DHA YURT BÜLTEN-15

Siirt Eruh\' ta 25 öğrenci hastanelik oldu(1)

Siirt\' in Eruh ilçesine bağlık Kekliktepe köyünde yedkleri yemekten zehirlenen 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

SİİRT

Emrah Serbes\'in arkadaşında emniyet kemeri izine rastlanmadı



İZMİR-Aydın Otoyolu\'nda geçen 22 Eylül\'de meydana gelen, yazar ve senarist Emrah Serbes\'in kendisinin yaptığını 6 gün sonra itiraf ettiği kazayla ilgili yeni gelişme ortaya çıktı. Savcının talimatıyla yapılan incelemede, ilk ifadesinde otomobili kullandığını söyleyen Serbes\'in arkadaşı Kenan Doğru\'nun vücudunda emniyet kemeri izi olmadığı belirlendi.

Kaza, 22 Eylül Cuma günü saat 04.30 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir\'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik\'in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yolda duran kalbi yapılan müdahalelerle çalıştırılan Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Nilgün Özçelik, günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada yaşamını yitiren baba, eş ve kızı Manisa’nın Soma İlçesi\'nde son yolculuklarına uğurlandı. Öte yandan, soruşturmayı sürdüren savcının talimatıyla, ilk ifadesinde sürücü koltuğunda oturduğunu söyleyen Kenan Doğru’nun vücudunda emniyet kemeri izi olup olmadığı incelendi. İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede, Doğru’nun vücudunda emniyet kemeri izine rastlanmadı. Kazada yaşamını yitiren Özçelik Ailesi\'nin avukatlarından Mustafa Tırtır ise en ufak bir delilin bile ortaya çıkmasını amaçladıklarını söyledi. Emrah Serbes’in kazadan sonra İstanbul’a giderek tedavi gördüğü hastaneye dilekçe verdiklerini söyleyen Avukat Tırtır, “Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi\'ne delillerin karartılmaması ve gerçeğin ortaya çıkartılması yönünde gerekli hassasiyetin gösterilmesine ilişkin bir dilekçe verdim. Soruşturma ve kovuşturmanın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için hastane yetkililerinin de dikkatli olması gerekiyor. Dilekçede, Serbes ile ilgili muayene bilgi ve raporlarının üçüncü şahısların erişimine kapatılması, delillerin muhafaza altına alınması talebimiz yer alıyor\" diye konuştu.

\"EMRAH SERBES KENDİM GELDİM ALGISI YARATTI\"

Kaza sonrası savcının HGS, OGS ve güvenlik kamera görüntü kayıtları ile hava yastığında kan izi olup olmadığı ve emniyet kemeri izinin belirlenmesi için çalışma başlattığını ve bunu her iki taraf avukatlarına bildirdiğini söyleyen Avukat Tırtır, Emrah Serbes’in bundan dolayı teslim olduğunu öne sürdü. Serbes’in sosyal medyayı kullanarak \'Ben kendim geldim\' algısı yaratmaya çalıştığını savunan Tırtır, şöyle dedi: \"Herhangi bir şüphelinin tutuklanması için yasa gereği kaçma ve delilleri karartmanın söz konusu olması gerekir. Serbes, hem olay yerinden kaçmıştır hem de delilleri karartmıştır. Kendi yerine başka bir adamı suçlu göstermiş. Alkol muayenesinden kaçmıştır. Serbes, emniyet kemeri izinden yakalanacağını anladığı için teslim olmuştur.\" İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderilen hava yastığı üzerindeki kan örnekleri, Kenan Doğru ve Emrah Serbes\'e ait DNA ile karşılaştırılacak.

İZMİR

Denizli\'nin Bozkurt İlçesi\'nde 4 büyüklüğünde deprem



DENİZLİ\'nin Bozkurt İlçesi yakınlarında Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi, ön değerlendirme sonuçlarına dayanarak depremin saat 16.43\'te kaydedildiğini açıkladı. Yerin 6.92 kilometre derinliğindeki Alıkurt ile Baklankuyucak köyleri arasındaki deprem hasara yol açmadı.

