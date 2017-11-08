DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)NUSAYBİN\'DEKİ TOKİ İNŞAATINDA MÜHİMMAT BULUNDU

MARDİN\'in Nusaybin İlçesi Zeynel Abidin Mahallesi\'nde TOKİ\'nin yapımını üstlendiği konutların inşaat alanında son 10 gün içerisinde çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmat bulundu.

Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının kısmen devam ettiği Zeynel Abidin Mahallesi Küme Sokak üzerinde TOKİ\'nin yapımını üstlendiği binaların inşaat alanında dün saat 15.20 sıralarında patlayıcı madde bulundu. Hendeklerin kazıldığı ve o dönemde çatışmaların yaşandığı şu anki TOKİ inşaat alanında son 10 günde 14 adet launcher, 20 adet havan, 2 adet top, 1 adet tüfek bombası, 1 adet el bombası bulunduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Mühimmatın imha edilmesi

-Genel ve detay



Haber: MARDİN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Başsavcı Mustafa Alper\'in ölümüne neden olan şoföre 12 yıl hapis cezası/EK

2)KAMYON ŞOFÖRÜ ASLİ, MAKAM ŞOFÖRÜ ALT DÜZEYDE TALİ KUSURLU

Denizli\'de Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli\'nin öldüğü kazanın davasında, tutuklu kamyon şoförü Uğur Tufan\'ı 12 yıl hapis cezasına çarptıran, diğer 3 sanık için ise beraat kararı veren 4. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını açıkladı. Hakim Haki Öncü\'nün başkanlığındaki mahkeme heyetinin gerekçeli kararında, İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi\'nin verdiği raporda, Başsavcı Alper\'in şoförü Muzaffer Akşehirli\'nin kullandığı makam otomobiliyle kazanın yaşandığı kavşağa yaklaşırken, ışık kontrolünde olmayan kavşak olduğunu düşünmeden hareket etmiş olması, otomobilin hızını uygun düzeye düşürmemiş olması, aracın fren izi dikkate alındığında mevcut hızını gerekli şartlara uygun düzeyde ayarlamayıp, bu kuralı ihlal etmiş olması nedeniyle \'Alt düzeyde tali kusurlu\' olarak görüldü. Sanık kamyon şoförü Uğur Tufan\'ın ise yola gerekli dikkati vermemiş olması, dur levhasına uymaması, kavşağı kontrol etmemesi, ilk geçiş hakkının yolun sağdan gelen araç sürücüsünün olduğu kuralına uymaması gerekçesiyle \'asli kusurlu\' olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLARLA GEREKÇELİ KARAR

Gerekçeli kararda, Başsavcı Alper\'in hayatından kesitler sunulan fotoğrafların da kullanılması dikkati çekti. Türk yargı tarihinde ilklerden sayılabilecek, bilgisayar ortamındaki gerekçeli kararda, kazanın yaşandığı yer, Başsavcı Alper\'in 15 Temmuz darbe girişimi sırasındaki çalışması, eşi ve iki kızıyla birlikte, çocuklara kayak öğretmesi, zeybek oynarken, cenaze töreni, hakim ve savcılarla birlikte çekilen fotoğraflar yer aldı. Mahkeme Başkanı Öncü\'nün 15 Temmuz gecesi kendisinin çektiği, Başsavcı Alper\'e ait fotoğrafın da yer aldığı gerekçeli kararda, \"Ülkemizin 15 Temmuz tarihinde yaşadığı hain darbe girişimine, yapmış olduğu başarılı başsavcılık görevi ile göğüs geren, güvenlik güçleri ve savcıları bu süreçte organize eden Başsavcı Alper\'in acaba bir suikaste kurban mı gittiği yönünde toplumda endişe havası oluşması nedeniyle, soruşturma gerçekten büyük bir titizlikle yürütülmüş, tüm tarafların ve tanıkların ayrıntılı beyanları alınmış, makam aracının lojmandan çıkmış olduğu andan kaza mahaline kadar, herhangi bir araç takibi olup olmadığı irdelenmiş, İTÜ öğretim görevlilerinden oluşan 5 kişilik heyet tarafından keşif yapılmış, sunulan raporda kamyonu kullanan sanık Uğur Tufan\'ın \'dur\' levhasına uymaması, hız limitlerinin üzerinde seyretmesi sonucu birinci derecede asli kusurlu olduğu belirtilmiştir\" denildi.

