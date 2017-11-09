DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)DEAŞ İNFAZCISININ PARMAK İZİ ALINDI

DEAŞ terör örgütünün yayınladığı infaz görüntülerinde öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman\'ı kafasına silahla ateş ederek öldüren ve görüntüleri sosyal medyada terör örgütünün propagandası haline getiren Irak uyruklu örgüt üyesi Abdulkhaleq Abdulqader Ali, yakalandığı Kayseri\'de parmak izi alınması için Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonda yakaladığı DEAŞ terör örgütünün infazcısı Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali\'yi parmak izi alınması için Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirdi. Zanlı arından Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Zanlının Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilişi ve çıkışı

-Genel detay

1 dakika / 31 MB

Haber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)

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2)ŞANLIURFA\'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 12 YARALI

ŞANLIURFA\'da, pamuk tarlasında çayışan tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu 20\'inci kilometresindeki Yedikuyu Mahallesi\'nde meydana geldi. Tarlada pamuk toplamaktan dönen işçileri taşıyan sürücüsünün adı öğrenilmeyen 63 S 1588 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile minibüsteki 11 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne taşındı. Tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza yapan minbüs

- Sağlık ekiplerinin gelmesi

- Yerde yatan yaralıya müdahale etmesi

- Yaralıları ambulansa taşınması

- Toplanan vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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(ÖZEL)

3)TARLADA ÇALIŞIRKEN SİLAHLI SALDIRI SONUCU ÖLDÜ

ŞANLIURFA\'da, 36 yaşındaki Adnan Aslan tarlada çalışırken kimliği belirlenemeyen kişilerin tabanca ve tüfekli saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu üzerindeki Kabahaydar Mahallesi yakınlarında bulunan arazide meydana geldi. İddiaya göre, tarlada çalışan Adnan Aslan, tanımadığı kişilerin otomobille tarlanın yakınına gelerek tabanca ve pompalı tüfekle ateş açmaları sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Aslan\'ı fark eden yakınları, olayı jandarma ve sağlık görevlilerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralı Aslan\'ı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Adnan Aslan doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aslan\'ın cenazesi morga kaldırılırken, jandarma ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Acil servise getirilen yaralı

- Sedyeyle acile görülen yaralı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)YENİ ALDIĞI TÜFEĞİ DENERKEN CANINDAN OLDU



ADANA\'da yeni aldığı av tüfeğini denemek üzere atış yaparken kazara kendini vuran 51 yaşındaki Mehmet Fatih Özdemir, hayatını kaybetti. Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Koyuncu Mahallesi 8001 Sokak\'ta meydana geldi. Birkaç gün önce İstanbul\'dan ziyarete gelen Mehmet Fatih Özdemir, bir arkadaşının evinde oturuken, yeni aldığı pompalı av tüfeğini denemek için dışarı çıktı. Arkadaşının otomobilindeki av tüfeğini ambalajından çıkartan Özdemir, fişekleri doldurup, havaya ateş etti. Bir el ateş alan silah, tutukluk yaptı. Özdemir, tutukluluk nedenini bulmaya çalışırken, silah birden ateş aldı, saçmalar yüzüne isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Özdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Mehmet Fatih Özdemir\'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİLAHI İNTERNETTEN ALMIŞ

Yakınları tarafından profesyonel avcı olduğu belirtilen Mehmet Fatih Özdemir\'in kazara kendini vurduğu pompalı av tüfeğini, bir süre önce internetten satın aldığı öne sürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasından görüntü

- Olay yerindeki vatandaşlardan görüntü

- Mehmit Fatih Özer\'in üzeri örtülü cesedinden görüntü

- Cesedin yanında duran tüfeğin kutusundan görüntü

- Cesedin, tabuda konulması

- Tabudun, cenaze aracına yerleştirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)BİSİKLET SÜREN KARDEŞLER KAMYONUN ALTINDA CAN VERDİ

ADANA\'nın İmamoğlu İlçesi\'nde bisiklet süren 14 yaşındaki Caner Gezer ile 11 yaşındaki kardeşi Hicran Gezer, kamyonun altında kalarak yaşamlarını yitirdi.Hürriyet Mahallesi\'ndeki İmamoğlu Devlet Hastanesi\'nin yanındaki yolda bisiklet süren ortaokul 8\'inci sınıf öğrencisi Caner Gezer, bisikletin arka kısmına da kardeşi Hicran Gezer\'i de bindirerek gezmeye başladı. Dün saat 17.00 sıralarında özel bir şirkete ait ve plakası açıklanmayan Cengiz K. yönetimindeki harfiyat yüklü kamyon, yolda bisikletiyle ilerleyen Caner ve Hicran Gezer\'e çarptı. Bisikletle beraber kamyonun altında 15 metre sürüklenen Gezer kardeşler, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen çocukların yakınları fenalık geçirirken, kamyon şoförü kaçtı. Hayatını kaybeden çocukların cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırılırken kamyon şoförü ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntüler

- Üzeri örtülü cesetlerin görüntüsü

- Olay yerine gelerek sinir kirizi geçiren annenin görüntüsü

- Olay yerinde polisler çalışma yaparken detay görüntüler

Haber-Kamera:Uğur SELÇİK /İMAMOĞLU(Adana),(DHA)

