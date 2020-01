DHA YURT BÜLTEN-10

Afrin bölgesinde \'Zeytin Dalı Harekatı\' başlatıldı

TSK tarafından Afrin\'deki harekata ilişkin yapılan yazılı açıklamada, \"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye\'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00\'dan itibaren \'Zeytin Dalı Harekatı\' başlatıldı. Harekat, BM sözleşmesinin 51\'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye\'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir\" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin\'deki harekata ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: \"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00\'dan itibaren \'Zeytin Dalı Harekatı\' başlatıldı.

BM SÖZLEŞMESİNİN 51\'İNCİ MADDESİNDE YER ALAN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI ...

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.\"

KİLİS VE AZEZ\'DEN DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK CANLI YAYINDAYIZ

Haber-Kamera: HATAY - KİLİS - AZEZ (SURİYE) (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uşak\'ta

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'ne katılmak üzere Uşak\'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uşak Şehir Stadyumu\'na inip kongrenin yapıldığı salona geçmeden önce, kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'ne katılmak üzere Uşak\'ta geldi. Kongrenin yapılacağı salona girmeden önce, dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Kalabalık, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kaldığı Marmaris\'teki otele yönelik saldırı sırasında, çatışmada şehit olan Uşaklı polis memuru Mehmet Çetin için de kendisini unutmadıkları belirten slogan attı. \"Türkiye seninle gurur duyuyor\" sloganlarıyla otobüs üzerine çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Biz sizlerle gurur duyuyoruz\" diyerek karşılık verdi. Erdoğan, \"Uşak bu yolculukta bizi hiç yalnız komadı, ama biz de yalnız komadık, yatırımlarımızla. TOKİ\'nin yeni düzenlemelerini helikopterle gezip gördüm. Boş dükkan kalmamış, evler hakeza. Biz yatırımlarımızda politika yapmayacağız. Buraya bu gerekir mi gerekmez mi? İlla seçimlere yetişmesi gerekmez ki. Onun için Belediye Başkanımız, öyle şey yok. İş yapacağız iş. Bizim kaybedecek zamanımız yok. TOKİ çalışmalarına aynı kararlılıkla devam edecek\" dedi.

Kalabalıktan taşeron işçilerle ilgili slogan atılması üzerine bu konuya değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Bakın artık taşeron diye bir şey kalmamıştır, bu iş bitti. Bakın bunları grup toplantılarında meydanlarda açıkladım. Belediye iktisadi teşekküllerinin çalışanları oluyor. Kamu iktisadi teşekkülünün çalışanı oluyor. Bakın Cumhurbaşkanlığında taşeron vardı. Hepsini kadromuza aldık. Maaşlarında iyileştirme oldu. Sloganik oyunlara gelmeyin. Hele hele bu anamuhalefetin oyununa hiç gelmeyin. 1 milyonu şu anda ne yaptık, kadrolara aldık. Bu oyunlara gelmeyin. Tayyip Erdoğan bu tür sloganlar karşısında pes eden lider de değildir, bunu da bilin. Bugüne kadar haktan ve halktan yana olduk, yine öyle olacağız. Biz partimizi kurarken iki kelime seçtik. Bir adalet, iki kalkınma. Bay Kemal adaleti daha yeni öğrendi ama nerede öğrendi, PKK\'lıları sağına soluna alarak İstanbul yolunda şöyle bir yolculuğa çıktı. Yahu sende ne arar adalet! Sen ne anlarsını adaletten! İstanbul\'a il başkanı seçmişler. DHKP-C bağlatılarından tutun gezilere varıncaya kadar hepsi var. Tamamıyla bizim kültürümüzde yeri olmayacak şekilde tweet\'lerinde olan bir bayan. Bunlarını her şeyi ortaya çıkıyor. Biz onları geçelim işimize bakalım\" diye konuştu.

AFRİN OPERASYONUNA DEĞİNDİ

Afrin operasyonu hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Afrin\'den bizim topraklarımıza saldırmaya, sınırlarımızı zorlamaya tevessül etmeyin dedik. Dinlemediler. Bunlar PYD\'dir dedik. PKK\'nın ta kendisidir dedik. Rakka\'ya teröristlerle gitmeyin dedik. Dinlemediler. Peki siz bilirsiniz dedik. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Bizim kimsenin toprağı üzerinde gözümüz yok. Ama kimse de bizi rahatsız etmesin. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka yok. Yok paralel devletmiş, oymuş buymuş. Burada da temsilcileri vardı, bunlar bizi çok iyi aldattılar. Çok iyi takiye yaparlar. Bunlarda namussuzluk, adilik her şey var ama şimdi kodesteler. Kaçan kaçtı. Kaçmayanlar kodesteler. Niye çünkü bu ümmeti bölmeye çalıştılar onlar. Üzerine üzerine gidiyoruz. Gidiceğiz onlar kaçacak biz kovalayacağız\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kongrenin yapılacağı salona girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Vatandaşlara konuşmasından görüntü.

- Vatandaşların görüntüsü.

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / UŞAK (DHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır; bunu Münbiç takip edecek



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya\'da yaptığı konuşmada, \"Şimdi batıdan başlayarak kademe kademe bu koridoru da yerle yeksan edeceğiz. Afrin Operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek. Madem ki Münbiç\'te bize verilen sözler yerine getirilmedi öyleyse bunun gereğini yerine getirmemize kimsenin söyleyecek sözü olamaz. Kademe kademe Irak sınırına kadar ülkemizi kuşatmaya çalışan bu terör pisliğini temizleyeceğiz\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti Kütahya 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'ne katıldı. Erdoğan ilk olarak, kongrenin yapıldığı Gençlik Merkezi Spor Salonu önünde toplanan kalabalığa hitaben konuşma yaptı.

