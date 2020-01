DHA YURT BÜLTENİ - 1

Siirt\'te kimyasal zehirlenme: 30 kişi hastaneye kaldırıldı

VALİLİK AÇIKLADI: 23\'Ü ÇOCUK 40 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA



SİİRT merkeze bağlı Aktaş Köyü\'nde çocukların boş arazide bulup köye getirerek kapağını açtıkları varilden yayılan gaz nedeniyle zehirlenen 30 kişi hastanelere kaldırıldı. Köy AFAD tarafından karantinaya alındı.Siirt merkeze bağlı Aktaş Köyü\'nde çocuklar, dün akşam saatlerinde köyün dışında boş arazide buldukları bir varili köye getirdi. Köye getirilen vardili kurcalayarak açan aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi fenalaşarak Siirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olayın duyulmasının ardından AFAD ve itfaiye ekipleri köye giderek incelemelerde bulundu. Bölgeye giden uzmanlar köyü tamamen boşaltarak, karantina altına aldı. Siirt İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Cahit Akkoyun, ilk belirlemelere göre varilin içinde klor ve karbon maddelerinin olabileceğinin değerlendirildiğini söyledi. Zehirlenmeye neden olan madde ile ilgili araştırmalar devam ederken, zehirlnen 30 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

VALİLİK: 23\'Ü ÇOCUK 40 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA, HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Siirt Valiliği Aktaş köyünde akşam saatlerinde meydana gelen zehirleme ile ilgili yaptığı açıklamada, 23\'ü çocuk 40 kişinin tedavi altına alındığını, hayati tehlikelerinin bulunmadığını ve olayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün saat 18.30 sıralarında merkeze bağlı Aktaş köyünde, yaygın bulantı ve kusma şikayetlerinin bildirilmesi üzerine, 112 Acil, AFAD ve Kızılay ekipleri olay yerine intikal ettirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

\"İlk belirlemelere göre köylüler tarafından bulunan ve kimyasal madde içerdiği değerlendirilen bir varil içindeki sızıntıdan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Şuana kadar kimyasal maddeden etkilenen 17 yetişkin ve 23 çocuk, ilimiz Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, şuan için hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Köyde diğer vatandaşlarımızın etkilenmemesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.\"

Görüntü Dökümü

------------------------

-Hastane önü

-Maske takan polisler

-Aktaş Köyü\'nden Feridun Çelikbaş ile röp

-------------

-Olayın meydana geldiği köy

-Valinin açıklaması

-AFAD ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel Durak / SİİRT,(DHA)

2)ÇELİKHAN\'DA 3\'Ü SAĞLIKÇI, 4 KİŞİ METAN GAZINDAN ZEHİRLENDİ



ADIYAMAN\'ın Çelikhan İlçesi\'nde su kuyusunu temizleyen 1 işçi ile onu kurtarmaya çalışan 3 sağlık görevlisi metan gazından zehirlendi. Olay, akşam saatlerinde Gölbağı Köyü\'nde meydana geldi. Köye ait su kuyusu özel bir firma tarafından temizlenmek istendi. Temizlik için kuyuya giren 55 yaşındaki Hamdi Kaplan, uzun süre içeride kalınca arkadaşları sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinden 3\'ü kuyuya girdi. Sağlık görevlileri de uzun süre içeriden çıkmayınca olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Ekiplerin girdiği kuyuda baygın halde bulduğu 3 sağlık görevlisi ile işçi Hamdi Kaplan, yapılan çalışmayla dışarıya çıkarıldı. Malatya, Çelikhan ve Adıyaman\'daki hastanelere götürülen 4 kişi, acil servislerde tedaviye alındı. Kuyuda biriken metan gazından zehirlendikleri belirlenen 4 kişinin tedavileri sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Çelikhan Devlet Hastanesi

- Zehirlenenin yakınları

- Ambulansın ayrılması

- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansın acil servise girişi

- Zehirlenen Kaplan, sedye üzerinde acil servise alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-Selim SONKAYA - ADIYAMAN,(DHA)

3)BOZCAADA\'DAKİ YANGINA KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI DA MÜDAHALE ETTİ

