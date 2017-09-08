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DHA YURT- Alman milletvekilleri Konya’daki NATO Üssü’nü ziyaret etti(2)

ALMAN HEYETİ, KONYA'DAN AYRILDI NATO Genel Sekreter Yardımcısı  Rose Gottemoller,  başkanlığında Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu NATO Üssü'ne gelen Alman heyete ilk önce üs ile ilgili brifing verildiği, ardından heyetin NATO üssü'nde

08 Eylül 2017 19:52

ALMAN HEYETİ, KONYA\'DAN AYRILDI

NATO Genel Sekreter Yardımcısı  Rose Gottemoller,  başkanlığında Konya\'daki 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda konuşlu NATO Üssü\'ne gelen Alman heyete ilk önce üs ile ilgili brifing verildiği, ardından heyetin NATO üssü\'nde görevli Alman askerlerle görüştüğü öğrenildi. Heyet, yapılan görüşmenin ardından saat 16.00 \'da uçakla 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan ayrıldı.  

Görüntü Dökümü
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-Uçağın hareket etmesi 
- Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ / KONYA (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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