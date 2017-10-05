DHA YURT BÜLTEN-17

O polisler, dövdükleri Kırgız kadını daha önce boğulmaktan kurtarmış (3)



YAYIN YASAĞI KARARI ALINDI

Antalya\'nın Alanya İlçesi\'nde, 2 polis memurunun Kırgızistanlı Rahokhan Arıpova\'yı sokakta tekmeleyip copla dövdüğü olaya ilişkin yayın yasağı getirildi. Alanya 1. Sulh Ceza Hakimliği\'nin aldığı yayın yasağı kararında şu ifadelere yer verildi: 5 Ekim 2017 tarih ve, 2017/2910 değişik iş numaralı kararıyla 5187 sayılı Basın Kanunu\'nun 3/2 maddesi gereğince toplum sağlığı, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliği suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar, soruşturma kapsamında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada, her türlü haber, röportaj ve bu içerikli yayınların yasaklanmasına karar verilmiştir.\" Sulh Ceza Hakimliği\'nin aldığı yayın yasağı, Radyo Televizyon Üst Kurulu\'na (RTÜK) da gönderildi.



Görüntü Dökümü

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-Yayın yasağı kararının fotoğrafları

Haber: ANTALYA,(DHA)

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Köyceğiz\'de 5 PKK\'lı terörist öldürüldü (3)

CESETLER KALDIRILDI

Muğla\'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Şelalesi yakınında çıkan çatışmada öldürülen ve 20-25 yaşları arasında oldukları öğrenilen PKK\'lı 5 teröristin cesetleri, gerekli incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü.

\'Fırtına\' adı verilen operasyonda öldürülen teröristlerin Hatay sınırındaki Suriye\'nin Lazkiye şehrinden 14 kişilik bir grup olarak Türkiye\'ye giriş yapmalarından itibaren kiminle, ne zaman, nerede görüştüklerinin takip edildiği, narenciye bahçelerinde, inşaat ve otellerde çalışıp, keşif yapmayı planladıkları bilgisine ulaşıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Öldürüler teröristlerin cesetlerinde inceleme yapılmasından görüntü

-Teröristlerin cesetlerini almaya gelen cenaze aracından görüntü

-Cenaze aracının yanında önlem alan askerlerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Süleyman İLTER - Ramazan ÇETİN / KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)

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Uzaklaştırma kararı biten koca, eşini 16 yerinden bıçaklayarak öldürdü

TEKİRDAĞ\'da evden uzaklaştırma kararı biten 63 yaşındaki Hasan Yumuşak, tartıştığı eşi ve 2 çocuğunun annesi 53 yaşındaki Fatma Yumuşak\'ı 16 bıçak darbesiyle öldürdü.

Olay, Tekirdağ\'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Yüzüncüyıl Mahallesi\'nde bu akşam saatlerinde meydana geldi. Daha önce aldığı evden uzaklaştırma cezası biten Hasan Yumuşak, ayrı yaşadığı karısı Fatma Yumuşak\'ın evine gelerek tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Hasan Yumuşak, eşini 16 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri Fatma Yumuşak\'ın öldüğünü belirledi. Yumuşak\'ın cesedi Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşini öldürdükten sonra kaçan Hasan Yumuşak, polis tarafından Tekirdağ-Malkara karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde park ettiği otomobilinin içinde yakaladı. Gözaltına alınan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hasan Yumuşak ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detaylar

-Evin önündeki polisler

-Alınan güvenlik önlemleri

-Tabutun çıkarılması

-Polis ve sağlık ekipleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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Sivas\'ta FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

SİVAS merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bugün adliyeye sevk edilen 8 askerden 5\'i daha tutuklandı. Operasyonda toplam tutuklu sayısı 18\'e yükseldi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Sivas Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sivas merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Mardin, Şanlıurfa, Erzurum, Ağrı, Kars, Şırnak, Kilis, Gaziantep, Giresun, İzmir, Tekirdağ, Elazığ ve Hakkari illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çeşitli rütbelerde 36 asker ve 1 polis gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 üsteğmen, 1 teğmen ve 2 astsubay tutuklanırken, 2 üsteğmen ile 1 astsubay adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında daha önce tutuklanan 13 şüpheliyle birlikte toplam tutuklu sayısı 18\'e yükseldi. Gözaltında bulunan 4 asker ve 1 polisin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Adliyeden görüntü

-Şüphelilerin polis eşliğinde götürülüşü

(70.7 mb)

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Takip ettiği boyacıyı öldürdü

SAKARYA\'nın Hendek İlçesi\'nde, İ.E.Ç. aralarında husumet bulunan boyacılık yapan Ahmet Özen\'i takip ederek, tabancası ile ateş edip öldürdü.

