DHA YURT BÜLKENİ-13

Çukurca\'da terör operasyonu: 2 tutuklama



HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'nde, polisin iki ayrı adrese düzenlediği terör operasyonunda yakalanan ve \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan kesinleşmiş cezaları bulunan 2 kişi, tutuklandı.

Hakkari Valiliği, Çukurca İlçesi\'nde polisin düzenlediğ terör operasyonuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. İlçede, iki farklı adrese düzenlenen operasyonda \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan kesinleşmiş cezaları bulunan 2 kişinin yakalandığı ve mahkemece tutuklandığı kaydedilen açıklama, şöyle: \"25.10.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Emirşaban ve Cumhuriyet Mahallelerinde iki ayrı adrese yapılan operasyon neticesinde; haklarında \'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak\' suçundan kesinleşmiş hüküm kararı bulunan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Hakkâri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

Haber: HAKKARI, (DHA)

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Hatay Valiliği: Yayla evlerinde erzak bırakmayın



Hatay Valiliği, yayla evleri ve yazlıklardan ayrılan vatandaşların, evlerinde erzak bırakmamalarını istedi.

Açıklamada, yayla evlerinde bırakılan erzakların, terör örgütü PKK üyeleri tarafından hırsızlık yoluyla çalınıp kullanıldığı vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi: \"Bölücü terör örgütü mensuplarının yerleşim yerlerinden uzak olan ve vatandaşlarımızın yazlık olarak kullandıkları yerlerden hırsızlık yaparak gıda temini yaptıkları bilinmektedir. Güvenlik birimlerimizce alınan tedbirlere ek olarak vatandaşlarımızın yayla evleri ve yazlık olarak kullandıkları evlerde yiyecek-içecek türünden hiçbir gıda malzemesi, tüp ve benzeri eşya bırakmamaları büyük önem arz etmektedir. Ülkemiz genelinde yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında halkımızın bu ve benzeri hususlarda göstereceği hassasiyet, önemli başarıların elde edilmesine vesile olmaktadır.\"

Haber :HATAY, (DHA)

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Kentsel dönüşümde 500 bin yeni konut hedefi/EK

BAKAN ÖZHASEKİ MANİSA\'DA PARTİLİLERLE BULUŞTU

Kentsel Dönüşüm Çalıştayı\'nın ardından AK Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'yi partililer binanın önünde karşıladı. AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Bakan Özhaseki\'ye mesir macununun bulunduğu bir sepet hediye etti. Burada bir konuşma yapan Bakan Özhaseki, tarihe geçmiş en büyük yolsuzlukların CHP döneminde olduğunu öne sürdü, AK Parti öncesindeki dönemi hatırlattı. AK Partili belediyelerin belediyecilikte çığır açtığını savunan Özhaseki, \"Bütün hükümetlerden daha başarılıyız, yapılacak daha çok şey var. 15 senedir ortaya koyulan performans Cumhuriyet hükümetlerinin hepsinden daha başarılı\" dedi. Türkiye\'nin birçok terör örgütü ile mücadele ettiğini, ancak huzur içinde olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, bu zorluklara rağmen ekonomik büyümenin de iyi olduğunu belirtti. 28 Avrupa ülkesinin büyüme hızından daha iyi bir büyümeye sahip olunduğunu kaydeden Özhaseki, yıl sonunda büyümenin yüzde 5\'i geçeğini söyledi.

BELEDİYE BAŞKANLARININ İSTİFASINI DEĞERLENDİRDİ

Kayseri\'de belediye başkanlığı da yapmış olan Bakan Özhaseki\'ye, istifası istenen AK Partili belediye başkanları da soruldu. Bakan Özhaseki, \"Belediye başkanları bağımsız seçilirlerse istedikleri gibi hareket etme imkanları vardı. Bir belediye başkanı seçilirken partiye birçok insan müracaat eder. Partinin kendine has kuralları vardır. Mesele belediyecilikse o partinin belediyecilik anlayışı vardır. Gelen kişinin bunu takip etmesi icap eder. Parti değişik dönemler içinde kendi kuralları, kendi prensiplerini ortaya koyan belediye başkanı olursa onları destekler. Ama değilse \'bir dakika\' deme hakkı vardır. Benim genel başkan yardımcılığım sırasında 4 kişinin dosyasını hazırladık, partiyle ilişkilerini kestik. Partinin bunu deme hakkı vardır. Çünkü o arkadaşımız partili bir belediye başkanıdır. Bu arkadaşların ille de suçlu olduğu anlamına gelmez. Bunu böyle görmek hata olur. İlle de cezai durumu gerektirecek işlem yaptığı anlamına gelmez. Parti kendi iç disiplini işleterek, uygun görmediği kişiler için \'bir dakika\' deme hakkına sahiptir diye düşünüyorum\" dedi. Bakan Özhaseki, programının ardından Manisa\'dan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ziyaretten genel ve detay görüntü

-Bakan Mehmet Özhaseki\'nin konuşmasından görüntü.