KILIÇDAROĞLU\'NA YÜKLENDİ

Burada Rabia işaretinin ne anlama geldiğini anlatan Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu da eleştirerek şunları söyledi: \"Rabia\'mızı anlamayanlar var. Bak Kılıçdaroğlu anlıyor mu? Anlamaz. Onun millet, bayrak, vatan, devlet diye bir derdi yok. O PKK\'lı teröristlerle el ele, kol kola varsın yürüyüş yapsın. O bu ülkede darbe yapıldığı gece, affedersiniz kaçarak Bakırköy Belediyesi\'ne sığınan birisi. Biz, milletimizle beraber Atatürk Havalimanı\'nda F-16\'lar üzerimizden geçerken, helikopterler üzerimizde sorti yaparken, biz orada halkımızla, milletimizle beraber, el ele, omuz omuza darbeye karşı ne yapacağımızı ilgili arkadaşlarımızla beraber onun planlarını yaptık, oradan onun talimatlarını verdik. O ise televizyondan ne olduğunu ne bitiğini izliyordu. Ondan sonra da utanmadan sıkılmadın ne diyor; \'İlk önce tankların karşısına ben çıkarım\' diyor. Geç geç o işi. Senin kilon bunu kaldırmaz. İşte İstanbul\'a getirdiğin il başkanı ile belli oluyor nerede olduğun. Her şey ortada.\"

\"TÜRKİYE BÜYÜMEDE 1 NUMARA OLDU\"

Erdoğan, konuşmasından sonra kongrenin yapılacağı spor salonuna geçti. Burada yaptığı konuşmada, Ak Parti\'nin 16 yıl önce kurulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süre içerisinde Türkiye\'de milli gelirin 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara yükseldiğini söyledi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bakınız; partimizi 16 yıl önce kurduğumuzda neredeydik, bugün neredeyiz? Kişi başına milli gelirin 3 bin 500 dolar olduğu günden şu anda 11 bin dolar olduğu güne geldik. İhracatımızın 36 milyar dolar olduğu günden hamdolsun bugün artık tırmandık tırmandık şu anda 158 milyar dolara geldik. Ve bütün bunlarla beraber artık Türkiye dünyadaki biliyorsunuz en büyük ülkeler sıralamasında 17\'nci sırada. Avrupa\'da 6\'ncı sırada. Hedefimiz inşallah 2023\'te bu sıralamada ilk 10\'a girmek. Çalışıyoruz, koşuyoruz. Daha iyi olacak. İşte 2017\'nin üçüncü çeyreğinde dünyada büyüme sıralamasında bir numara hangi ülke? Türkiye. Yüzde 11 ile ne yaptı, bir numara oldu. İnşallah bu hızla yola devam edeceğiz. Bu Rabia\'ya sahip çıktığımız sürece bizi kimse yıkamayacak. Biz 80 milyon tek milletiz.\"

\"YANILDIKLARINI GÖSTERMEK BOYNUMUZUN BORCU\"

Terörle mücadele ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlara Allah\'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: \"Türk milleti inancı ve onun semboleri olarak gördüğü ezanı, bayrağı, vatanı, devleti uğruna canını feda etmekte hiçbir zaman tereddüt göstermemiştir. Bugün de şehit verebileceğimiz tehditi ile bizi istiklal ve istikbal mücadelesinden çekilmeye, başımıza gelebileceklere razı gelmeye kabul ettirenler varsa onlara yanıldıklarını göstermek boynumuzun borcudur. Terör örgütlerinin saldırılarıyla, darbelerle, ekonomik tuzaklarla bizi içerden çökertemeyenlerin sınırlarımızın dışından ülkemizi kuşatma hedeflerini de Allah\'ın yardımı ile kursaklarında bırakacağız.\"

\"SİZ KİMİ KANDIRIYORSUNUZ?\"

Türkiye\'nin 1000 yıldan bu yana aynı coğrafyada olduğunu ifade eden Erdoğan \"Geçmişimiz bize her türlü tuzağı, her türlü kumpası, her türlü ihaneti öğretmiştir. Suriye\'de kendilerince bir oyun kurgulayanlar, terör örgütünü adını değiştirerek kurnazlık yaptıklarını sanıyorlar. Bizim gözümüzde adı ne olursa olsun teröristlerden müteşekkil her türlü organizasyonun adı terör örgütüdür. Yok Suriye Demokratik Güçleri imiş, yok sınır ordusuymuş, yok sınır muhafızlarıymış, yok iç güvenlik oluşumuymuş; siz kimi kandırıyorsunuz ya? Bu örgütün adı PYD\'dir, bu örgütün adı YPG\'dir. Hani Amerika\'nın da Avrupa Birliği\'nin de terör örgütleri listesinde olan PKK var ya; Suriye\'de tuttukları örgüt işte onun ta kendisidir. Böyle olduğunu kendileri de çok iyi bildikleri halde bizi ve tüm dünyayı kandırmak için adeta kırk takla atıyorlar\" diye konuştu.

\"ONLARIN NE DEDİKLERİ BİZİ İLGİLENDİRMİYOR\"

Türkiye\'nin güneydoğusu\'ndaki gelişmeleri de değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle dedi: \"Daha birinin mürekkebi kurumadan iç güvenlik oluşumu diye bir şey çıkıyor önümüze. Bunların birbirlerinden haberi yok. Ya da birini söylediği yalanı öteki duymadığı için her biri başka telden çalıyor. Üstelik bir de \'Bu girişimlerimiz Türkiye\'yi hedef almıyoruz\' diyerek güya üste çıkıyorlar. Her ne olursa olsun artık onların ne dedikleri bizi hiç ilgilendirmiyor. Çünkü biz sahada ne olup bitiyor, sadece ona bakıyoruz.\"

\"\'TERÖR ÖRGÜTLERİNE GÜVENMENİN YANLIŞ OLDUĞUNU ÖĞRENECEKLER\"

Erdoğan \'Bir gece ansızın gelebiliriz \' diyen kalabalığa \"Geldik ve geliyoruz\" yanıtını vererek konuşmasını şöyle sürdürdü: \"4 bin 900 TIR ve 2 bin uçak dolusu silah, mühimmat, araç gereç yığdılar mı? Yığdılar. Biz bunların hepsini tespit ettik. Hâlâ silahların bir kısmını ülkemizdeki teröristlerin üzerinden yakalamaya başladık. Teröristlerin omuzlarına ne idüğü belirsiz armalar çakarak hakikatları ortadan kaldırabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Okyanus ötesinden buraya bakıldığında eğer Türkiye\'nin bütün bunları kabul edip, eli böğründe oturacağını sanalar varsa ne bu ülkeyi ne bu milleti hiç tanımamış demektir. Onların aklına Türk deyince sadece kucaklarında besleyip büyüttükleri FETÖ\'cülar ve bu ihanet şebekesinin omurgasız her türlü kullanıma elverişli elemanları geliyor. Ya da bunların aklına bölgede çalışılacak ortak deyince de sadece parayı verenin tepe tepe kullanabileceği bir kiralık katiller ordusundan ibaret olan PKK\'lılar geliyor. Ama merak etmeyin öğrenecekler. Terör örgütlerine güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu öğrenecekler. Bu bölgede Türkiye\'den başka çalışılabilecek müttefik bulamayacaklarını öğrenecekler. Mazlumların feryadı, masumların kanı üzerinde demokrasi inşa edilemeyeceğini, zulümle abad olunamayacağını da öğrenecekler.\"

