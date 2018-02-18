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DHA YURT - 'Zeytin Dalı Harekatı' gazisi: Afrin'e girdik ve orası alınacak; başka yolu yok

  TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, 12 askerin şehit düştüğü saldırıda, dizine isabet eden şarapnel parçasıyla yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Güner (25), "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

18 Şubat 2018 14:34

 
TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda, 12 askerin şehit düştüğü saldırıda, dizine isabet eden şarapnel parçasıyla yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Güner (25), \"Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Bir kere Afrin\'e girdik ve orası alınacak; başka yolu yok\" dedi. 
Bitlis Komando Tugayı\'nda görev yaparken, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan, 3 yıllık evli Uzman Çavuş Güner, 10 Şubat günü 12 askerin şehit düştüğü saldırıda dizine isabet eden şarapnel parçasıyla yaralandı. Tedavisinin ardından memleketi Konya\'nın Akşehir ilçesindeki evine gelen Güner, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Şarapnel parçasının dizinde kalacağını kaydeden Güner, \"12 şehit verdiğimiz gün, ben de oradaydım ve şehitlerimizin yanındaydım. Sol diz kapağıma şarapnel parçası saplandı. Kemikte kalacakmış sanırım. 20 gün hava değişimi verdiler; ama en kısa sürede birliğime, arkadaşlarımın yanına geri dönmek istiyorum\" diye konuştu. 
\'ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK\'
 Afrin\'deki askerlerin moral ve motivasyonunun iyi olduğu vurgulayan Uzman Çavuş Güner, \"Tüm şehitlerimize Allah, rahmet eylesin. Ailelerine sabır eylesin. Gözleri arkada kalmasın. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Bir kere Afrin\'e girdik ve orası alınacak; başka yolu yok. İnşallah, sağ salim oraya gidip, gelmeyi nasip etsin Allah. Kimsenin de burnu kanamasın\" dedi.
Görüntü Dökümü 
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- Gazi Mehmet Güner röp.
- Mehmet Güner\'den detay
- Evinden genel ve detay

Haber- Kamera:   Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA) - 

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