DHA YURT - Yüzüne kimyasal madde atılan kadın: 10 gün önce koruma talebinde bulundum, reddedildi

ESKİŞEHİR\'de, kendisinden ayrılmak isteyen Gürcistan\'dan gelerek Türk vatandaşlığına geçen 45 yaşındaki Marina Lakvekheliani’nin yüzüne kimyasal madde döktüğü gerekçesiyle, hakkında ‘yaralama’ suçundan dava açılan 46 yaşındaki İ.C.\'nin yargılanmasına başlanıldı. Lakvekheliani, olay tarihinden 10 gün önce koruma isteminde bulunduğunu ancak, kabul edilmediğini söyledi.

Gürcistan\'da bilgisayar öğretmeni olan Marina Lakvekheliani, 1999 yılında Türkiye\'ye geldi ve 2015 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Eskişehir\'de evli ve 2 çocuk babası İ.C. ile tanışan Lakvekheliani, 1 yılın ardından ilişkiyi bitirmeye karar verdi. İ.C. ise bu karara karşı çıktı. Geçen Kasım ayında İstiklal Mahallesi Selim Sokak\'ta meydana gelen olayda, Marina Lakvekheliani marketten ekmek alıp evine dönerken, kaldığı apartman dairesinden içeri girmek istediği sırada, iddiaya göre, arkasından gelen İ.C., kadının yüzüne kimyasal madde döküp kaçtı. Yüzünde yanıklar oluşan Lakvekheliani, Eskişehir Devlet Hastanesi Plastik Cerrahisi Servisi\'nde tedaviye alındı. Polis ekipleri, Marina Lakvekheliani\'nın şikayeti üzerine İ.C.\'yi gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İ.C., Eskişehir H Tipi Cevaevi’ne gönderildi. İ.C., hakkında 5\'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde \'yaralama\' suçundan dava açıldı.

Tutuklu sanık İ.C., bugün hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan Marina Lakvekheliani, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Lakvekheliani, olay tarihinden 10 gün önce koruma talebinde de bulunduğunu ancak kabul edilmediğini belirterek, şöyle dedi:\"Yaklaşık 1 yıllık arkadaşlığımız vardı. Sürekli kavga ediyorduk. Çünkü bana sürekli yalan söylüyordu. Benimle evleneceğini söylemesine rağmen evli olduğunu öğrendim. Zaman içinde çok fazla yalanları ortaya çıktı. Aramızda sürekli kavgalar olmaya başladı. Ayrılıyorduk, zorla geliyordu, tehdite bulunuyor, takip ediyordu. Bir şekilde tekrar barışıyorduk. Kıskançlık krizleri vardı. Son olarak ayrılmamızı kabullenemedi. Öldüreceğini söyleyerek tehdit etti. Olaydan 10 gün önce polise ve savcıya gittim uzaklaştırma kararı verilmesi için ancak reddedildi. Olay günü ekmek almış eve dönerken bir anda yüzüme bir şey döktü ve kaçtı. Yüzüm, saçım, boynum yandı. Aylardır psikolojik tedavi görüyorum. Sürekli korku, tedirginlik içerisindeyim. Dışarıda yürüyüş yapmaya bile çıkamıyorum.\"

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Suçlamaları kabul etmeyen İ.C. ise \"Biz Marina ile birlikte yaşıyorduk. Ben sürekli ona para veriyordum. Marina Gürcistan\'dan para getirmişti. Mali Şube ekipleri de baskın yaptı. Bu olaydan sonra Marina bana husumet duymaya başladı. Olay günü apartmanda karşılaştığımız sırada elinde bir şey vardı. Benim yüzüme doğru döktü. Ben de elimin tersiyle engellemeye çalışınca onun yüzüne de gelmiş\" diye konuştu.

Hakim, tanıkların dinlenmesi, olay yerinde bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi ve Marina Lakvekheliani\'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu\'ndan alacağı raporun beklenmesi için duruşmayı 12 Ocak 2018 tarihine ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

\"MARİNA KORUNMUŞ OLSA, BAŞINA BU OLAY GELMEYECEKTİ\"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri duruşma sonrasında adalet sarayı önünde basın açıklaması yaptılar. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Büşra Gündoğdu, \"Mahkeme indirim verdiği takdirde bu teşvik gibi oluyor. Bizim talebimiz indirim verilmemesi, hak ettiği ceza neyse onun verilmesini istiyoruz. Marina gibi yüzlerce kadın var. Eğer Marina korunmuş olsaydı başına böyle bir durum gelmeyecekti. Kadın derneklerinin de davaya müdahil olması gerektiğini söylüyoruz. Davayı takip etmeye devam edeceğiz\" dedi.

10 GÜN ÖNCE KORUMA TALEBİNDE BULUNMUŞ

Adliye çıkışında konuşan Lakvekheliani\'nin avukatlarından Neriman Ersin de müvekkilinin koruma talebinde bulunduğunu ancak olumsuz yanıt aldığını söyledi. Ersin, şöyle konuştu:

\"Dava önce basit yaralama üzerinden açılmıştı. Ancak biz bunun basit bir yaralama olmadığını, ağırlaşmış yaralama şeklinde değişikliğe neden olacak bir suç olduğunu iddia ettik. Mahkeme de bunu olumlu değerlendirdi. Adli tıpa göndermek için bir karar aldı. Biz bu sürecin takipçisi olacağız. Hiç kimse ekmek almaya giderken, yanında kezzap poşeti de taşımaz. Biz de bu şekilde savunma yaptık. 12 Ocak\'ta yapılacak olan duruşmada bütün kadın arkadaşlarımızı bekliyoruz. Marina\'yı yalnız bırakmayalım. 8 Kasım 2017 tarihinde Marina, \'Yüzüne kezzap atacağım, seni öldüreceğim\' diye tehditler almaya başlamıştı. Marina karakola gidiyor ve \'Can tehlikem var, koruma kararı istiyorum\' diyor. Ancak kendisine ret kararı geliyor. Kendisinin tehlikede olmadığı, sadece alacak-verecek meselesi olduğu söyleniyor. 8 Kasım\'da reddediliyor, 18 Kasım\'da da söz konusu olay gerçekleşiyor, yüzüne kezzap atılıyor.\"

Görüntü Dökümü:

-Marina Lakvekheliani\'nin adliyeden çıkışı

-Marina Lakvekheliani\'nin yanık yerlerini göstermesi

-Marina Lakvekheliani\'nin konuşması

-Marina Lakvekheliani\'nin avukatı Neriman Ersin\'in konuşması

-Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Büşra Gündoğdu\'nun konuşması

-Marina Lakvekheliani\'nin olay sonrası hastanede çekilen arşiv fotoları

-Sanık İ.C.\'nin fotoğrafının üzerinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR / (DHA)

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