DHA YURT - Zeytinköy'deki yangında 50 ev ve 250 hektar orman kül oldu (4)

EVSİZ KALANLAR OTEL, PANSİYON YA DA AKRABALARINDA KALACAK

Muğla\'da çıkan orman yangının Zeytinlik Mahallesi\'ne sıçramasıyla evsiz kalanlardan bazıları, Menteşe Kaymakamlığı tarafından Ören Mahallesi ile il merkezindeki otel ve pansiyonlara yerleştirildi.

Mahallede yaşayanlardan, evleri zarar görmeyenlerin önemli bir bölümü ise bugün evlerine döndü. Birçok kişi de komşuları ya da akrabalarının evlerine yerleşti. Bölgeye çadırların kurulmasının ise yarına ertelendiği ifade edildi. Orman, itfaiye, belediye, jandarma ve sivil savunma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Söndürülen yangın sonrası arazide soğutma çalışmalarının yapıldığı, en az 4 gün ekiplerin bölgede kalacağı belirtildi. Öte yandan yangında zarar gören alanlar, bölgeye 4 kilometre mesafede bulunan bir diğer tepeye kurulu Alatepe Mahallesi\'nden net bir şekilde görüntülendi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Zeytinköy\'ün yanan ormanların uzaktan görüntü

Haber: Yaşar ANTER- Kamera: Hülya ELTEŞ / MUĞLA, (DHA)