DHA YURT BÜLTEN-4



TSK : Zeytin Dalı Harekatı\'nda yaralanan 63 asker tedavilerinin tamamlanmasının ardından görevlerine döndü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı\'nın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 924 hedefin imha edildiğini, harekat kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 2434 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini, terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 41 askerin şehit olduğunu, 199 askerin yaralandığını ve yaralanan 63 askerin tedavilerinin tamamlanmasının ardından görevlerine döndüğünü açıkladı.

ŞIRNAK, SİİRT, DİYARBAKIR VE BİTLİS İLE IRAK\'IN KUZEYİNDEKİ OPERASYANLARDA 17 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklama şöyle; \"Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Geçtiğimiz süreç içerisinde (24 Şubat-02 Mart 2018), PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Diyarbakır ve Bitlis ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda; 17 terörist etkisiz hale getirilmiş, 9 adet piyade tüfeği, 1 adet makinalı tüfek, 3 adet keskin nişancı tüfeği, 3 adet av tüfeği, 1 adet tabanca olmak üzere toplam 17 adet hafif silah, 1 adet roketatar, 56.796 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 15 adet el bombası, 1 adet havan mühimmatı, 21 adet roketatar mühimmatı, 21 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet antipersonel mayın, 1.278 kg amonyum nitrat, 7 adet fünye, 20 adet muhtelif şarjör, 1 adet telsiz, 1 adet gece görüş dürbünü, 4 adet el dürbünü ve 25 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirilmiş, 12 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş, teröristler tarafından kullanılan 23 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir.\"

SINIRLARDAN YASA DIŞI GEÇİŞ YAPMAYA ÇALIŞAN 7402 KİŞİ YAKALANDI

\"Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7402 kişi yakalanmıştır. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 49.300 paket kaçak sigara, 700 lt kaçak akaryakıt ve 8 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır.\"

MÜNBİÇ BÖLGESİNDEN YAPILAN TACİZ VE SALDIRILARA MEŞRU MÜDAFAA KAPSAMINDA KARŞILIK VERİLMEKTEDİR

Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekât kapsamında; Fırat Kalkanı Harekâtı: Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekâtında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusunun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2.015 km²’lik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.\"

İDLİB BÖLGESİNDE 8 NUMARALI GÖZLEM NOKTASI TESİS EDİLMİŞTİR

\"İdlib Bölgesinde, Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde 3 Numaralı Gözlem Noktası, 05 Şubat 2018 tarihinde 6 Numaralı Gözlem Noktası, 09 Şubat 2018 tarihinde 7 Numaralı Gözlem Noktası, 15 Şubat 2018 tarihinde ise 8 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.\"

ZEYTİN DALI HAREKATINDA SİVİLLERİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN HER TÜRLÜ DİKKAT VE HASSASİYET GÖSTERİLMEKTEDİR

\"Zeytin Dalı Harekâtı: Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’dan itibaren \'Zeytin Dalı Harekatı\' başlatılmıştır. Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Aynı zamanda harekâtın başlangıcından itibaren, harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır. Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Kara ateş destek vasıtalarımız da aynı esaslarla hareket etmektedir. Kullanılan silah ve mühimmat dâhil tüm faaliyetler, Silahlı Çatışma Hukuku’na uygun ve meşru zeminlerde yürütülmektedir.\"

EN AZ 2434 PKK/KCK/PYD-YPG VE DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBUNUN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Harekâtın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 924 hedef imha edilmiştir. Harekât kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 2434 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 41 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 199 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan 63 kahraman silah arkadaşımızın tedavileri tamamlanmış ve görevlerine dönmüşlerdir. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir.\"

TSK TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELESİNİ EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLİNCEYE KADAR SÜRDÜRME KARARLILIĞINDADIR.

