DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)KILIÇDAROĞLU: SİYASETÇİLER TOPLUMU GERİYOR

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir programı kapsamında Susurluk ilçesindeki Göbel Mahallesinde vatandaşlarla biraraya geldi. Siyasete değinmeyeceğini ve vatandaşları dinlemeye geldiğini dile belirten Kılıçdaroğlu, \"Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Tabiatı, havası, insanı güzel, bir kötü tarafı var, siyasetçiler. Neden şikayetçiyim? Toplumu çok geriyorlar, germemek lazım. Bu ülkede birlikte yaşıyoruz, Herkesin farklı düşüncesi olabilir, aynı vatanda yaşıyorsak biraz kavgadan, gerginlikten uzak durmak lazım. Aklı herşeyin önüne çıkarmak lazım\" dedi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, \"Herşeyi ben bilirim demek yanlıştır\" ifadesini kullanarak, \"Bu karşıdakilerin hiçbirşey bilmiyor anlamına gelir. Çok şükür hepimzin aklı var. Evde bir karar alırken bile eşimize soruyoruz doğru mu yanlış mı diye, demokrasinin varlık nedeni budur\" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ayrıca üreticinin alın terinin karşılığını alması gerektiğini söyledi.

\"ADALET İÇİN YÜRÜDÜM\"

Dünyanın düzeninin adalet üzerine kurulduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, \"Adalet olmazsa insanlık olmaz. Adaleti savunduğum için yürüdüm, yürümek güzel birşey, hepiniz için yürüyorum. Garibanın oğlu askere gidiyor da benim oğlum niye gitmesin? Dolayısıyla sizden birisiyim, halktan kopuk değiliz. Aynı dertleri yaşadık, sizden sadece birşey istiyorum, seçim zamanı geldiğinde bana yetki verin. 4 yıl içinde pekçok sorununuzu, 5 yıl içinde ise hepsini çözeceğiz. Bunun için elimden geleni yapacağım\" diye konuştu. Göbel Mahallesinde vatandaşların sorunlarını da dinleyen Kemal Kılıçdaroğlu, gelen şikayetleri danışmanlarına not aldırarak, Balıkesir programına devam etti.

\'KAVGASIZ, BEREKETLİ TÜRKİYE İSTİYORUZ\'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir\'in Susurluk İlçesi\'nin ardından Manyas\'a geçerek Hayvancılık ve Süt Festivali\'ne katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada \"Belediye başkanlarıma hep şunu söylüyorum. Hiçbir ayrım yapmadan oy versin vermesin, herkese hizmet edeceksiniz. Harcadığınız her kuruşun hesabını, millete vereceksiniz. Çünkü bizim en temel özelliğimiz, kul hakkı yemeyiz. Her kuruşun hesabını millete veririz, bu bizim boynumuzun borcudur. Bu bizim inancımız gereğidir, bu bizim ahlakımızın gereğidir\" dedi.

Bir arada, huzur içerisinde yaşamak istediklerini kaydeden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, \"Kavgasız bereketli bir Türkiye olsun istiyoruz. Herkes kazansın, herkes evine huzur içinde dönsün. Her anne çocuğunu güler yüzle okula göndersin. En büyük arzum bu. Bu arzuyu gerçekleştirmek için size söz veriyorum. Adalet için nasıl yürüdüysem, bu ülkenin huzuru, bu ülkenin mutluluğu, bu ülkenin bereketi için de sonsuza kadar yürüyeceğim. En büyük destekçim yine sizler olacaksınız\" diye konuştu. Hayatın her alanında kadınların olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, \"Onların okumasını, onların onurlu bir bireyler olmasını, hayatın her alanında mücadele etmelerini yüreğimden istiyorum ve bütün kadınlara şunu söylüyorum; çocuklarınızı okutunuz, kızlarınızı okutunuz, güzel Türkiye\'ye yapacağınız en görkemli katkı sizin çocuklarınızı okutmanız olacaktır\" ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu, programın ardından Ankara\'ya gitmek için yola çıktı.

HERAKLES LAHDİ, 57 YIL SONRA EVİNE GETİRİLDİ

2)ANTALYA MÜZESİ\'NDE SERGİLENECEK

PERGE Antik Kenti\'nden 1960\'lı yıllarda kaçırılıp İsviçre\'de ele geçirilen, Roma Dönemi\'ne ait, üzerinde \'Herakles\'in 12 işi\'nin tasvir edildiği lahit, Antalya\'ya getirildi. Lahit, \'Yorgun Herakles\' heykeline de komşu olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın girişimleri sonucu önceki gün İsviçre\'den Türkiye\'ye getirilen 2 bin 200 yıllık Herakles Lahdi, İstanbul\'dan Türk Hava Yolları\'nın (THY) tarifeli uçağıyla 20.20\'de Antalya\'ya getirildi. Antalya Havalimanı\'nda VIP bölümünden getirilen Herakles Lahdi\'ni, teslim almak için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Müze Müdürü Mustafa Demirel karşıladı. Antalya\'nın Aksu İlçesi\'ndeki antik kent Perge\'den 1960\'lı yıllarda kaçırılan eser, Antalya Müzesi\'nde Lahitler Salonu\'nda bir haftadır sergilenen strafor kesit kopyasının yerine konulacak. Herakles Lahdi, tıpkı kendisi gibi yurt dışına kaçırılan ve 2011 yılında geri getirilen \'Yorgun Herakles\' olarak adlandırılan Herakles heykeliyle de müzede karşılıklı konumlanacak.

