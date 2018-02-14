DHA YURT-  Azez'de 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek gösterisi 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı\'na Azez\'de yaşayan Suriyeliler destek gösterisinde bulundu. Araçlarla oluşturdukları konvoy ile Azez ilçe merkezinde dolaştı. Suriyeli vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak Afrin\'nin teröristlerden temizlenmesini istedi.

Görüntü Dökümü

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-Konvoydan görüntü

-Suriyelilerden görüntü

-Türk bayrakları

-ellerindeki zeytin dalı harekatı

Haber: AZEZ (SURİYE) (DHA)

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