\"TERÖR PİSLİĞİNİ TEMİZLEYECEĞİZ\"

Türkiye\'nin bu coğrafyadaki bin yılık varlığını cesaretle birlikte sabıra da borçlu olduğunu söyleyen Erdoğan şunları kaydetti: \"Çünkü kim sabreder, zafer onundur. Nasıl ki yaptığımız operasyonla terör koridoruna bir hançer sapladıysak şimdi de batıdan başlayarak kademe kademe bu koridoru da yerinde ifşa edeceğiz. Şimdi batıdan başlayarak kademe kademe bu koridoru da yerle yeksan edeceğiz. Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek. Madem ki Münbiç\'te bize verilen sözler yerine getirilmedi öyleyse bunun gereğini yerine getirmemize kimsenin söyleyecek sözü olamaz. Kademe kademe Irak sınırına kadar ülkemizi kuşatmaya çalışan bu terör pisliğini temizleyeceğiz.\"

\"BİZİM HARCADIĞIMIZ 30 MİLYAR DOLARI GEÇTİ\"

Erdoğan, Türkiye\'nin Suriye\'nin toprak bütünlüğü ve bağımsız geleceği ile ilgili olumsuz bir düşüncesi olmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:\"Suriye halkının demokratik talepleriyle ilgili en küçük menfi bir düşüncemiz yoktur. Tam tersine kendi milli güvenliğimizle beraber ülkemizdeki 3.5 milyon sığınmacı başta olmak üzere Suriyeli kardeşimizin güvenliği, huzuru ve geleceği için de bu adımları atıyoruz. Ben şimdi buradan bir şey söylüyorum. Bu ayıp, kim takip ediyor? Batı\'nın tüm ülkelerine sesleniyorum. Allah aşkına ya sizin bu 3.5 milyon sığınmacıyla ilgili bir derdiniz yok mu? Bu 3.5 milyon insan ne yer, ne içer, ne giyer, bunlar hastalandığı zaman nereye gider? Bununla ilgili bir derdiniz yok mu? Tüm Batı\'ya sesleniyorum. Siz bunlara karşı bugüne kadar ne yaptnız? Türkiye\'ye verdiğiniz sözler vardı. İşte \'Biz size şu kadar para vereceğiz\'. Bu parayı zaten bize vermiyorsunuz. Uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla Kızılay\'ımıza ulaştıracaktınız. Ne verdiniz? Ve de vermeselerdi. Bize verdikleri 900 milyon euro. Birleşmiş Milletler\'in verdiği 600-700 milyon dolar. Peki bizim harcadığımız ne? Bizim harcadığımız ise şu anda 30 milyar doları geçti. Vermeselerdi. Biz bu desteği yapmaya devam edeceğiz. Suriye halkı geleceğine güvenle bakmadan bizim de huzur içinde olmayacağımızın farkındayız. Batı\'nın bunu öğrenmesi lazım. Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde 2 bin kilometrekare bizim güvencemizde, korumamızda. Şu ana kadar 100 bin kadar Suriyeli muhacir evlerine döndü. Bunu biz sağladık. Biz kendimiz ile birlikte Suriyeli dostlarımız için mücadele veriyoruz. Suriye\'de kimler işgalcidir? Suriye halkını çoluk çocuk demeden katleden herkes isgalcidir. 1 milyona yakın Suriyeliyi katledenlerden daha büyük işgalci olur mu? Bu ülkede ele geçirdikleri her şeyi baskı ile tehdit ile almaya çalışan teröristler işgalcidir.\"

TAŞERON İŞÇİLERE YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda kadro ile ilgili sorunlarını dile getirmeye çalışan bir grup taşeron işçiye yönelik olarak da şunları söyledi:

\"İşçiler kadroya alınmıştır. 1 milyona yakın insanın şu anda kadroları verilmiştir siz ama hâlâ orada 10 kişi-15 kişi burada anlayamamışsınız. Değerli kardeşim bütün bu attığımız adımlar birilerini şımartmasın. Kimsenin yapamadığını, cesaret edemediğini, AK Parti iktidarı olarak bizler yapmış ve 1 milyona yakın şu anda taşeron olayındaki elemanların hepsini kadrolarını vermek suretiyle iş sahibi yaptık. Ve yeni kadroları ile en azı 450-500 lira şu anda artı zam almak suretiyle 1000 liya kadar olan bir artı zam ile yollarına devam ediyorlar. Bunu da mı benim söylememi istiyorsunuz?\" diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasını ardından Kütahya\'daki 15 Temmuz Şehitleri Seramik Fabrikası\'nın açılışını yaptı.

GÖRÜNTÜ dökümü

-Erdoğan\'ın konuşması



NOT : AKTÜEL GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan KILIÇ-Tuna İŞLEYEN/KÜTAHYA, (DHA)-

Ak Partili Şahin: Abdullah Gül şimdi adeta bir hizibbaşı gibi (YENİDEN)

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Abdullah Gül\'ün cumhurbaşkanlığı görevi bittikten sonra partiye üye olması gerektiğini söyledi. Şahin, \"Şimdi adeta bir hizibbaşı gibi ortada olması böyle bir görüntü verdiğini söylemek istemiyorum ama böyle bir izlenim var kamuoyunda, dolayısıyla davamızın liderinin talimatıyla bir takım görevlere gelmiş olan kişilerin bir hizip içerisinde olmaması, eğer böyle bir görüntü var ise bunun derhal üzerinden atması gerekir\" dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük\'ün Safranbolu ilçesinde partisinin ilçe danışma meclisi toplantısına katıldı. Öğretmenevi\'nde düzenlenen toplantıda partililere seslenen Şahin, Abdullah Gül\'ün cumhurbaşkanlığı görevinden sonra partiye üye olması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: \"Bu teşkilat içerisinden 2 tane cumhurbaşkanı, 4 meclis başkanı çıkmıştır, belki de 5\'tir. Bakanlar çıkmıştır ama hizibbaşı olalım diye bu teşkilat bize bu görevleri vermemiştir. Meclis başkanı yaptık, hizibbaşı olun diye bize bu görevleri vermemiştir. Seni cumhurbaşkanı yaptık, hizibbaşı olun diye bu görevleri vermemiştir. Bir gece o zaman sayın genel başkanımız başbakanımızdı beni aradı, gecenin 2\'si dedi ki \'Mehmet Ali Bey istişareler yaptık. Meclis başkanlığı için seni aday göstermeyi düşünüyoruz\', \'Emriniz olur sayın genel başkanım başbakanım\' dedim. Abdullah Gül Bey\'in cumhurbaşkanlığı seçilmesi olayını hatırlayın lütfen, bir grup toplantısıydı. Ak Parti\'den kim cumhurbaşkanı adayı olacak soruldu, genel başkanımız başbakanımız çıktı, \'Cumhurbaşkanı adayımız Abdullah Gül kardeşimiz\' dedi, değil mi? Kendisini gösteremez miydi? Genel başkandı, belki de en fazla ona layık bir görev ama bir kardeşini kendi nefsine tercih etti. Biz böyle bir terbiyeyle, ahlakla, misyonla yetişmiş olan insanlarız ve Abdullah Gül beyi grup olarak hep destekledik, onun aday olması partimiz hakkında kapatılma davası açılmasına neden oldu hatırlayınız.\"