HERAKLES LAHDİ\'NİN HİKAYESİ

Antalya\'nın Aksu İlçesi\'ndeki Perge Antik Kenti nekropolünde 1960\'lı yıllarda kaçak kazılarda bulunup yurt dışına kaçırılan Herakles Lahdi\'nin İngiltere\'de restorasyonu yapılmış ve lahde 2010 yılında İsviçre\'ye getirilirken Cenevre Serbest Limanı\'nda İsviçre Federal Gümrük yetkilileri tarafından yapılan envanter kontrolünde İsviçre kanunlarına muhalefetten dolayı el konulmuş, Cenevre Başsavcılığı soruşturma başlattı.

PERGE KÖKENLİ OLDUĞU BELİRLENDİ

İsviçre hükümeti, 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nı bilgilendirdi. Bunun üzerine konunun uzmanı arkeologlardan alınan bilimsel görüşler ışığında eserin Perge kökenli olduğu anlaşılınca, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca soruşturma başlatıldı.

MAHKEME KARARIYLA DÖNDÜ

Herakles Lahdi\'nin Aksu İlçesi sınırlarında yer alan Perge Antik Kenti nekropolünde bulunduğu saptandı. Cenevre Başsavcılığı, 21 Eylül 2015 tarihinde lahdin Türkiye\'ye iadesine karar verdi. Bu karar 2 Mayıs 2016 tarihinde Cenevre Adalet Mahkemesi Ceza Dairesi tarafından onandı ve iade kararı kesinleşti.

2\'NCİ YÜZYILA AİT

Yunan mitolojisinde Herakles, Roma mitolojisinde Herkül olarak bilinen mitolojik kahramanın 12 görevini betimleyen mermer lahit, Roma dönemi M.S. 2\'nci yüzyıla tarihleniyor. 235 santimetre boyunda ve 112 santim genişliğinde olan eser, arkeoloji literatüründe \'Torre Nova\' olarak adlandırılan tipte \'Küçük Asya Lahit\' grubuna giriyor.

6 EYLÜL\'DE CENEVRE\'DE MÜZEDEN ÇIKARILDI

Herakles Lahdi 2 ülke arasındaki kültürel işbirliğini somutlaştırmak adına Antalya Müzesi\'ne iadesinden önce 3 ay Cenevre Üniversitesi Sanat ve Tarih Müzesi\'nde sergilendi. Serginin ardından bakanlık uzmanları ve Antalya Müzesi yetkilileri, iade işlemleri için İsviçre\'nin Cenevre kentine gitti. İade işlemlerine ilişkin bürokratik sürecin tamamlanmasının ardından 6 Eylül\'de Cenevre\'deki müzeden paketlenerek çıkartılan eser, gümrük alanına nakledildi.

RESMİ TATİLİ BEKLEDİ

Resmi tatil nedeniyle 10 gün gümrük deposunda bekletilen, kargo paketleme ve mühürleme işlemleri Cenevre Başkonsolosluğu\'nca tamamlanan lahit, önce Zürih\'e götürüldü. Burada sefer saatine kadar duran lahit, Türk Hava Yollarına (THY) ait kargo uçağıyla önceki gün saat 22.30\'da İstanbul Atatürk Havalimanı\'na getirildi. Özel bir kutuda muhafaza edilen Herakles Lahdi, uçaktan alınarak, havalimanındaki kargo terminaline taşındı.

HERAKLES\'İN 12 İŞİ

Efsaneye göre Amphitryon\'un savaşa gitmesi üzerine onun görünümünde Alkamene ile ilişkiye giren Zeus\'un, Alkamene\'den Herakles adında bir çocuğu dünyaya gelir. Alkamene\'nin Zeus\'tan hamile kalması, Tanrıça Hera\'yı çok sinirlendirir. Yarı tanrı, yarı insan olarak bilinen Herakles, tanrısal güçlere ve Hera\'ya dayanamayarak bir gece cinnet getirerek çocuklarıyla birlikte ailesini ateşte öldürür. Herakles bu cinayetlerden sonra Pythia Apollonu kâhinine danışmaya gider ve Eurystheus\'un hizmetine girerek onun verdiği görevleri yerine getirmesine karar verilir.

Bu görevler şöyle sıralanır;

1- Nemea Aslanı\'nı yenmek.

2- Lerna gölündeki Hydra\'yı öldürmek. Çok başlı yılan olan Hydra, tanrıça Hera tarafından yetiştirilmiştir.

3- Artemis\'in kutsal hayvanlarından Kyreneia Geyiğini yakalamak.

4- Erymanthian dağında yaşayan büyük yaban domuzunu diri yakalamak.

5- Augias\'ın ahırlarını bir günde temizlemek.

