DHA YURT BÜLTEN-14

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN YILDIRIM, PARTİLERİNİN İZMİR İL KONGRESİ\'NE KATILDI

1)BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: O ÇATI ÇÖKTÜ

AK Parti İzmir İl K77ongresi\'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, \"Aday olacak hiç birini bulamadınız mı? Cumhuriyetin partisinde aday yok. Bir çatı kuracaktınız o çatıda çöktü. Proje ile siyaset olmaz. Siyasette zorlama ile iş çıkmaz. Erdoğan düşmanlığında birleşerek kurmaya çalıştığınız o çatı çöktü, altında hep beraber kaldınız\" dedi. Yıldırım, İYİ Parti\'ye geçen CHP\'li vekiller için de \"15 milletvekilinin hali yürekler acısı\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İzmir İl Kongresine katılmak ve 24 Haziran seçim startını İzmir\'den vermek için, kente geldi. Kongrenin yapıldığı Halkapınar Spor Salonu, gelin gibi süslendi. Partililer ve davetlilerin polis kontrol noktalarından aranarak girdikleri salona Türk Bayrağı ile AK Parti bayrağından başka bir şey alınmadı. Salonun dışında, su, çay, atkı, bayrak satışları yapıldı. Salonun içinde ise ilginç pankartlar asıldı. AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı, salondaki pankartlara da yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde \'Değil 15-20 milletvekili yedi düvel birleşseniz başaramayacaksınız, topunuz gelin\' yazılı pankart asıldı. Bir diğer pankart ise Başbakan Yıldırım için hazırlandı. Üzerinde \'Ne makam ne koltuk, daima dik duran son başbakan\' yazılı dev bir pankart salona asıldı. Bayraklar ve balonlarla süslenen kongre salonuna dev bir Türk Bayrağı da asıldı. 15 Temmuz darbe gecesinde şehit olanların fotoğrafları da kongre salonunda yer aldı. Kongre salonunun güvenliği ise polis ekipleri ve özel güvenlik görevlileri tarafından sağlandı. AK Parti İzmir 6\'ıncı İl Kongresi saat 15.00\'te, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Kongreye, MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş da katıldı. Kongre salonuna ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım girdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de katıldı.

\"İZMİR\'İ HİÇ İHMAL ETMEDİK\"

Salona girdikten sonra kürsüye çıkan Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasına \"Yiğit, mert çatal yürekli efeler, hepinizi muhabbetle selamlıyorum\" sözleri ile başladı. Konuşmasının devamında İzmir\'e övgü dolu sözler söyleyen Başbakan Yıldırım, \"Türkiye yeniden istiklaline kavuştuysa bu İzmir\'de oldu. İzmir ilklerin şehridir. İstiklal mücadelesinin başladığı şehirdir, cumhuriyetin kurulduğu şehir İzmir\'dir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk kalkınmanın hamlesini de İzmir\'den başlattı\" dedi. AK Parti iktidarı döneminde İzmir\'in hiçbir zaman ihmal edilmediğini savunan Yıldırım, şunları söyledi: \"İzmir\'i ihmal eden Türkiye\'yi ihmal etmiş olur. 15 yıldır İzmir\'i hiç ihmal etmedik. İzmir\'in gelişmesi için var gücümüzle çalıştık, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İzmir\'e çok büyük eserler kazandırdık.\"

