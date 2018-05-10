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DHA YURT: BAKAN FARUK ÖZLÜ'DEN 'YERLİ OTOMOBİL' AÇIKLAMASI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yarın açıklanması beklenen yerli otomobil şirket ortaklık sözleşmesinin ve CEO açıklanmasının ertelendiğini söyledi

10 Mayıs 2018 16:14

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yarın açıklanması beklenen yerli otomobil şirket ortaklık sözleşmesinin ve CEO açıklanmasının ertelendiğini söyledi. Konya\'da düzenlenen Türkiye Gıda Sanayi Zirvesi programına katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yarın açıklanması beklenen yerli otomobil şirket ortaklık sözleşmesi ve CEO açıklanmasının, şirket avukatlarının süre istemesi nedeniyle ertelendiğini söyledi. Bakan Özlü, \"Şirket ortaklık sözleşmesinin hazırlanmasında şirket avukatları ilave bir süreye ihtiyaç duyduklarını ifade ettiler. İhtiyaç duyulan  ilave süre sebebiyle yarınki sözleşme imzalanması ve CEO açıklanmasını erteliyoruz. Mayıs ayı içerisinde yine yapacağız. Avukatlarımızın bir süreye ihtiyaçları var. Gelecek haftaki Salı gününe kadar ihtiyaçları olduklarını söylediler. O nedenle yarınki yerli marka otomobil şirket sözleşmesi ve CEO açıklanmasını erteliyoruz. İstedikleri süreyi o nedenle dikkate almak durumundayız.\"dedi.


Görüntü Dökümü 
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- Bakan Özlü\'nün açıklaması 

Haber- Kamera: Konya DHA)
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