Şahin, Abdullah Gül\'ün \'hizibbaşı\' gibi izlenim verdiğini ifade ederken konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Bütün bunları göğüsledik, eksik olmasın Sayın Gül de görevini yaptı. Partimizin kurucularındandır, ilk başbakanımızdır, sonra dışişleri bakanlığı yapmıştır. Doğrusu benim gönlümden geçen cumhurbaşkanlığı görevi sona erdikten sonra gelip partimize üye olmasıydı. Gelip, \'Bu hareketin ben kurucularındanım. Artık görevim sona ermiştir. Artık ben de partimizin emrindeyim. Üye olarak partiye kaydoluyorum\' demesi lazımdı. Şimdi adeta bir hizibbaşı gibi görüntü ortada olması, böyle bir görüntü verdiğini söylemek istemiyorum ama böyle bir izlenim var kamuoyunda. Basında böyle bir izlenim var. Kendisi benim dava arkadaşımdır, birlikte siyaset yaptık, başbakanken ben yardımcılarından biriydim, o cumhurbaşkanıyken ben meclis başkanıydım, dolayısıyla ülkemize birlikte hizmet ettik. Dolayısıyla bu teşkilatın, bu milletin, özellikle genel başkanımızın, davamızın liderinin talimatıyla bir takım görevlere gelmiş olan kişilerin bir hizip içerisinde olmaması, eğer böyle bir görüntü var ise bunun derhal üzerinden atması gerekir. Siz Safranbolulu kardeşlerimizin Sayın Gül\'den böyle bir beklenti içerisinde olduğunu biliyorum. Sizin hissiyatınıza da tercüman olmak için bu ifadeleri kullanıyorum. Dolayısıyla biz bir davaya inanmış o dava içerisinde üzerimize ne görev düşerse onu en iyi şekilde yapmanın gayreti ve çabası içerisinde olmuşuz. Bundan sonra da öyle olacağız.\"

GÖRÜNTÜ GEÇİMİYOR

Haber-Kamera: KARABÜK, (DHA)-

Obüslerde Afrin\'e 2 atış yaptı (2)

ASKERİ ARAÇTAN MEHTER MARŞI

Afrin Operasyonu ile birlikte askeri hareketlik yaşanan Hatay\'ın Hassa ilçesine bağlı sınır bölgesinde devriye gezen bir askeri araçtan mehter marşı çalındığı duyuldu. Sugediği Mahallesi\'nde top atışlarının yapıldığı sınır bölgesinde mehter marşı ile devriye görevi yapan askeri araç, karakola döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Özgür Suriye Ordusu askerlerini taşıyan otobüsler

- Silah ve mühimmat yüklü araçlar

- Otobüs konoyundan görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

Kömür sobasından sızan gaz zehirledi: 2 ölü

KARS\'ın Çerme Köyü\'nde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazınan zehirlenen imam, 38 yaşındaki Rahim Özkesemen ve eşi Sibel Özkesemen (30) öldü.

Kars\'ın Selim ilçesinde bağlı Alisofu Köyü imamı Rahim Özkesemen ile eşi Sibel Özkesemen dün, 9 ve 11 yaşlarındaki iki oğlu ile merkeze bağlı Çerme Köyü\'ndeki akrabalarına gitti. Geceyi amcasının evinde geçiren Rahim Özkesemen ile Sibel Özkesemen sobanın bulunduğu odada uyudu. Bu sabah Özkesemen çiftinin uyanmadığını gören akrabaları girdikleri cesetleri ile karşılaştı. Köye çağrılan 112 ekipleri, çiftin hayatlarını kaybettiğini belirledi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Rahim Özkesemen ile eşi Sibel Özkesemen çiftinin cenazeleri otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Çiftin çocuklarının gece yanlarında olmadığı belirtilirken ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Zehirlenen çiftin kaldığı ev

Zehirlenen rahim özkesemen\'e ait araç görüntüsü

Evin baca görüntüsü

Köyden genel ve detay görntüler

Çerme köyü tabelası

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

Eşini taciz eden komşusunu öldürüp, cesedini el arabasında taşımış

KARAMAN\'da, eşini taciz ettiği iddiasıyla komşusu Yasin Uzun\'u başına odunla vurarak bayılttıktan sonra 16 yerinden bıçaklayarak öldürüp, foseptik çukuruna atan Hikmet Y. ile eşi Hamiyet Y. ve 3 kardeşi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hikmet Y.\'nin Uzun\'un cesedini el arabasıyla foseptik çukuruna taşıdığı ifade edildi.

Karaman\'nın Sudurağı beldesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Yasin Uzun, geçen 12 Ocak\'ta kayboldu. Uzun\'un ailesinin başvurusu üzerine arama çalışması başlatan jandarma, beldede yaşayanlarla tek tek görüştü. Yapılan görüşmelerde, Yasin Uzun\'un komşusu 5 çocuk annesi Hamiyet Y. (35) ile ilişkisi olduğu yönünde söylentiler olduğu belirlendi. Araştırmasını derinleştiren jandarma, Hamiyet Y. ve eşi Hikmet Y. ile görüştü. Çiftin tedirgin davranışları ve çelişkili ifadeler vermesinden şüphelenen jandarma, beldedeki bütün güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Hikmet Y.\'nin kardeşleri Mehmet Y., Ümit Y. ve Ali Y. ile Yasin Uzun\'u takip ettiklerini belirledi. Geçen perşembe günü şüphe üzerine gözaltına alınan Hikmet Y., sorguda Uzun\'u öldürdüğünü itiraf etti.

CESEDİ EL ARABASINDA TAŞIMIŞ

Jandarmadaki sorgusunda, öğle yemeği için eve geldiğinde komşusu Yasin Uzun\'un eşine tacizde bulunduğunu gördüğünü ileri süren Hikmet Y., \"Öğle arasında yemek için eve geldiğimde, evimin bahçesinde Yasin Uzun\'un eşim Hamiyet Y.\'ye sarılıp taciz ettiğini gördüm. Elime aldığım odun ile Yasin Uzun\'un başına vurarak yere yatırdım. Yasin Uzun\'u 16 yerinden bıçaklayarak el arabasına koydum. El arabası ile evin foseptik çukuruna kadar taşıdım, daha sonra çukura attım\" dedi.

Hamiyet Y. de ifadesinde, Yasin Uzun\'un kendisini sarılıp elle taciz ettiğini, bu durumu eşinin gördüğünü, eşinin odun ile Uzun\'u bayılttığını daha sonra kendisinin eve girdiğini başka bir şeyden haberinin olmadığını söylediği belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı\'nda sorguları tamamlanan cinayet şüphelisi Hikmet Y. ile eşi Hamiyet Y. ve kardeşleri Mehmet Y., Ümit Y., Ali Y. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hikmet Y., adliye girişinde basın mensuplarının \'Neden öldürdünüz?\' sorusuna \"Sen gel, ben sana anlatacağım\" diye yanıt verdi.

(Görüntü dökümü:

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Jandarmanın geniş güvenlik önlemi

Haber-Kamera:Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA))

Soma\'daki şehit madencilerin yakınları dernek kurdu

MANİSA\'nın Soma ilçesindeki maden faciasında ölen 301 madencinin yakınları, \'Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Deneği\' adlı bir dernek kurdu. Derneğin açılışına Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da katıldı. Açılışta konuşan Feyzioğlu, \"Bu dernek vasıtasıyla, evlatlarımızın okumasına da katkıda bulunulacaktır. 301 maden şehidi evlatları avukat olacaktır, hakim olacaktır, savcı olacaktır, hekim olacaktır, profesör olacaktır ama hepsinden önemlisi namuslu vatan evlatları olacaktır\" dedi.

Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciada ölenlerin aileleri, \'Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Deneği\' altında bir ara geldi. Atatürk Mahallesi Baklan Sokak üzerinde bulunan Soma Şoförler ve Otomobilciler Odası binasının 3\'üncü katında kurulan dernek, bugün açıldı. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Soma Belediye Başkan Yardımcısı Ali Tulup, CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, faciada hayatını kaybeden madenci aileleri açılışa katıldı.

Açılışta konuşan ölen madencilerden Uğur Çolak\'ın babası Dernek Başkanı İsmail Çolak, \"Derneğimizin kurmamızın sebebi, hiçbir kurum ve kuruluşa bağlı kalmadan 301 canımızı unutmamak, unutturmamak ve ebediyen yaşatmaktır. Babasız kalan yetim çocuklarımıza birlik ve beraberlik içinde, ortak bir akılla daha iyi bir gelecek sağlamaktır. Her ne kadar derneğimizin kurulmasını başka yerlere çekenler, 301 can üzerinden siyaset yapıp, faklı çıkarlar sağlayanlar \'Biz böyle bir derneği tanımıyoruz\' gibi sözler sarf edip, hakaret ve iftira edenler olsa da; biz acılı aileler olarak en doğal hakkımız olanı gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz\" dedi.

Açılışta konuşan TBB Başkanı Feyzioğlu ise, \"Bu evlatlar, bu canlar para hırsına kurban edilmiştir. Daha fazla para kazanmak isteyenlerin, daha fazla servet yapmak isteyenlerin mağduru olmuşlardır. Yerin yedi kat altında yok pahasına çalışmaya mahkum dilenler, birileri ölçüsüz para kazansın diye en son bedeli canlarıyla ödemişlerdir. Bu işin siyasi particiliği yoktur. Türkiye Barolar Birliği olarak tüm siyasi partilerin dışında ve üzerinde bu meseleye sahip çıkmayı namus borcu bildik. Sonuna kadar da sahip çıkacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Mesele şudur ki, 301 maden şehitlerimiz mahkeme kayıtlarında TC kimlik numarası ile yazılan numaralardan, isimlerden ibaret değildir. 301\'in anaları vardır, babaları vardır, evlatları vardır, sevdikleri vardır, yaşanacak hayatları vardır. İşte biz; hakimlere, savcılara ve milletimize, bu yaşanacak hayatı, birilerin bunların elinden gasp ettiğini unutturmayacağız. İsyanımız bunadır\" dedi.

\"VATANINI SEVMEYENDEN HİÇBİR ŞEY OLMAZ\"

Derneğin ölenlerin yakınlarına sağlayacağı katkılara değinen Feyzioğlu, \"Bu dernek vasıtasıyla, evlatlarımızın okumasına da katkıda bulunulacaktır. 301 maden şehidi evlatları avukat olacaktır, hakim olacaktır, savcı olacaktır, hekim olacaktır, profesör olacaktır ama hepsinden önemlisi namuslu vatan evlatları olacaktır. Kendimizi hangi sıfatlarla, hangi süslü sıfatlarla anarsak analım sosyal demokrat, milliyetçi, muhafazakar ne dersek diyelim; vatanını sevmeyenden hiçbir şey olmaz ve vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Vatandaşını bağrına basandır\" dedi.

Konuşmaların ardından derneğin açılış kurdelesi kesildi.

Acılarını unutamadıklarını dile getiren, maden faciasında hayatını kaybeden Ergün Sidan\'ın babası Durmuş Sidan, \"Bir aile olduk. Acılı aileler. Bu derneğin vakıflaşmasını istiyorum. Birlik ve beraberlik içinde şehit aileleri olarak ilerilere taşıyalım. Bir daha böyle katliam yaşanmasın\" diye konuştu.

Faciada ölen Ali Kavas\'ın eşi Gülten Kavas ise, \"Biz bu derneği kurmakta çok geç kaldık ama bu derneğin kurulması 301 madencinin isminin yaşaması ve ailelerin hep birlikte bir çatı altında olması denektir. Hep birlikte olalım bu derneği yürütelim. Başka bir şey peşinde değiliz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Dernek binasından dış görüntü

- Dernek içinden görüntü

- Dernek Başkanı İsmail Çolak\'ın konuşmasından görüntü

- TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu\'nun konuşmasından görüntü

- Açılış kurdelesinin kesilmesinden görüntü

- Faciada ölen Ergün Sidan\'ın babası Durmuş Sidan ile konuşmasından görüntü

- Faciada ölen Ali Kavas\'ın eşi Gülten Kavas ile konuşmasından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Serkan ÖZDEMİR- Şevket YILMAZ / SOMA (Manisa), (DHA)

Side Antik Kenti\'ni çevreleyen kaçaklar yıkıldı

ANTALYA\'da, Side Antik Kenti çevresindeki kaçak yapılar Manavgat Belediyesi tarafından yıkıldı. Belediye Başkanı CHP\'li Şükrü Sözen, ruhsatsız yapıların yıkılmasıyla antik kent ve tarihi eserlerin görselliğinin ortaya çıktığını söyledi.