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6)KAMYONLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

BOLU\'nun Mudurnu İlçesi\'nde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Hüseyin Özdemir, hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Mudurnu-Akyazı karayolunda meydana geldi. Akyazı yönüne giden Ş.Z. yönetimindeki 14 BY 482 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Hasan Hüseyin Özdemir yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada, kalbi duran motosiklet sürücüsüne olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından bir süre kalp masajı yapıldı. İlk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Özdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kamyon şoförü Ş.Z. gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Motosiklet sürücüsüne kalp masajı yapılması(amatör kamera)

-Motosiklet ve kamyonun görüntüsü

Haber: Murat KÜÇÜK /MUDURNU(Bolu),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)SİGORTACI İNTİHAR ETTİ; EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

BOLU\'da sigortacılık yapan evli ve 2 çocuk babası Erkan Narin (37), evinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Erkan Narin, dün öğle saatlerinde Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi\'ndeki evinde yalnız olduğu sırada kendisini iple tavana astı. Kayınvalidesine ziyaret için gittikten sonra eve dönen Yıldız Narin, durumu görünce polis ve 112 Acil Servis\'e haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede Erkan Narin\'in öldüğü belirlendi. Kucağında 2 yaşındaki çocuğuyla evden çıkarken gözyaşlarına boğulan Yıldız Narin\'i, polis ve sağlık ekipleri teselli etti. İntiharla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Binadan görüntüler

-Polis ve sağlık ekipleri

-Kucağına çocuğu ile ağlayan eş

-Detaylar

-İntihar eden Erkan Narin\'in fotoğrafları

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK /BOLU,(DHA)

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8)SAKARYA\'DA 187 KAÇAK YAKALANDI

SAKARYA\'da, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 187 kaçak, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan kaçakların TEM Otoyolu\'na girdiği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, TEM Otoyolu\'nun Sakarya girişi olan Arifiye ve Sapanca gişelerinde önlem aldı. İki ayrı noktada durdurulan araçlarda 114 Afganistan, 73 de Pakistan uyruklu kaçak yakalandı. 14\'ü kadın, 20\'si çocuk, toplam 187 kaçakla birlikte organizatör olduğu değerlendirilen 5 kişi de gözaltına alındı.

Emniyete götürülen kaçaklarla ilgili işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaçak göçmenlerin getirildiği polis merkezinden görüntü

Haber: Aziz GÜVENER-İsa ÇİÇEK /ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

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9)ATATÜRK BÜSTÜNDE SIKIŞAN ÖĞRENCİ 5 SAATTE KURTARILDI

ÇANAKKALE\'nin Gelibolu İlçesi\'nde, 5\'inci sınıf öğrencisi Bilal Bakırhan, teneffüste oyun oynamak için girdiği Atatürk Büstü\'nün kaidesindeki mermer blokların arasına sıkıştı. Bakırhan, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Gelibolu 100. Yıl Barış Ortaokulu\'nda meydana geldi. Tenefüste oynamak için bahçeye çıkan 12 yaşındaki öğrenci Bilal Bakırhan, bahçedeki Atatürk Büstü\'nün kaidesinin mermer blokları arasındaki dar boşluğa girdi. Bloklar arasında sıkışan Bakırhan, arkadaşlarına seslenerek yardım istedi. Arkadaşları Bakırhan\'ı çıkaramayınca durum okul müdürüne bildirildi. Müdür ve öğretmenlerin de çabaları sonuçsuz kalınca, olay yerine AFAD ve İtfaiye ekipleri çağrıldı. Gelibolu Belediyesi İtfaiyesi ile AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmalarına UMKE ekipleri de destek verdi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen öğrenci Bakırhan\'ın annesi annesi Emine Bakırhan, kurtarma çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Olay hakkında bilgilendirilerek okul bahçesine gelip kurtarma çalışmalarını izleyen Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Özacar ile İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Can, bir yandan da endişeli anne Emine Bakırhan\'ı sakinleştirdi. Bakırhan, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla saat 19.30 sıralarında mermer blokların kırılması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde hazır bekletilen ambulans ile Gelibolu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan öğrenci Bakırhan, yapılan kontrollerin ardından sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine taburcu edildi. Olay yerinden öğrenci Bakırhan kurtarılıncaya kadar ayrılmayan İlçe Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, \"Ekiplerin titiz çalışması sonucu öğrencimiz zarar görmeden kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Öğrencimiz Bilal Bakırhan ve ailesine de geçmiş oldun diyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Çalışmalarından görüntü

- Ağlayarak çalışmaları izleyen anne Emine Bakırhan\'dan görüntü

- Kurtarılan öğrencinin sıkıştığı yerin kırılmış görüntüsü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA /GELİBOLU(Çanakkale),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)112 EKİBİNİN MÜDAHALESİ HAYAT KURTARDI



ÇANAKKALE\'NİN Bayramiç İlçesi\'nde, şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan ve sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşamsal fonksiyonlarını yitirdiği belirlenen 24 yaşındaki Ahmet Burak Yılmaz, ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle yaşama döndürüldü.