FOTOĞRAFIN ALTINA YORUM

Gerekçeli kararda Başsavcı Alper\'in, katıldığı bir etkinlikte zeybek oynarken çekilen fotoğrafının altındaki yorumda ise, \"Hakim ve savcı meslektaşlarının, adliye personelinin, vatandaşların rahatı için çabalamış, görme engellilerin yürüyebilmeleri için adliye içine şerit çektirmiş, çok sevdiği kayak sporunu icra ederken, lojmandaki çocuklara ilk kez kayak sporunu öğretmiştir. Çocuklara bu imkanı sağlayan ve öğretici olan Alper, çocukların dahi hayatları boyunca unutamayacağı kişi olmuştur. Hakim ve savcıların veda gecesinde yalnız oynadığı muhteşem zeybek oyunu ile anacağız\" ifadesine yer verildi.

FETÖ\'YLE MÜCADELESİ ANLATILDI

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Haki Öncü\'nün verdiği gerekçeli kararda Adliye önündeki cenaze töreninden de bir fotoğraf yer aldı. Fotoğrafın altında ise, \"Sayın Başsavcımızın ardından \'Zalimler için yaşasın cehennem\' diyen ve sevinç çığlıkları atan zavallı insanlar. Şimdi özgür dünyada yaşadıklarını zannetmiş olsalar da, hayatları boyunca vatansız, milletsiz, devletsiz olarak başka ülkelerin keyfi ve takdiri altında, sığıntı şekilde o ülkelerde kalacak, vatan haini olduklarından hayatlarının sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'ne teslim edilme korkusu ile yaşayacak ve bir gün öldüklerinde, tüm yakınlarından uzakta, sahipsiz bir mezarda kendilerine bir mezar bulacaklardır. Vatanımız ve devletimiz için hain darbe girişiminde canını dişine takıp, gece gündüz çalışan başsavcımızın hizmetlerini, işlerine gelmediği için beğenmeyen, yıllarca insanların kul hakkını yiyen, hayatları boyunca yalanlar içinde yüzen, son yıllarda masum birçok insan ki, başta hakim adayı Didem Yaylalı, Yarbay Ali Tatar\'ı intihara sürükleyen, haksız cezaevlerine atılan vatanperver, aydın yurttaşlardan Kuddisi Okkır, Türkan Saylan, İlhan Selçuk, Uçkur Geray, Erhan Göksel ve Kaşif Kozanoğlu\'nun ölümlerine sebep olan, darbe gecesi, başta vatan için ölüme gözünü kırpmadan koşan kahraman Ömer Halisdemir olmak üzere o gece 248 şehit yurttaşımızın ölümüne 2 bin 196\'sının ise yaralanmasına, ülkemizin ekonomisinin zarara girmesine neden olan, akıl tutulması yaşayarak hangi ırktan, hangi inançtan olduğu dahi muamma olan emperyalist güçlerin maşası bir kişiyi kutsallaştırarak peşinden koşan vatan hainlerine, Allah\'ım fırsat vermesin\" sözleri yer aldı.

\'BAĞIMSIZ, TARAFSIZ YARGILAMA YAPILMADI DENMESİN\'

Cenaze töreninde Türk bayrağına sarılı tabuta eşi ve kızlarının sarıldığını gösteren fotoğrafın altında ise, \"Rahmetli başsavcımızı andığımız iki satırı gerekçe göstererek sakın bağımsız, tarafsız yargılama yapılmadı denmesin. Çünkü aylar süren ve toplumda oluşan suikast mi şüphelerini yok etmek için titizlikle yürütülen soruşturma sonucu olası kast ile adam öldürme suçu ile ilgili hiçbir delil yok iken, varmış gibi dava açılmasını bağımsız mahkeme olarak düzelten ve eylemin bilinçli taksirle ölüme sebebiyet olduğunu savunan, ilk celsede işletme sahibini, kamyon sahibini tahliye eden, doğru yönde yargılamayı sonlandıran, hiçbir etki altında kalmayan bağımsız ve tarafsız mahkememiz olmuştur. İnsanlar haksızlığa uğradığında, adaletin önemini anlar. Kendisine haksızlık yapanın en yüksek ceza almasını ister. Fakat yasa koyucu tarafından tayin edilen cezanın üzerinde bir ceza verilmesi asla düşünülemez. Rahmetli Başsavcının mesai arkadaşı olsak da, olması gereken, doğru olan, adil olan verdiğimiz bu karardır\" sözleri yazıldı.



