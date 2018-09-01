DHA YURT - ZENGİNLER TRENİ 'ORİENT EKSPRES', İSTANBUL TURUNUN ARDINDAN TÜRKİYE'DEN AYRILDI

ÜNLÜ İngiliz yazar Agatha Christie\'nin, birçok romanına konu olan ve \'Doğu Ekspresi\'nde Cinayet’in esin kaynağı zenginler treni \'Orient Ekspres\' 100 yolcusuyla geldiği Türkiye\'de 2 günlük turun ardından dönüşe geçti. Edirne\'de Kapıkule Sınır Kapısı\'nda mola veren tren gümrük işlemlerinin ardından Paris\'e doğru yola çıktı. Ünlü trende seyahat için yolcuların en az 8 bin Euro ödedikleri öğrenildi.

Zenginler treni olarak bilinen Orient Ekspres, 1883 yılından bu yana sürdürdüğü seyahat turunu bu yılda Paris’ten başlattı. Paris’ten dünyanın fark ülkelerinden gelen zengin 100 yolcusuyla önceki gün yola çıkan tren, Edirne\'deki Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan giriş yaptıktan sonra son durağı olan İstanbul\'a vardı. İki günlük şehir turunun ardından dönüş yolcuğuna geçen ünlü İngiliz yazar Agatha Christie\'nin \'Doğu Ekspresi\'nde Cinayet\'in de aralarında bulunduğu birçok ünlü romanına konu olan Orient Ekspres, Edirne Kapıkule Garı\'nda mola verdi. Yolcuların birçoğu trenden inmezken, oldukça lüks dizayn edildiği ve personelinde Türk geleneksel kıyafetler giydiği görüldü. Tren yolcularının Türkiye\'de bulunduğu sürede Türk yemekleri yediği belirtildi.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, romanlara konu olan tarihi Orient Ekspres\'in İstanbul turunun ardından Edirne\'de mola vererek Paris\'e doğru yola çıktığını söyledi. Trenin çok önemli bir destinasyon olduğunu ifade eden Bacıoğlu, \"Bu konforlu ve lüks tren Paris-İstanbul hattında çeşitli şehirlerden geçerek Edirnemize de Kapıkule Garı\'ndan giriş yaparak son noktası olan İstanbul\'a gidiyor. İstanbul\'daki 2 günlük gezinin ardından aynı güzergah ile geri dönüyor. Trenin Edirne\'den geçiyor olması Edirne\'nin turistik bir rota olarak biliniyor olması açısından çok önemli. Trende Türk geleneksel kıyafetleri giyinmiş İtalyan çalışanlar var. Tren yolcularından Türkiye\'deki gezinin çok güzel geçtiği öğrendik ve memnun olduk. Trende çeşitli ülkelerden 100 turist 25 çalışan personel mevcut. Turistlerin tur için yaklaşık 8 bin Euro ödediğini biliyoruz. Belki ilerde İstanbul\'daki gibi Edirne\'de de bu tura bir gezi ya da konaklama hizmeti sağlanabilir. Bunun için çaba gösteriyoruz\" dedi.

TURUN ÜCRETİ 8 BİN EURO

Zenginler treninde yolcu olabilmek için dünyanın farklı yerlerinden gelenlerin en az 8 bin Euro ödeme yaptıkları kaydedildi. Belçikalı iş adamı Georges Nagelmackers\'in hizmete soktuğu Orient Ekspres, Paris\'ten ilk seferine, 4 Ekim 1883\'te çıkmıştı. Tren, Paris\'ten yola çıktıktan sonra Budapeşte, Bükreş, Varna ve İstanbul rotasını takip ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Trenin Kapıkule\'ye gelişi

-Trenden görüntü

-Orient ekspress yazısı

-Restoran bölümünde oturan yolcular

-Yolculardan detay

-Bülent Bacıoğlu ile röp.

-Tren genel görüntüleri

Haber-Kamera: Engin ÖZNEN/EDİRNE, (DHA)-

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