6- Stymphalos\'da yaşayan ve o bölgedeki insanların rahatını kaçıran Stymphalian kuşlarını kovmak.

7- Girit\'e gidip Poseidon\'un Minos\'a verdiği azgın Girit boğasını getirmek.

8- Trakya kralı Diomedes\'e ait dört vahşi kısrağı yakalamak.

9- Amazonlar kraliçesi Hippolyta\'dan büyülü kemerini almak.

10- Okeanos\'un bir adasında bulunan 3 gövdeli dev Geryoneus\'un sığırlarını çalmak.

11- Hesperidler\'in altın elmalarını getirmek.

12- Hades\'in ölüler ülkesini koruyan Kerberos adlı köpeği yeryüzüne çıkarmak.

ANTALYA MÜZESİ\'NDE SERGİLENECEK

Antalya Havalimanı\'na getirilen Herakles Lahdi, buradan alınarak sergileneceği Antalya Müzesi\'ne götürüldü. 920 kiloluk kapağı ayrı olmak üzere iki parça halinde kırmızı mühürle kapatılan ağaç özel sandıktaki 3 tonluk lahdin nakli sırasında yoğun güvenlik önlemi alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, VIP önünde basına yaptığı açıklamada, Türkiye\'nin geçmişte de dünyanın korumacılığa en çok önem veren ülkelerinden birisi olduğuna işaret etti.

Yalçın Kurt, \"Bizim tarihimizde 1869 yılında Asar-ı Atika Nizamnamesi ( Eski eserler tüzüğü ) ile başlayan 1884\'de eserlerin yurtdışına çıkmasını yasaklayan yine bu nizamname yaklaşık 1970\'li yıllara kadar eski eser koruma ve hukukunu tanzim etmiştir. Şunu diyebiliriz, yaklaşık 150 yıldan beri Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti\'nde olmak üzere eski eserlerin yurtdışına ithali, ihracı, nakli yasalarla, nizamnamelerle yasaklanmıştır. Herakles Lahdi, Antalya Müze\'mizde sergilenen Küçük Asya tipi lahitlerdendir. Herakles\'in 12 değişik konumunu gösterir. Ve Herakles\'in ölümünden sonra tanrılara kavuşmak üzere onun gücü, kuvveti, insanın doğaya, tabiata karşı olan mücadelesini anlatır\" dedi.

BU TOPRAKLARIN ESERİ

Herakles Lahdi\'nin bu toprakların bir eseri olduğunu dile getiren Kurt, şöyle konuştu: \"Bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bu eserin ilimize dönmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Eser bundan yaklaşık 7 yıl önce Cenevre gümrüğünde yakalanmış ve Türkiye\'nin de başvurusu üzerine uzun zaman bir yargı süreci geçirmiştir. 2015 yılında Türkiye lehine karar verilmiş. Karşı taraf, eserleri götürenler üst mahkemelere dava açmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak da biz karşı davalar açtık, davalarda lehimize gelişme oldu. Sonunda bu eseri yurtdışına götürenler davadan feragat etti. Lehimize sonuçlanacağını anladıkları için. Bu eser gelecek hafta büyük bir ihtimalle hafta sonuna doğru Sayın Bakanımızın teşrifleriyle yerinde tanıtılacaktır. Halkın tanıtımına açılacaktır.\" Eserin Türkiye\'ye getirilmesi sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Yaşar Kurt, \"Bu Türkiye\'mizin uluslararası koruma alanında kazanmış olduğu çok önemli bir konumdur. Çünkü biz dünyada korumaya en çok para ayıran, yatırım yapan ülkelerin başındayız. Bu nedenle yaptığımız hukuk mücadelesinin Türkiye Cumhuriyeti\'nin lehine olması uluslararası platformda bizi de güçlü kılmıştır\" dedi.