Haber - Kamera: Nermin UÇTU/MANİSA,(DHA)

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Fabrikada patlama tatbikatı heyecan yarattı

AYDIN İl Sağlık Müdürlüğü\'nün, bir fabrikadaki kazan patlaması sonrası yangın söndürme ve yaralıların kurtarılması ile helikopterle götürülmeleri tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü\'nün organize ettiği tatbikata; Aydın, Muğla ve Denizli\'deki sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri katıldı. Tatbikatta, senaryo gereği, Tekstil Park\'ta eski bir binadaki fabrikada, kazan patlaması oldu. Patlama sonrasında ise yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Bu sırada içeride çalışmakta olan işçiler, patlama sonrasında yaralandı. Yaralı işçiler, \"Kimse yok mu kurtarın bizi\" diye bağırarak yardım istedi. Bu sırada araçta sıkışan iki kişiyi UMKE ve itfaiye ekipleri kurtardı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar sedyelerle ambulanslara taşındı. Eski binanın üst kısmında kalan yaralılar ise halatla ekipler tarafından aşağıya indirildi. Bu sırada alana Jandarma Filo Komutanlığı\'na ait bir helikopter indi. Ağır yaralı bir işçi, senaryo gereği sedyeyle alınarak, helikopterle Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların aileleri, olay yerine gelerek yakınlarını görmek istedi. Çevik kuvvet ise yine senaryo gereği yaralı yakınlarını çektiği setle engellemeye çalıştı. Sağlık ekipleri itfaiye ve UMKE ekiplerinin başarılı şekilde gerçekleştirdiği tatbikatta Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri senaryo gereği yer aldı.

\"ORGANİZE OMAK ÇOK ÖNEMLİ\"

Tatbikat sonrasında açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Serkan Şenel, \"Sağlık Bakanlığı tarafından Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) adı altında afet durumları ve olağanüstü hal durumlarında ekipleri var. Bu ekiplerinde sürekli faal ve güncel halde kalması için çeşitli zamanlarda tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Bu da 19. bölge dediğimiz Aydın, Muğla ve Denizli UMKE Bölgesinin ortak bir tatbikatıdır. Bu tür afet ve olağan üstü hallerde organize olmak çok önemlidir. Sadece tıbbi destek değil, gördüğünüz gibi bir yangın olayı gerçekleşti ve hemen itfaiyemiz müdahale etti. Ardından AFAD ekipleri geldi olay yerini kontrol altına aldı. Yine jandarmadan bir helikopterimiz geldi. Tatbikat tam bir organize içinde gerçekleştir. Gönlümüz böyle bir afat olmasını hiç istemez ama olduğunda da tüm kurumların bir ekip halinde müdahale etmesini sergiledik\" dedi.

\"GÜZEL BİR TATBİKAT OLDU\"

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangın Önleme Şube Müdürü Murat Aktaş ise, \"Aydın İl sağlık Müdürlüğünün yürütmüş olduğu bir tatbikattı. Tatbikata toplamda 132 kişi 32 araçla, itfaiye olarak da biz 5 araç ve 19 personelle senaryo gereği katıldık. Gayet güzel bir tatbikat oldu. İtfaiye, 112 ve jandarma filo komutanlığı helikopterle katıldı. Herkese emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz\" dedi. Tatbikatı Aydın Vali Yardımcısı Abdullah Aslan ile daire müdürleri ve üniversite öğrencileri de izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Tatbikattan görüntü

- Helikopterden ve yaralılardan görüntü

- Yangına müdahale

- İl sağlık Müdürü Serkan Şenel ve İtfaiye Yangın Şube Müdürü Murat Aktaş\'ın konuşması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Burak Kilanç: Sınavın ayırt edici özelliği azaldı

MALATYA\'da 26-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenen EKET Üniversite Tercih Fuarları başladı. Fuarda konuşan İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç, üniversite adaylarının müfredattaki tüm konulara çok iyi çalışmalarını isterken, \"Sınavdaki soru sayılarının azalmasından dolayı sınavın ayırt edeceği özelliği azalacaktır\" dedi.

İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç katılan öğrencilere bilgiler verdi. Daha sonra DHA’ya konuşan Kılanç, bu yıl uygulamaya konulacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sisteminin hayırlı olmasını diledi. Kılanç, şöyle konuştu:\"Sınav sisteminde değişikliklerin olduğu yıllar öğrenciler, veliler ve eğitimciler için belirsizlikler içerir. Bu konuda YÖK’ün yapmış olduğu açıklamalar şu anda yeterli gibi gözükse de halen bazı sorular kafaları kurcalıyor. YÖK ve ÖSYM’nin TYT ve YKS oturumlarında uygulanacak soru tiplerini göstermek anlamında örnek bir soru kitapçığını yakın zamanda yayınlanması pek çok eğitimcinin ve öğrencinin önünü aydınlatacak gibi görünüyor.\"

\"TÜRKÇE VE MATEMATİĞİN AĞIRLIĞI ARTTI\"

Burak Kılanç, henüz 2018 ÖSYS’ye başvurunun ne zaman yapılacağının bilinmediğini anlatırken şöyle dedi: \"2006-2009 dönemindeki sisteme benzerliği düşünüldüğünde 2018’in Mart ayı içerisinde başvuru kılavuzunun yayınlanması ve başvuruların alınması ön görülebilir. Eğer ÖSYM başvuru tarihini öne çekecek olursa veya ÖSYS kılavuzunu daha önceki bir tarihte yayınlayacak olursa bu da oyunun kurallarının anlaşılması ve kesinlik kazanması açısından çok iyi olacaktır.\" Değişen sınav sisteminde sınavın çekirdeğine Türkçe ve matematik oturduğunu vurgulayan Kılanç şöyle dedi: \"Türkçe ve matematiğin ağırlığı fazlasıyla artmış durumda. Böyle olduğu için adaylara öncelikle Türkçe ve matematikte eğer bir eksikleri varsa bunu giderme için çalışmalılar. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın açıklamasına göre sorular müfredattan gelecek olsa da bu anlamda adayların müfredata odaklanarak çalışması şu anda doğrusu olsa da gelecek olan soru tipleri esasında çalışma sistemini değiştirir ve şekillendirir. Eğer örnek soru kitapçığı yayınlanacak olursa adaylar gerçekten çok rahat edecektir. Çalışma programlarını çok daha sağlıklı bir şekilde yapabileceklerdir. YGS bu seneki Temel Yeterlilik Testi\'ne (TYT) karşılık geliyor, temel yeterlilik anlamında adayların fen ve sosyalden daha çok Türkçe ve matematiğe odaklandığı görülür. YGS’nin uygulandığı yıllarda 160 dakikada Türkçe ve matematiğe odaklanan adaylar 160 dakikada 80 soruyla uğraşırlardı. Ancak, yeni sistemde Türkçe ve matematikte sorulacak toplam 80 soru için 90 dakika veriliyor. Şu anda sahada yapılan pek çok deneme testinden alınan geri bildirimler, Türkiye genelinde yeni sistemde 80 soru için 90 dakikanın yetersiz olduğuna işaret gösteriyor. Bu dikkate alındığında adaylara testlerde hızlanmaları yönünde bir çalışması stratejisini öneriyorum.\"

\"SORU SAYILARI AZALDI\"

Kılanç, sınava girecek adaylara yönelik mesaj verirken soru sayılarının azalması nedeniyle yanlış yapılacak bir sorunun kayıp ve telafisinin geçen yıllardaki kayıptan daha fazla olacağını vurgulayarak şöyle devam etti: \"Adaylar müfredattaki tüm konulara çok iyi çalışsın ve soru kaçırmamaya gayret etsin. Bir başka ifadeyle, bu sene öğrencinin gerçekten öğrenciliğin hakkını vermeleri müfredattaki tüm konulara iyi hazırlanmaları gerekiyor. Artık yeni motto şu olmalı; \'Ne kadar net yapıyorum\' değil, \'Kaç net çıkarıyorum?\' Sınavdaki soru sayılarının azalmasından dolayı sınavın ayırt edeceği özelliği azalacaktır. Orta öğretim başarı puanının özellikle yerleştirme puanlarında ve böylece üniversiteye yerleşirken, ayırt edici özelliği artacaktır. İşte bu noktadan hareketle, Orta Öğretim Başarı Puanı\'nın (OBP) önem kazanması, bunun fark edilmesi sebebiyle zaten son yıllarda hormonlu olarak verilen diploma notlarının, ders notlarının, daha da hormonlanacağı ile ilgili beklenti vardır. Baktığımızda eğer hedef; üniversiteli olmaksa, hedef yerleştirme puanını yüksek tutmaksa öğrencilerin lisede iyi çalışıp yüksek notlar alması gerekir. Ya da ben bunu çok üzülerek söylüyorum, liselerin öğrencilerine gerçek olmasa da yüksek notlar verme durumuyla karşı karşıyayız. Hatta ben şu anda bir lise yöneticisi, bir öğretmen olsam, içim kan ağlasa bile, öğrencime yüksek not veririm. Çünkü gözüken o ki hangi öğrencinin diploma notu daha yüksekse o yarışta ön plana geçecek. Öyle olduğu için benim tavsiyem üzülerek içim kan ağlayarak söylüyorum, liseler öğrencilerine bol kepçeden hormonlu notlar vermeye başlasınlar.

Görüntü Dökümü:

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-seminere katılan öğrenciler

-İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç’tan detaylar

-İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç röportajı

Haber :MALATYA, (DHA)



