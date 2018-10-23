ADANA\'da polisin \'dur\' ihtarına uymayıp, kovalamaca sonucu yakalanan ve 6\'ıncı kez alkollü araç kullanan sürücü Çetin K.\'ya 7 bin 240 lira para cezası kesildi.

Merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarı\'nda yol kontrolü yapan devriye ekipleri, şüphelendikleri 01 CKR 44 plakalı lüks cipi durdurmak istedi. Cip sürücüsünün \'dur\' ihtarına uymaması sonucu kovalamaca başladı. Polislerden kurtulmak için Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu\'na çıkan cip, Yüreğir ilçe çıkışından Mithat Özsan Bulvarı\'na geçmek istese de önü polis ekiplerince kesilerek durduruldu. Yaklaşık 2 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalanan cipin sürücüsü Çetin K. ve yanındaki arkadaşı Tugay D.\'yi indiren polisler aracı aradı. Herhangi bir suç unsuruna rastlamayan polisler, sürücü Çetin K.\'ya alkol kontrolü yapmak istedi. Çetin K., alkol metreyi üflememek için trafik polislerine bir süre direndi. Bu sırada Tugay D. de aracı kendisinin kullandığını iddia edip, alkol metreye üflemek istedi.

Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından Çetin K.\'nın sorgusunu yapan ekipler, daha önce 5 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2023 yılına kadar el konulduğunu tespit etti. Polisten kaçan ve alkollü olduğu saptanan Çetin K.\'ya toplamda 7 bin 240 lira para cezası kesilirken, lüks cip ise trafikten men edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Polislerden görüntü

- Çetin K. ve Tugay D.\'den görüntü

- Polislerin aracı incelemesi

- Çetin K. ve Tugay D.\'nin polislerle konuşması

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Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)