Görüntü Dökümü

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-Gerekçeli karardan fotoğraflar

-Başsavcı Alper\'in fotoğrafı

-Kazanın yaşandığı olay yerinden

-Ceza alan kamyon şoförü Uğur Tufan\'ın adliyeden çıkartılırken görüntüsü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN /DENİZLİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)DÜZCE\'DE FRENİ BOŞALAN TANKER, 6 ARACA ÇARPIP KAHVEHANEYE GİRDİ: 2 ÖLÜ 4 YARALI

DÜZCE\'nin Kaynaşlı İlçesi\'nde kimyasal madde yüklü tanker, freninin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarpıp, yol kenarındaki kahvehaneye girdi. Kazada ilk belirlemelere göre kahvehanede oturan 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında D-100 Karayolu\'nun Kaynaşlı Işıklı Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden, Osman Usmalı yönetimindeki 34 LDE 29 plakalı kimyasal madde yüklü tankerin iddiaya göre Bolu Dağı inişinde frenleri boşaldı. Duramayan tanker, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptıktan sonra yol kenarındaki kahvehaneye girdi. Araç daha sonra bir bahçeye devrilerek durabildi. Kaza sırasında kahvehanede bulunan Ahmet Şen ve Sezgin Şahin isimli vatandaşlar tankerin altında kalarak yaşamını yitirdi. Tanker sürücüsü ile kahvehanede oturan Mustafa Yıldız, Cemal Hasır ve İsmail Şişman ise yaralandı. Kimyasal madde yüklü tankerden sızan gaz nedeniyle vatandaşlar kaza yerine yaklaştırılmadı. Tankerin altında başka bir ceset olabileceği ihtimaline karşı çevrede detaylı inceleme sürüyor. Öte yandan tankerin hızla kavşaktaki araçlara çarpıp kahvehaneye girmesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntüler

-Vatandaşlarla röportaj

-Kahvehane görüntüsü

-Detaylar

-Kaza anı güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ /KAYNAŞLI(Düzce),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)TRAKTÖR RÖMORKUNA ÇARPAN OTOMOBİLDE 2 ÖLÜ, 2 YARALI



AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi\'nde şeker pancarı yüklü traktör römorkuna çarpan otomobildedeki 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sandıklı-Hocalar karayolunun 22\'nci kilometresindeki Emirhisar Köyü yakınlarında meydana geldi. Müjdat Selvi idaresindeki 32 LK 203 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan traktöre bağlı şeker pancarı yüklü 3 römorktan arkadakine çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 22 yaşındaki İlyas Göl ile 44 yaşındaki Uğur Yiğit Doğan olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Müjdat Selvi ile Ahmet Kaya ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza sonrası traktör sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Müjdat Selvi ile Ahmet Kaya\'yı ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Ahmet Kaya buradan Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne sevk edildi.Yaşamını yitiren Uğur Yiğit Doğan ve İlyas Göl\'ün cansız bedenleri ise savcının incelemesi sonrası Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma kaza sonrası traktörüyle kayıplara karışan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Kazaya karışan otomobilde bulunanların kalorifer tesisatçısı olduğu ve çalıştıkları Sandıklı\'ya bağlı Yavaşlar Köyü\'nden memleketleri Isparta\'ya dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi.



Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden otomobilden

- Olay yerine otomobilden saçılan eşyalar

- Ambulansta bulunan cenaze ve ambulanstan cenaze aracına nakil edilirken

Haber-Kamera: Ahmet DAĞLI /SANDIKLI(Afyonkarahsar),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)OTOMOBİLLE ÖĞRENCİ SERVİSİ ÇARPIŞTI: 8 YARALI

AFYONKARAHİSAR\'ın Dazkırı İlçesi\'nde otomobille çarpışıp devrilen öğrenci servisinde, 8 öğrenci yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında ilçe merkezinde Afyonkarahisar- Denizli karayolu kavşağında meydana geldi. Taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan Mehmet Tatlıcan yönetimindeki 20 AB 601 plakalı servis minibüsü, Muhammet Türkel yönetimindeki 34 PP 6007 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, devrilen minibüsteki 8 öğrenci, hafif yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralı öğrenciler, Dinar Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Görüntü Dökümü

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- Yaralı öğrencilerden detaylar

- Öğrencilerin kaza ile ilgili konuşmaları

- Kaza yeri detayları

Haber-Kamera: Sait KARADUMAN /AFYONKARAHİSAR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)TOPRAK YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ: 3 YARALI



