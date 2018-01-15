DHA YURT – (ARŞİV) - AFRİN - AZEZ SINIRINDAN GÖRÜNTÜLER - 13 ARALIK 2017
Görüntü Dökümü
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- Azez- Afrin sınırından görüntü
- İzli mermilerin görüntüsü
- Muhaliflerin kontrol noktaları ve cephelerinden görüntü
- Kontrol noktalarında nöbet tutan muhaliflerin görüntüsü
- Mevzilerden detay görüntüler
- Afrin bölgesinden PKK/PYD’lilerin bulunduğu belirtilen binalardan görüntü
- Afrin tarafından hasar gören caminin görüntüsü
- Afrin tarafındaki binada asılı olan Rus bayrağının görüntüsü
- Azez bölgesinde Türk askerinin yaptığı sevkiyattan görüntü
- Genel ve detay görüntüler
DHA