Manavgat Belediyesi, \'Basın Buluşmaları\' kapsamında ilçede Antalya merkezdeki gazetecileri ağırladı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Irmağı kenarında gazetecilerle gezdi, ilçede yürütülen çalışmaları anlattı. Yeni yapılan pazar yerinini de gazetecilerle gezen Başkan Sözen, \'Toros Kadınları\' projesi hakkında bilgi verdi. Başkan Sözen, haftada bir gün yöre kadınlarının el emeklerini proje kapsamında pazarda tanıtarak satış yaptığını söyledi.

\'SİYASETEN KORKMADAN ADIM ATTIK\'

Atatürk Kültür Merkezi\'nde projelerini anlatan Başkan Sözen, işini iyi yapmaya çalıştıklarını, yerel yöneticiliği kutsal kabul ettiklerini aktardı. İyi yol arkadaşları olduğu için kendini şanslı bir belediye başkanı olarak gördüğünü belirten Şükrü Sözen, \"Eksikliklerimizi tespit ettik, bu eksiklerin giderilmesi için kentin bütün dinamikleri ile ortak bir duruşla mesafe kat ettik. Türkiye\'nin en başarılı belediyelerinden biriyiz. \'Manavgat\'ta değişim\' diye yola çıktık. Yaşamaktan keyif alınan bir kent kararı aldık. Siyaseten korkmadan adımlar attık\" dedi.

SİDE\'Yİ KURTARMAK ADINA

Doğa ve tarihe sahip çıktıklarını aktaran Başkan Sözen, Büyükşehir Yasası\'ndan sonra Antik Side\'nin belde belediyesi statüsünden mahalleye dönüştüğünü kaydetti. Side\'nin korunması gereken çok özel bir alan olduğunu anlatan Sözen, şöyle devam etti:

\"Antik Side\'de iki etap olarak kentsel tasarım projesi hazırladık. Birinci etabı bitirdik. İkinci etaba başladık. Kentin içindeki bütün sokak taşlarını yeniledik. Side\'ye has dokuyu bozmadan ve artı değer katacak çalışmalar yapıldı. Ciddi yıkımlar yapıyoruz, 100\'e yakın iş yerini yıktık. Gerçek Side\'yi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Hiçbir güvenlik kuvvetine ihtiyaç duymadan, mülkiyet sahipleri ile çay içerek, rantın büyük olduğu bir yerde yıkım yaptık. O yüzden esnaf ve mülk sahiplerine teşekkür ediyorum. Side Yarım Adası\'nın etrafını açtık. Araç girişlerine kısıtlama getirdik. 3 bin aracın giriş kartı vardı, şimdi sadece 60 aracın giriş kartı var.\"

YENİDEN ADAY MI?

Proje tanıtımının ardından Şükrü Sözen, soruları yanıtladı. Manavgat Belediye Başkanlığına yeniden aday olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Başkan Sözen, \"İnsanların siyasette bir şeyi isteyerek aldığına inanmıyorum. Bu makamda kalabilmek için kimsenin cebine girmeyecek insanım\" diye yanıt verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Apollon Tapınağı\'ndan görüntü

-Athena Tapınağı\'ndan restorasyon görüntüsü

-Kazı yapılan arsalardan görüntü

-Şükrü Sözen\'in alanda kaçak yapılar için açıklaması

-Detay görüntüler

-Sözen\'in basın toplantısı

-Detay görüntü

-Tapınak önünde toplu fotoğraf çekimi

Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

Çanakkale’de deve güreşlerinde büyük çekişme

ÇANAKKALE Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Büyük Truva Deve Güreşlerinde 200’e yakın devenin güreş mücadelesi ilgi ile izlendi. Güreş esnasında bazı develerin tel örgülerin arkasında güreşleri izleyen seyircilerin üzerine doğru yönelmesi heyecan yarattı. Güreşlere, ‘10’uncu Yıl Marşı’ damgasını vurdu.

Çanakkale’de 5’inci Büyük Truva Deve Güreşleri Festivali, bugün Belediye Kurban Satış alanında gerçekleştirildi. Güreşlere Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinden 200’e yakın deve katıldı. Saat 11.00’de başlayan deve güreşlerinde alana gelen Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan beraberinde CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan ve Güreş Ağası Mevlüt Oruçoğlu ile güreşleri izleyenleri selamladı.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale’de bu yıl deve güreşlerinin 5’incisini düzenlediklerini söyledi. Deve güreşinin kültürel bir etkinlik olduğunu ve bu kültürün yaşatılması gerektiğini belirten Başkan Ülgür Gökhan, şöyle konuştu:

\"Düzenlediğimiz deve güreşlerimizde, bu bölgenin yanı sıra komşu il ve ilçelerden de insanlarımız bir araya geldi. Kardeşlik ve birlik içinde bir arada oluyoruz. Kaynaşıyoruz. Barış böyle bir şey. Kültürün barışa etkisi denilen şey budur. İnsanlar bir araya gelerek, ortak zevklerde buluşacak, mutlu olacaklar. Mutluluğu paylamak bizi barışa götürecek. Kültürel etkinliklerin, soyut olmayan mirasın, burada sürdürülmesi çok önemli. Biz de bu kültürü devam ettiriyoruz. İnşallah daha nice deve güreşlerinde buluşacağız. Bugün düzenlediğimiz bu deve güreşlerimizi de mutlu bir biçimde sonuçlandıracağız.ö

Belediye Kurban Satış alanındaki güreş alanında 200’e yakın deve kıyasıya mücadele etti. Nefesleri kesen mücadelelerin yaşandığı deve güreşlerde, mücadele sırasında bazı develer alandan kaçtı. Bazı develerin ise mücadele sırasında tel örgüler ile çevrili alanın dışında güreşleri izleyenlerinüzerine doğru hamle yapmaları heyecana yol açtı.

Deve güreşlerine, alanda çalan ve izleyiciler tarafından ellerinde Türk bayrakları ile bir ağızdan \'10’uncu Yıl Marşı’nı söyledi.

Güreşlerde, dereceye giren deve sahiplerine protokol tarafından Belediye Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler, Mevlüt Oruçoğlu Ağalık ve Ali Kahraman Kupaları verildi. Çanakkale Belediye Başkanlığı kupasının final mücadelesi sonunda \'Çakırbey\' ve \'Ömerbaba\' isimli deve sahiplerine kupalarını Belediye Başkanı Ülgür Gökhan verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Deve güreşlerinden genel ve detay görüntü.