3)RUS BAKAN YARDIMCISI GROMİK\'TEN DOMATES AÇIKLAMASI

RUSYA Tarım Bakan Yardımcısı Evgeniy Gromik, Antalya\'da Türk yetkililerle yaptığı görüşme sonrasında, Türkiye\'den yeniden domates ithalatıyla ilgili Rus hükümetine, bakanlık olarak teknik yönden engel bulunmadığına dair kanaat aktarılacağını söyledi. Antalya\'da düzenlenen Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi 1. Dönem Toplantısı\'na katılan Rusya Federasyonu Tarım Bakan Yardımcısı Evgeniy Gromik, Antalya Ticaret Borsası\'nın (ATB) bu yıl 8\'incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı\'nı (YÖREX) gezdi. ATB Başkanı Ali Çandır ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Gromik, ilk olarak Antalya standını ziyaret etti. Rus Bakan Yardımcısı\'na, portakal suyu ve turunç reçeli ikram edildi. Fuarda gazetecilerin soruları üzerine Bakan Yardımcısı Evgeniy Gromik, 2016 yılı başından itibaren ithalat yasağı uygulanan Türk domatesinin yeniden ithalatına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Gromik, \"Hemen en önemli soruyu bu şekilde sormuş oldunuz. Biz bugün önemli görüşmeler yaptık, hangi istikamette çalışmalar yapmamız gerektiğini gerek Rus tarafı gerek Türk tarafı olarak biliyoruz. Dolayısıyla engelleri aşmak için ne tür çalışma yapmamız gerektiği konusunda bugün zaten çok güzel verimli bir toplantı düzenledik. Doğal olarak kısıtlamaların kaldırılması, hükümet kararı. Ama biz Rusya Tarım Bakanlığı olarak bunların kaldırılması yönünde teknik yönden bir engel bulunmadığına dair kanaatimizi dönüşümüzde hükümetimize ileteceğiz\" dedi. Türkiye\'den domates ithalatının yeniden başlamasına ilişkin tarihin sorulduğu Gromik, \"Henüz başbakan görevinde olmadığım için bunu söylemem zor, çünkü hükümet kararı olacaktır. Tabii ki onların alanında bir şey söylemem mümkün değil. Bu konu gerçekten yakın zamanda ele alınıp, karara bağlanacak. Yakın bir zamanda bunun gelişmelerini duymuş olacaksınız\" dedi. Rusya\'daki sera yatırımları hakkında da bilgi veren Rus Bakan Yardımcısı Gromik, son 10 yıl içerisinde 3 milyar dolardan fazla sadece sera yatırımı yapıldığını söyledi. İklim koşulları ağır olduğu için yapımı, maliyeti ve işletilmesinin astronomik rakamlar olduğunu anlatan Gromik, \"Olabildiğince kendi üreticimizi de korumak için gayret gösteriyoruz. Rusya 1 milyar dolar civarında yurt dışından meyve sebze ithalatı gerçekleştiriyor. Biz Türk partnerlerimizle işbirliğine hazırız. Burada temel konu gıda güvenliğinin temin edilmesi, yani üretiminden tüketiciye ulaşana kadar bu tedarik zincirinde ürünlerin sağlıklı olduğunun takip edilebilmesi önem taşıyor\" dedi. Yeni yatırımlarla Rusya\'daki domates üretimine 100 bin ton daha ürün ilave edildiğini aktaran Bakan Yardımcısı Gromik, \"Her halükarda ithalatımız devam edecek. Rusya\'da 460 bin ton ithalatımız var, kendi üretimimiz dışında. Fas, Azerbaycan ve Çin başta olmak üzere farklı ülkelerden domates ithal ediyoruz\" dedi.

4)POLİS MÜDÜRÜNDEN HDP\'Lİ VEKİLE: SEÇİLMİŞ İNSANLARSINIZ, İLK ÖNCE KANUNLARA SİZLER UYMAK ZORUNDASINIZ

HDP Kadın Meclisi\'nin Diyarbakır\'da yapmak istediği oturma eylemine polis OHAL kapsamında yasağın devam ettiğini belirterek izin vermedi. Eylemde ısrarlı olan HDP Diyarbakır Milletvekili Felaknas Uca ile polis müdürü arasında ilginç diyaloglar yaşandı. HDP\'li Uca\'ya polis müdürü, \"Gelin el birliğiyle beraber, sağduyuyla bu işin üstesinden gelelim. Sizler seçilmiş insanlarsınız, ilk önce kanunlara sizler uymak zorundasınız\" dedi.

