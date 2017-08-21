DHA YURT BÜLTENİ - 1

Artvin\'de piknik dönüşü kaza: 5 ölü, 6 yaralı



ARTVİN\'in Yusufeli İlçesi\'nde kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında ilçenin Öğdem Köyü Kuşnara Mahallesi Vaslat Mesiresi mevkiinde meydana geldi. Piknikten dönenlerin içerisinde bulunduğu Osman Özgüler yönetimindeki 08 AN 120 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, Melahat Günay (40), Mustafa Alkan (75) ve Gülümser Tokgöz (60) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Osman Özgürler, Aytekin Günay, Mehmet Alkan, Meliha Günay, Abdi Uludağ, Nebahat Özgüler, Fevziye Günay ve Yücel Günay ise yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yusufeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Aytekin Günay ile Mehmet Alkan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise buradaki ilk müdahalelerinin ardından Artvin ve Erzurum\'daki hastanelere sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hastane önünden görüntüler

Ambulanslardan görüntüler

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR / YUSUFELİ(Artvin),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralı



TOKAT\'ın Erbaa İlçesi\'nde hızlı girdiği virajı alamayarak uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Doğanyurt- Yaylalı köylerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Tandırlı Köyü\'nden fındık toplamadan dönenlerin içerisinde bulunduğu Hacı Mustafa Ezenci (52) yönetimindeki 60 KK 289 plakalı açık kasa kamyonet, virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, Naime Ulusoy (34) ve Murat Temiz (55) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Hacı Mustafa Ezenci, Fidase Ulusoy (58), Muzaffer Ulusoy (65) ve Zafer Ulusoy (38) ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Naime Ulusoy ve Murat Temiz\'in cenazeleri de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.

Kazada hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk annesi Naime Ulusoy\'un annesi Gürsün Temiz kaza yerinde gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Aracın görüntüsü

-Cenazelerin kaldırılması

-Yakınlarını üzüntüsü

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR / ERBAA(Tokat),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Artova eski Belediye Başkanı ve eşi kazada hayatını kaybetti



TOKAT\'ın Artova İlçesi eski belediye başkanlarından Orhan Sever ile eşi Muammer Sever, kazada yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece saatlerinde Tokat-Sivas karayolu Artova yol ayrımında meydana geldi. Sivas yönüne giden 27 yaşındaki Anıl Seyhan yönetimindeki 07 FNN 50 plakalı otomobil, anayola çıkan 78 yaşındaki Orhan Sever yönetimindeki 60 DN 581 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, 1984-1989 yılları arasında Artova Belediye Başkanlığı görevi yapan Orhan Sever ile yanındaki eşi 77 yaşındaki Muammer Sever olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer otomobil sürücüsü Anıl Seyhan ise hafif yaralandı.

Anıl Sever, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Orhan ve Muammer Sever çiftinin cenazeleri ise Tokat Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Cenazelerin kaldırılması

-Eski başkan ve eşinin fotosu

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı



BOLU\'da, TEM Otoyolu\'nda aynı yöne giden yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında TEM Otoyolu\'nun Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Cankan Kalata yönetimindeki 35 PK 866 plakalı yolcu otobüsü ile aynı yöne giden Ercan Karataş yönetimindeki 50 DN 193 plakalı kamyon çarpıştı. Kamyonun devrildiği kazada otobüsteki yolcularından Onur Canyılmaz hayatını kaybetti, her iki şoförle birlikte 19 yolcu da yaralandı. Otobüs şoförü Kalata, sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden görüntüler

-Kaza yapan araçlar

-Yaralı sürücünün çıkarılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat kÜÇÜK / BOLU,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yol yardım aracı kaza yaptı: 1 ölü 3 yaralı

ESKİŞEHİR\'de bir firmaya ait yol yardım aracı olarak kullanılan hafif ticari araç, yol çalışmasının olduğu yerde önünde giden otomobile çarpıp yan yattı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü 27 yaşındaki Çağlayan Ünsal olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki 3 kişi de hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında çevre yolu Şehir Hastanesi inşaatı karşısında meydana geldi. Araç alt geçit çalışmasının yapıldığı yolda kent merkezine gelmekte olan Çağlayan Ünsal yönetimindeki bir firmaya ait yol yardım aracı olarak kullanılan 26 ND 930 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki toprak yığınına çarpmamak isterken önünden giden 52 yaşındaki Hakim Oral\'ın kullandığı 34 FL 7480 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü evli 1 çocuk babası Çağlayan Ünsal olay yerinde öldü. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi de hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerindeki araçların,