BELEDİYE BAŞKANI: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Baklan\'ın kırsal Çataloba Mahalesi olarak açıkladı. Bozkurt Belediye Başkanı CHP\'li Birsen Çelik, depremde herhangi bir mal ya da can kaybının olmadığını belirterek, \"Ben arazideydim. Depremi çok fazla hissetmedim. Ama ilçedeki arkadaşlar hissetmişler. Kısa süreli bir korku yaşandı. İlçemizde olumsuz bir durum yok\" dedi.

DENİZLİ

Sınıra TIR\'larla tank sevkiyatı



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), Şırnak’ın Silopi İlçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlattığı tatbikat devam ederken, bugün sınır bölgesine TIR\'lar ile çok sayıda tank ve askeri araç sevk edildi.

Batı illerinden gelen, çok sayıda tank ile askeri araçları taşıyan TIR\'lardan oluşan konvoy, TEM\'in Düzce kesimindeki tesiste mola verdikten sonra Bolu Dağı\'nı takiben Ankara yönüne doğru yola devam etti. Bolu Dağı Tüneli\'nden polis araçlarının eskortluğunda geçiş yapan konvoyun güzergehanında geniş güvenlik önlemi alındı. TIR\'lar üzerindeki tanklardan bazılarının üzerinin branda ile kapalı, bazılarının açık olduğu da görüldü.



16 aylık Mina\'ya anne böbreği

AĞRI\'da oturan Elmas ailesinin böbrek hastası 16 aylık kızları Mina, Antalya\'da annesi 28 yaşındaki Yeşim Elmas\'ın böbreğiyle yaşama tutundu.

Saffet ve Yeşim Elmas çiftinin ilk bebekleri olan Mina, doğduktan sonra idrarını yapamayınca her iki böbreğinin küçük kaldığı anlaşıldı. 16 aydır her gün 12 saat diyalize giren minik Mina\'ya, Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından annesinin bir böbreği nakledildi. Annesinin böbreğiyle yaşama tutunan minik kız, sağlığına kavuştu. Mina doğduğunda idrarını iki gün sonra yapabildiğini anlatan Yeşim Elmas, \"O zaman iki böbreğinin küçük kaldığını söylediler. Bebeğime iki günlükken kateter takılarak diyalize başlandı. 16 aydır diyalize giriyordu, her gün 12 saat. Sonra Prof.Dr. Alper Demirbaş\'ın 10 kg altındaki bebeklere nakil yapabildiğini öğrendik. Ağrı\'dan geldik, ben böbreğimi verdim. Mina 7 kg\'dı. Şu an böbrek çalışıyor. Diyalizden daha iyi bir hayat. Herşey çok daha iyi oldu\" dedi.

İYİ Kİ BURAYA GELMİŞİZ

Baba Saffet Elmas ise çocuklarının sağlığına kavuşmasından dolayı çok sevinçli olduklarını belirterek, \"Çünkü umut yok dediler. Kilosu olmuyordu, büyümüyordu. İyi ki gelmişiz buraya, iyi ki nakle karar vermişiz\" diye konuştu.

MİNA EN KÜÇÜK HASTALARIMIZDAN

Prof.Dr. Alper Demirbaş ile birlikte operasyonu gerçekleştiren Doç.Dr. Sabri Tekin ise ameliyatla ilgili şu bilgileri verdi: \"16 aylık 7 kilo bir bebek. Doğuştan var olan bir böbrek yetmezliği sorunu var. Çok erken bulgu vermiş. Bu bulgular ortaya çıktığı için diyalize başlamış. Bu bebeklerde en büyük sorun büyüme geriliği, kilo alamama. Dolayısıyla genelde bu bebeklerde biraz kilo aldıktan sonra ameliyat ederiz ama Mina\'nın kilo alması zordu. Mina bebek bizim böbrek nakli yaptığımız hastalar arasında en küçük olanlardan. Şu an böbrek çalışıyor herşey yolunda gidiyor.\"