\"Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır.\"

Haber: (DHA)

===============================================

Terör örgütü hedefleri vuruldu

Suriye\'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü hedeflerinin bulunduğu koordinatlar, insansız hava araçları (İHA) tarafından belirlenerek sınırda konuşlu topçu birliklerine bildirildi. Topçu bataryaları, çok namlulu roket atarlarla (ÇNRA), belirlenen hedefleri ateş altına aldı. Roketlerin ateşlenmesinin görüntülendiği bombardımanda, mevzi ve barınakları imha edilen bazı teröristlerin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Ateşlenen ÇNRA

- Roketin havada ilerlemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM, Akın ÇELİKTAŞ, Güven USTA- KİLİS- (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

Dikili\'de 154 kaçak yakalandı

İZMİR\'in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 154 kaçak yakalandı.

Sahil güvenlik ekipleri dün sabaha karşı Dikili açıklarında devriye görevindeyken, içinde kaçakların bulunduğu ve yasa dışı yollardan Midilli Adası\'na doğru ilerleyen 3 ayrı lastik bot tespit etti. Botları durduran ekipler, içinde kadın ve çocukların da bulunduğu, çoğunluğu Suriyeli olmak üzere Kamerun, Gana, Angola, Senegal gibi Afrika uyruklu 154 kaçağı yakaladı. Yakalananlar arasında çok sayıdaki bebek de dikkat çekti. Kaçaklar, ilk olarak Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na getirildi. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yakalananlara insani yardım yaptı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yakalanan göçmenlerin Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı önünde görüntüleri

Haber- Kamera: Oben ULU / DİKİLİ (İzmir), (DHA)

===========================================

Bursa’da lodos etkili oldu

BURSA\'da lodos yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Saatteki hızı 26 kilometreye kadar çıkan lodos nedeniyle insanlar yürümekte zorluk çekti. Teleferikte lodos nedeniyle seferler durdu, BUDO da deniz otobüsü seferlerini iptal etti.

Bursa\'da sabah saatlerinde başlayan lodos etkisini sürdürürken, öğleden sonraki hızının ise saatte 50 kilometreye kadar çıkacağı belirtildi. Etkili lodos, cadde ve sokaklarda yürüyen Bursalılara zor anlar yaşattı. Bursa\'da hava sıcaklığının lodosun etkisiyle 19 dereceye çıktığını belirten Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerinde lodosun yerini yağmura bırakacağını, Uludağ’da ve yüksek kesimlerde ise kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Lodosun etkisiyle Teleferik işletmesi seferleri durdururken, BUDO da saat 15.55\'e kadar olan deniz otobüsü seferlerini iptal etti. BUDO, lodos nedeniyle 10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya), 11.00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerinin yapılamadığını, 12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 15.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferlerinin de iptal edildiğini duyurdu.

Görüntü dökümü

Rüzgarda yürümekte zorlananlar

Detaylar

Rüzgardan sallanan ağaçlar ve bayrakların görüntüsü

Levhaların görüntü

Haber-Kamera: Mehmet İNAN//Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-

=============================================

Bakan Özlü: Akademik rehavet istemiyoruz

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, akademisyenlere seslenerek \"Akademik rehavet istemiyoruz\" dedi.

Bakan Faruk Özlü, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Teknoloji Ar-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi\'nin açılışını yaptı. Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, AK Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal, Orhan Karasayar, Hacı Bayram Türkoğlu, MHP Hatay Milletvekili Necmettin Ahrazoğlu ile çok sayıda akademisyenin katıldığı törende konuşan Bakan Özlü, Türkiye\'deki araştırma-geliştirme merkezi sayısının 997\'ye ulaştığını belirterek, \"Üniversite-bilim işbirliğini ülkemizin gelişmesi yolunda en önemli araçlardan biri olarak görüyoruz. Emek yoğun üretimden, teknoloji yoğun üretime doğru giden sanayimizin bilgi ve bilimle çağı yakalayacağını biliyoruz. Bu nedenle Ar-Ge, inovasyon ve tasarıma her zamankinden fazla yatırım yapıyoruz. Ar-Ge ve tasarıma verdiğimiz desteğin karşılığını almaya başladık. Bugün itibariyle ülkemizde toplam 997 Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısına ulaştık. Geçen seneki hedefimiz 1000 merkezdi, ve inşallah birkaç gün içinde bu sayı 1000\'e ulaşacak ve bu merkezlerle Türkiye\'nin gelişimine katkıda bulunacağız\"dedi.