ÇANAKKALE\'nin Bozcaada İlçesi\'ndeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için İlçe Kaymakamı Mustafa Akın ve Belediye Başkanı CHP\'li Hakan Can Yılmaz, vatandaşlarla birlikte ile yangına müdahale etti. Yaklaşık 20 dönümlük ormanlık alanın yanı sıra 1 üzüm bağının zarar gördüğü yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Canol Deresi Mevkii\'nde çıktı, Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait 1 yangın söndürme helikopteri ile Bozcaada Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Alevler bir üzüm bağına zarar verirken, Bozcaada Belediyesi\'nden yapılan anons ile adadaki tüm traktör sahiplerinin su tankerleri ile yangın bölgesine gelmesi çağrısı yapıldı. Anonsu duyan yüzlerce vatandaş yangın yerine akın etti.

YANGINA ÇALI, ÇIRPI, KAZMA, KÜREK VE YANGIN TÜPÜ İLE MÜDAHALE ETTİLER

Bozcaada Kaymakamı Mustafa Akın, Bozcaada Garnizon Komutanı Vekili Piyade Binbaşı Çağrı Sağlam, Bozcaada Belediye Başkanı CHP\'li Hakan Can Yılmaz ve yüzlerce vatandaş yangını söndürmek için ellerine aldıkları çalı, çırpı, kazma, kürek ve yangın tüpleri ile alevleri söndürmeye çalıştı. Ayrıca alevlere havadan da yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. 8 ile 10 yaşları arasında genç çamların bulunduğu yaklaşık 20 dönümlük ormanlık alanın ve bir üzüm bağının zarar gördüğü yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Yangından görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Kaymakam ve belediye başkanından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Serkan İLİK / BOZCAADA(Çanakkale),(DHA)

4)BAYKAL\'DAN İDDİA: KASIM 2018\'DE MİLLET KARAR ALACAK



CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 2019\'da yapılacak seçimin daha önce olabileceğini, Kasım 2018\'de büyük olasılıkla bu konuda milletin bir karar alacağını söyledi. CHP Bursa İl Başkanlığı\'nı ziyaret eden eski CHP Genel Başkanı Baykal, burada düzenlenen basın toplantısında, 16 Nisan\'da yapılan referandumun arzu ettikleri gibi sonuçlanmadığını söyledi. Baykal, \'Hayır\' oranının en az yüzde 75 olması gerektiğini öne sürerek, \"Şimdi bu belirsizliği, alaca karanlık dönemini, dalgalı buğulu ortamı netleştirmek lazım. Bunu düzelteceğiz, millet düzeltecek. Önümüzde yapılacak seçimler, \'Bu anayasayı bu şekliyle uygulayacağım\' diyen kişinin uygulama fırsatını bulup- bulamayacağı seçim olacak. Millet \'Helal olsun uygula arkadaşım\' diyecek mi, demeyecek mi bakalım? Tarihi bir an olacaktır. Bizim siyasi tarihimizin, modern Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin en kritik, en önemli, en tarihi kararı önümüzdeki günlerde alınacak\" dedi. Teorik olarak 2019\'da yapılacak seçim hakkında konuşan Baykal, şöyle konuştu:

\"Benim kanaatim daha önce. Kasım 2018\'de büyük bir olasılıkla bu konuda millet bir karar almak durumunda kalacak. Orada o iş çıkacak. Orada milletimiz, \'Sen bunu uygulayacağım diyorsun. Bunu uygulamana izin vermiyoruz, bunu kabul etmiyoruz\' diyecektir. Öbüründe nasıl başa baş oldu, bunda daha kararlı olacak.\"

\"BURSA, TÜRKİYE\'NİN UMUDU OLACAK\"

Bursa\'nın pek çok açıdan Türkiye\'nin en önemli kentlerinden biri olduğunu da vurgulayan Baykal, Bursa\'da CHP açısından istenilen noktaya henüz gelinemediğini kaydederek şöyle konuştu:

