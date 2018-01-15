DHA YURT – (ARŞİV) - AFRİN - AZEZ SINIRINDAN GÖRÜNTÜLER - 13 ARALIK 2017

Görüntü Dökümü



----------------------------------------------



- Azez- Afrin sınırından görüntü

- İzli mermilerin görüntüsü



- Muhaliflerin kontrol noktaları ve cephelerinden görüntü



- Kontrol noktalarında nöbet tutan muhaliflerin görüntüsü



- Mevzilerden detay görüntüler



- Afrin bölgesinden PKK/PYD’lilerin bulunduğu belirtilen binalardan görüntü



- Afrin tarafından hasar gören caminin görüntüsü



- Afrin tarafındaki binada asılı olan Rus bayrağının görüntüsü



- Azez bölgesinde Türk askerinin yaptığı sevkiyattan görüntü



- Genel ve detay görüntüler

DHA