-Develerin kaçmalarından görüntü.

-Deve güreşlerini izleyen vatandaşlardan görüntü.

-Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın güreş alanında vatandaşları selamlamasından görüntü.

-Belediye Başkanı Ülgür Gökhan röp.

-10. Yıl Marşı çalınmasından görüntü.

-Develerin mücadelelerinden görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

Sanayi silikonuyla dudağa dolgu, at dopingiyle botoks yapılıyor

MEDİKAL Estetik Tıp Derneği (MESTDER) Başkanı Dr. İbrahim Devrim Gürsoy, \"Dudağa dolgu yerine sanayi silikonu, bebe yağı sıkılması, botulinum toksin yerine at dopingi gibi maddelerin enjekte edilebilmesi gibi örnekler olayın vahametini göstermektedir\" dedi. Dr. Umut Topal da İstanbul\'da kaportacı dahil birçok iş grubunda insanın saç ekimi yaptığını söyledi.

MESTDER tarafından bu yıl ikincisi Antalya\'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen Ulusal Medikal ve Estetik Kongresi kapsamında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Kongre ve MESTDER Başkanı Dr. İbrahim Devrim Gürsoy, MESTDER Genel Sekreteri Dr. Ayşegül Girgin, plastik cerrahi uzmanı Dr. Umut Topal ve dermatoloji uzmanı Dr. Ali Şahan katıldı.

\'MEDİKAL ESTETİK SAĞLIK KOZU OLABİLİR\'

MESTDER Başkanı medikal estetik hekimi Dr. Devrim Gürsoy, medikal estetik uygulamalarında en büyük sıkıntılardan birinin ehil kişiler tarafından yapılmayan sözde uygulamalar olduğunu belirterek, etik ve ahlak dışı olduğu gibi sağlığı tehdit eden bu sorunun çözüme ulaştırılması için uzmanların omuz omuza vermesi ve işbirliği yapması gerektiğini söyledi. Türkiye\'nin coğrafi konumunun tüm dünyada medikal estetik alanında hizmet almak isteyen kişiler açısından en büyük cazibe merkezi olabileceğini aktaran Dr. Gürsoy, medikal estetiğin Türkiye\'nin en büyük sağlık turizmi kozu olabileceğine işaret etti.

\'DUDAĞA DOLGU YERİNE SANAYİ SİLİKONU\'

Medikal estetik alanının 4 tehlikeyle karşı karşıya olduğuna vurgu yapan Dr. Devrim Gürsoy, şunları kaydetti:

\"Merdiven altı denilen rastgele mecralarda bu uygulamaların yetkisiz kişiler tarafından yapılması kamu sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Dudağa dolgu yerine sanayi silikonu, bebe yağı sıkılması, botulinum toksin yerine at dopingi gibi maddelerin enjekte edilebilmesi gibi örnekler olayın vahametini göstermektedir. Sağlık turizmi açısından dünyanın önde gelen merkezlerinden olabilme fırsatı bu kadar yakınken merdiven altı uygulamaların yaygınlığı ve maalesef komplikasyonların artması ülkemiz aleyhine bir karşı propaganda malzemesi haline getirilmeye çalışılmaktadır.\"

\'AT DOPİNGİYLE YAPILAN BOTOKSLAR\'

Dermatoloji uzmanı Dr. Ali Şahan ise insanların yüz ve vücutlarını özel eğitim almış ve Sağlık Bakanlığı\'nca uygulama yetkisi olan dermatoloji uzmanları, plastik cerrahlar ve medikal estetik hekimlere teslim etmesi gerektiğini kaydetti. Aksi takdirde kalıcı izler ve fonksiyon kayıpları oluşabileceğine dikkati çeken Dr. Şahan, \"Kısa bir zaman öncesinde uygulama önceliği konusunda biz doktorlar ortak bir noktada buluşamamışken bir baktık ki doktor olmayan yetkisiz ve dahi bilgisiz kişiler, ellerine lazerleri ve iğneleri almış işlemler yapıyor. Sonuç sanayi silikonu ile yapılan dudaklar, at dopingiyle yapılan botokslar, bir sürü lazer uygulaması sonucu ortaya çıkan yanıklar, ağızdan alınan vitaminlerin yüze uygulanması sonucu şişen ve kızaran yüzler ortaya çıkıyor. Adana\'da bir sağlık çalışanı işin uzmanı olmayan bir kuaför tarafından mağdur edildi. Bu kişi kalıcı hasar bırakmasına rağmen hapisten çıkacak. Bunu bir hekim yapsaydı olay çok daha farklı olurdu\" diye konuştu.

\'KAPORTACI DAHİL BİRÇOK İŞ GRUBUNDA İNSAN SAÇ EKİMİ YAPIYOR\'

Plastik cerrah Op. Dr. Umut Topal da merdiven altı yerlerde estetik uygulamalarının yapılmasının halk

sağlığını direkt tehdit ettiğine değinirken, bu işlemlerin etik kurallar çerçevesinde gerçek hekimler ve uzmanların gözetiminde yapılması gerektiğini kaydetti. Saç ekiminin suiistimale açık bir konu olduğunu vurgulayan Topal, şöyle dedi:

\"İstanbul\'da kaportacı dahil birçok iş grubunda insan saç ekimi yapıyor. Oysa saç ekimi bir ameliyattır ve bu ekim sonrasında veya ekim esnasında oluşabilecek bir cerrahi komplikasyona bağlı hasta ölümleri bile meydana gelebilir. Hastalarımıza ve ilgili kişilere kesinlikle bunları bir cerrahın veya bir medikal estetik uzmanının yapması gerektiğini belirtmek gerekiyor. Bu konuda titiz ve özen gösterirlerse mutlu olacaklarını ve sonuçlardan memnun kalacaklarını düşünüyoruz.\"

ONAYSIZ LAZER CİHAZLARI TÜRKİYE\'YE GETİRİLİYOR

Güzellik salonlarında yapılan lazer uygulamalarının oldukça tehlikeli sonuçlara sebebiyet verdiğini aktaran Topal, Dünya Sağlık Örgütü onayı olmayan birçok cihazın Türkiye\'ye getirilip para kazanmak amacıyla bu güzellik salonlarına verildiğini ve buralarda insanların mağdur edildiğini kaydetti.