ADANA\'da toprak yükü kamyonun kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu, araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi Menekşe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Yılmaz Bolat\'ın kullandığı 01 FBY 09 plakalı toprak yüklü kamyon, rampada ilerlediği sırada birden geri geri gitmeye başladı. Kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu, sürücü Bolat ve yolcu konumundaki Fatma Yılmaz ile Eren Canımanam, araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan 3 kişi, araçtan çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'ne kaldırılan Bolat, Yılmaz ve Canımanam\'ın durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Yaralının sedye ile ambulansa taşınması

- Kaza yerindeki itfaiye erlerinden görüntü

- Devrilen kamyondan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Habe-Kamera: ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)İZMİR\'DE DENİZE ATLAYAN 2 KAÇAK KURTARILDI

İZMİR\'in Dikili İlçesi\'nde, önceki gün yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 62 kaçak yakalandı. Ekiplerin müdahalesi sırasında tekneden denize atlayan 2 göçmen ise sahil güvenlik botu tarafından denizden alındı.

Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir lastik botun denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, durdurdukları botta yapılan kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmeye çalışan 26\'si çocuk, 12\'si kadın, toplam 62 kaçağı gözaltına aldı. Ekiplerin müdahalesi sırasında tekneden denize atlayan 2 göçmen ise sahil güvenlik botu tarafından denizden alındı. 56\'sı Suriye, 4\'ü Kongo, 2\'si Güney Afrika uyruklu olan kaçaklar, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-kaçakların bulunduğu bottan görüntü

-2 göçmenin denize atlaması

-Sahil Güvenlik ekipleri\'nden görüntü

-genel ve detay

Haber: Davut CAN /İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)TOKAT\'TA ÇOBAN CİNAYETİNİN 16 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI



TOKAT\'ta önceki gün koyunlarını otlatırken öldürülen 49 yaşındaki İbrahim Soydan\'ın katli zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki Kenan B., tutuklandı.

Kent merkezinde hayvancılık yapan evli ve 4 çocuk babası İbrahim Soydan, önceki gün sabah koyunlarını otlatmak için araziye çıktı. Saat 10.30 sıralarında 155 Polis İmdat Hattı\'nı arayan Soydan, vurulduğunu söyleyerek ekiplerden yardım istedi ve ardından telefon kapandı. Ekipler, baz istasyonları aracılığıyla Soydan\'ın telefonunun en son sinyal verdiği yerin çevre yolu, Bedestenlioğlu ve Erenler mevkisine yakın bir nokta olduğunu tespit etti. Bölgede arama yapan polis ekipleri, yaklaşık 2 saat sonra Soydan\'ın otlattığı koyunları, Bedestenlioğlu Derbent Mahallesi\'nde buldu. Bölgeye yakın kayalık alanda ise Soydan\'ın cansız bedenine ulaşıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yapılan çalışmayla İbrahim Soydan\'ı, aynı bölgede çobanlık yapan Kenan B.\'nin vurduğunu belirleyip, gözaltına aldı. Kenan B.\'nin babası Mürsel B., akrabaları Fatih B. ve çobanlık yapan Osman C. de gözaltına alındı. Kenan B. sorgusunda, hayvan otlatma yüzünden tartıştıklarını, yanındaki ruhsatsız av tüfeği ile İbrahim Soydan\'ı vurduğunu itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kenan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Adliyeden görüntü

-Şüphelilerin götürülüşü

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ /TOKAT,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)İZBAN\'DA BEBEK RÖTARI

İZMİR\'de, raylı sistemle yolcu taşımamacılığı yapan İZBAN\'da, istasyonda inen bir annenin, bebek arabasındaki bebeğinin vagonda kalmasının ardından, hareket eden trenin imdat freninin çekilmesi üzerini seferler bir süre durdu. Yolcular trenden inip, raylarda yürüyerek yakındaki istasyona ulaştı.

