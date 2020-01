DHA YURT BÜLETNİ-8 

Akşener: Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi\'ne bağırmadı, Davutoğlu\'na bağırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, \"Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi\'ne bağırmadı. O üniversiteden mezun olan Ahmet Davutoğlu\'na bağırdı. O çemkirmenin ardında Davutoğlu\'na olan kızgınlık var\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Kırıkkale İl Başkanlığı binasının açılışında konuştu. Yoğun kalabalık nedeniyle vatandaşlara teşekkür eden Akşener, \"Biz güç verdiniz\" dedi. İYİ Parti\'nin OHAL şartlarında, darbeye maruz kalmış bir ülkede yola çıktığını söyleyen Akşener, partisinin batı da CHP-AK Parti, Güneydoğu\'da ise AK Parti-HDP arasına sıkışmış seçmene kuvvetli bir alternatif olduğunu belirtti.

\'BU KADARINA MİLLET EVET DEMEZ\'

Milletin isteği üzerine İYİ Parti\'nin kurulduğunu söyleyen Akşener, önlerine birçok engel çıkarıldığını ileri sürdü. Akşener, şöyle dedi: \"Sayın Erdoğan\'a seslenmek isterim. Muhterem; başlangıcında \'Muhtar olamazsın\' demişlerdi. Partini kurdun, insanlar sana yardım etti. O yardım edenleri korkutan olmadı. Valiler, emniyet müdürleri, tehdit etmedi. O insanlar işinden olmadı. Esnafa maliye gelmedi. Bu şartlar altında partini kurdun, o günden bugüne kadar mağduru oynuyorsun. Biz bir siyasi parti kurduk. Bu siyasi parti bina bulamıyor. Kirasını ödüyoruz, tehdit ediyorsunuz, ev sahibi vazgeçiyor. Şu otobüsün buraya gelmesi için onca problem çıkarılıyor. Şimdi dün seni mağdur ettiler, bu garip kadın senin yanındaydı. Bu millet seni Başbakan, Cumhurbaşkanı yaptı. Şimdi doymadın tek adam rejimini neye mal olursa olsun hayata geçirmeye çalışıyorsun. Buradan sesleniyorum; bu kadarına millet \'Evet\' demez, \'Hayır\' diyecek.\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın hayatında ilk defa milletle bu kadar ters düştüğünü iddia eden Akşener, \"Girdin saraya çıkmıyorsun. Kapalı alanlarda muhtarlara konuşuyorsun. Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi\'ne bağırmadı. O üniversiteden mezun olan Ahmet Davutoğlu\'na bağırdı. O çemkirmenin ardında Davutoğlu\'na olan kızgınlık var\" diye konuştu.

Kırıkkale girişinde gördüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan afişin üzerinde \'Diz çöktüremeyeceksiniz\' ifadesinin yer aldığını kaydeden Akşener, \"İstiklal Marşı \'Korkma\' diye başlar. Erdoğan\'a afiş yapmışlar; sen korksan, biz müsaade etmeyiz, biz varız korkma\" dedi.

Konuşmasının devamında ekonomi ve dış politikaya ilişkin eleştirilerde bulunan Akşener, şunları söyledi: \"Dünya Lideri, Sudan\'dan et aldı, Tunus\'tan zeytinyağı aldı, Fransa\'ya gitti uçak aldı. \'Eyy Hollanda\' vardı, meğer onlarla da iyi dostmuşuz. Adam kendi cebinden kendi parasıymış gibi ulufe dağıtıyor. Fransa\'dan yapılan bir açıklamaya göre, Suriye\'nin kuzeyindeki Ayn-El Arab bölgesini devlet olarak tanıdıklarını ilan etti. Erdoğan \'Dostum Macron\' dedi. Şimdi o adam titriyordur. Kime öyle dese uçtu gitti. Umarım bir gün bize de demez.\"

\'İYİ PARTİ REKABETİ GETİRDİ\'