ÇATI ADAY ARAYIŞINA SERT TEPKİ

Başbakan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

\"Milletimizin değerleri ile hep barışık olduk. Birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize zarar verilmesine izin vermedik. Doğu ve batısı ile herkesi kardeş bildik, yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye\'yi asla böldürtmeyiz. Demokrasi, özgürlükleri sadece kendimiz için değil herkes için isteriz. İzmir hazır mısınız? 24 Haziran\'da destan yazacak mıyız? Sandıkları dolduracak mıyız? İzmir işi bitirmiş.\"Konuşmasının devamında vesayet odaklarının baskısına, darbecilere, kumpasçılara asla boyun eğmediklerini ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, \"Gerekirse milletin bağımsızlığı için canımızı seve seve veririz. Terör örgütleri ile ülkemizde kargaşa çıkarmaya çalıştılar. Kardeşliğimizi hedef aldılar. İrademizi teslim alamaya kalkıştılar. Ama ihanet odaklarının bütün oyunlarını boza boza bugünlere geldik. Yine içeride ve dışarıda bir kumpas, bir çatı, Türkiye\'nin aydınlık yarınlarına karşı çirkin bir tezgahla karşı karşıyayız. Ancak yaptıkları bu oyunlar, kurmaya çalıştıkları çatı daha kuramadan yerle bir oldu. Bunların derdi Türkiye\'nin geleceği değil. Bunların derdi Erdoğan. Aman Erdoğan ve AK Parti olmasın da ne olursa olsun\" diye konuştu.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Muhalefet partilerin, cumhurbaşkanı adayı arayışlarını sert sözlerle eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, 15 yıllık birikimi alçaklara, memleket düşmanlarına teslim etmeye niyetlerinin olmadığını söyledi. Yıldırım, şöyle devam etti: \"Bunlara seçimlerde hak ettikleri cevabı verecek miyiz? Tarihin derinliklerine göndermeye var mısınız? Allah\'ın izni ile hiçbir güç bu millete zarar veremez. 54 gün sonra seçime gidiyoruz. Bu seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Biz AK Parti olarak bugüne kadar girdiğimiz bütün seçimlerden zaferle çıktık. Halep ordaysa arşın burada. AK Parti, siyasetin tarihini yeniden yazdı. Demek ki iktidarlar güzel işler yaparlarsa gücüne güç katarak yoluna devam eder. 16 Nisan Referandumunu yaptıktan sonra seçimler \'Vaktinde yapılsın\' dedik. Ancak gördük ki seçimlerin biran önce yapılması için muhalefet partileri başta olmak üzere bazı çevreler sürekli seçimi gündemde tutmaya başladı. Seçim gündeme düşerse, piyasalarda konuşulmaya başlarsa bu ülkenin geleceği için iyi değil. Çünkü seçim olsun ondan sonra filan işi yapalım, yolumuza ona göre devam edelim. Tüm ülkeye zaman kaybettirmemek için biz de peki seçim mi istiyorsunuz. İşte meydan. Bir kez daha boyunuzun ölçüsünü bize karşı görün. Ve seçime seçimle cevap verdik.\"

\'BAĞIMLILIKTAN KURRATMAK İÇİN\'

Konuşmasının devamında CHP\'ye seslenen Başbakan Yıldırım, \"Ana muhalefet partisi şunu aklından çıkarmasın; 16 yılda 5 genel, 3 yerel, 3 referandum ve cumhurbaşkanlığı seçimi yapan AK Parti, her seçimden açık ara önde çıktı. Peki AK Parti ve onun lideri Erdoğan bu başarıyı sağmışken, Kemal bey sen ne yaptın? Her seçimde yenilgi aldın, yenilmek sende bağışıklık, bağımlılık yaptı. Onun için erken seçim yaptık. Bağımlılık kötü bir şey, seni bu bağımlılıktan kurtarmak için seçim yapıyoruz. Seçim istiyorsan buyur al\" dedi. Konuşmasında CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı arayışına dair konuşan Yıldırım, \"Nereden gelecek aday, uzaydan mı gelecek? Aday olacak hiçbirini bulamadınız mı? Cumhuriyetin partisinde aday yok. Bir çatı kuracaktınız o çatı da çöktü. Proje ile siyaset olmaz. Siyasette zorlama ile iş çıkmaz. Erdoğan düşmanlığında birleşerek kurmaya çalıştığınız o çatı çöktü, altında hep beraber kaldınız. Tuzakları ayaklarına takıldı. 15 milletvekilinin hali yürekler acısı. Genel Başkanın talimatı ile 15 milletvekilini ödünç verdiler. Onlar da hem giderim hem ağlarım hesabı, istemeye istemeye komşuya gitti. İzmirliler, verdiğiniz oyaları size sorulmadan başkalarına pazarlıyorlar. İlk seçimde, 24 Haziran\'da bu zihniyete hak ettiği cevap verilecek\"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KONUŞTU