-Polis ekiplerinin,

-Geçiş yapan araçların,

-Ölenin sağlık fotoğrafları

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Zonguldak\'ta düğünde kavga: 17 yaralı

ZONGULDAK\'ın Gökçebey İlçesi\'nde bir düğünde takı merasimi sonrası gelinin annesi ile damadın yakınları arasında takı paylaşımı konusunda çıkan kavgada 17 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında ilçe merkezindeki çay bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Merve Ç. ile Murat A.\'nın aileleri düğün öncesi Karabük\'ün Yenice İlçesi\'ndeki kız alma merasiminde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından kız tarafı düğünü iptal etmek istedi. Murat A. ve ailesi ise Merve Ç.\'nin de isteğiyle düğünü iptal etmedi. Çift, konvoy ile düğünün yapılacağı Zonguldak\'ın Gökçebey İlçesi\'nde ki çay bahçesine geldi. Normal olarak başlayan düğünde takı merasimi sırasında Merve Ç.\'nin annesi Ayşe Ç. ile damadın yakınları arasında takıların kimde kalacağı konusunda tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda gelin ile damadın yakınları birbirine girdi. Kavgada gelinin annesi Ayşe Ç. ve damat tarafından yaralananlar Gökçebey Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastane bahçesinde bekleyen iki grup ise tekrar birbirine girdi. Polis, havaya ateş açarak öfkeli kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Aralarında gelinin babası Mustafa Ç., teyzesi Hatice Ç.\'nin de olduğu 17 kişi de çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İlk müdahaleleri burada yapılan yaralılardan Mustafa Ç., Simge Y., Sefa E., Mustafa E., İsmail E., Hatice Ç., Yeşim Ç., Safiye Y., ambulansla Zonguldak\'taki çeşitli hastanelere sevk edildi. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ayrıca yaralılara müdahale eden 112 Acil Servis Ambulansında görevli acil tıp teknisyeni B.T.\'nin de kavgada darp edildiği öğrenildi. Polis kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralının hastaneye götürülmesi

-Hastanede bekleyenler

-Hastaneden detaylar

-Düğünün yapıldığı yer

-Gökçebey hastanesi ve tabelası

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN / GÖKÇEBEY(Zonguldak),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Hatay\'da, yangında 5 hektarlık orman zarar gördü



HATAY’da çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

Merkez Antakya İlçesi\'ne bağlı Ballıöz Mahallesi kırsalı Amanos Dağı eteklerindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Havanın rüzgarlı olması hızla yayılan alevlere 1 uçak, 2 helikopter ve 75 söndürme personeli ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 1.5 saatte söndürüldü.

Bölgede incelemede bulunan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangının piknikçilerin yaktığı ateşten çıkmış olabileceğini söyledi. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek çalışmaların sürdüğünü aktaran Ketmen, vatandaşların ormanlık alanda piknik yapmamalarını, yapıyorlarsa da mutlaka ateşi söndürdükten sonra bölgeden ayrılmalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Siren çalarak geçen arazözler

- Yangın alanından görüntü

- Yangına helikopter ve uçakla müdahale edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK / HATAY,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Çim biçme makinesine benzin koyarken yanan genç öldü



YALOVA\'da, benzin koyduğu çim biçme makinesinin alev alması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki Enes Kumbasar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yalova\'da geçen Çarşamba günü Enes Kumbasar, çim biçme makinesine benzin koyarken, makine alev aldı. Bir anda alevler içerisinde kalan Enes Kumbasar, ağır yaralandı. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin yanık ünitesine kaldırılan Enes Kumbasar, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Enes Kumbasar\'ın ölüm haberini alan yakınları, sinir krizleri geçirdi. Kendilerini yerlere atan Kumbasar\'ın yakınlarını hastane çalışanları teselli etmeye çalıştı.

