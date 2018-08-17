DHA YURT; ADIYAMAN ŞEHİTLERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

ADIYAMAN’da, dün PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Astsubay Başçavuş Aydın Özer ile uzman çavuşlar Mehmet Kürşat Yılmaz, Gökhan Tekerek ve Tuncer Doğan’ın cenazeleri, düzenlenen törenle memleketlerine gönderildi.

Adıyaman\'da, dün öğle saatlerinde, operasyon için merkeze bağlı Kuyucak köyü kırsalına giden zırhlı aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı, infilak ettirildi. Patlamada zırhlı araçta bulunan 1 asker yaralandı. Olay sırasında yaralı askeri sivil araçla hastaneye götürmek isteyen 3 asker ise güvenlik güçlerinin kazaen açtığı ateşle yaralandı. Bölgeden tahliye edilerek, hastaneye götürülen yaralı askerler Astsubay Başçavuş Aydın Özer ile uzman çavuşlar Mehmet Kürşat Yılmaz, Gökhan Tekerek ve Tuncer Doğan, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehit askerler için bugün Adıyaman il Jandarma Komutanlığı\'nda tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Nurullah Naci Kalkancı, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Adıyaman milletvekilleri ve şehitlerin yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Tören alanındaki acılı aileler, Bakan Soylu’dan şehitlerin intikamının alınmasını istediklerini söyledi. Soylu ise gerekenin yapılacağını söyledi ve tören boyunca şehit yakınlarının yanında durarak, dua etti. Şehitlerin öz geçmişinin okunduğu törende konuşan Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Atasoy, derin üzüntü içinde olduklarını belirterek, terörle mücadelenin daha da şiddetlenerek, sürdürüleceğini vurguladı.

Yapılan konuşmaların ardından Astsubay Başçavuş Aydın Özer\'in cenazesi toprağa verilmek üzere Gaziantep’in Nizip ilçesine, Uzman Çavuş Mehmet Kürşat Yılmaz’ın cenazesi Diyarbakır’a, Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek’in cenazesi Osmaniye’ye, Uzman Çavuş Tuncer Doğan’ın cenazesi ise Ağrı’ya gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Şehitlerin morktan alınması

- Konvoy oluşturulması

- İl Jandarma Komutanlığına getirilmesi

- Şehitlerin yakınları tabutlara kapanarak ağlaması

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun cenaze alanına gelmesi

- Şehit yakınılırına sarılması

- Dua edilmesi

- Şehitler cenaze araçlarına konulması

- Şehit cenazeleri ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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