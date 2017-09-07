T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Zeytinköy'deki yangında 50 ev ve 250 hektar orman kül oldu (4)

EVSİZ KALANLAR OTEL, PANSİYON YA DA AKRABALARINDA KALACAK Muğla'da çıkan orman yangının Zeytinlik Mahallesi'ne sıçramasıyla evsiz kalanlardan bazıları, Menteşe Kaymakamlığı tarafından Ören Mahallesi ile il merkezindeki otel ve pansiyonlara yerleştirildi

07 Eylül 2017 20:27

EVSİZ KALANLAR OTEL, PANSİYON YA DA AKRABALARINDA KALACAK

Muğla\'da çıkan orman yangının Zeytinlik Mahallesi\'ne sıçramasıyla evsiz kalanlardan bazıları, Menteşe Kaymakamlığı tarafından Ören Mahallesi ile il merkezindeki otel ve pansiyonlara yerleştirildi.

Mahallede yaşayanlardan, evleri zarar görmeyenlerin önemli bir bölümü ise bugün evlerine döndü. Birçok kişi de komşuları ya da akrabalarının evlerine yerleşti. Bölgeye çadırların kurulmasının ise yarına ertelendiği ifade edildi. Orman, itfaiye, belediye, jandarma ve sivil savunma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Söndürülen yangın sonrası arazide soğutma çalışmalarının yapıldığı, en az 4 gün ekiplerin bölgede kalacağı belirtildi. Öte yandan yangında zarar gören alanlar, bölgeye 4 kilometre mesafede bulunan bir diğer tepeye kurulu Alatepe Mahallesi\'nden net bir şekilde görüntülendi.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-----------------------------------
- Zeytinköy\'ün yanan ormanların uzaktan görüntü

Haber: Yaşar ANTER- Kamera: Hülya ELTEŞ / MUĞLA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EVSİZ KALANLAR OTEL PANSİYON YA DA AKRABALARINDA KALACAK MuğlaZeytinlik MahallesiMenteşe KaymakamlığıMahallesiMahalledeBirçokBölgeyeOrmanSöndürülenAlatepe MahallesiGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ZeytinköyYaşar ANTER Kamera

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24