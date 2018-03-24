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DHA YURT  -Batman'da uzman çavuşun şehit olduğu operasyonda 2 PKK'lı öldürüldü/EK

BATMAN'DAKİ ÇATIŞMADA BİR ASKER DAHA ŞEHİT OLDU Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında 2 teröristin öldürüldüğü bölgede devam eden operasyonda çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin, tedavi için Siirt Devlet Hastanesine getirildi

24 Mart 2018 18:53

BATMAN\'DAKİ ÇATIŞMADA BİR ASKER DAHA ŞEHİT OLDU

Batman\'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında 2 teröristin öldürüldüğü bölgede devam eden operasyonda çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin, tedavi için Siirt Devlet Hastanesine getirildi. Buradaki doktorların müdahalesine rağmen Uzman Çavuş İbrahim Çetin, şehit oldu. Şehit haberi üzerine Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Devlet Hastanesi\'ne gelerek görevlilerden bilgi aldı.
Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü kırsalında Cuma günü başlayan operasyon kapsamında çıkan çatışmada dün Jandarma Uzman Kıdemli Çavuş Bülent Doğan şehit olmuştu. Sabah saatlerinde tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Uzman Çavuş İbrahim Çetin de aynı çatışmada yaralanmış, yakın olması nedeniyle Siirt Devlet Hastanesi\'ne götürülmüş ancak buradaki doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu. 

Görüntü Dökümü:
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-Siirt Valisi Ali Fuat Atik, morg önünde
-Hastane morgu önündeki askerler
-Askeri inzibatların hastaneye gelişi
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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