TÜRKİYE\'NİN TEK AÇIĞI, TEKNOLOJİ AÇIĞIDIR

Türkiye\'nin yüksek teknolojili ürünler üretmesi halinde cari açığının kısa sürede kapanabileceğine değinen Özlü konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Türkiye\'nin tek açığı teknoloji açığıdır. Ne zaman ki bu açığı kapatırsak çok hızlı bir şekilde cari ve ticari açığımızı da kapatacağız. Cari açığımızı kapatmanın yolu yüksek teknolojiye sahip ürünler üretmekten geçiyor. Bu nedenle üniversitelerimize ve sanayicilerimize büyük görevler düşüyor. Üniversiteler sınıfların, bina ve kampusların dışına çıkıp hayatın tüm alanlarında yerlerini almalılar. Akademik rehavet istemiyoruz. Bizim tüm hedefimiz, Türkiye\'yi bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi yapmaktır. Bakanlık olarak tüm faaliyetlerimizi bu hedefe odakladık. Dolayısıyla üniversitelerden isteğimiz bilgi üretmeleri, beklentimiz bilimsel kapasitelerini artırmaları. Çünkü bilgi üretmezsek teknoloji üretemeyiz. Teknolojinin temelinde bilgi vardır, dolayısıyla bilgi üretmenin de en düzenli yolu üniversitelerdir. Biz üniversitelerin bilgi üreterek teknoloji üretimine katkı yapmalarını istiyoruz.\"

Bakan Özlü\'nün konuşmasının ardından Ar-Ge merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Bakan Özlü açılışın ardından laboratuvarları gezerek, akademisyenlerle sohbet edip, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Bakan Özlü ve protokolden detay

-Katılımcılardan detay

-Bakan Özlü\'nün kurdele keserek açılışı gerçekleştirmesi

-Bakan özlü ve protokol üyelerinin laboratuvarları gezmesi

-Bakan Özlü\'nün konuşması

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

============================================

Bir asırdır dinmeyen acı

ERZURUM\'un Aşkale İlçesi\'nin Rus işgalinden kurtuluşunun 100’ncü yıldönümü törenlerinde, Ermenilerin yaptığı katliamın canlandırıldı. Atılan silah sesleri, töreni izleyen çocukları korkuttu.

Hükümet Konağı önündeki İstanbul Caddesi\'nde düzenlenen törene Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Şenol Polat, Cumhuriyet Başsavcısı, Ali Sakarya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Semih Karakaş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, daire müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Kurtuluş törenleri, 100 yıl önce Ermeni zulmünden kaçarak göç eden Türklerin geçişi ile başladı. Göçün ardından, tören alanının ortasına koydukları masada şişelere doldurulmuş meyve sularını tavuk yiyerek şarap niyetine içen temsili Ermeniler, komutanın çağrısı üzerine Türklere yönelik katliam eylemlerine girişti. Temsili olarak camiyi yakan çeteler, imam rolünü üstlenen ilçe halkından Murat Billur ezan okurken yakaladı. İmam, Ermeniler tarafından meydanda temsili olarak linç edildikten sonra camiye sokuldu, ibadet yeri yine temsili olarak yakıldı. Daha sonra bir aileye yönelik saldırı düzenleyen Ermeniler, hamur açan kadın ile kayınpederini silahla öldürdü.