Olay saat 17.15 sıralarında, Hendek Küçük Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. Boyacılık yapan Ahmet Özen bir iş yerine geldi. İddiaya göre, Ahmet Özen\'i takip eden İ.E.Ç. peşinden geldi. Ahmet Özen ile aralarında husumet bulunan İ.E.Ç. arasında tartışma çıktı. İ.E.Ç. tabancasını çıkartarak Ahmet Özen\'in başına ateş etti. İ.E.Ç. tabancanın tutukluluk yapması üzerine olay yerine geldiği otomobiline binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Ahmet Özen\'in öldüğünü belirledi. Jandarma olay yerinde incelemede bulunurken, İ.E.Ç\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Jandarma ekipleri

-Çevrede toplananlardan görüntü

Haber :Ahmet ÇİLECİ/HENDEK(Sakarya), (DHA)



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Adapazarı\'nda koku sorununu çözecek arıtma tesisi hizmete girdi

ADAPAZARI Şeker Fabrikası, 20 milyon lira yatırımla kurduğu yeni arıtma tesisini hizmete sokarken, tesis sayesinde şehre yayılan kötü kokunun önleneceği belirtildi.

Yıldız Holding\'e satılarak özelleştirilen Adapazarı Şeker Fabrikası, fabrikadan yayılan kötü koku sorununu ortadan kaldıracak olan Atıksu Arıtma Tesisi\'ni bugün hizmete soktu. Fabrika alanında gerçekleştirilen törene Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Adapazarı Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yaşar Serdengeçti, Yıldız Holding Global Hukuk Başkanı İbrahim Taşkın, Yıldız Holding Genel Müdürü Hüseyin Avni Metinkale, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çiftçiler katıldı. Törende konuşan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, \"Yıldız Holding ailesi Türkiye\'nin istihdamı ve ihracatı açısından çok önemli bir kurumu. Böyle bir ailenin Adapazarı Şeker Fabrikası\'nı alması ve bu fabrikanın sürdürülebilir hale gelmesi Sakarya için büyük bir şans\" dedi. Adapazarı Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yaşar Serdengeçti, tesisin Türkiye\'deki şeker fabrikaları arasındaki en büyük arıtma tesisi olduğunu belirterek, \"Türkiye ekonomisinin önemli sanayi kuruluşları arasında yer alan fabrikamız 20 milyon liralık yatırımla şeker fabrikaları arasında en büyük arıtma tesisine sahip oldu. Bu yatırım, bugün şeker sanayinde yapılan en yüksek bütçeli ve en hızlı hayata geçen projedir. Aslında fabrikamızın ihtiyacı olan kapasitenin 2 katı düzeyinde bir yatırım yaptık, zira hiçbir konuda açık kapı bırakmak istemedik. Tedbirlerimizi elden bırakmadık. Doğaya saygı, yalnızca rakamlarla ölçülebilecek bir kavram değil elbet\" diye konuştu. Adapazarı Şeker Fabrikası Genel Müdürü Hasan Çapraz ise tesis sayesinde şehir sakinlerinin kokudan kurtulacağını kaydederek, \"Adapazarı ilimizin ekonomisine büyük katkı sağlayan fabrikamıza böylesi bir arıtma tesisi kazandırdığımız için çok mutluyuz. Artık atık su problemimiz olmayacak. Böylece şehir sakinlerini üzen koku da ortadan kalkacak. Bu tesis üretimimizi sürdürülebilir kılacak. Peki ne yapacağız? Arıtmadan çıkan çamur, lisanslı bertaraf tesislerine verilecek. Pancar yıkamadan çıkan toprağımızı ise belediyemizin atık sahasında teslim edilecek. Böylelikle ekonomik olan her bir değeri kaybetmeden tekrar tesisimizde kullanacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Açılıştan görüntüler

-Tesisten görüntüler

-Konuşmalar

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

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Ele geçirilen sahte içkiler imha edildi

İZMİR\'de, polisin son 6 ayda düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen bin 889 litre kaçak içki, etil/saf alkol ve 3 bin 299 şişe içki imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki üretimi ve satışına yönelik son 6 ayı içinde 225 olayda bin 889 litre kaçak içki, etil/saf alkol ve 3 bin 299 şişe içki ele geçirdi. Ele geçirilen içkiler, İmha Komisyonu tarafından, 5607 sayılı kanuna göre \'El koyulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği\'nin ilgili maddeleri gereğince imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İçkilerin imha edilmesinden görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)