MESTDER Genel Sekreteri ve medikal estetik hekimi Dr. Ayşegül Girgin, ortalama yaşam süresinin uzaması, yaşam şartlarının değişmesi ve toplumda kabul görme kriterlerinin değişmesinin estetik ve güzellikle ilgili uygulamaların önemini her geçen gün arttırdığını vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Toplantıya katılanlar

- Konuşmalar

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

TLB\'den \'Atatürkçülük Okulları\' eğitimi

TÜRKİYE Liseliler Birliği (TLB) tarafından düzenlenen \'Atatürkçülük Okulları\'nın ilk ayağı, Muğla\'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi. Öğrencilere verilen eğitimde, Atatürkçülük ve Teşkilatçılık anlatıldı.

TLB tarafından 21 merkezde düzenlenecek olan Atatürkçülük Okulu\'nun ilk eğitimi, Bodrumlu gençlere verildi. Bodrum\'daki bir otelde gerçekleştirilen eğitime; TLB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, Türkiye Gençler Birliği Eğitim Sorumlusu Işıkgün Akfırat, TLB Bodrum Başkanı Yağız Coşkun ve birçok genç katıldı. Atatürk ve teşkilatçılık konularında gençlerin bilgilendirildiği eğitimi TLB Genel Başkanı Yıldırım Gençer verdi. Gençler, Atatürk\'ün ulusal ve uluslararası kaynaklardan etkilendiği fikir akımlarını öğrendi.

21 merkezde gerçekleştirecekleri bu okullar ile binlerce gence ulaşmayı hedeflediklerini belirten Gençer, \"Amacımız, Atatürk devrimlerini öğrenmek ve günümüzdeki ihtiyacını tekrar anlamak. Fethullah Gülen\'in \'altın nesil\' diye Türk milletinin önüne altın tepside sunduğu gençlik ve onu yetiştiren zihniyet, 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştirmiştir. 277 vatandaşımızı şehit verdiğimiz bu kalkışmadan sorumlu olan o altın nesildir. Okullarda andımızı yasaklayan, vatanseverliği ve Atatürkçülüğü mahkum etmeye çalışan zihniyet budur. Fakat aynı yanlışlar maalesef hala devam etmektedir. Mustafa Sabri, Said-i Nursi gibi vatan ve millet düşmanlarının, Kurtuluş Savaşı\'nda mandacılığı savunan kişilerin isimleri bugün hala Milli Egitim Bakanlığı\'na bağlı liselere verilmektedir. Yeni Fethullah Gülen\'lerin yapılanmasına alan açacak uygulamalara son verilmelidir. Eğitim politikalarındaki yanlış uygulamalarla terör örgütlerinin yüzünü güldürmeyelim. PKK ve FETÖ\'ye umut yaratan girişimlere dur diyelim. Cephede kahramanca savaşan Mehmetçiğimizin moralini bozmayalım\" diye konuştu.

\"TLB KENDİ ÇÖZÜMÜNÜ KENDİ HAZIRLAR\"

Konuşmasını sürdüren Gençer, \"Eğer Milli Eğitim Bakanlığı bu sorunlara müdahalede yetersiz kalıyor ve hatta sorunları daha da büyütüyorsa, TLB kendi çözümünü kendi hazırlar. Düzenlediğimiz Atatürkçülük Okulları ile arkadaşlarımıza Milli Eğitim Bakanlığı\'nın unutturmaya çalıştığı değerleri tekrar hatırlatacağız. Türk devriminin kökenlerini öğreteceğiz. Atatürk\'ün yurtiçinde ve yurtdışında etkilendiği fikir akımlarını öğreneceğiz. Atatürk\'ün lise yıllarından başlayarak teşkilatlı hayata verdiği önemi öğreneceğiz. Bu okullarda rekabet yok, not kaygısı yok. Bu okullarda paylaşmak var, birlikte öğrenmenin mutluluğu var, ülkemizin milli birliği ve bütünlüğü var, Atatürk ilke ve devrimleri var. Bu okullarda milli bilimsel ve laik eğitim var, ülkemizin kurucu felsefesini ve bizi biz yapan milli değerlerimizi öğrenmek var\" dedi.

Yıldırım Gençer\'in konuşmasından sonra saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı\'nı okuyan gençlere, yaklaşık 3 saat süren eğitim verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yıldırım Gençer\'in görüntüsü

- Eğitime katılan gençlerden genel detay görüntü vardır

- Eğitimden görüntü vardır.

Haber: Hülya ELTEŞ- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

=============================================



İzmit\'te kaza: 4 yaralı

İZMİT\'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin 2 otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Kandıra Sapağı mevkiinde meydana geldi. Alihan Bektaş idaresindeki 41 KE 453 plakalı otomobil önünde ilerlemekte olan Nevin Ökse idaresindeki 41 HK 372 plakalı otomobile, ardından da kontrolden çıkarak Atıf Demirtaş idaresindeki 41 HD 046 plakalı otomobile çarparak durabildi. Yol ulaşıma kapanırken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Kazada yaralanan Alihan Bektaş, Nevin Ökse, Nihal Doğan ve Sude Nisa Tarcan\'a 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile İzmit Seka Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralıların ambulanstan indirilmesi

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Kaza yapan araçlar

HABER-KAMERA: DİNÇER AKBİR-İZMİT- (DHA)

İYİ Parti Bursa Kurucu İl Başkanı Yılmaz toplantıda kalp krizi geçirdi

İYİ Parti\'nin Bursa teşkilatlanmasından sorumlu kurucu il başkanı Yüksel Yılmaz, partisince düzenlenen bir toplantıda konuşma yaptıktan sonra kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz, henüz hayati tehlikeyi atlatamadı.

İYİ Parti\'nin tanıtımı amacıyla bugün Mustafakemalpaşa ilçesinde belediyeye ait düğün salonunda toplantı düzenlendi. Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı toplantıda konuşma yapan İYİ Parti\'nin Bursa\'daki teşkilatlanmasından sorumlu kurucu il başkanı Yüksel Yılmaz, sözlerini bitirdikten sonra yerine geçti. Yılmaz sandalyeye oturduktan kısa süre sonra fenalaştı. Yüksel Yılmaz, İYİ Parti\'nin il yönetim kurulu üyesi Dr. Yahya Bahadır\'ın ilk müdahalesinin ardından partililer tarafından çağrılan ambulans ile ilçedeki devlet hastanesine götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz burada yapılan müdahaleden sonra ambulansla Bursa\'ya Kalp Aritmi Hastanesi\'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Yüksel Yılmaz\'ın hayati tehlikeyi atlatamadığı ifade edildi.

Görüntü dökümü

Yüksel Yılmaz\'ın konuşma yapması

Salondan görüntü

Sedye ile çıkartılışı

Haber-Kamera: Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA) -

=====================================================