TÜRK MİLİS KUVVETLERİ GELDİ

Tören, Türk milis kuvvetlerini canlandıran gençlerin, ilçeye gelerek Ermeni çetecilerini tabanca ve tüfeklerle ateş açıp öldürmesiyle son buldu. Milis Kuvvetlerinden İbrahim Karabıyık, kendini rolüne fazla kaptırıp Ermeni komutanı rolündeki Hakan Pehlikan’a attığı Osmanlı tokatı ile ayaklarını adeta yerden kesti. Katliam bahanesi sırasında silah sesleri, töreni izleyen çocukları ve büyükleri korkuttu.Kurtuluşun canlandırılması ardından İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekildi.Törenler Büyükşehir Belediyesi\'nin mehteran bölüğünün gösterisi, düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesi ve folklor gösterileri ve bayrak yürüyüşü ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tören alanından detay

-Törene katılan vatandaşlar ve çocuklar

-Kar yağışı altında çocukların töreni izlemesi

-Belediye Başkanı Şenol Polat\"ın konuşması

-Göç sahnesi

-Köy imamamının camiye sokularak yakılma sahnesi

-Köydeki vatandaşların ölüdürlme sahnesi

-Silah sesinden korkan çocuklar

-Milis kuvvetlerinin gelişi

-Milis kuvvetlerinde İbrahem Karabıyık\'ın Ermeni rolündeki Hakan Pehlikana tokat atması

-Ermeni askerlerin öldürülmesi

-İstiklal Marşının okunması

-Mehteran Konseri

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM/Aşkale,(DHA)

===================================================

Benzinle intihara kalkıştı, müdahaleden korkup kaçtı

ANTALYA\'da, işsiz olduğu gerekçesiyle bunalıma giren Halil K. (54), üzerine benzin döküp intihar edeceğini söyledi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan Halil K., yangın tüpleriyle müdahale hazırlığı yapan ekipleri görünce korkup kaçtı. Polis tarafından yakalanan Halil K., polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi\'nde moloz dökülen arazide meydana geldi. Elinde benzin dolu şişeyle toprak tepeciğinin üzerine çıkan Halil K., kendini yakacağını söyledi. Görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Halil K.\'yi eyleminden vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı.

Yanına kimseye yanaştırmayan Halil K., Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'le görüşmek istediğini söyledi. Elinde çakmak, telefon ve benzin dolu şişeyle toprak tepecikte sağa sola yürüyen Halil K., işsiz olduğunu belirtti. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürü Volkan Güneş, Halil K.\'ye, \"Sana yardımcı olalım. Kiminle istiyorsan görüştürelim. İş istiyorsan iş, aş istiyorsan aş verelim. Gel eylemin vazgeç\" dedi. Ancak, uyarıları dikkate almayan Halil K., eylemine devam etti.

Bunun üzerine Güneş, \"Bu kadar insan senin için burada. Gelmiyorsan, müdahale edeceğiz\" diye seslendi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangın tüpleriyle müdahaleye hazırlandığını fark eden Halil K., benzin dolu şişeyi atıp kaçmaya başladı. Polis, yaklaşık 500 metre kaçan Halil K.\'yı yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünden sonra Halil K. ifadesi için polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

Şahsın elinde bidona görüntüsü

polislerin görüntüsü

Elinde yangın söndürücü bulunan polisin görüntüsü

Şahsın polislerle konuşurken görüntüsü

İtfaiye ve ambulansın olay yerine gelmesi

Şahsın polisler yürürken görüntüsü

Detaylar

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

==================================================

Bal kutularına gizlenmiş 2 kilo eroin ele geçirildi

SİVAS\'ta polis ekiplerince otogarda yapılan operasyonda bul kutularının altına yerleştirilmiş 2 kilo 91 gram eroin ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek yolcu otobüsü ile kente gelen E.P.\'yi durdurarak arama yaptı. Şüphelinin beraberinde getirdiği pazar çantaları içerisinde yapılan aramada, bal kutularının taban kısmına zulalanmış 10 parça halinde, toplam ağırlığı 2 kilo 91 gram olan eroin ele geçirdi. Şüpheli E.P. gözaltına alınırken, hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla işlem yapıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği açıklandı.

