T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT – (ARŞİV)  - AFRİN  - AZEZ SINIRINDAN GÖRÜNTÜLER -  13 ARALIK 2017

DHA YURT – (ARŞİV)  - AFRİN  - AZEZ SINIRINDAN GÖRÜNTÜLER -  13 ARALIK 2017 Görüntü Dökümü ---------------------------------------------- - Azez- Afrin sınırından görüntü - İzli mermilerin görüntüsü - Muhaliflerin kontrol noktaları ve cephelerinden g

15 Ocak 2018 21:46

DHA YURT – (ARŞİV)  - AFRİN  - AZEZ SINIRINDAN GÖRÜNTÜLER -  13 ARALIK 2017

Görüntü Dökümü

----------------------------------------------

- Azez- Afrin sınırından görüntü

- İzli mermilerin görüntüsü

- Muhaliflerin kontrol noktaları ve cephelerinden görüntü

- Kontrol noktalarında nöbet tutan muhaliflerin görüntüsü

- Mevzilerden detay görüntüler

- Afrin bölgesinden PKK/PYD’lilerin bulunduğu belirtilen binalardan görüntü

- Afrin tarafından hasar gören caminin görüntüsü

- Afrin tarafındaki binada asılı olan Rus bayrağının görüntüsü

- Azez bölgesinde Türk askerinin yaptığı sevkiyattan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

 

DHA

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA YURTARŞİVAFRİNAZEZ SINIRINDAN GÖRÜNTÜLERARALIKDökümü Azez AfrinMuhaliflerinKontrolMevzilerdenAfrinPKKPYDlilerinRusAzezTürkGenel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24