Salona daha sonra gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Başbakan Yıldırım\'ın ardından, alkışlar ve sloganlar eşliğinde kürsüye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, \"Mücadeleler bizi zaferden zafere koşturdu. Azimle, kararlılıkla, inançla bu zaferlerimiz devam ediyor. İzmirlilerle 24 Haziran\'ın ilk mitingini gerçekleştireceğiz. Hazır mısınız? Onlar da sizi bekliyor. Sizin bu sevdanız var ya mücadele azminiz var ya bizim hizmet aşkımızı arttırıyor. 24 Haziran İzmir\'in siyasi tercihlerinde tarihi biri milat olacaktır. İzmir\'i de diğer AK Partili şehirlerimizi gibi AK Parti siyasetinin lokomotif şehirlerinden birisi haline getirmeden bizlere durmak, dinlenmek yok. Üstelik bu hedefe ulaşmak zor değil. Yapmamız gereken İzmirli kardeşlerimize kendimizi çok daha iyi ve doğru anlatmaktan ibarettir. Bunu yaptığımız anda her şey bitecek. Bunun için tek bir saniyemizi bile boş geçirmeden, kimseyi kırmadan büyük sevdamızı İzmirli kardeşlerimizle paylaşmalıyız. Biz başkaları gibi başarıyı kendinde hatayı seçmende arayan parti olamayız. Sandıkta istediği sonuç çıkmayınca \'göbeğini kaşıyan adam\' diyenlerden değiliz. Vatandaşı aşağılayan siyasi anlayışımız yok. Millete darılmaya, kırılmayı asla rastlayamazsınız. Çalışmadan, emek vermeden, ter dökmeden elde etmediğimizi hiçbir başarıyı hatırlamıyorum. Çok çalışıp hedefimize ulaşacağız\" dedi.

Her seçimin parti olarak millete karşı imtihan olduğunu da söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Her seçim çalışma tekniği açısından, teşkilatlar arasında bir imtihandır. Seçim kampanyalarında görevini ihmal eden, tembellik edenler olursa onları da ayıklamanın bir vesilesidir\" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca, MHP ile oluşturulan Cumhur İttifakı\'nın 24 Haziran\'da tarih yazmasını istediğini de söyledi.

2)HDP\'Lİ BULDAN: 24 HAZİRAN AKŞAMI BAŞKA BİR GÜN OLACAK

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran seçimlerinde Türkiye\'nin önünde önemli bir şansın, fırsatın olduğun belirterek, \"24 Haziran akşamı başka bir gün olacak, 25 Haziran sabahı Recep Tayyip Erdoğan\'sız, Devlet Bahçeli\'siz bir gün olacak. Şimdiden bunun müjdesini veriyoruz. Türkiye tek adamdan büyüktür. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan\'dan çok çok büyüktür. Türkiye Recep Tayyip Erdoğan\'a mahkum değildir. Türkiye, AKP hükümetine mahkum değildir. Yeni bir şans var, yeni bir fırsat var\" dedi. HDP, \'Halk Buluşması\' kapsamında Van\'daki bir düğün salonunda program düzenlendi. Programa HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ile HDP Van Milletvekili Adem Geveri, Parti Meclisi üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

\'DEMİRTAŞ\'I NEDEN CEZAEVİNDE TUTUYORSUNUZ?\'

Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Başbakan Binali Yıldırım\'ın, Kürt halkı ile bir sorunumuz yok sözlerini eleştirerek, \"Dün akşam Başbakan televizyonda şöyle bir açıklama yaptı. \'Bizim Kürt halkı ile bir sorunumuz yok\' dedi. Kürt halkı ile sorununuz yoktu ise eğer bugün Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ\'ı, İdris Baluken\'i neden cezaevlerinde rehin olarak tutuyorsunuz?\" dedi. Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı da eleştiren Buldan, \"Bugün MHP ile ittifak yapan, MHP ile kol kola giren ve Kürt halkından bozkurt işareti yaparak oy almaya gelecek AKP hükümetine, Recep Tayyip Erdoğan\'a buradan sesleniyoruz. Bizim sizinle sorunumuz var\" ifadelerini kullandı.