Enes Kumbasar\'ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yakınlarının sinir krizleri geçirmesi

-Kadınların kendini yerden yere atması, feryatları

-Ölen gencin fotoğrafı

Haber: Nabi YAZICI / DERİNCE(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yaşamını yitiren erin cenaze namazını imam babası kıldırdı



BURSA\'da vatani görevini yaptığı birliğinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren jandarma er 20 yaşındaki Muhammet Cevat Yeşilkaya, memleketi Iğdır\'da imam olan babası Musa Yeşilkaya\'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bursa\'daki acemi birliğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden er Muhammet Cevat Yeşilkaya\'nın cenazesi, uçakla Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı\'na getirildi. Yeşilkaya\'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, buradan konvoyla il merkezine bağlı Küllük Köyü\'ne götürüldü. Köy camisinde düzenlenen askeri törene Iğdır Valisi Enver Ünlü, Ak Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Hakan Başakçı, protokol üyeleri, kurum amirleri ve şehidin yakınları katıldı. Yeşilkaya\'nın cenaze namazını köy imamı olan babası Musa Yeşilkaya tarafından kıldırıldı.

Daha sonra askerlerin omuzlarına cenaze nakil aracına konulan Yeşilkaya\'nın naaşı, baba evine yapılan ziyaretin ardından Küllük Köyü mezarlığında toprağa verildi. Baba Musa ve anne Sebiha Yeşilkaya ile yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı törende hüzünlü anlar yaşandı.

Yeşilkaya ailesinin, önümüzdeki günlerde yapılacak oğullarının yemin töreni için Bursa\'ya giderken yolda acı haberi aldıkları belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenazenin getirilmesi

-Babanın namazını kıldırması

-Mezarlıkta dua edilmesi

-İmam babanın ve yakınlarının ağlaması

-Cenazenin mezarlığa getirilmesi

Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Afyonkarahisar\'daki bir alışveriş merkezinin otoparkında motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Dün akşam saatlerinde kentteki bir alışveriş merkezine gelen henüz ismi öğrenilemeyen kişi otomobilini otoparka park etmek istedi. Ancak bu sırada otomobilin motor kısmı alev aldı. Sürücü aracı terk ederken otopark görevlileri yangın söndürme tüpleriyle alavlere müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otomobilin alev alması

-müdahale edilmesi

-genel ve detay

Haber: AFYONKARAHİSAR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Havacılık festivalinde yürekleri ağza getiren kaza

ÇANAKKALE\'de Umurbey Belediyesi tarafından Görsel Tanıtım Derneği işbirliğinde ilk kez düzenlenen Uluslararası Havacılık Festivali Troy Air Fest\'in son gününde yürekleri ağza getiren bir uçak kazası yaşandı.

Uluslararası Havacılık Festivali Troy Air Fest\'te dün saat 17.00 sıralarında motorunda bir sıkıntı olan Virus tipi tek motorlu iki kişilik uçak pilotu Mustafa Gürer (50) deneme amaçlı uçuş yaptı. Gürer, inişe geçtiği sırada yaşanan sıkıntı nedeniyle uçağı festival için hazırlanan 750 metre uzunluğundaki pist yerine mecburi olarak yan tarafındaki engebeli araziye indirmek istedi. Ancak ön tekeri arazideki çukurlardan birine takılan uçak kapaklanarak ters döndü. Uçağın pervanesinde hasar meydana gelirken, hafif yaralanan pilot Mustafa Gürer de sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çanakkale Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

17 Ağustos\'ta başlayan havacılık festivaline gönüllü olarak katılan 10\'dan fazla uçakla her gün sivil havacılığı sevdirmek amacıyla çocuklar ücretsiz olarak Çanakkale Boğazı semalarında uçuruluyordu. Ancak kazanın yaşandığı uçak, deneme uçuşu yaptığı için pilot Mustafa Gürer\'in dışında kimse bulunmuyordu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ters dönen uçağın görüntüsü brandalı

- Uçağın yanındaki itfaiye jandarma ve ambulans görüntüsü

- Uçağın ters dönen görüntüsü brandasız

- Çanakkale Görsel Tanıtım Derneği Başkanı Timur Kara ile röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA)

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Karabük\'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı



KARABÜK\'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda A.O.D., B.A., S.Ö., K.D., Ö.Y., O.A., Y.E.P., H.K. ve C.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar bonzai ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, ‘Uyuşturucu temin ve ticareti’ iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüpheliler adliyeye çıkartılırken

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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