HDP Kadın meclisi\'nin \"Kadın katliamlarını durduracağız, yaşamı özgürleştireceğiz\" sloganıyla 9 ilde eş zamanlı düzenlediği oturma eylemi, Diyarbakır\'da olaysız geçti. Aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, Şırnak Milletvekili Leyla Birlik\'in de bulunduğu HDP\'li kadınlar, merkez Yenişehir İlçesi Ofis Semti\'ne geldi. Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı Sanat Sokağı\'na giren kadınlar, burada polis engeliyle karşılaştı. HDP Diyarbakır Milletvekili Uca, polis yetkilisine, 9 ilde eş zamanlı bir eylem yaptıklarını, bu kapsada Diyarbakır\'da da oturma eylemi yapmak istediklerini söyledi. Polis Müdürü de, HDP\'li Uca\'ya, OHAL kanunu kapsamında ve Diyarbakır Valiliği\'nin almış olduğu kararla eyleme izin vermeyeceklerini belirterek, açık alanda her türlü eylem yasağının devam ettiğini söyledi. Polis yetkilisi, \"Şuan ilimizde bu tarz bir eyleme müsaade edemeyeceğiz. Şuan bulunduğunuz yer itibariyle esnafın iş yaptığı bir yer esnafın ticaretini bu tarz bir eylem engeller. İnsanlar şuan da istirahat ediyorlar ve insanların istirahat saatini engellerseniz, kanunen de yasak olduğu gibi normal insani yönden de düşündüğümüzde bu tarz bir eylemin hoş olmayacağını düşünüyorum\" dedi. Milletvekili Uca da, \"Bütün yolu siz kapatmışsınız, gelirken bütün yollar kapanmıştı yani\" dedi. Polis müdürü ise, \"Ben yolu kapatmadım yol gayet açık, uçarak mı geldiniz buraya, yürüyerek geldiniz. Pazar günü bu ilde bir miting var. Mitinge de izin verildi. Sizler seçilmiş insanlarsınız siyasi kişiliklersiniz, lütfen bu şehirdeki güvenliği bizimle beraber sizlerde sağlamak zorundasınız. Siyasi sorumluluğunuz var. Lütfen bu şehrin güvenliğini riske sokacak davranışlara girmeyelim. Gelin bugün el biriyle beraber sağduyuyla bu işin üstesinden gelelim. Demokratik kurallar her zaman demokratik haklar içindir. \'Ben demokratik hakkımı kullanıyorum\' diye siz insanların demokratik haklarını engelleyemezsiniz. Sizler milletvekilisiniz, sizler seçilmiş insanlarsınız, ilk önce kanunlara sizler uymak zorundasınız. Buyurun parti binasında yapabilirsiniz\" diye karşılık verdi. Milletvekili Felaknas Uca ise polis müdürüne, \"Bu eylem her ilde var. Şimdi bir milletvekili olarak, biz açıklamamızı yapmak istiyoruz. Neden parti binasında yapalım, her ilde yapılıyor\" diyerek karşılık verdi. Polis müdürüyle süren diyaloğa, Şırnak Milletvekili Leyla Birlik de katılarak, \"En doğal hakkımızdır. Biz eylemimizi burada yapacağız\" dedi. Bunun üzerine polis müdürü Milletvekili Birlik\'e, \"Leyla hanım siz mecliste yemin ettiniz, lütfen yemininize sadık kalın. Kanunlara uyacağınız diye yemin ettiniz. Siz de yemininizin gereğini yapın. Lütfen kanunlara uymak üzere yemininizin gereğini yapın. Müsaade etmeyeceğiz. Gelin bugün el birliğiyle gaz, TOMA olmadan her hangi bir müdahale olmadan. Karşılıklı sağduyuyla, çözüm yolu bularak, ilçe binanız yüz metre ileride orada yapalım. Onun dışında hiç bir şeye müsaade edemeyeceğiz\" ifadelerini kullandı. Milletvekili Leyla Birlik ise polis müdürüne \"Bu diyaloga gerek yok, yarım saat içinde açıklama yaparız, biter. Bu eylemin kime ne zararı var? Kadına karşı şiddete karşı bir eylemin kime zararı olacak?\" şeklinde konuştu. Yaşanan diyalogların ardından milletvekilleri ile partili kadınlar, oturma eylemi ve açıklamayı HDP Yenişehir İlçe merkezinde yapmaya karar verdi. Grup yoğun güvenlik önlemleri altında İlçe binasına gitti.

5)BOZÜYÜK\'TE YANGIN SONRASI ORMANLIK ALANA HAVADAN BAKIŞ

Kütahya\'nın Domaniç İlçesinde geçen Pazar günü çıkan ve Bilecik\'in Bozüyük İlçesine sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangının Kütahya Domaniç İlçesi tarafında kalan kısmı kontrol altına alındı. Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir dün akşam saatlerinde Domaniç İlçesine giderek kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmalarını izledi. Bilecik\'in Bozüyük İlçesinde ise orman yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi. Yangına çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri tarafından karadan, gündüz saatlerinde ise helikopterlerle havadan müdahalede bulunuluyor. Yangının kontrol altına alınıp söndürülen bölümleri Bozüyük Belediyesi tarafından drone ile görüntülendi. Droneler, yangındaki tahribatı gözler önüne serdi.

6)ŞANLIURFA\'DA ÖZEL BİR HASTANENİN YENİ DOĞAN SERVİSİNE FARE GİRDİ

ŞANLIURFA\'da özel bir hastanenin yeni doğan servisinde giren fareyi yakalamak için hemşire ve sağlık çalışanları seferber oldu.Olay, Atatürk Mahallesi\'nde faaliyet gösteren özel bir hastanenin yeni doğan bakım servisinde meydana geldi. Kentte yayın yapan \'Urfadabugun.com\' isimli internet sitesinde yayınlanan görüntülerde, hastanenin yeni doğan ünitesine giren bir fare bebeklerin tedavi amaçlı konulduğu kuvözlerin üzerinde görüldü. Fareyi gören hemşire durumu temizlik personeline bildirdi. Eline süpürge ve kürek alan personel servise giren fareyi yakalamak için kovalamacaya girdi. Zaman zaman çığlık, zaman zaman da kahkahaların atıldığı fare yakalama operasyonunda köşeye sıkıştırılan fare üzeri plastik kapla kapatılarak yakalandı. Birkaç ay öncesine ait olduğu öne sürülen görüntülerin yaşandığı olayla ilgili hastane yönetimi açıklama yapmadı.

