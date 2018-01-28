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DHA YURT: ADANA'DA KARAKOL YAKININDA SES BOMBASI BULUNDU

ADANA'da dün akşam, yakınındaki eczaneye ses bombası ve havai fişek atılan polis karakolunun arkasında bu kez ses bombası bulundu

28 Ocak 2018 12:48

ADANA\'da dün akşam, yakınındaki eczaneye ses bombası ve havai fişek atılan polis karakolunun arkasında bu kez ses bombası bulundu. Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi\'nde saat 06.00 sıralarında işe gitmek için evlerinden çıkan çevre sakinleri, polis karakolunun arkasında, elektrik direğinin altına bırakılan, içi bilinmeyen bir maddeyle dolu pet şişe görünce, polise haber verdi. Karakoldan gelen ekip, pet şişenin ses bombası olduğunu fark edince, olay yerine bomba imha uzmanı polis çağırdı. Çevrede güvenlik önlemi olan polis, ses bombasını alarak delil torbasının içine koydu.
Ses bombasının, dün akşam 50 metre uzağındaki eczaneye atılan ses bombasıyla aynı tipte olduğu belirtildi.
Polis, ses bombasını bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Görüntü Dökümü
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- Olay yerinden genel ve detay
- Polis ekibinin ses bombasının yanında inceleme yapması
- Pet şişe içindeki ses bombasından yakın görüntü
- Polisin bombayı torbaya koyması
- Olay yeri şeridinin kaldırılması

SÜRE:01\'44\"    BOYUT:106 mb
Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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