Dün, dün saat 16.00 sıralarında, Halkapınar İstasyonu\'nda duran İZBAN treninden inen bir annenin bebek arabasındaki bebeği, vagonda kaldı. Kapılar kapanınca bebek hareket eden trenin vagonunda anne ise istasyonda kaldı. Bu duruma kayıtsız kalmak istemeyen yolculardan biri, istasyondan ayrılan trenin imdat frenini çekti. Halkapınar\'dan Aliağa yönüne hareket eden tren, bir sonraki istasyon olan Salhane\'ye varamadan ortada durdu. İmdat freninin çekilmesi yüzünden tren otomatik olarak hareket kabiliyetini yitirirken, yaklaşık yarım saat bu şekilde bekleyen yolcular daha sonra sıkılıp vagonlardan aşağı indi. Yolcular raylardan yürüyerek yakındaki istasyona ulaştı. Bir süre sonra hareket eden tren de içindeki az sayıdaki yolcuyla birlikte Salhane İstasyonu\'na vardı. Burada yolcular trenden indi. Bebek de görevliler tarafından ailesine teslim edildi. Hattaki tren seferleri de bir süre sonra normale döndü.



Görüntü Dökümü

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-Trenden inip raylarda yürüyen yolcular ve trenin görüntüsü

-Bebeğin fotoğrafı

Haber-Kamera: İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)EŞİYLE BARIŞMAK İÇİN İNTİHARA KALKIŞTI



KONYA\'da şiddet uyguladığı için evi terk eden eşi ile barışmak istediğini belirten Seyip P., inşaatın 5\'inci katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Pişman olduğunu belirten Seyit P., olay yerine gelen eşi Raziye P. tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Keykubat Mahallesi Fetih Caddesi\'ndeki 7 katlı bir inşaatın 5\'inci katında meydana geldi. Kaynak ustası Seyit P., iddiaya göre 4 çocuğunun annesi eşi Raziye P.\'ye şiddet uyguladı. Evi terk eden Raziye P.\'nin şikayeti üzerine Seyit P.\'ye uzaklaştırma cezası verildi. Yakınların aracılığı ile eşine haber gönderdip pişman olduğunu ve barışmak istediğini ileten Seyip P., olumsuz yanıt alınca dün bir inşaatın 5\'inci katındaki pencereye çıkarak intihara kalkıştı.

Durumu fark eden çevredekiler polis, itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. Seyit P., kendisini ikna etmek isteyen polislere, eşinin evi terk ettiğini ve kendisinin de uzaklaştırma cezası aldığını, çok sevdiğini ve barışmak istediğini söyledi. Eşi ve çocukları gelmeden de vazgeçmeyeceğini söyledi.

Polisin yaklaşık 1.5 saat süren ikna çabasına rağmen, Seyit P. kararından vazgeçmedi. Bunun üzerine polis telefonla ulaştığı eşi Raziye P.\'yi olay yerine çağırdı. Bu sırada çevrede toplanan kalabalıktan bazılarının olay anını cep telefonunun kamerasıyla kaydettiği görüldü. Olay yerine gelen Raziye P., inşaatın 5\'inci katına çıkıp eşinin ikna etti. İnşaattan indirilen Seyit P., burada bekleyen ambulansla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.



Görüntü Dökümü

---------------------- İnşaatın 5\'inci katında intihara kalkışan Seyit P.

- Çevrede alınan önlemler

- Çevredekilerin cep telefonu kamerasına kaydetmesi

- Eşinin olay yerine gelmesi

- Seyit P.\'nin ikna olup aşağı inmesi ve ambulansa alınması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK /KONYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)ŞEHİT ASTSUBAYIN İSMİ OKULA VERİLDİ



MARDİN\'in Derik ilçesinde bölücü terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Ayna\'nın ismi, Muğla\'nın Ortaca ilçesindeki bir okula verildi.

Karaburun Mahallesi\'nde bulunan ve yeni ismi Şehit Mustafa Ayna Ortaokulu\'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende, 8-A sınıfı öğrencisi Selçuk Tamer Mercan, Kur\'an-ı Kerim tilaveti sundu. 5\'inci sınıf öğrencisi Cansu Ertuğrul İstiklal Marşı\'nı okudu. Şehit Astsubay Ayna\'nın özgeçmişinin okunmasının ardından okulun müzik öğretmeni ve ekibi tarafından \'Bayrak\' ve \'Türküler Dolusu\' isimli şiirler ile \'Eledim eledim\', \'Şu kışlanın kapısına\' ve \'Turnam selam götür Mardin\'e\' türküleri seslendirildi. Ardından, Ayna için okul içinde hazırlanan köşe törenle açıldı.