7)15 YUMURTA İÇİN 15 BİN LİRA CEZA GELİNCE ŞOKE OLDU

İZMİR\'in Foça İlçesi\'nde, 65 yaşındaki Mümin Ihlamur\'a pazarda damgasız yumurta sattığı gerekçesiyle 15 bin TL cezası kesildi. Ihlamur, Foça İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nün 2 yıl 4 ay önce tuttuğu tutanağa istinaden kesilen cezaya, avukatı aracılığıyla Foça Sulh Ceza Hakimliği\'ne itiraz etti. Foça\'nın kırsal Gerenköy Mahallesi\'nde çiftçilik yapan Mümin Ihlamur, 2015 yılı Mayıs ayında, kümesindeki 30 yumurtayı tandığı eşe dosta satmak için Foça Pazarı\'na götürdü. Yumurtalardan 15\'ini satıp, diğer 15\'ini de tezgahının yan tarafına koyup, sipariş verip almaya gelecek kişiyi beklemeye başladı. Bu sırada gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimde Ihlamur\'un sattığı yumurtaların kabuğunda, işletme numarası, kümes numarası ve yumurtlama tarihi ibarelerinin yer aldığı damganın bulunmadığını belirledi. İddiaya göre, ekipler Ihlamur\'u uyarıp, söz konusu damgayı temin etmesi için 30 gün süre verdi. Ancak, bir daha kendisini ne görmeye ne de denetlemeye gelen olmadığını ileri süren Ihlamur, aradan geçen 2 yıl 4 aylık sürenin ardından gelen tebligatla, 15 bin liralık para cezası kesildiğini öğrenince şoke oldu. 15 yumurta için toplam 15 bin lira ceza kesilen Ihlamur, \"15 bin lira param olsa zaten ben niye çalışayım. Hayatım boyunca bu kadar parayı ben birarada görmedim. Kıt kanaat geçinen bir aileyiz. Bunun suç olduğunu bilsem bırakın yumurta satmayı ihtiyacım kadar bile tavuk beslemem. Köylü kardeşlerim düşünsünler, taşınsınlar, tavuğu olanlar ona göre dikkat etsinler. Benim başıma gelen onların başına gelmesin. Biz işletme değiliz ki damgamız olsun. Altı üstü ihtiyacımızın falası olan birkaç yumurtayı satmak istedik, başımıza gelmeyen kalmadı\" dedi. Ihlamur, geçen 11 Eylül\'de eline ulaşan tebligat üzerine avukatı Aycan Güler aracılığı ile Foça Sulh Ceza Hakimliği\'ne başvurup, cezaya itiraz etti.

8)ÖNCE ÇARPTILAR, SONRA EZDİLER

ÇANAKKALE\'nin Bayramiç İlçesi\'nde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan, ardından başka bir otomobil tarafından ezilen 65 yaşındaki Ayşe Dudu, olay yerinde hayatını kaybetti.Kaza, saat 22.00 sıralarında Ezine Yolu\'nun 2\'nci kilometresinde meydana geldi. İddialara göre, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Mustafa Şahin, annesi Ayşe Dudu Şahin ile birlikte tarladan eve dönerken, yolun karşısına geçip annesine beklemesini söyledi. Ezine\'den Bayramiç yönüne giden 17 TL 019 plakalı H.S. yönetimindeki otomobil, oğlunu dinlemeyip yolun karşısına geçmek isteyen Şahin\'e çarptı. Şahin, çarpışmanın etkisiyle yere yığıldı. Bu sırada, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen başka bir otomobil de yaşlı kadını ezerek bir süre sürükledi. Şahin\'e yardım etmek için o sırada etrafında olan sürücü H.S. ve çevredekiler, üzerlerine gelen otomobili görüp kaçıştı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin\'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı.

Sürücü H.S., ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürülürken, yaşlı kadını ezip kaçan otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

9)KAZA ANI KAMERADA

Konya\'da iddiaya göre kırmızı ışıkta durmayan bir motosiklet, kavşakta minibüs ile çarpıştı. Kaza anı kameralara yansıdı. Kaza, önceki gün akşam saatlerinde merkez Selçuklu İlçesi Sakarya Mahallesi Uluyayla Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta durmayan bir motosiklet kavşakta minibüs ile çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklet sürücüsü motorundan fırlayarak yolda bir süre sürüklendi. Sürücü, başında kask olması sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

10)ÖNCE ÇAY PARASINI ÖDEDİ, SONRA GÖZALTINA ALINDI



KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü\'nün \'Narko Sokak\' adlı huzur operasyonunda taksirli adam öldürmek suçundan aranan F.A. çay bahçesinde yakalandı. F.A. içtiği çay parasını ödedikten sonra kelepçe takılarak karakola götürüldü. Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan huzur operasyonunda Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet ekiplerine bağlı 150 polis, 3 narkotik köpeği ile operasyon düzenlendi. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddeler, sokaklar ve eğlence mekanları kontrol edildi. Yapılan huzur operasyonunda Kocaeli genelinde bin 345 kişi sorgulandı, 51 işyerinde denetim yapıldı. Operasyon kapsamında aranan 2 kişi gözaltına alındı. Üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

İzmit\'te, polisin kimlik sorgusu sırasında bir çay bahçesinde oturup çay içen F.A.\'nın Zonguldak\'ta taksirli adam öldürme suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan F.A., içtiği çayın parasını ödedikten sonra kelepçelenerek karakola götürüldü.