\"Hepimizin gayretlerine rağmen, kendimizi Bursalılar\'a yeterince anlatamadık duygusu içinde olduk hep. \'Neden Bursa\'da hakkımız olduğuna inandığımız düzeyi yakalayamıyoruz, niçin engelleri kıramadık, mesafeyi azaltamadık\' duygusu içindeydik. Bir sanayi kenti, işçi hareketi ortada, tarımsal niteliği çok belirgin bir kent, büyük bir metropol. Eğitim açısından fevkalade önemli. Çevreyle çok yakın ilişkisi var. Biz burada daha iyi olmalıyız duygusu içindeyiz. Artık şartların Türkiye\'nin yaşadığı deneyimin bizi, CHP\'yi Bursa\'da da o özlediğimiz noktaya getirecek aşamaya geldiği izlenimini alıyorum. Bursa\'da CHP bir patlamanın eşiğinde. Bu bir temenni değil, kanaatimi söylüyorum. Bursa\'da CHP\'nin yerel yönetimlerde, parlamento seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok şaşırtıcı, bugüne kadar görülenin çok ötesinde bir manzaranın ortaya çıkabileceği kanaatindeyim. Böyle bir olgunlaşma yaşanıyor. Gerçekler ortaya çıkıyor. Son yaşadığımız referandum da aslında bunun işaretlerini verdi. Evet çıktı ama 53.2 ile çıktı. Türkiye\'de başa baş olan sonuçlar Bursa\'da bunun bir iki puan altında. Bu durumda Bursa\'ya öncülük yapmak düşer. Bursa bu işi sürükleyecek, Türkiye\'nin umudu olacak.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-Deniz Baykal konuşması



Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR / BURSA,(DHA)

5)MARKETİN KEPENGİNİ KRİKOYLA KALDIRIP 40 BİN LİRALIK SOYGUN YAPTILAR



KONYA\'da yüzleri maskeli iki soyguncu, kriko ile kepengi kaldırıp, sürünerek içeri girdikleri marketten 40 bin liralık soygun gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren soygun işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 03.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi\'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Sırlan\'a ait marketin önüne gelen yüzleri maskeli iki şüpheli etrafı kolaçan ettikten sonra işyerinin kepengini kaldırmaya çalıştı. Elektrikli olan kepengi kaldıramayan şüpheliler kısa süre olay yerinden ayrılıp krikoyla geri geldi. Şüpheliler krikoyla birlikte kepengi kaldırmayı başardı. Şüphelilerden biri sürünerek kepengin altında işyerine girerek çakmak ateşiyle kasanın olduğu bölüme gitti. Daha sonra sigaraları poşete koyan şüpheli, çantaları dışarda bekleyen arkadaşına verdi. Diğer şüphelide bir süre sonra içeri girerek arkadaşına yardımcı oldu. Şüpheliler çantalara koydukları 35 bin lira değerinde sigara ile kasadaki 5 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

Şüphelilerin giderken kamera kayıt cihazı yerine uydu yayın cihazını da yanlarında götürdükleri görüldü. Yaklaşık 2 saat süren soygun işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İşyeri sahibi Mehmet Sırlan, \'Sabah işe geldiğimde kepengin kalkık olduğunu gördüm. İçeriye girdiğimde sigaraların olmadığını ve kasadaki paraların alınmış olduğunu fark ettim. Yaklaşık 40 bin lira değerinde bir zararım var. Şüpheliler yaklaşık 2 saat rahat hareketlerde soygunu gerçekleştirmiş. En kısa zamanda yakalanmasını temenni ediyorum\" dedi. Polis, şüphelerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Soygun anını gösteren güvenlik kamera görüntüleri

- Mehmet Sırlan röportaj

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK - KONYA,(DHA)

