipleri çağırılarak mühürlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polislerin kahvahanelere girmesi

-Yapılan aramalar

-Kadının çantasından çıkan tabanca

-Kimlik kontrolü ve üst araması

-Araçlarda yapılan arama ve kontroller

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ /DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Ukrayna Ankara Büyükelçisi Sybiha: Ukrayna\'dan gelen turist sayısı yüzde 23 arttı

UKRAYNA\'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini belirterek, \"Bu yıl Türkiye\'ye Ukrayna\'dan gelen turist sayısında yüzde 23\'lük bir artış yaşandı ve 1 milyon 120 turist geldi\" dedi.

Karadeniz Ukraynalılar Derneği, Samsun\'da hizmete açıldı. Derneğin açılış kokteyli Atakum İlçesi\'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi\'nde yapıldı. Kokteyle Ukrayna\'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mevlüt Özen, davetliler ile dernek üyeleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Liudmyla Shymko, \"Ben 15 yıldır Samsun\'da yaşıyorum. Derneğimizin amacı, Türkiye-Ukrayna arasındaki dostluğu, kültürü ve ticari ilişkilerine katkı sağlamak\" dedi.Türkiye\'ye gelen Ukraynalı turist sayısının yüzde 23\'lük bir artış gösterdiği söyleyen Ukrayna\'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ise, \"Karadeniz\'de ilk kez bir Ukrayna Derneği kuruluyor. Aynı şekilde bu iki ülke arasında bir köprü özelliği taşıyacaktır. Bugün buraya ailemle birlikte geldim ve kendimi yabancı gibi hissetmedim. İki ülkenin nüfusunu topladığımızda 120 milyonlara tekamül ediyor. Türklerin bir atasözü vardır. \'Dost seninle sevinici paylaştığında o sevinç çoğalıyor, ama bir acıyı paylaştığı zaman o acı azalır\' diye. Özellikle bugün bizlerle beraber bu sevinci paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkiler çok iyi şekilde gelişmeye devam ediyor. Bunun temelinde Cumhurbaşkanlarımızın yakın diyalogu ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin artması yatmaktadır. Geçen yıl Ukrayna\'dan Türkiye\'ye birçok turist gelmişti. Bu yıl Türkiye\'ye Ukrayna\'dan gelen turist sayısında yüzde 23\'lük bir artış yaşandı ve bu yıl Türkiye\'ye 1 milyon 120 turist geldi. Bu rakamlar, daha da artmaya devam edecek\" dedi. Büyükelçi Sybiha ayrıca, ilerleyen dönemlerde Samsun\'da bir fahri konsolosluk kurulması konusunda düşüncelerinin olduğunu da sözlerine ekledi. Program, konuşmaların ve kokteyin ardından sona erdi.

Görüntü dökümü:

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-Salondan detaylar

-Ukrayna\'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha\'nın konuşması

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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