\'25 HAZİRAN ERDOĞAN\'SIZ BİR GÜN OLACAK\'

Buldan, 3 Mayıs\'ta açıklayacakları Cumhurbaşkanı adayı ile Türkiye\'deki hukuksuzluğun, adaletsizliğin önüne geçeceklerini söyledi. Buldan, şunları kaydetti:\"Yargının, yürütmenin ve yasamanın tek adam elinde tutulduğu bir dönemde, her şeyin saraya bağlı olduğu bir dönemde bizim Cumhurbaşkanı adayımız sizlere demokrasi vaatleri verecek. AKP\'ye oy veren Kürt halkına sesleniyorum. Artık AKP\'ye tek bir oy bile gitmemelidir. Sizin varlığınızı inkar eden, iradenizi yoksayan, seçilmiş milletvekillerini rehin alan, belediye başkanlarınızın yerine kayyumlar atayan ve sizin tüm kazanımlarınızın elinizden alanlara karşı birlik ve beraberliğimiz ortaya koymamız lazım. 24 Haziran akşamı başka bir gün olacak, 25 Haziran sabahı Recep Tayyip Erdoğan\'sız, Devlet Bahçeli\'siz bir gün olacak. Şimdiden bunun müjdesini veriyoruz. Türkiye tek adamdan büyüktür. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan\'dan çok çok büyüktür. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan\'a mahkum değildir. Türkiye, AKP hükümetine mahkum değildir. Yeni bir şans var, yeni bir fırsat var. AKP\'den kurtulacağız, Recep Tayyip Erdoğan\'dan kurtulacağız, Devlet Bahçeli\'den kurtulacağız, AKP-MHP ittifakından kurtulacağız\" diye konuştu.

3)BAKANLAR \'İMAM HATİPLER SEMPOZYUMU\'NA KATILDI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İmam Hatip Lisesi\'nin düzenlediği \'Gençlerin Güncel Meseleleri\' konulu Uluslararası İmam Hatipler sempozyumuna katıldı. Kentteki bir otelde düzenlenen sempozyumda, Bakanlar Tüfenkci ile Yılmaz\'ın yanı sıra Vali Ali Kaban ile STK temsilcileri ve öğrenciler bulundu. Sempozyumda konuşan Bakan Tüfenkci, bu ülkeye, bu memlekete dair idealleri, hayalleri ve ülkenin geleceği adına öğrencilerle gurur duyduğunu belirterek, \"Sizi yetiştiren öğrencilere, anne babalarınıza ve sizlere teşekkür ediyorum\" dedi. Milli Eğitim Bakanı Yılmaz da genç kuşaklarını ihmal eden toplumların geleceklerini inşa edemeyeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Biz gençlerimizi milli ve yerli değerlerle donanmış, evrensel değerlere açık, fikri hür, vicdanı hür imtihanı hür nesiler olarak yetiştirmek istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin kişilik, yetenek ve kabiliyetlerini en üst düzeyde geliştirmek, iletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına uyumlu, eleştirel ve analitik düşünceye sahip kişiler olarak yetiştirmek istiyoruz. Bu kurumlarımızda birçok devlet adamı ve bilim adamı yetişti. Milli ve manevi değerlere sahip, ülkesini, vatanını seven, millet için gayret gösteren bu gençlerimizle Türkiye\'nin yarını daha çok aydınlık olacaktır. Çünkü geleceği bu genlerimize emanet edeceğiz. Gençlik ülkemizin umududur. İnanan insanlar için umut hep vardır ve var olacaktır. Biz değerlerimize güveniyoruz. Bu değerlerimizin gelecek nesillere taşıyıcısı gençlerimize güveniyoruz. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif\'in \'Asım\'ın Nesli\' olarak tanımladığımız nesli bugün de ülkemizin geleceğinin teminatıdır.\"

4)DAMIZLIK İNEKLER EN İYİ SEÇİLEBİLMEK İÇİN YARIŞTIRILDI

BURDUR\'da Damızlık İnek Yarışması yapıldı. Sahiplerinin süsleyip sahneye çıkardığı inekler, jüri tarafından vücut uyumu, memenin durumu, bacak uzunluğu ve çanak açıklığına göre değerlendirildi. Burdur Teke Yöresi 4\'üncü Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında Damızlık İnek Yarışması düzenlendi. Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen yarışmayı Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Oktay Darcan, Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan ile üreticiler izledi. Yarışma öncesinde sahipleri tarafından süslenen inekler sahneye çıkarıldı. İnekler, vücut uyumu, memenin durumu (meme başlarının diriliği, memenin sarkıklığı), bacak uzunluğu (yerden yüksekliği), çanak açıklığı gibi kriterlere göre değerlendirmeye alındı.

