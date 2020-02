DHA YURT BÜLTEN-9

1)KOCAELİ\'NDE 11 YIL ÖNCE KAYBOLAN ANNE VE KIZIN CESEDİ ARANIYOR

KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde iddialara göre 2008 yılında kayboldukları iddia edilen Meryem Tahnaz ve kızı Melike Tahnaz\'ın cesetlerinin bulunabilmesi için en son görüldükleri Tütünçiftlik sahilinde kadavra köpeği Melon ile arama çalışması başlatıldı.

Körfez İlçesi\'nin Tütünçiftlik bölgesinde 2011 yılında Harun ve Havva Palu çiftinin polise yaptığı ihbarda kızları Meryem Tahnaz ve torunu Melike Tahnaz\'ın öldürülüp gömüldüklerini söylemesi üzerine o tarihte Tütünçiftlik sahilinde iş makineleriyle arama yapılmış fakat bu aramalardan bir sonuç çıkmamıştı. Hava Palu\'nun damadı Tuncer Ustaer\'in geçtiğimiz gün katıldığı bir TV kanalında Meryem Tahnaz ve Melike Tahnaz\'ın cesetlerin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü yeri bildiğini söylemesi üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün kadarva köpeği Melon ve iş makinasıyla bölgeye giderek ikinci kez cesetleri arama çalışması başlattı.

Görüntü Dökümü

-Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri

-Ceset araması yapan köpek

-İş makinesi ve polis detayları

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli)-

===============================================

2)PARALI POŞETE EL ARABALI ÇÖZÜM

ANTALYA\'da bir market müşterisi, poşete para vermemek için satın aldıklarını el arabasıyla taşıdı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nca yapılan düzenleme kapsamında plastik alışveriş poşetleri, 1 Ocak\'tan itibaren tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmeye başlandı. Poşete para vermek istemeyenler de alternatif çözümler üretmeye başladı. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri torbalara aldıklarını yerleştirirken, Antalya\'da da bir pide fırını sahibi, market alışverişi için çalışanını markete el arabasıyla gönderdi. El arabasıyla markette dolaşan Emir Erdem (15), vatandaşların şaşkın bakışları arasında alışverişini yaptı. Poşete 25 kuruş vermek istemediğini belirten Erdem, \"Zaten her şey pahalı, bir de poşete para vermek istemedik. Patron da el arabasıyla alışveriş yapmamı istedi\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------

El arabası ile kasada bekleyen gencin görüntüsü ( Cep telefonu görüntüsü )

Bende kendi poşetimle geldim diyen kadının görüntüsü ( Cep telefonu görüntüsü )

Gencin market çıkışı görüntüsü

El arabasını sürerken görüntüsü

RÖP: Emir Erdem

210 MB -- 01.53 //HD

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

=====================================================

3)ÇALIP, PARÇALADIKLARI KAMYONETİ SATAMADAN YAKALANDILAR

ÇANAKKALE\'de, çaldıkları açık kasa kamyoneti hurda deposunda parçalayan ve satamadıkları parçaları boş araziye bırakan 3 kişi, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Namık Kemal Mahallesi Site Sokak\'tan, pazartesi günü, Hüseyin Sarıyer\'e ait park halindeki 17 FF 698 plakalı açık kasa kamyonet çalındı. Kamyonetinin yerinde olmadığını fark eden Sarıyer, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü\'ne çalıntı ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamyoneti çalanların yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı. Çalıntı kamyonet, salı günü saat 21.00 sıralarında, merkeze bağlı Işıklar köyündeki boş arazide parçalara ayrılmış bulundu. Polis ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili B.A. (19), G.Z. (27) ve A.Y.\'yi (20) yakalayarak, gözaltına aldı.

Kamyoneti B.A.\'nın çalıp, Işıklar köyündeki hurda deposuna götürdüğü, depo çalışanları G.Z. ve A.Y.\'nin de oksijen kaynağı kullanarak, aracı parçalara ayırdığı belirlendi. Kamyonetin parçalarının, hurdacılar tarafından satın alınmaması üzerine vinç ve kamyon kullanılarak, boş araziye atıldığı saptandı. B.A., G.Z. ve A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Emniyet Müdürlüğünden görüntü.

-Adliyeye sevk edilen şüphelilerden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

=======================================================

4)SALİHLİLİ 3 KİŞİYE \'DEVLET SANATÇISI\' UNVANI

MANİSA\'nın Salihli ilçesinde bedensel engelli 3 arkadaşa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları alanında \'Devlet Sanatçısı\' unvanı verildi.

Salihli\'de 7 yıldır, belediye desteğiyle açılan atölyede geleneksel Türk motiflerini, deri üzerine işleyerek dikkat çeken eserlere imza atan bedensel engelli Aysel Caferoğlu, Selami Tatlıcı ve Aysel Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, \'Geleneksel El Sanatları\' kategorisinde Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü.