12)EVİNİ ATEŞE VERDİĞİ İDDİA EDİLDİ



İZMİR\'İN Ödemiş İlçesi\'nde Turan Oruç\'un yalnız yaşadığı evini ateşe verdiği iddia edildi. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, Turan Oruç ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ödemiş ilçesi İnönü Mahallesi\'nde Turan Oruç\'un yalnız yaşadığı evde, dün saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Kullanılmaz hale gelen evi Turan Oruç\'un ateşe verdiği iddia edildi. Yangını çıkardığı ve evinin karşısına geçip izlediği iddia edilen Turan Oruç\'un, su kovalarıyla alevlere müdahale etmek için gelen mahalle sakinlerine de tepki gösterdiği öne sürüldü.

Polis, Turan Oruç\'u ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

13)ESKİŞEHİR\'DE 200 POLİSLE UYUŞTURUCU DENETİMİ



EMNİYET Genel Müdürlüğü\'nün tüm illerde gerekleştirdiği \'Narko Sokak\' adlı denetim Eskişehir\'de de yapıldı. \'Eğitilmiş polis köpeğinin katıldığı denetimlerde 200 polis parklarda, eğlence yerlerinde kimlik kontrolü yaptı, otomobiller arandı.

Eskişehir\'de Narko Sokak denetimleri 16.00-19.00 ve 21.00-23.00 saatleri arasında yapıldı. Denetimlere Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Trafik, Terörle Mücadele, Önleyici Hizmetler, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Çevik Kuvvet şubelerinde görevli 200 polis katıldı. \'Leydi\' adlı eğitilmiş polis köpeğinin de kullanıldığı denetimlerde Porsuk Çayı kıyısındaki parklar, kafeterya ve eğlence yerlerinde kimlik kontrolleri yapıldı. Ekipler, çeşitli semtlerde durdurdukları araçları da tek tek aradı. Leydi adlı polis köpeği de otomobillerin bagajlarında narkotik madde aradı.

14)BURSA\'DA 150 POLİS İLE NARKOTİK OPERASYONU YAPILDI

BURSA\'da özel harekat polislerinin de destek verdiği 150 polisin katıldığı 7 ayrı noktada Narkotik operasyonu düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat polislerinin destek verdiği 150 polisin katıldığı narkotik operasyonunda şüpheli şahıslar ve araçlar arandı. Narkotik köpeği Alfa\'nında katıldığı operasyonlarda Meydancık, Çukurca, Demetlevler, Soğanlı, Anadolu, Hacıvat ve Beyazıt Mahallerinde uygulama noktaları kuruldu. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon ve uygulamaların devam edeceği bildirildi.

15)DÜZCELİLER\'İ CANINDAN BEZDİREN KELEBEK

DÜZCE\'de, yaz başından itibaren daha çok fındık bahçelerinde görülen Amerikan Beyaz Kelebeği, yerleşim alanlarındaki bahçe ve binaların duvarlarını da sarmaya başladı. Vali Zülkif Dağlı, belediye başkanları ve ilgili kurum müdürlerini toplayıp kelebekle mücadelede alınacak önlemleri konuştu. Kentte Haziran ayı başından itibaren fındık bahçelerinde görülen ve yaprakları yiyerek üreticileri zarara uğratan Amerikan Beyaz Kelebeği, son dönemde yerleşim alanlarında etkili olmaya başladı. Kentte evlerin bahçeleri ve ağaçlarda daha çok etkili olan kelebekler, binaların dış cephe duvarlarında da görülmeye başlandı. Bir çok noktada görülen kelebek, kent sakinlerini canından bezdirdi.

\'YEŞİL DÜZCE KURTLU DÜZCE OLDU\'

Aziziye Mahallesi Muhtarı Aydın Koç, kelebeğin her yerde görüldüğünü, evlerin içine kadar girdiğini söyleyerek şöyle konuştu: \"Artık insanlar bununla mücadele edemiyor. Kurumların mücadelesi yetmiyor. Yeşil Düzce, kurtul Düzce oldu. Biz yeşil Düzce olarak kalmasını istiyoruz. Ziraat mühendislerinden aldığımız bilgiye göre ben kendi bahçemdeki kelebekle mücadele etsem bile komşum etmediği zaman bir işe yaramıyor. Artık biz bunun uzmanı olduk. Devletin buna çözüm bulması lazım, bütçe hazırlaması lazım. Havadan ilaçlama yapılması lazım. Çünkü yemeklerimize, yatak odalarımıza kadar girdi. İnsanlar canından bezdi. Biyolojik olarak da mikrop yayıyor mu, hastalıklara neden oluyor mu bilmiyoruz. Bunu çok ciddiye alıyoruz. İnşallah gerekli önlemler alınır. Bütün meyvelerimiz de bu şekildi. Bu meyveleri yiyoruz. Bu konuda yetkililerden yetkili ve etkili çözüm üretilip sonuçlar alınmasını istiyoruz.\" Mahalle sakinlerinden Nagihan Çıtak da, \"Özellikle sabahları çok oluyor. Geceden duvarlara birikiyorlar. Sabahları temizliyoruz. Ancak evin içine kadar giriyor. Akşamları tekrar kontrol ediyoruz. Tek tük kalanlar oluyor. Onları da temizliyoruz\" dedi.