6)KÖPRÜ KORKULUKLARINA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

ESKİŞEHİR\'de Porsuk Çayı üzerindeki köprünün demir korkuluklarına çarpan otomobilin sürücüsü 38 yaşındaki Mithat Şahin öldü. Ekipler, otomobilden başka bir kişinin dışarı fırlamış olabileceğini göz önüne alarak çalılıklarda ve suda arama yaptı ancak kimse bulunamadı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Sümer Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı Gaga Restoran karşısında meydana geldi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)Meşelik Kampüsü istikametinden Sazova Mahallesi yönüne gitmekte olan Mithat Şahin yönetimindeki 26 B 1320 plakalı otomobil virajı alamayarak Porsuk Çayı köprüsünün demir korkuluklarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mithat Şahin olay yerinde öldü. Şahin\'in araçta sıkışan cesedini Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile AFAD ekipleri çıkardı. Ekipler, araçtan başka kişi ya da kişilerin dışarı fırlamış ihtimaline karşı çalılıkların arasında ve Porsuk Çayı kıyısında arama yaptı. AFAD ekipleri de botla Porsuk Çayı\'nda kısa süreli arama yaptı ancak herhangi bir kimseye rastlanılmadı. Kent için yolcu taşıyan kendisine ait bir minibüste şoförlük yaptığı belirtilen Mithat Şahin\'in cenazesi otopsi için yakındaki ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü, otomobil ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Semt sakinleri, kazanın olduğu yerde keskin viraj olması nedeniyle sık sık yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarının meydana geldiğini belirtti.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Kaza yerindeki otomobilin ve ekiplerin,

-Otomobilin çekiciyle kaldırılması,

-Kurtarma ekiplerinin çalılıkların arasında arama yapması,

-AFAD ekiplerini Porsuk Çayı\'na indirdikleri bota binmeleri,

-Ölenin sağlık fotoğrafları

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK - ESKİŞEHİR,(DHA)

7)OKUL SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ



ESKİEHİR\'de çevre yolunun karşı tarafına geçmek isteyen 45 yaşındaki Murat Usul\'a, içerisinde sadece sürücünün bulunduğu okul servis minibüsü çarptı. Usul, kaza yerinde öldü.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Gündoğdu Mahallesi çevre yolu Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı yakınında meydana geldi. İzmir\'den Eskişehir\'e bir yakınını ziyarete geldiği belirtilen Murat Usul\'a, çevre yolunda karşıya geçmek isterken Bülent Güngör yönetimindeki 26 S 0256 plakalı okul servis aracı olarak da kullanılan minibüs çarptı. Usul, kaza yerinde öldü. Murat Usul\'un cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, minibüs şoförü Bülent Güngör\'ü gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Olay yerindeki ambulansın ve yerde üzeri örtülü cesedin,

-Polis ekiplerinin görüntüsü,

-Minibüsün görüntüsü

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK - ESKİŞEHİR,(DHA)

8)HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM ÖLDÜ

OSMANİYE\'de hafif ticari aracın çarptığı kimliği belirsiz yaşlı adam, öldü.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Vatan Mahallesi Divrimoğlu Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezine yönünde ilerleyen Ferit Selim T. yönetimindeki 80 FZ 513 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adama çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sek edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adamın öldüğü belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve polisin incelemesinin ardından yaşlı adamın cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Sürücüsü Ferit Selim T.\'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Kaza yerinden görüntü

- Yerde üzeri örtülü cesetten görüntü

- Cumhuriyet Savcısı\'nın incleme yapması

- Aracır kırılan camlarından görüntü

- Ambulanstan görüntü

- Cenazenin ceset torbasına konulması

- Cesedin tabut ile cenaze aracına konulmusı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL / OSMANİYE,(DHA)

9)ZONGULDAK\'TA 3 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI



ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde, TIR, kamyonet ve minibüsün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak- İstanbul yolunun Soğanlı rampaları mevkiinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden 52 yaşındaki Ertan Çakır\'ın kullandığı 67 EV 474 plakalı kamyonet, karşıdan gelen 37 yaşındaki Serdar Avcı yönetimindeki 27 C 0896 plakalı TIR\'la çarpıştı. Arkada gelen Mehmet Elmacı yönetimindeki minibüs de kamyonete çarptı. Araç içinde sıkışan kamyonet sürücüsü Ertan Çakır, yanında bulunan 25 yaşındaki Oğuzhan Gündoğdu ve TIR sürücüsü Serdar Avcı yaralandı. Sıkışan Ertan Çakır, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahaleleri ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Bir görgü tanığı, kamyonet sürücüsünün şerit ihlali yapması sonucu kazanın meydana geldiğini iddia etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Kaza yerinden görüntü