İktidar olmaları halinde emekli ve çalışanlar için düzenlemeler yapacaklarını belirten Akşener, \"Bu düzenlemeleri İYİ Parti sağlayacak emekliye de çalışana da yeterli maaş sağlanacak. Ben konuştukça karşımda duran Durmuş Bey sararıyor. Çünkü kaynağı o bulacak. Çalmazsak çırpmazsak gerekli para bulunacaktır. İYİ Parti iktidar olduğunda herkes bunu görecek. Bonzai eğer 1 TL\'ye düşmüşse eyy İçişleri Bakanı sen görevini iyi yapmıyorsun demektir. Eyy Erdoğan sen görevini iyi yapamıyorsun demektir. Bundan sonra Kırıkkale\'den oy almak zor. Daha önce ceket salladılar oy aldılar. Şimdi de alın da görelim. İYİ Parti rekabeti getirdi. Biz konuştukça titriyorlar, bu rekabet size iyi gelecek. İstanbul\'daki 2 köprü ve Avrasya Tüneli yapıldı. Yap-İşlet-Devret\'le yapıldı. Bunlar devlet eliyle yapılsa çok daha ucuza mal olurdu. Bunlara garantiler verildi. Geçmeyen 8 milyonun parası sizin cebinizden geçiyor. Söyleyin bana Kırıkkale\'den kaç kişi geçti Osmangazi Köprüsü\"nden?\" dedi.

VAATLERİNİ AÇIKLADI

Kendilerine, \'Ne vaadiniz var\' diye sorular yöneltildiğini ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasını şöyle tamamladı: \"Adalet vadediyoruz, demokrasi, dövüştüren değil barıştıran bir parti vadediyoruz. Size asla yalan söylememeyi vadediyorum. OHAL\'siz bir Türkiye vadediyoruz. Kaynaklarımızı dışarıya peşkeş çektirmemeyi vadediyoruz. Korku ülkesi olmayan bir Türkiye vadediyoruz. Herkesin iş-güç sahibi olduğu bir Türkiye, bağımsız bir yargı ve kadro alımlarında parti mührü olmaksızın atamalar vadediyoruz. İtibarlı, haysiyetli bir dış politika vadediyoruz. Dünya ile barış içinde ama Türkiye\'nin çıkarlarını savunan bir politika vadediyoruz. Aldatmayan, aldanmayan bir siyaset vadediyoruz. İyi adalettir, iyi cesarettir sizler cesaretin taşlarını döşeyeceksiniz.\"

Akşener konuşmasının sonunda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı, daha sonra partisinin il binasının açılışını yaptı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:Erhan GÖĞEM- Mustafa TURAPOĞLU/KIRIKKALE, (DHA)-

==============================================

Tunceli Valisi, 15 yıl sonra karayolu ile Pülümür ilçesine gitti

TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, 2003 yılında Vali Ali Cafer Akyüz\'ün konvoyuna yapılan silahlı saldırıdan 15 yıl sonra, karayolu kullanarak Pülümür ilçesine gitti. Vali Sonel, devletin sıcak elini Tunceli\'nin her noktasına ulaştıracaklarını söyledi.

2003 yılında Tunceli Valiliği yapan Ali Cafer Akyüz, karayolunu kullanarak Pülümür ilçesine yaptığı geziden dönerken, Pülümür Vadisi Zağge mevkiinde PKK terör örgütü mensuplarınca saldırıya uğradı. Vali Akyüz\'ün makam aracı ve konvoydaki askeri araçlara düzenlenen terör saldırısında 2 asker şehit olurken, bir asker yaralandı. Vali Akyüz, saldırıdan yara almadan kurtulurken, daha sonra göreve gelen Tunceli valileri, Pülümür karayolunu kullanmamaya başladı. 2003 yılında meydana gelen terör saldırısından 15 yıl sonra Tunceli Valisi Tuncay Sonel, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur ve Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ile birlikte Pülümür ilçesine karayolu ile seyahat etti. Geniş güvenlik önlemleri altında karayolu ile ilçe merkezine giden Vali Sonel, yol güzergahında bulunan lokanta, köy ve güvenlik noktalarında durarak, vatandaşlar ve güvenlik görevlileri ile sohbet etti. Pülümür\'e giden Vali Tuncay Sonel, ilçede vatandaşlar ve diğer yetkililer ile görüştükten sonra aynı karayolunu kullanarak il merkezine geri döndü.

HER YOLU KULLANACAĞIZ

Devletin sıcak elini Tunceli\'nin her noktasına ulaştıracaklarını söyleyen Vali Sonel, \"Bizim amacımız hizmet etmektir. Geçmişte yaşanan olaylar ve olumsuzluklar nedeniyle gidilemeyin her yere gideceğiz, her yolu kullanacağız. Tunceli artık güvenli ve huzurlu bir ilimiz. Güvenlik birimlerimiz halk ile bütünleşmiş ve halkımızın huzuru için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.\"dedi.