Bakan Yardımcısı Karabay: Artık genç bir nüfusa doğru gitmiyoruz

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Karabay, Türkiye\'de genç nüfusun azaldığını belirterek, \"Artık genç bir nüfusa doğru gitmiyoruz.Taze fidanlarımızın oranı giderek azalıyor. O zaman yapacağımız bir şey var. Bu çocuklara kendi dilimizi öğreteceğiz. Kendi dilimizde kendi medeniyetimizi kuramazsak bu topraklarda bizi tutmazlar\" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Düzce Üniversitesi\'nde düzenlenen \'Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi\'nin açılışına Bakan Yardımcısı Karabay\'ın yanında Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nigar Demircan Çakar, öğretim üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kongrenin açılışında konuşan Karabay, sosyal devlet olma yolunda büyük yol kat edildiğini ifade ederek şunları söyledi:

\"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak çocuklarımıza çok önem veriyoruz. Son 15 yılda sosyal devlet olma yolunda çok büyük yol kat ettik. Bununla ilgili çok ciddi maddi kaynaklar yarattık. 2002\'de sosyal yardımlara ayrılan pay 1.4 milyar iken bugün 32 milyar. Bununla ilgili zaman zaman eleştiriler olabiliyor. İnsanlara sosyal yardım ulaştırmanın da eleştirildiği bazı söylemleri duyuyoruz. Bizim çocukluğumuzda 100 kişiden 46\'sı çocuktu. Bugün bu rakam yüzde 29. Artık genç bir nüfusa doğru gitmiyoruz. Taze fidanlarımızın oranı giderek azalıyor. O zaman yapacağımız bir şey var. Bu çocuklara kendi dilimizi öğreteceğiz. Kendi dinimizin kavramlarıyla tevekkülü öğreteceğiz. Bu bir politik mesaj değil. Kendi dilimizde kendi medeniyetimizi kuramazsak bu topraklarda bizi tutmazlar.\"

Karabay, törenin ardından Kalıcı Konutlar mevkiinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan ve inşaatı devam eden Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine giderek şantiyede yetkililerden bilgi aldı. Karabay, daha sonra Fehmi Öney Çocuk Evleri Sitesi\'nde kimsesiz çocuklarla bir araya geldi, incelemelerde bulundu.

Bartın\'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

BARTIN\'da banka şubesinin önünde çöp kutusunun yanına bırakılan mağaza poşeti fünye ile patlatıldı. Poşetten kadın çantası çıktı. Caddede toplananlar cep telefonlarıyla patlama anını görüntüleyip, sosyal medyada canlı yayın yaptı.

Kentin en işlek caddelerinden Şadırvan\'da banka şubesinde görevli güvenlik görevlisi kaldırımdaki çöp kutusunun yanına bırakılan mağaza çantasından şüphelenerek polise haber verdi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekip caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanı beklenirken güvenlik şeridinin arkasında toplanan meraklı vatandaşlar, cep telefonlarını çıkararak polisin çalışmasını görüntülemeye çalıştı. Bir kişi bomba tehlikesi olmadığı gerekçesiyle poşeti almak istedi. Ancak polis engel oldu. Gelen bomba imha uzmanı fünye ile poşeti patlattı. Bu sırada bazı vatandaşlar cep telefonları ile sosyal medyada canlı yayın yaptı. Bazıları da video ve fotoğraf çekmeye devam etti. Patlatılan poşetten içi boş kadın çantası ile boş sigara paketi çıktı. Polisin güvenlik şeridini kaldırması ardından vatandaşların poşete ilgisi devam etti. Çevredekiler, çöp kutusunun yanına kadar giderek boş çantayı görüntülemeye devam etti. Polis, çanta ve sigara paketini emniyete götürdü.