-Sürücü Ertan Çakır\'ı kurtarma çalışması

-Oğuzhan Gündoğdu\'nun ambulansa alınması

-TIR sürücüsü Serdar Avcı\'nın ambulansa alınması

-Sıkışan sürücü Ertan Çakır\'ın kurtarılması ve ambulansa alınması

-Kamyonet Sürücüsü Mehmet Elmacı ile röp

Haber-Kamera:Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

10)GO-KART ARACINA ŞALI DOLANAN GENÇ KIZ ÖLÜMDEN DÖNDÜ



RİZE\'de bindiği go-kart aracında boynundaki şalı lastiğe takılan hemşire 21 yaşındaki Tuğba Cevahir, ölümden döndü. Nefessiz kalan genç kızın boğazı delindi, akciğerine tüp yerleştirildi. Olay anındaki panik güvenlik kameraları ile kaydedildi.

Olay, 29 Ağustos tarihinde Rize Sahil Park alanındaki go-kart pistinde yaşandı. Arkadaşları ile go-kart aracına binen hemşire Tuğba Cevahir, tur attığı sırada boynundaki şalı lastiğe dolandı. Kenardaki lastik bariyerlere çarparak duran go-kart aracındaki talihsiz kız nefessiz kaldı. Go-kart pisti görevlilerinin müdahale ettiği Tuğba hemşire olay yerine çağrılan ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Boğazı delinen ve akciğerine tüp yerleştirilen kızın tedavisi sürüyor. Olay güvenlik kameraları ile kaydedilirken soruşturma başlatıldı.

\"TÜM TEDBİRLERİ ALDIK\"

Go-kart pisti görevlisi Hakan Kiremitçi yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduklarını belirterek Tuğba hemşireye \'Geçmiş olsun\' dileklerini iletti. Go-kart aracına binilmeden önce uyarı levhalarının gösterildiğini, kask ve emniyet kemerinin takılarak tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını belirten Kiremitçi, \"Tuğba birkaç kez kaza yaptı. İlk defa biniyormuş, biraz acemiydi. 10 dakikaya yakın aracı bindiği sırada bir kaza olduğunu fark edince hemen müdahale ettik. Biz tüm tedbirlerini almıştık. Binerken şalı konusunda uyarmıştık. Binerken şalını boynuna doladı. Ama 5-10 dakika süreyle aracı binince şalının rüzgardan açıldığını düşünüyoruz. Ama durup bizden yardım istemedi\" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Güvenlik kemarası görüntüleri

-Olay yeri detayları

-Go-kart çalışanının olayı anlatması

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR / RİZE,(DHA)

11)SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI



İZMİR\'in Konak İlçesi\'nde, 28 yaşındaki Serhat Toygun idaresindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken yandı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay, dün akşam saatlerinde Altınyol Caddesi Ege Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Karşıyaka\'dan Karabağlar yönüne giden Serhat Toygun yönetimindeki 35 KA 2365 plakalı otomobil seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Durumu fark eden Toygun otomobili emniyet şeridine çekerek itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Yanan otomobilden görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Otomobilin çekiciye yüklenmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA)

12)SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI



MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde, Halil Şahin yönetimindeki otomobil seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yandı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay, dün saat 20.30 sıralarında Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. Halil Şahin yönetimindeki 42 RE 317 plakalı otomobil seyir halindeyken motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları gören Şahin aracını yol kenarında çekti. Otomobilin yandığını gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri çevredekilerin de yardımıyla yangını kısa sürede söndürdü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Çevredeki esnafların yangına müdahalesinden görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Yangından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU(Manisa),(DHA)

13)ÜZÜM FİYATINA KIZAN ÜRETİCİ, BAĞINI KÖKLEDİ



MANİSA\'nın Salihli İlçesi\'ndeki üzüm üreticilerinden Ömer Yıldırım, ürünün fiyatında tatmin edici bir artış olmadığın, masrafların arttığını söyleyerek bağını sökmeye başladı.