Törene Muğla Valisi Esengül Civelek, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ortaca Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Avcı, Muğla İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Şehit Ayna\'nın Eşi Nazlı Ayna ile kızı Melek Naz Ayna ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Erdoğan yaptığı konuşmada, \"Şehidimizin ismi bu okulda yaşayacak. Bu okuldaki öğrencilerimiz de şehidimizin aziz hatırasıyla eğitim ve öğretimlerini sürdürecek. Bu vesile ile şehidimizi tekrar rahmetle anarken babasına da şükranlarımı sunuyorum. Allah\'tan sabır diliyorum\" dedi.

Muğla Valisi Esengül Civelek de, \"Öncelikle içerisinde bulunduğumuz araziyi bağışlayarak bu okulu ilçeye kazandıran hayırsever vatandaşımıza şükranlarımı sunarım.Vatanımız, istiklalimiz, milletimiz, ülkemiz, birlik ve beraberliğimiz için canını seve seve feda eden, gönüllerimizde ölümsüzleşen, bu cennet vatanı bizlere emanet eden şanlı tarihimizin sembolleri tüm şehitlerimizle birlikte, şehidimiz Mustafa Ayna\'yı rahmetle, minnetle anıyorum\" diye konuştu.

Şehit Astsubay Mustafa Ayna\'ın eşi Nazlı Ayna ise, \"Mutluyum hem de çok mutluyum, çünkü bunu ben kolay elde etmedim. Bir senedir uğraşıyorum eşimin isminin verilmesi için ve Vali Hanım\'ın sayesinde bunu başardım. Bu konuda benim yanımda olan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben kocamla gurur duyuyorum, onu çok seviyorum. Emaneti emanetimdir\" dedi



Görüntü Dökümü

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- Törenden görüntü

- Konuşmalardan görüntü

- Şehit eşi Nazlı Ayna ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cihan KAYA /ORTACA(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)\'AYLA\' FİLMİNİN ANADOLU GALASI TOKAT\'TA YAPILDI

TÜRKİYE\'nin Oscar adayı olan ve Kore Savaşında yer alan Astsubay Süleyman Dilbirliği\'nin başından geçen gerçek hikayeden esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan \"Ayla\" filmi, yapımcısı Mustafa Uslu\'nun memleketi Tokat\'ın Zile ilçesinde düzenlenen Anadolu Galasında izleyiciler ile buluştu.

\'Yabancı dilde en iyi film\' dalında Oscar adayı Ayla filmi için yapımcısı Mustafa Uslu\'nun memleketi Tokat\'ın Zile ilçesinde gala düzenlendi. Galaya Uslu\'nun yanı sıra filmin yönetmeni Can Ulkay, filmin başrol oyuncularından İsmail Hacıoğlu, Toygan Avanoğlu, Sinem Uslu ve İlber Gürtanca da geldi. Nene Hatun Sinema Salonunda düzenlen galaya Tokat Valisi Ömer Toraman, Zile Kaymakamı Adnan Tezcan Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Uçar, Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel ve sinemaseverler katıldı. Filmin sonunda sinemaseverler uzun süre oyuncuları alkışladı. Mustafa Uslu ve oyuncular sahne çıkarak, filmde konu olan Astsubay Süleyman Dilbirliği\'nin Ayla\'yı bavula koyarak kaçırmaya çalıştığı bavulu izleyenlere gösterdi.

\'BUGÜN ANNEM İÇİN BURADAYIM\'

Yapımcı Mustafa Uslu, \"Burası gerçekten Türkiye\'nin en güzel ilçesi. Söyleyecek kelimler bulamıyorum. 30 yıl önce ben arkanızdaki salonda annem Melek Usli ile beraber oturuyorduk. Kadir İnanır\'ın, Cüneyt Arkın\'ın filmlerini izlerdim. Ve annem rahmetli hep benim bir sinemacı olmamı isterdi. Bugün annem için buradayım. Annemi yad etmek için buradayım. Eminim şu anda annem bizi görüyordur. Şu an çok huzurluyum ve mutluyum. Bir hedefime daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyorum\" dedi. Filmde Astsubay Süleyman Dilbirliği\'ni canlandıran oyuncu İsmail Hacıoğlu da, Zile\'de filmi izlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hacıoğlu, filmin ilk haftasında gişede liste başı olduğunu ifade ederek, `Böyle de devam eder, bizim beklentimiz daha fazlası. Filmde kocaman yürekli bir adamı oynamak bana nasip oldu\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Salondan görüntüler

-Filmin izlenmesi

-Yapımcının ve İsmail Hacıoğlu\'nun konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ /ZİLE,(Tokat),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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