Görüntü Dökümü:

-Operasyon görüntüsü

- Bal kutularından çıkan eroin

Haber:SİVAS, (DHA)

======================================================

Sahte plakalı araç polisi alarma geçirdi

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde arka plakası olmayan, ön plakasının sahte, gerçek plakaların ise bagajda olduğu otomobil polisi alarma geçirdi.

155 Polis İmdat telefonuna dün gece saat 21.30 sıralarında Paşabayır Mahallesi 10’uncu Sokak’ta arka plakası olmayan camları açık bir otomobilin 15 günden beri park halinde olduğu ihbarı yapıldı. Bir trafik ekibi yaptığı incelemede, aracın önündeki 16 DJ 574 nolu plakanın sahte, aracın bagajında bulunan 16 ADD 04 nolu plakanın ise asıl plaka olduğu ortaya çıktı. Aracın terör olaylarında kullanılabileceği ihtimali üzerine olay yerine çok sayıda Asayiş ve Terörle Mücadele ekibi geldi.

Bir mahalle sakini otomobilin içinde 15 gün önce 35-40 yaşlarında bir kişinin uyuduğunu ve sonra gittiğini söyledi. Polis aracın gerçek sahibiyle irtibat sağlayamadı. Konuyla ilgili çok yönlü araştırma yapan olay yeri inceleme ekibi parmak izi araştırması yaptıktan sonra araç çekiciyle otoparka çekildi. Olayla ilgili çok yönlü araştırma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

olay yeri

sahte ve gerçek plakalar

plakalarda ve araç üzerinde parmak izi araması

inceleme

çekiciye yükleme

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)-

====================================================

Ağabeyi gibi umutla kalp nakli bekliyor

ORDU\'da genetik kas hastası ve kalp yetmezliği rahatsızlığı olan Buğra Taşpınar (12), Ocak ayında kalp nakli olarak sağlığına kavuşmaya başlayan ağabeyi Seyfi Taşpınar (15) gibi umutla kalp nakli bekliyor.

Ordu\'nun Perşembe ilçesine bağlı Şenyurt mahallesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası, Barış Taşpınar (42) buruk sevinç yaşıyor. 3 erkek çocuğundan 2\'sinin doğuştan genetik kas hastası ve kalp yetmezliği rahatsızlığı olduğunu belirten Barış Taşpınar, çocuklarından birine kalp nakli yapılmanın mutluluğunu yaşarken, umutla küçük çocuğunada nakil yapılacağı günü bekliyor.

Yıllardır kalp nakli bekleyen kardeşlerden lise 1\'inci sınıf öğrencisi Seyfi Taşpınar, Ocak ayında İstanbul\'da kalp nakli oldu. Raporlu olan ve okuluna devam edemeyen Seyfi Taşpınar, bir an önce iyileşerek okuluna devam etmek istediğini belirterek, kendisine organ bağışında bulunan aileyede teşekkür etti.

Ağabeyinin kalp nakli olduğuna çok sevinen ortaokul 6\'ncı sınıf öğrencisi Buğra Taşpınar\'da, halen okula gitmeyerek raporlu evde dinlendiğini ve ilaçlı tedavi gördüğünü anlatarak, umutla kalp nakli olacağı günü beklediğini söyledi.