Salihli\'nin Çökelek Mahallesi\'nde çocukluğundan beri bağcılık yapan Ömer Yıldırım, çekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarına tepki gösterdi. Ürünün kilogram fiyatının 5 lira olmasını beklediklerini, ancak üretim maliyetlerindeki artışa rağmen tatmin edici bir artış olmadığını belirten Yıldırım, 11 dönüm bağını köklemeye başladı. Sökme işleminin 10 gün süreceğini kaydeden Yıldırım, \"Makası her vurduğumda içim yanıyor, ama yapacak bir şeyim kalmadı. Son yıllarda çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde artan maliyetler bizleri oldukça zorlamaya başladı. İşçilik maliyetleri, mazot ve diğer giderler belimizi büktü. Birçok kalemde işçilik ve ilaç başta olmak üzere diğer giderlerimize ciddi oranda zam gelirken, üzüm fiyatları yerinde sayıyor. Geçtiğimiz yıl üzümlerimizi kilosu 3 lira 40 kuruşa vermiştik. Bu yıl fiyat 3 lira 50 kuruş civarında seyrediyor. Artık maliyetlerimizi bile karşılayamıyoruz. 6 yaşındaki bağıma 3 çocuğum ve eşimle birlikte yıllardır emek verdik. Ama bağımı bozmaya mecbur kaldım. İnanın her makas vurduğumda sanki bir insanı katlediyormuşum gibi. Bağa her makas vurduğumda içim yanıyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Üzüm bağı bozulurken görüntü

- Üretici Ömer Yıldırım\'ın konuşması

Haber-Kamera: Ekrem ÇAĞLAR / SALİHLİ(Manisa)(DHA)

14)TAKSİ DOLMUŞÇULARDAN GÜZERGAH EYLEMİ

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Karşıyaka tramvayı projesiyle hatları iptal edilen ve yeni güzergahta çalışmaya başlayan taksi dolmuş hat sahipleri, eylem yaparak güzergahlarının yeniden düzenlenmesini istedi. Karşıyaka Öğretmen Lokali önünden toplanan taksi dolmuş sahipleri Karşıyaka tramvayının 90 dakika içinde ücretsiz aktarmalı sisteme dahil olmasıyla hatlarının iptal edilmesine tepki gösterdi. Proje nedeniyle Karşıyaka- Mavişehir hattı iptal edilmesinin ardından kendilerine verilen yeni güzergah nedeniyle mağdur olduklarını belirten taksi dolmuş sahipleri Mavişehir?den Karşıyaka İskele\'ye kadar konvoy yaptı. Konvoy sonunda vatandaşlarda alkışlarla taksi dolmuş esnafına destek verdi. Taksi dolmuş sahipleri adına açıklama yapan durak başkanı Ersin Biran, yeni güzergah nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, şunları söyledi:?Tramvay projesi sebebiyle, sadece tramvay hattına işlerlik kazandırmak için sizlere yaklaşık 60 senedir hizmet veren ilçemizin sembolü taksi dolmuş hattımız Aziz Kocaoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edilmiştir. Yeni güzergahımız ise Bostanlı Hakim Evleri\'nden Eski Devlet Hastanesi arasına verilmiştir. Bu hattın sizlere ve bizlere de hiçbir faydası olmadığı gibi bizlerin mağduriyeti söz konusudur. Bu anlamsız düzenlemenin tek cevabı ben yaptım oldu mantığıdır. Belediye yatırım yakarken kimseye sormak zorunda değildir. Burada belirlenen güzergah hiçbir Karşıyakalı\'ya sorulmadan teknik olarak incelenmemiş, sırf tramvay hattına işlerlik kazandırmak için sizler ve bizler kurban edilmişizdir. Hattımızın tam anlamıyla geçerli bir neden olmadan başka bir güzergaha gönderilmesi kanun önünde eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu yanlıştan dönülmesini bekliyoruz. Ancak bu durumda hukuki yollara başvurmamız kaçınılmaz olacaktır.\"

Açıklamanın ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Konvoydan görüntü

- Eylemden görüntü

- Açıklamadan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR,(DHA)