Pülümür Vadisi\'nden geçen 65 kilometrelik Tunceli-Pülümür karayolunda, geçmişte PKK terör örgütü mensupları tarafından sık sık yol kesme, araç yakma, sivil ve kamu görevlilerinin kaçırılması eylemleri yapılıyordu. Çok sayıda çatışmanın meydana geldiği bölgede bir çok güvenlik görevlisi şehit olurken, son zamanlarda yürütülen başarılı operasyonlar sonucunda PKK terör örgütünün bölgedeki etkisi sona erdi. Daha önce aynı bölgede yol kesen ve eylem yapan teröristlerin çoğu operasyonlarda ölü olarak ele geçirilirken, Tunceli-Pülmür karayolunda uzun zamandan beri herhangi bir terör eylemi meydana gelmedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Vali\'nin makam aracı ile Pülümür\'e gitmesi

- Araç konvoyundan görüntü

- Yolda vatandaşlar ile görüşmesi

- Vali\'nin vatandaş ile çay içmesi

- Gevenlik görevlileri ile konuşması

- Vali\'nin Pülümür temasları

Haber:Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA) -

=====================================

\'Okulun margarini bile haczedildi\' iddiası

ANTALYA\'da haciz nedeniyle kapanan özel okulun öğretmenleri, öğrencilerin notlarını sisteme girmediği yönündeki iddiaların doğru olmadığını, 3 aydır maaş alamamalarına rağmen asla eğitime ara vermediklerini söyledi. Haciz esnasında, araç gereçlerin yanı sıra tuvaletteki kağıt havlu makinesi ile mutfaktaki margarinin bile haczedildiği iddia edildi.

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü, haciz nedeniyle kapanan Özel Bilge Adam Koleji öğrencileri için okulun yakınında bulunan Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi\'nde kriz masası oluşturdu. Öğrenciler ve veliler bu okula gelerek komisyona dilekçe ile hangi okula gitmek istediklerini belirtiyor.

NOTLARIN SİSTEME GİRİLMEDİĞİ DOĞRU DEĞİL

Okulun öğretmenleri de bu sabah kapanan okulun önünde bir araya geldi. Öğretmenler adına açıklama yapan Ali Kara, öğrencilerin notlarını sisteme girmediklerine yönelik iddiaların doğru olmadığını belirtti. Ali Kara, öğretmenlere yönelik asılsız suçlamalar yapıldığını aktardı. Uzun süredir maaşlarını alamadıklarını belirten Kara, buna rağmen eğitim ve öğretim faaliyetlerini eksiksiz yerine getirdiklerini söyledi.

\'3 AYDIR MAAŞ ALAMAMAMIZA RAĞMEN\'

Yaşanan sıkıntılı süreçte eğitimin devam etmesi için pazar günü dahil öğretmenler, idareciler, veliler ve öğrencilerin okullara sıra taşıyarak sınıfları hazır hale getirdiklerini kaydeden Kara, “Hızlı bir şekilde sınavlarımızı yaptık ve notlarımızı pazartesi günü saat 02.30\'da kadar girdik. Biz alacaklarımıza rağmen çalışmalarımızı sürdürdük. Bu süreçte mağdur olan öğrenciler gibi öğretmenlerdir. Notu girmeyen bir öğretmeni biz de duyduk ve ona öğretmen diyemeyiz. Onu Allah\'a havale ediyoruz. Bir kişi yüzünden 60 öğretmenin hakkını yememek lazım. Bir çürük yumurta geri kalan öğretmenlerin hakkını yememeli\" diye konuştu.

MARGARİNİ BİLE HACZETMİŞLER

Adını açıklamak istemeyen bir öğretmen ise haczi yönlendiren kişinin, okulun eski sahibi Oğuz U. olduğunu ileri sürdü. 6 bin TL\'den başlayıp 19 bin TL\'ye kadar alacakları olduğunu belirten öğretmen, haciz günü yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

“Eğitim devam ederken haciz oldu. İcra memurları ders esnasında tornavidayla kapıyı zorluyordu. \'Sınıfıma sokmam\' dedim sonra anasınıfına yönlendiler. Talan edildi. Mutfaktaki margarine kadar icra yazılmış. Tuvalette bulunan elektrikli kağıt havlu makinemiz bile avukat tarafından tornavidayla söküldü.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)