HAYIRSEVER VATANDAŞLARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUM

Ordu Büyükşehir Belediyesi\'nde işçi olarak çalışan baba Barış Taşpınar da, çocuklarına evde babaannesinin baktığını, maddi durumu iyi olmadığı için ihtiyaç olan bazı ilaçları almakta zorlandığını belirterek, \"Çocuklarımda genetik kas hastalığı ve kalp yetmezliği hastalığı var. Küçük oğlumda kalp yetmezliği başladı, o da yeşil alana alındı. O da kalp nakli beklemede. Hastanede kalma zor aşama. Hastanede kalmak, ilaçları, masraflarımız yetmiyor. Kendim yetiremiyorum, bu süreçte 2005 yılından beri Ankara, İstanbul ve Samsun\'da hastanelerde uğraşmaktayım. Aldığım maaşım yetmiyor, ilaçların kimini karşılıyor. 15 çeşit ilaç var, ilaçların çoğunu karşılayamıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı\'nda ki arkadaşlarımın yardımlarıyla buraya kadar geldim. Onlardan Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum. Maddi durumum yok, ilaçları almakta zorlanıyorum ne yapacağımı bilmiyorum. Hayırsever vatandaşlarımızdan destek bekliyorum\" dedi.

ORGAN BAĞIŞINDA BULUNDULAR

İki çocuğu rahatsız olduğu için organ bağışının önemini de aile olarak iyi bildiklerini, çocuklarından birinin hastanede kalp nakli olmasıyla kendilerinin de bağışçı olduğunu vurgulayan Barış Taşpınar, \"Hastanede aile olarak bizde organ bağışında bulunduk. Duyarlı vatandaşlarımızın bağış yapmalarını bizde gönülden istiyoruz. İnşallah küçük oğlumda umutla kalp nakli bekliyor\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------

-Baba Barış Taşpınar ile röportaj

-Kalp nakli olan ve kalp bekleyen kardeşlerle röportaj

-Kardeşlerden görüntü

-Babaanne evin yanında torunlarını gezdirirken görüntüsü

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/PERŞEMBE (Ordu)- (DHA)

============================================

40 yıldır aynı yerde ayakkabı boyuyor

TRABZON’da oturan Tevfik Zengin (75), kent meydanında yaklaşık 40 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor. İlerlemiş yaşına rağmen mesleğini severek sürdüren Zengin, geçen yıllarda oturduğu yerden hiç ayrılmadı.

Kent meydanında yaklaşık 40 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan Tevfik Zengin, mesleğini severek yapıyor. Genç yaşlarda kundura boyacılığı yapmaya başlayan ve ailesini de bakan Zengin, ilerlemiş yaşına rağmen ekmek teknesi olan boyacı sandığıyla yıllara meydan okuyor. İşsiz kalmamak için ayakkabı boyacılığı yapmaya başlayan Zengin, 40 yıldır aynı yerde her gün sandığının başında sabırla müşterilerini bekliyor.

‘AYAKKABI SANDIĞIM 40 YILLIK\'

İşsiz kalması üzere ayakkabı boyamaya başladığını ve işini sevgiyle yaptığını belirten Zengin “Bu işe Trabzon\'da başladım. Önceleri fırınlarda çalışıyordum, başka işler de yaptım ama 30’lu yaşlardan beri bu işi yapıyorum. Başka bir geçim kaynağım yok, çocuklarımı da bu işi yaparak büyüttüm. Ayakkabı sandığım 40 yıllık. Trabzon şehir meydanında 40 yıldan beri bu sandığı kullanıyorum. Eskiden işler fazla yoğun değildi ama paranın kıymeti vardı. Şimdi ise iş var ama paranın kıymeti yok. Günde ortalama 100 lira kazanıyorum. Benim sabit müşterilerim var sürekli bana gelirler hem ayakkabılarını boyatırlar hem de sohbet ederiz. İşimi sevgiyle yapıyorumö dedi.

‘YAZ-KIŞ BURADA SANDIĞIMIN BAŞINDAYIM’

Kentte ayakkabısını boyatmadığı kimse kalmadığını da ifade eden Zengin, “Atatürk alanında 40 yıldır her gün aynı yerde ayakkabı boyuyorum. Eskiden yağmur da ıslanır güneşte yanardık, şimdi Trabzon Büyükşehir Belediyemiz bize bir yer yaptı. En çok polis ve memurların ayakkabılarını boyuyorum. Özellikle yağmurdan sonra havanın açmasıyla çok iş oluyor. Yazın pek iş olmuyor. Meslek hayatım boyunca hiç evim ve bol param olmadı, ama emekliliğim var. Şimdiki gençlere iş beğenmezler. Onlara 100 lira versen ‘2 saat burada dur’ desen durmazlar. Sokaklarda boş boş geziyorlar. Ben yaz-kış burada sandığımın başındayımö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Zengin\'in ayakkabı boyaması

