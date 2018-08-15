DHA YURT BÜLTEN-17

Rahip Brunson\'ın avukatının itirazı reddedildi (3)

MAHKEME KENDİLİĞİNDEN ÜST MAHKEMEYE GÖRDERDİ

İzmir\'de, ev hapsinde bulunan ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson\'un avukatı İsmal Cem Halavurt\'un, müvekkilinin ev hapsi ve yurt dışına çıkış yaşağının kaldırılması için İzmir 2\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne yaptığı itiraz reddedildi. Ancak mahkeme Halavurt\'un talebini, kendiliğinden, bir üst mahkeme olan İzmir 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderdi. Taleple ilgili olarak 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, üst mahkeme sıfatıyla karar verecek.

Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)

================================

KARDEŞİNİ EVİLİLİK VAADİYLE KANDIRDIĞINI ÖNE SÜRDÜĞÜ GENCİ ÖLDÜRDÜ

AYDIN\'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki C.Ç. (Coşkun Çelik), evlenme vaadiyle kız kardeşiyle birlikte olup terk ettiğini öne sürdüğü 30 yaşındaki Ferhat Çiftçi\'yi (30) tabancayla sokak ortasında 7 el ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra yakalanan C.Ç., gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında, Zafer Mahallesi Yedi Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. C.Ç., iddiaya göre, kız kardeşiyle evlenme vaadiyle birlikte olup, daha sonra terk eden Ferhat Çiftçi ile sokakta karşılaştı. Belindeki tabancayı çıkaran C.Ç., Çiftçi\'ye 7 el ateş ederek kaçtı. Olayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ferhat Çiftçi\'nin öldüğü belirlendi. Çiftçi\'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan C.Ç. ise polis tarafından yakalandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

- Güvenlik kamerasında olay anları

- Ölen Ferhat Çiftçi\'nin fotosu

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

=====================================

SERİNLEMEK İÇİN DENİZE GİRDİ, 50 METRE AÇIKTA CENAZESİ BULUNDU

SİNOP\'ta serinlemek için denize giren Mustafa Çoban, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, bu gün 16.00 sıralarında kent merkezi Enver Bahadır Caddesi mevkiinde sahilde meydana geldi. İdidaya göre serinlemek için denize giren Mustafa Çoban\'ı (65) kıyıdan 50 metre açıkta hareketsiz halde dururken gören vatandaşler polisi arayarak yardım istedi. Vatandaşlar daha sonra Çoban\'ı kıyıya getirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Çoban\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Olay yerinde bulunan sağlık ve emniyet ekipleri çalışmaları

-Mustafa Çoban\'ın cansız bedeninin sahilden alınması

-yakınlarının olay yerine gelmesi

-Cansız bedeninin tabuta konulması ve cenaze aracına taşınması

-Detaylar

(SÜRE:3:40 Dk) (BOYUT:406 MB)

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, (DHA)

==============================

YANGIN MERDİVENİ İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞAN KEDİ KURTARILDI

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde demir yangın merdiveninin ayağı ile duvar arasındaki boşluğa sıkışan kediyi itfaiye kurtardı.

Bu sabah saatlerinde Ergenekon Mahallesi\'ndeki 112 Acil Yardım İstasyonu hizmet binasının bahçesinde oturan görevliler, kedi sesini duyunca çevreye bakındı. Demir yangın merdiveninin ayağı ile duvar arasındaki boşlukta sıkışan kediyi gören görevliler, kendi imkanlarıyla kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 20 dakikalık uğraş sonucu kediyi kurtardı. Sağılığı iyi olan kedi, sokağa bırakıldı. Kurtarma çalışması sırasında yavru kedinin kardeşi olduğu sanılan bir değir kedi yavrusu olay yerinden hiç ayrılmadı. 112 sağlık çalışanları, itfaiye görevlilerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İtfaiyenin yavru kediyi kurtarma çalışması,

- Kurtarılan yavru kedi ve kardeşi

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

==============================