Salihli Belediyesi deri atölyesinde diğer engelli arkadaşlarıyla birlikte üretim yapan Selami Tatlıcı, \"Biz deri sevdalısı 3 arkadaş, yıllar önce bir araya gelip, gönül verdiğimiz el sanatları işine başladık. Kendimizi geliştirerek, el sanatlarında Türkiye\'de önemli bir noktaya geldik. Ve bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın bize vermiş olduğu unvanla da ispatlamış bulunuyoruz. Bundan sonraki amacımız hem yurt içinde hem yurt dışında Türk deri el sanatlarını çok farklı noktalara getirmek\" dedi.

Aysel Caferoğlu ise \"Atölyemizde genelde deri üzerine her şeyi yapabiliriz. Kendimize ait tasarımlarla çanta, kemer, cüzdan, aksesuarlar yapabiliyoruz. Desenlerimizi, modellerimizi kendimiz buluyoruz. Yurt dışından da sipariş alabiliyoruz. Yaptığımız ürünler çok beğeniliyor. Çok beğenilince bu bizi daha da teşvik ediyor. Çevremizden Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurmamız için bize bir çok kez telkinde bulundular. Aradan geçen uzun bir süre sonra biz de bu telkinler üzerine Bakanlığa başvurduk ve bize bu unvanı verdiler. Gerçekten çok mutlu ve gururluyuz. Her türlü aksesuar üzerine doğa resimleri, Türk motifleri uygulamayı seviyoruz. Bu da bize bir artı kazandırıyor ve dikkat çekiyor\" dedi.

Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, \"Hepimizin birer engelli adayı olarak yaşadığımız dünyada her şeyden önce kafalardaki engelleri kaldırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda da bu 3 arkadaşımızı ayrıca kutlamamamız gerekiyor. Çünkü bedensel engellerini bir kenara bırakarak, aynı zamanda kafalarındaki engelleri de yıkarak bugün büyük bir başarıya imza attılar. Geleneksel el sanatları alanında 3 engelli arkadaşımızın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından böyle bir unvanla onurlandırılmaları bir ilk olması açısından da bizim için çok önemli\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Atölyeden görüntü

- Çanta, cüzdan ve diğer aksesuarlardan görüntü

- Engelli bireyler üretim yaparken

- Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu\'nun konuşması

- Selami Tatlıcı\'nın konuşması

- Aysel Caferoğlu\'nun konuşması

295 MB görüntü - 4 dakika 50 saniye

Haber- Kamera: Emre SAÇLI /SALİHLİ (Manisa), (DHA

==========================================================

5)KIŞ TURİZMİNİN PARLAYAN YILDIZI İZNİK EKO TURİZM TESİSLERİ OLDU

Bursa\'nın İznik ilçesinde İznik Belediyesi tarafından BEBKA projesiyle inşa edilen \" İznik Eko Turizm Tesisleri\", doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyen misafirleriri bekliyor.

Yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olan tesis, İznik’i kuş bakışı gören nadir bölgelerden olan Katırlı Dağları eteklerinde bulunuyor. İznik’in Çampınar Mahallesinde yapılan tesiste 14 adet bungalov ev, 7/24 hizmet veren bir restoran, okçuluk eğitim alanı ve yürüyüş parkurları mevcut. Eko Turizm Tesisi toplam 40 yatak kapasitesine sahip. Özellikle kış aylarında kar yağışının başlamasının ardından tesiste bir nevi Uludağ havası yaşanıyor. Yurt içinden olduğu gibi yurt dışından da birçok ziyaretçi ağırlayan tesis, bu yıl yabancı konukların yeni yıl kutlamalarıyla birlikte %100 doluluk oranı yaşıyor.

\"TURİZMİN GELİŞMESİNİ ÖNEMSİYORUZ\"

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın açıklamasında “İlçemizde Kırsalda Turizm Potansiyelinin Artırılmasıö hedefiyle İznik tarihinde ilk kez gerçekleştirilen BEBKA projesiyle öncelikle almış olduğumuz hibe destek ile belediyemiz tarafından hayata geçirilen tesis ilk gününde bugüne binlerce misafir ağırladı. İznik misafirperverliğini ilçeyi en güzel gören bölgede sunduğumuz bu ortama bir kez gelen hayran kalarak ayrılıyor.Kırsalda Turizmin gelişmesini önemsiyor ve bu kapsamda çalışmalarımıza sürekli devam ediyoruz. İznik\'e 12 kilometre uzaklıkta Katırlı Dağlarının eteklerinde bulunan tesisimiz Doğal Yürüyüş Parkurlarına, Doğal Paintboll sahası ve Okçuluk atışlarına ev sahipliği yaparken Kış etkinliklerine de sahne oluyor.Bizler Yeşil, Mavi ve Beyaz\'ın Bin bir halini göstermek için herkesi İznik Eko Turizm Tesislerine bekliyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü;

-------------------------

-Tesisten detaylar

-Havadan görüntüler

Süre: 4 dakika 17 saniye, Boyut: 168 MB

Haber: Mehmet BULDU/ İZNİK,(Bursa),(DHA) - Kamera: BURSA,(DHA)