Yarışmalarda birinci laktasyon (gençler) kategorisinde Çetin Varol\'un \'Güldane\' adlı ineği birinci, Ali Osman Kantekin\'in \'Hacer\' adlı ineği ikinci, İbrahim Çetinkaya\'nın \'Zerda\' adlı ineği üçüncü; ikinci ve üçüncü laktasyon (orta) kategorisinde Celal Erdönmez\'in \'Suna\' adlı ineği birinci, Birgül Arar\'ın \'Nil\' adlı ineği ikinci, Fatih Şen\'in \'Mayıs\' adlı ineği üçüncü; 4\'üncü laktasyon (yaşlılar) kategorisinde ise Muhammet Yıldız\'ın \'Tuğba\' adlı ineği birinci, Çetin Varol\'un \'Kübra\' adlı ineği ikinci, İfaket Yavuz\'un \'Arzu\' adlı ineği üçüncü oldu. Jüri, Muhammet Yıldız\'ın \'Tuğba\' adlı ineğini şampiyonlar şampiyonu seçti. Dereceye giren ineklerin sahiplerine çeşitli ödüller verildi.

5)ORGANLARINI BAĞIŞLADIĞINI EŞİNE SÖYLEMEYEN ECZACI, 3 HASTAYA UMUT OLDU

KARAMAN\'IN Ermenek ilçesinde 12 gün önce kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Mustafa Taşkesen\'ün (31) beyin ölümü gerçekleşti. Hayatını kaybeden Taşkesen\'in organlarıyla 3 kişiye hayat verecek. Mustafa Taşkesen\'in organ bağışını eşine söylemediği öğrenildi. Ermenek\'te geçen 12 Nisan\'da eşi Ayşe Taşkesen\'i hastaneye muayeneye götüren eczacı kalfası Mustafa Taşkesen, buradan bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçiren Taşkesen, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. 12 gün boyunca uyutulan Mustafa Taşkesen\'in dün beyin ölümü gerçekleşti. Taşkesen\'in ölmeden önce organ bağışında bulunduğu anlaşıldı. Organlarını bağışladığını eşine söylemeyen Mustafa Taşkesen\'in 2 böbreği ve 1 karaciğeri alınarak organ nakli bekleyen hastalara gönderildi. Mustafa Taşkesen\'in cenazesi bugün Ermenek\'te toprağa verildi.

6)CİPLE BARİYERLERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde bariyerlere çarpan cipteki 3 kişiden 1\'i öldü, diğerleri yaralandı.

Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında, Söğüt Mahallesi Taşlıca Tepesi yakınlarında meydana geldi. Mevlüt Mert Karaca (20), yönetimindeki 48 J 4667 plakalı ciple virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Demir bariyerlere çarpan otomobilde sürücü Kara ile araçta bulunan Şule Cankurt ve Hakan Arlı, kanlar içinde kaldı. Kazayı gören sürücüler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ön yolcu koltuğunda oturan Şule Cankurt\'un yaşamını yitirdiğini tespit edildi. Araçtan çıkartılan sürücü Karaca ve Hakan Arlı ise yapılan ilk müdahale sonrası Marmaris Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen yaralılar, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

7)MAHSUR KEDİYİ CANKUR KURTARDI

ADANA\'da bir işyerinin parkeyle kaplı zemininde mahsur kalan kediyi, CANKUR ekipleri kurtardı.

Merkez Çukurova İlçesi\'ndeki Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde bulunan bir işyerinin girişinde, parkeyle kaplı zeminde kedi sesi duyan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gönderilen Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı CANKUR ekipleri, parkeyi sökerek kediyi bulunduğu yerden çıkarttı.

