DHA YURT - Zonguldak'ta maden işçilerinin 'maden ocağından çıkmama' eylemi sona erdi (2)

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ATALAY: TTK ÖZELLEŞMEYECEK

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı\'nda yaptıkları görüşmelerin ardından Zonguldak\'a geldi. GMİS önünde bekleyen maden işçilerine seslenen Türk-İş Genel Başkanı Atalay, iki bakanlığa torba yasa tasarısındaki 58\'nci maddeyle ilgili maden işçisinin taleplerini ilettiklerini söyledi. 58\'inci maddenin değiştirileceğini ifade eden Atalay şöyle dedi:

\"Zor şartlarda 24 saat geçirdiniz. Bulunduğunuz yerlerin çok soğuk olduğunu biliyorum. Dün gece 2\'ye kadar enerji ve çalışma bakanlığı açıktı. İki bakanlığın bu 58\'nci madde ile ilgili bir sıkıntı olmamasını söylemesinde rağmen sizin ve bizim bir talebimiz vardı. Dedik ki 58\'nci maddenin Türkiye taşkömürü kurumunun devlet eliyle işletilen sahaları hariç tutulacak. Sabaha karşı 3 buçukta bunu anlaştık. Perşembe günü meclis gündemine getirecekler. Bu iki kelimeyi ilave ettikten sonra bizim hiç problemiz kalmayacak. Burada bu bölgede emeği olan siyasilere basın mensuplarına iki bakanlığın bürokratlarına teşekkür ediyorum.\"

\"TTK SAHALARIYLA İLGİLİ 58\'NCİ MADDE KAPSAM DIŞINDA OLACAK\"

Atalay, daha sonra sendikada gazetecilerin sorularını cevapladı. TTK\'nın özelleşmeyeceğini bakanlıkların böyle bir çalışması olmadığını söyleyen Atalay, \"Maden işçilerinin eyleminin ardından sendika başkanı Ankara\'ya geldi ve enerji ve çalışma bakanlığı bürokratlarıyla görüştük. Bize, Siz nasıl rahatlarsınız? Ne istiyorsunuz? dediler. Biz torba yasadaki maddeye \'Türkiye taşkömürü kurumunun devlet eliyle işletilen sahaları hariç\' diye bu iki kelimeyi koyun dedik. Tamam dediler. Yani TTK sahalarıyla ilgili 58\'nci maddede kapsam dışında olacak. Onun için bir sıkıntımız yok. Özelleştirilmeyle ilgili bir tedirginliğimiz ve kaygımız yok. Böyle bir çalışma yok. Böyle bir şey olmaz. Ben buradayım. Böyle bir çalışma olursa milletten hemen sonra ben gelip kapatırım aşağıya kendimi. Sonra siz beni çıkartamazsınız. İşin esprisi. Böyle bir çalışma, böyle bir problemde yok.\" diye konuştu.

Maden işçileri, sendika önünde bir süre \"Madenci feneri sönmeyecek\", \"İşte sendika işte madenci\" sloganları attıktan sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ergün Atalay\'ın madencilere seslenişi

-Madencilerin slogan atmaları

-Ergün Atalay\'ın sendikada konuşması

-Maden işçilerinden detay

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN /ZONGULDAK,(DHA)