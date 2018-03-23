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DHA YURT- Batman'da çatışma: 1 şehit 2 yaralı

Batman'ın Hasankeyf ile Gercüş ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince, PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada 1 güvenlik görevlisi şehit oldu, 2 güvenlik görevlisi yaralandı

23 Mart 2018 22:25

Batman\'ın Hasankeyf ile Gercüş ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince, PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada 1 güvenlik görevlisi şehit oldu, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.
 
Hasankeyf ile Gercüş ilçeleri kırsalında bululnan Mava bölgesinde, güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda bugün öğlen saatlerinde bir grup teröristle temas sağlandı. Açılan ilk ateşte, 1 uzman çavuş şehit oldu. 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Bölgede devam eden operasyonlar kapsamında zaman zaman çatışamaların yaşandığı belirtildi.

Haber: Diyarbakır (DHA)

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