DHA YURT: "GÖNLÜNÜ' ALMAYA GİTMİŞTİ, CANINI ALDI

VURULMA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

ANTALYA\'da yemek ve içki sözünü yerine getirmediği iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Mehmet Öztürk\'ü (40) pompalı tüfekle öldüren İlyas A. (44), \"Amacım gönlünü almaktı\" dedi.

Olay, dün saat 23.00\'te Kepez ilçesindeki Toptancı Hal Kompleksi\'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Mehmet Öztürk, 07 YLT 67 plakalı kamyonetiyle hale sebze getirdiği sırada bir süredir aralarında husumet bulunan arkadaşı İlyas A. ile telefonda tartıştı. Öztürk\'ün bulunduğu yeri söylemesi üzerine kısa süre sonra İlyas A. hale geldi. Elinde pompalı tüfek bulunan ikiliden Mehmet Öztürk, park edilen araçlar arasında İlyas A.\'yı ararken açılan ateş sonucu yaralanıp düştü. Öztürk olay yerinde can verirken, İlyas A. ise 07 MJE 06 plakalı hafif ticari araçla olay yerinden kaçtı. İlyas A., yaklaşık 15 dakika sonra Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi 328 Sokak üzerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öztürk\'ün cansız bedeni ise otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği\'ne götürülen İlyas A. ilk ifadesinde, Mehmet Öztürk\'ün kavgalı olduğu bir yakınıyla barışmasını sağladığını, buna karşılık verdiği yemek ve içki sözünü yaklaşık 1.5 yıldır yerine getirmediğini belirterek, \"Telefonda tartışıp küfürleştik. Beni yanına çağırınca gittim. Amacım konuşup gönlünü almaktı. Böyle olsun istemezdim\" dedi.

İlyas A., ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilecek.

Görüntü Dökümü

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- İlyas A. ve Mehmet Öztürk\'ün elinde silahlarla görüntüsü

- Mehmet Öztürk\'ün silahla gelmesi

- Mehmet Öztürk\'ün İlyas A.\'yı araması

- Mehmet Öztürk\'Ün vurulma anı

- Mehmet Öztürk\'ün yere yığılması

- Alyas A.\'nın ateş etme ve kaçma anı

116 MB /// 01.02\" Güvenlik kamerası görüntüsü

Görüntü Dökümü

----------------(DÜN GECE GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER )

Olay yerinden detaylar

Polis sağlık ekipleri detay

Cesetten detay

Pompalı tüfekten detay

Çevredeki kalabalıktan detay

Ambulans detayı

Bira kutusu ve bir çift ayakkabıdan detay

Öztürk\'ün fenalaşan akrabasının ambulans içinden detay

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR /ANTALYA,(DHA)

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA, (DHA)