Zengin ile röp

Müşteri ve çevreden görüntüler

Detaylar

HABER KAMERA: Osman ŞİŞKO/ TRABZON (DHA)

======================================================

3 kadın cinsel istismar ve tecavüz olaylarına dikkat çekmek için yürüyor

ÇANAKKALE\'den Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz, Türkiye\'de yaşanan çocuk tecavüzleri, cinsel istismarlar, kadına şiddet, hayvan tecavüzleri ve doğa katliamlarına dikkat çekmek amacıyla Ankara\'ya yürümek için yola çıktı.

Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe Köyünden evli ve 1 çocuk annesi Dilek Taş(46), Biga ilçesinden 3 çocuk annesi Hülya Kurt(43) ve evli ve 3 çocuk annesi Kocaeli’den Nursel Karagöz(46), bugün saat 10.00\'da Cumhuriyet Meydanı\'nda bir araya gelerek son zamanlarda artan çocuk tecavüzleri, cinsel istismarlar, kadına şiddet, hayvan tecavüzlerine ve doğa katliamlarına dur demek amacıyla Ankara\'ya yürümek üzere yola çıktı. Yola çıkmadan önce Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması düzenleyen 3 kadına, Çanakkale Belediye başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan ve çok sayıda kadın katılarak destek verdi.

Grup adına açıklama yapan Dilek Taş, sistematik şekilde artan çocuk, kadın, hayvan ve doğa tecavüzleri her vicdanlı insanlar gibi kendilerini de derinden yaraladığını söyledi. Bu duruma bir çok insanın isyan ettiğini belirten Dilek Taş, şöyle konuştu: \"Ancak, çoğunlukla maalesef tepkilerini sosyal medya üzerinden sanal dünyada vermekte. Yada bu konulardaki haberleri gördüğünde içim kaldırmıyor diyerek televizyon kanalını yada gazeteyi bir taraf etmekte. Bir anne, bir kadın, bir insan olarak özellikle çocuklara yapılan insanlık dışı davranışları içime sindirmem yada tepkimi sanal medya üzerinden göstermem mümkün değildi. Çanakkale\'den Ankara\'ya kadar yürüyüp, bu konuda toplayacağımız imzaları Türkiye Büyük Millet Meclisine vermeye karar verdim. üç anne, üç kadın, üç insan olarak çıktığımız yola hiç bir siyasi partinin gölgesi düşsün istemiyoruz. Bu sivil bir harekettir. Biliyoruz ki, anneliğin, kadınlığın, acının rengi, dili, ırkı, dini ve siyaseti olamaz. Acı ortaktır. Tepkilerimizi içeren dilekçemizle birlikte toplayacağımız imzaları vermek için gerçelşetirieceğiz 750 kilometrelik yolculuğun, 40 gün sürmesini planlıyoruz. Lapseki Biga, Karacabey, Bursa, İnegöl, Bozüyük, Eskişehir, Sivrihisar, Polatlı güzergahlarından araç kullanmadan Ankara\'ya ulaşacağız. Bir insan vücudu en fazla 45 del acıya dayanabilir. Fakat, bir kadın doğum yaparken, 57 del kadar acı çeker. Bu aynı anda 20 kemiğinizin kırıldığına eş değerdir. Bizler kadınlar olarak bu acıya katlanmışız. ve sonunda çok güzel bir mutlulukla ödüllendirilmişiz. Şimdi çocuklarımız için, hayvanlar için, doğa için hep beraber yürüyeceğiz.\"

Basın açıklamasının ardından Cumhuriyet Meydanındaki grup, \'Susma haykır, tecavüze hayır\' ve \'kadın, yaşam, özgürlük\' sloganları atarak, Çanakkale\'den yola çıkan ve Ankara\'ya doğru yürüyen Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz\'ü kent çıkışına kadar eşlik etti. Hazırladıkları 9 maddelik dilekçe ile yola çıkan Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz, 40 gün boyunca yolda toplayacakları imzaları Ankara\'da TBMM\'ye teslim edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (HD)

-Ankara\'ya yürüyecek 3 kadından genel ve detay görüntüler.

