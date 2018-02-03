DHA YURT; ARTVİN-ARDAHAN KARAYOLU HEYELAN NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI

ARTVİN’in Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan taş kütleleri karayoluna düştü. Artvin-Ardahan karayolunun ulaşıma kapandığı heyelan anı görüntülendi. Artvin-Ardahan karayolunun 35’inci kilometresinde bugün saat 11.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Şavşat ilçesi sınırlarında yer alan Kaçkar Suyu mevkiindeki yolun kenarında bulunan yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna aktı. Tonlarca ağırlıktaki dev kaya parçaları ve toprak nedeniyle Artvin-Ardahan ve çevredeki köylere ulaşımı sağlayan karayolu ulaşıma kapandı. Yolda buluna araç sürücüleri de karayoluna düşen toprak ve kaya parçalarından son anda kurtuldu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgeye çok sayıda iş makinesi ve karayolları ekipleri sevk edildi. Heyelan anı vatandaşalr tarafından görüntülendi.

‘YOLUN KADERİ BU’

Heyelanın taşıdığı kaya kütleleriyle kapanan yolda bekleyen sürücü Seyfullah Gül, bahse konu yolun kaderinin böyle olduğunu belirterek “Ömrüm buralarda geçti. 76 yaşındayım buradan gelip-gidiyoruz. Buranın kaderi böyle. Bu yolu değiştiremiyorlar. Bu yolun genişlemesi lazım. Ama maalesef bu genişletilme yok. Yetkililere sesleniyorum; lütfen bu yolu genişletsinler” dedi.

‘GEZİ İÇİN ÇIKTIK YOLDA KALDIK’

Kapanan yolda bekleyen bazı sürücüler de 4 mevsim tehlike oluşturduğunu öne sürdükleri yolda büyük sıkıntılar yaşadıklarını ve köklü bir çözüm bulunmasını istediklerini söyledi. Yolda kalan yolcu Meral Kırklar da gezmek amaçlı yola çıktıklarını ancak yolda kaldıklarını ifade ederek “Şavşat’ı gezmek için yola çıktık, ama yol kapanmış. Şükrediyoruz en azından bu kayalar aracımıza gelmedi. Gezme hayallerimiz suya düştü. Bakalım ne yapacağız. Kaldık burada ne yapacağız bilmiyoruz” diye konuştu.

VALİ DOĞANAY: CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Konuyla ilgili konuşan Artvin Valisi Ömer Doğanay ise olayda can ve mal kaybının yaşanmadığını kaydederek şöyle konuştu: “Artvin-Ardahan karayolumuz heyelan nedeniyle kısa bir süreliğine ulaşıma kapanmıştır. İlgili birimlere gerekli talimatlar verilmiştir. Karayolları ekiplerimiz yolun açılması için olay yerine hareket etmişlerdir. Artvin’imiz ve özellikle bu yol zor bir coğrafya. Herhangi bir can ve mal kaybının olmaması sevindirici olmuştur. Gerekli çalışmaları başlattık. Yolumuz en kısa sürede trafiğe açılacaktır”

Görüntü Dökümü

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Heyelan anı görüntüsü

Heyelan olan alanın görüntüsü

Sürücülerle röp.,

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Haber-Kamera: ARTVİN-DHA