VALİ TOPLANTI YAPTI

Vali Zülkif Dağlı, belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri ile valilikte toplantı yaparak kelebekle mücadelede alınacak önlemleri konuştu. Vali Dağlı, toplantıda alınacak kararların daha sonra açıklanacağını söyledi.

628 FARKLI BİTKİ TÜRÜNE ZARAR VERİYOR

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nün intertet sayfasında Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısı ile ilgili şu bilgilere yer verildi: \"Düzce\'de 1997 yılından itibaren görülmeye başlanan Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısı birinci döl zararı Haziran ayında ortaya çıkmaktadır. Birçok bitkide beslenebilme kabiliyetinde olan bu zararlı, mücadele edilmediğinde popülasyonunu artırarak farklı alanlarda yeni zararlara neden olabilmektedir. Yapılan akademik çalışmalarda bu zararlının 628 farklı bitki türünde zarar meydana getirdiği, öncelikle en çok dut ve akçaağaçlarda görüldüğü, ayrıca diğer bitkilerden elma, armut, kiraz, fındık bahçeleri ve hatta kavak gibi bitkilerde de zararı tespit edilmiştir.\" Açıklamada zararlının lavra bıraktığı ağaçlarda budama ve daha sonra ilaçlama yapılarak mücadele edildiği de belirtildi.

16)KARACABEY\'DE \'DOMATES FESTİVALİ\' RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU



KARACABEY Belediyesi\'nde ilk kez düzenlenen \'Domates Festivali\'nde konuşan Başkan Ali Özkan, Türkiye\'deki salçalık domatesin yüzde 40\'ının bölgelerinde üretildiğini söyledi.

Karacabey Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen \'Domates Festivali\' renkli anlara sahne oldu. Etkinlik kapsamında, birçok kurum ve firma meydanda stant açarak ürünlerini tanıttı. Festivale AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, Kaymakam Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şükrü Köse, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kazan başına geçerek kürekle salça çeviren protokoldakilere, Dağkadı Üretici Kadınlar Derneği tarafından salçalı ekmek de ikram edildi.

Festivalde konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin tanıtımı ve gelişimi adına faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini belirterek, \'Tarım-Teknoloji-Turizm\' adı altında \'3T\' vurgusu yaptı. Özkan, öSalçalık domates önemli bir ürünümüz. Türkiye\'deki üretilen salçalık domatesin yüzde 40\'ı Karacabey\'in verimli topraklarında üretiliyor. Hem iç pazara hem de dış pazara hitap ediyor. Tabi meşakkatlı bir iş, zor bir iş, masraflı bir iş. Üreticinin de inşallah gerekli çalışmalar yapılarak önümüzdeki yıllarda hak ettiğini layıkıyla almasını diliyoruz. Ürünlerimizi tanıtmak istiyoruz. Yurdun muhtelif yerlerinde çokta cirosu olmayan her ürüne bir festival gerçekleştiriliyor. Biz de salçalık domatesin tanıtımını yapmak istedik. Katkı sağlayan firmalara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

Festivalde en iyi domates salçası yapan Zeynep Sevim ile Asiye Kundakçı\'nın yanı sıra günde 3 ton domates ile en çok domates toplayan Seyide Yaman, çeyrek altınla ödüllendirildi.

17)ROMAN VATANDAŞLAR, MAHALLEDE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE DERNEĞİ KURDU



BURSA\'nın Karacabey İlçesi\'nde Roman vatandaşlar, uyuşturucuyla mücadele etmek amacıyla dernek kurdu.

Karacabey İlçesi\'ne bağlı Saadet Mahallesi\'nde oturan Roman vatandaşlar, bölgede yapılan uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek ve yakınlarını uyuşturucudan uzak tutmak amacıyla \'Roman Gençlerini Koruma ve Uyuşturucu ile Mücadele Derneği\'ni kurdu. Derneğin açılışına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Garnizon Komutanı Binbaşı Erdal Özköroğlu, Karacabey MHP İlçe Başkanı Hüseyin Erol, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saadet Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda dernek başkanı olan Hüseyin Uzer, göreve geldiğinde uyuşturucu ile mücadele için mahalle halkına söz verdiğini söyledi. Konuşurken duygulu anlar yaşayan Muhtar Hüseyin Uzer, \"Bu uyuşturucu illetiyle mücadele için ant içtim. Derneğimizin açılmasına bile müsaade etmeyen insanlarımız var. Gençlerimiz eriyor. Hepimizin çoluk çocuğu var. Daha bir saat öncesi bonzai kullandığı için bir gencimiz hastaneye kaldırıldı. Bununla hep birlikte mücadele etmeliyizö dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ise, \"Bu konuda herkese görev düşüyor. Herkes sorumluluk duyarsa, bu sorun ortadan kalkar. Gençlerimiz bizim gözbebeğimiz. Onların en güzel şekilde yetişmesi gerekiyorö ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol tarafından kurdele kesilerek derneğin açılışı yapıldı. Açılışın ardından Karacabey Belediyesi tarafından \"Maddeye değil, hayata bağlanö isimli tiyatro gösterisi düzenlendi.