------------------

- Okulun dış plan görüntüsü

- Okul önünde bekleyen öğretmenlerden görüntü

- Gazetecilerden görüntü

- Öğretmen Ali Kara\'nın konuşması

- Yaşananları cep telefonları ile görüntüleyen veli ve öğretmenlerin görüntüsü

- Öğretmenlerin konuşmaları

- Milli Eğitim Komisyonun çalışmaları

- Detaylar

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1- 2)

----------------------

- Cep telefonuyla çekilen haciz anı görünleri

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

================================

FETÖ\'den aranan eski savaş uçağı pilotu, kumpir satarken yakalandı



KONYA\'da 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda görevliyken, darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ihraç edilen F-16 savaş uçağı eski pilotu üsteğmen Levent Yağız, işlettiği kafede kumpir ve waffle satarken yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, örgütün askerlerden sorumlu \'mahrem abi\'si olarak nitelendiren iki kişi ifadelerinde, ordudan ihraç edilen eski üsteğmen Levent Yağız\'ın da örgütte aktif görev yaptığını ileri sürdü. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, Levent Yağız\'ın, yine askerlikten ihraç edilen, 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda konuşlu Türk Yıldızları\'nın eski filo komutanı Hava Pilot Kurmay Yarbay Şenol Ç., F-16 pilotları Kurmay Binbaşı Aykut C. ve Kurmay Yüzbaşı Mustafa Ç. ile birlikte Konya\'da merkez Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi\'nde bir kafe işlettiğini tespit etti. Kafede kumpir ve waffle satarken görüntülenen Yağız, geçen aralık ayında düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

\'Örgüt üyeliği\' suçlamasını kabul etmeyen Yağız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kafe ortaklarından eski Kurmay Yüzbaşı Mustafa Ç.\'nin de \'örgüt üyeliği\' suçundan tutuksuz olarak yargılandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Kafedeki görüntüsü

Haber: Tolga YANIK KONYA (DHA)

====================================

Tacizden tutuklanan belediye başkanına 25 yıl hapis istemi

BOLU\'da, iş bulma vaadiyle buluştuğu T.D.\'yi zorla alıkoyup taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti Belde Belediye Başkanı Ak Partili Saim Çevik hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Saim Çevik, \'basit cinsel saldırı\', \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' ve \'kasten yaralama\' suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Geçen yıl Ekim ayında meydana gelen olayda, Taşkesti Belde Belediye Başkanı Saim Çevik, iddiaya göre İstanbul\'da oturan hemşire T.D. ile sosyal medya üzerinden tanıştı. Saim Çevik, işe aldırma vaadiyle Bolu\'ya çağırdığı hemşire T.D. ile buluştu. Saim Çevik, T.D. ile önce içkili bir restoranda yemek yedi. İkili ardından, Saim Çevik\'in evine gitmek üzere yola çıktı. Eve giderken Saim Çevik, otomobil içinde T.D.\'yi taciz etti. Daha sonra Saim Çevik, 1\'inci kattaki evinde tuvalete gittiği sırada T.D. balkondan atladı. Saim Çevik, daha sonra olay yerinden kaçarak bir yakınını eve gönderdi. T.D. hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. T.D. zorla alıkoyulduğu ve cinsel tacize uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Saim Çevik tutuklandı.

Saim Çevik hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianameyi, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. İddianameye göre T.D. savcılık sorgusunda, şöyle dedi:

\"Beni zorla eve götürdü. Tuvalete girmesini fırsat bilip camdan atladım. Çok yüksek değildi. Daha sonra Saim Çevik aşağıya inerek yanıma geldi. Beni tekrar eve soktu. Bana \'Ne yaptın sen! Seni mahvederim\' diyerek korkutmaya çalıştı. İbrahim diye bir yakınını arayarak \'Bu kız beni bitirdi. Camdan atladı. Çabuk gel. Ben burada değilim. Bu olayı sen yapmış olacaksın\' dedi. Daha sonra da olay yerinden ayrıldı\"

Belediye Başkanı Saim Çevik, ise savcılık sorgusunda kendisine tuzak kurulduğunu iddia etti. İddianameye göre Saim Çevik hakkında \'basit cinsel saldırı\', \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' ve \'kasten yaralama\' suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -

=======================================