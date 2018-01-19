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DHA YURT - Zonguldak'ta fırtına kıyılarda hasara yol açtı

ZONGULDAK'ta dün gece etkili olan fırtınanın ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı

19 Ocak 2018 15:56

ZONGULDAK\'ta dün gece etkili olan fırtınanın ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı. Liman Caddesi\'nde Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı\'na ait askerlerin kullandığı konteyner sulara gömüldü.
Kent merkezindeki Liman Caddesi\'nde fırtına nedeniyle dalgalar sahil kesimindeki iş yerleri, balıkçı barınakları ve teknelere zarar verdi. Balıkçı barınakları ve birçok iş yeri kullanılamaz hale geldi. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı\'na ait askerlerin kullandığı iskelede bulunan bir konteyner dalgaların etkisiyle suya gömüldü. Limandaki bazı büfelerde yerinden söküldü. Limandaki birçok sandal ve teknelerde alabora oldu. Dalgalar nedeniyle yerinden sökülen taş ve kaya parçaları gezi yolunu kapattı. Kozlu ilçesindeki parkta fırtına nedeniyle zarar gördü. Dalgalar nedeniyle sahildeki bir kafede kullanılmaz hale getirdi. Kozlu Belediyesi ekipleri, moloz yığınlarından kapanan sahil yolunda temizlik çalışması yaptı.
Balıkçılardan Hayri Kuş fırtına nedeniyle gece balıkçı barınaklarına giremediklerini, sabah girdiklerinde kötü bir manzarayla karşılaştıklarını söyledi. Yetkilelerden destek bekleyen Kuş, \"Dün gece fırtına, kıyamet yaşandı. Daha önce de böyle oldu. Bir kayığım kırıldı. Yine kayığım kırıldı. Balıkçı barınakları kullanılamaz halde. Ben buraya 600 lira kira veriyorum. Sürekli para alıyorlar ama herhangi bir destek olmuyorlar. Hiç bakmıyorlar. Su hala barınaklara giriyor, mağdur olduk\" dedi.

Görüntü Dökümü:
-Barakalardan detaylar
-Hayri Kuş ile röp.
-Sahildeki dalgalar
-Sahil güvenlik komutanlığının yıkılan konteynırı
-Balıkçılarla röp.
-Kozlu sahilindeki zarar gören iş yerleri
-Zarar gören tekneler

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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