-Cumhuriyet Meydanındaki basın açıklamasından genel ve detay görüntüler.

-Dilek Taş açıklama görüntüsü.

-Sloganlardan görüntü.

-Yürüyüşten görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

======================================================

Öğrencilerden komando andı

MEHMET Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiğe destek olmak için komanda andını okudu.

MAKÜ İstiklâl Yerleşkesi\'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Fereli Sinan Efendi Yurdu\'nda kalan bir grup öğrenci, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiğe destek olmak için yurt önünde toplandı. Türk bayrakları taşıyan öğrenciler hep bir ağızdan komando andını okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Öğrencilerin komando andını okuması

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

=========================================

TGF Başkanı Karaca\'dan, BİK yönetimine istifa çağrısı

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Basın İlan Kurumunun (BİK), icra iflas ve konkordato ilanlarına el koyduğu ve kurduğu Resmi İlan Portalı sitesinde yayınlama hakkını kendi uhdesine aldığını söyledi. Karaca, BİK yönetimini istifaya çağırdı.

TGF Genel Başkanı Başkanı Yılmaz Karaca, Tokat Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen eğitim seminerine katılmak üzere kente geldi. Kentte özel bir otelde yerel medya temsilcileri ile bir araya gelen Karaca, burada açıklamalarda bulundu.

Üç gün önce TBMM Genel Kurulu\'nda onaylanan yasa ile birlikte, BİK\'in icra iflas ve konkordato ilanlarına el koyduğu ve kurduğu Resmi İlan Portalı sitesinde yayınlama hakkını kendi uhdesine aldığını söyleyen Karaca, \"Kanun tasarısıyla yaygın ve yerel basının adeta bütün hayat damarları kesiliyor\" dedi.

İlgili karar ile Türk Basını ile hükümet ve devlet yöneticilerinin karşı karşıya getirilmek istendiğini söyleyen Karaca, şöyle konuştu:

\"Bu kanunla, yerel ve yaygın gazetelerde yayınlanan resmi ilanlar, ilk defa gazeteler by-pass edilerek BİK\'in resmi portalında yayınlanmak suretiyle resmiyet kazanacak. Resmi İlan Portalı, aslında BİK\'in hiç bir yasal dayanağı olmayan dijital dönüşüm adı altında yaptığı kampanyanın bir uygulama çalışmasıdır. Dahası, bu çok açık bir provokasyondur. Bu kararla birlikte aslında kademeli olarak bütün resmi ilanlar, BİK\'in Resmi İlan Portalı\'nda yayınlanacaktır. Bu karar yol olmuştur ve özellikle de yerel basını bitirecek bir karardır. Çok yakında, \'yazılı basın zaten bitti\' yaygarası ile resmi ilanların tamamıyla dijital platforma taşınması sağlanacaktır. Son derece yanlış olan bu kararın durdurulması için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımız Binali Yıldırım\'a, BİK\'ten Sorumlu Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu\'na ve Hükümetin tüm yetkililerine açık çağrıda bulunuyor, aynı zamanda BİK\' in tüm faaliyetlerinin denetlenmesini talep ediyoruz. BİK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulunun tüm üyeleri, basiretsiz tutumlarıyla, zaten zor günler yaşayan Türk Basını açısından böylesine hazin bir sonuca sebep oldukları için derhal istifa etmelidirler.\"

Görüntü Dökümü:

-Toplantıdan görüntü

-Karaca\'nın açıklamaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

=======================================