Kaza, gece saatlerinde kırsal Hacıbekirler Mahallesi yakınlarındaki bir köprüde meydana geldi. Çan\'dan Bayramiç yönüne giden sürücüsü bilinmeyen 17 GH 336 plakalı otomobil, köprü üzerindeki virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Otomobilde bulunan Ahmet Burak Yılmaz, Anıl Pazarbaşı, Cemil Karaman ve Ülker Kazak yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar Pazarbaşı, Karaman ve Kazak\'ı Bayramiç Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Yapılan kontrollerde yaşamsal fonksiyonlarını yitirdiği belirlenen Ahmet Burak Yılmaz ise, ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesiyle hayata döndürüldü. Karaman ve Kazak, Bayramiç Devlet Hastanesi\'ndeki müdahalenin ardından Çanakkale Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Hastaneye getirilen yaralılardan görüntü

- Ahmet Burak Yılmaz\'ın çalılıklar arasından bulunup çıkartılmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ(Çanakkale),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)\'KADIN GELİŞİM VE DAYANIŞMA MERKEZİ\' AÇILDI

GAZİANTEP\'te, mülteci kadınlar ve bölge kadınlarına özel olarak hizmet verecek olan \'Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi\'nin açılışı yapıldı.

Merkez; Japon hükümetinin mali desteği, Birleşmiş Milletler Kadın Birimiyle birlikte Sığınma ve Dayanışma Derneği, Uluslar arası Çalışma Örgütü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen \'Gaziantep Kadınlara Özal Merkez Geçim İmkânları Desteği\' projesi kapsamında hayata geçirildi. Açılışa; Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano, Japonya\'nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima, Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, Birleşmiş Milletler Kadın Birliği Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Vekili ve Türkiye Temsilcisi Alia El Yassir, Uluslar arası Çalışma Örgütü Türkiye Direktörü Numan Özcan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, merkezden fadalanan kadın ve çocuklar katıldı. Sığınmacılarla alakalı neler yapılabilineceğinin konuşulması gerektiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, \"Dünyada 65 milyon mülteci var ve şu anda dünya üzerindeki kaynamayı gördükçe mülteci sayısının artacağı konusunda endişelerim var. O zaman daha başka nerelerde bu insanları ağırlayacağız en iyi şekilde nasıl misafir edeceği bunların şimdiden düşünülmesi lazım\" dedi. Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano yaptığı konuşmada; \"Suriyeli mültecilerin ve kadınların odak noktasında bulunduğu bir proje oluşturuldu. Bu merkezden yararlanacak olanlar hem Türk hem de Suriyeli kadınlar olacak\" diyerek eğitim konusunda büyük yarar sağlayacağını ifade etti. Türkiye\'deki mültecilerin yarısı çocuk ve kadınlardan oluştuğunu söyleyen Japonya\'nın Japonya Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima, Türkiye\'deki mültecilerin yarısını çocuk ve kadınların oluşturduğuna dikkat çekerek, \"Büyük bir tehlike altında kalan sığınmacılara Gaziantep başta olmak üzere Türkiye son derece cömert bir şekilde kabul etmeye hala devam ediyor. Japonya hükümeti Suriye krizinin başlamasının ardından Suriyelilere yardım etmeye katkı sağlamıştır. Yapılan bu projelere katkı sağlamaya devam edecektir. Bu kurum tüm sığınmacılara en iyi şekilde fayda sağlayarak onlara umut olacaktır\" dedi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış yapıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Açılışa katılanlar

- Çocukların gösterisi

- Deniz Köken konuşması

- Irena Vojackova Sollorano konuşması

- Akio Miyajima konuşması

- Açılışın yapılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)ARTVİN\'DE, ORGAN NAKLİ İÇİN DOKTORLAR SAHNE ALDI

ARTVİN\'de, organ bağışına dikkat çekmek amacıyla aralarında başhekim, doktorlar ve hastane çalışanlarının da yer aldığı bir ekip tiyatro gösterisi sundu.

Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezinde, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla düzenlenen programa Artvin Vali Yardımcısı Seda Başoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan, Sağlık Müdürü İrfan Akanlı, Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki ile çok sayıda sağlık çalışanı ve vatandaşlar katıldı. Organ nakli konulu sunumun ardından senaryosunu Artvin Devlet Hastanesi Müdürü Gülten Bilmiş?in yazdığı ?Her Bağış Bir Hayattır? adlı tiyatro oyunu sergilendi. Artvin Belediyesi Öztürk Serengil tiyatro ekibi üyeleri ile aralarında Artvin Devlet Hastanesi Başhekimi doktor İbrahim Düzcan ile doktorlar ve hastane çalışanlarının rol aldığı tiyatro gösterisinde organ nakli bekleyen bir hastanın organ bulmasıyla ailesin yaşadığı sevinç anlatıldı.İlgiyle izlenen tiyatro gösterisi sonrası izleyiciler arasından 20 kişi organ nakli için başvuru yaptı

Görüntü Dökümü:

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-Salon detayları

-Tiyatro detayları

-Detaylar

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR /ARTVİN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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