DHA YURT - ZABITA MEMURU TUTUKLANDI

2 kişiyi öldüren zabıta, \'Önüme geleni vururum, çekilin\' diye binaya girmiş (3)



Adana\'nın merkez Çukurova Belediyesi\'nde Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile Zabıta Komiseri Habil Aykan\'ı öldürüp, Zabıta Amiri Kenan Özdemir\'i de ağır yaralayan zabıta memuru Ahmet Altuğ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



CENAZELER DEFNEDİLDİ



Yaşamını yitiren Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile Zabıta Komiseri Habil Aykan\'ın cenazeleri ise Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Aykan\'ın cenazesi Çukurova Belediyesi\'ne getirildi. Cenaze burada, belediye personeli tarafından karşılandı. Düzenlenen törende Aykan\'ın eşi Sibel Aykan ve kızları Elif ve Aysu Aykan güçlükle ayakta durabildi. Törende konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, \"Ben tüm mesai arkadaşlarımızın başı sağ olsun diyorum. Toplumuz cinnet geçiriyor, bireysel silahlanma hızla artıyor. İnternet üzerinden bile silah siparişi veriliyor. Bu toplum artık o kadar gerilmiş ki; cinnet noktasına gelmiş\" dedi.



Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu için ise ailesinin isteği belediyede tören yapılmadı. Aydoğdu\'nun cenazesi Kabasakal Mezarlığı\'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.