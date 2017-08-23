DHA YURT; AKSARAY'DA KAÇIRILAN EGEMEN, 36 SAAT SONRA KURTARILDI (EK)

EGEMEN, FİDYE İÇİN KAÇIRILMIŞ

Aksaray\'da 2 gün önce akaryakıt istasyonundan maskeli iki kişi tarafından pompacı olarak görev yapan Hasan Ekmen\'in bacağından tabancayla vurulduğu, kaçırılan ve bugün şafak vakti düzenlenen operasyonla rehin tutulduğu evde kurtarılan Egemen Samet Dinç\'in fidye istemek için kaçırıldığı belirlendi.

Egemen Samet Dinç\'in, nasıl kurtarıldığının ayrıntıları ortaya çıktı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ başında bulunduğu ekip, jandarma ile birlikte Ortaköy İlçesi\'nde arama çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucu akaryakıt istasyonuna 6 kilometre uzaklıkta Ekecik Dağı eteklerinde 68 KR 679 plakalı araç terk edilmiş olarak bulundu. Aracın Egemen\'in kaçırıldığı araç olduğu belirlenmesi üzerine otomobilin poliste uyuşturucu kullanmak suçundan kaydı bulunan akaryakıt istasyonuna yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Borucu Köyü\'nde oturan Ferhat Koçak\'a ait olduğunu belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis Koçak\'ın, olaydan yaklaşık 6 gün önce akaryakıt istasyonunda çalışmaya başladığını ve 2 gün çalıştıktan sonra da işten ayrıldığını saptadı. Bunun üzerine polis Ferhat Koçak\'ın cep telefon numarasını teknik takibe aldı. Yapılan takip sonucu Koçak\'ın, sık sık 16 yaşındaki H.D. ile görüştüğünü belirledi. Ardından H.D. polis tarafından gözaltına alındı. H.D., yapılan sorgulamasında Egemen\'i, Ferhat Koçak ve Berat Batuhan Kolukısa ile birlikte kaçırdıklarını ve aracı arazide terk ettikleri sırada da korkup onların yanından kaçtığını söyledi. Ardından Berat Batuhan Kolukısa\'nın de cep telefon numarasını alan polis, Koçak ve Kolukısa\'nın telefonunu teknik takibe aldı. Polis, şüphelilerin cep telefonlarından alınan sinyallerde Ekecik Dağı yakınlarındaki arazilerde sürekli gezdikleri ardından da Borucu Köyü yakınlarındaki boş bir evde sabit olarak beklediğini belirledi. Bunun üzerine Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Ankara\'dan Özel Hareket ekibi çağırdı.

OPERASYONUN DÜĞMESİNE BASILDI

Özel Harekat ekipleri, bugün saat 05.30 sıralarında Egemen\'in tutukluğu evin etrafını sardı. Jandarmada Borucu Köyün giriş ve çıkışlarını tutup, köye giriş ve çıkışları yasakladı. Ardından eve operasyon düzenlendi. Polisin geldiğini fark eden Ferhat Koçak ve Berat Batuhan Kolukısa, tabancayla polise ateş açtı. Bunun üzerine çatışma çıktı. Çatışma sırasında eve girmeyi başaran Özel Harekat Polisi, evde odanın birinde köşede saklanan Egemen\'i sağ olarak kurtardı. Çıkan çatışmada şüphelilerden Koçak, bacaklarından yaralandı. Diğer şüphelide yara almadan gözaltına alındı. Yaralı Koçak, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılırken, Kolukısa da sorgulanmak üzere Ortaköy Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.Sağ olarak kurtarılan Egemen Samet Dinç de sağlık kontrolünden geçirilmek için Ortaköy Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Ardından ailesine haber verildi. Baba Galip Dinç ve anne Gülfidan Dinç, hastaneye gelerek oğullarına kavuştu. Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve Emniyet Müdürü Ali Karabağ da hastanede aileyi ziyaret etti.

Egemen, yapılan tedavisinin ardından taburcu olup evine götürüldü. Yaşadığı psikolojik travma nedeniyle iye Egemen Samet Dinç, sessizliğini korurken anne ve babası, oğlunu sağ olarak kurtaran güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Anne Gülfidan Dinç, \"Şu an çok mutluyum. Bu mutluluğun tarifi yok. Sanki kanatlarım var, ben şu an uçuyorum. Mutluluktan öleceğim. Oğlumun kurtarılacağını hissediyordum. ‘’dedi.

Haber: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA)