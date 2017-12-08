DHA YURT - YURTTA KUDÜS PROTESTOLARI (6) 

Samsun\'da ABD ve İsrail bayrağı yakıldı

SAMSUN\'da ABD\'nin Kudüs ile ilgili kararını protesto eden yaklaşık 3 bin kişi dualar ederek İsrail, ABD Bayrağı ve ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu\'nun fotoğrafını yaktı.

Samsun\'da İlkadım İlçesi\'ndeki Büyük Cami\'de bir araya gelen sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar Cuma namazı sonrasında slogan atarak Cumhuriyet Meydanı\'na yürüdü. Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum örgütü ve sendika üyelerinin katıldığı yürüyüş sonrası İHH Samsun Başkanı Hüseyin Mutlu, basın açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından Memur-Sen İl Temsilcisi Nejdet Güneysu dua etti. Sloganlar ve duaların edildiği protesto İsrail ve Amerika Bayraklarının yakılmasıyla sona erdi. Yaklaşık 3 bin kişilik grup bir süre daha slogan atarak olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Detaylar

-Yürüyüşten detay

-Basın açıklaması ve duaların edilmesi

-Bayrak yakılması

Haber-Kamera:Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)



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Van, Bitlis ve Hakkari\'de \'Kudüs\' protestoları

ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyan kararı imzalaması, Van, Bitlis ve Hakkari\'de cuma namazı sonrası protesto edildi.

Van\'daki protesto gösterisi cuma namaz sonrası Hazreti Ömer Camii\'nin avlusunda yapıldı. Köklü Değişim Hareketi Temsilciliği öncülüğünde yapılan basın açıklamasına yaklaşık 300 kişi, üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı siyah bayraklarla katıldı. Kalabalık basın açıklaması öncesi tekbir getirip \'Kudüs İsrail\'e başkent değil, mezar olacak\', \'Çözüm hilafet\', \'Biz ABD olmak üzere ceberrut kafirlerden korkmuyoruz\', \'Kahrolsun ABD\' sloganları atarak, ABD Başkanı Trump\'ın \'Kudüs\' kararına tepki gösterdi.

Köklü Değişim Hareketi Van Temsilciliği adına basın açıklaması yapan Mahmut Sami Lenk, Trump\'ın bu kararının Müslümanlar için yok hükmünde olduğunu söyledi. Kudüs\'ün Müslamanların kanıyla fethedildiğini ve Mescid-i Aksa\'nın da üç kutsal mescitten biri olduğunu belirten Lenk, \"Bu nedenle Kudüs istediğiniz gibi İsrail\'e başkent değil, olsa olsa mezar olacaktır. Hatta ve hatta Allah\'ın izniyle çok yakında Müslümanlar hilafeti yeniden ikame ederek paramparça olan İslam ümmetini birleştirecek ve Mescid-i Aksa\'yı siyonistlerin pisliklerinden temizleyecektir\" dedi.

BİTLİS\'TE PROTESTO

Bitlis\'te Medeniyet Platformu öncülüğündeki protesto ise cuma namazı çıkışı, Ulu Cami önünde yapıldı. Açıklamaya, kentteki sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatadaş katıldı. Platform adına açıklamayı yapan Memur-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, \"İslam\'ın harem-i izzeti olan Kudüs\'ü tacize teşebbüs edenler, Türk\'üyle, Arap\'ıyla, Kürt\'üyle, tüm Müslümanlarda Selahaddin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini görecekler\" diye konuştu.

HAKKARİ\'DE PROTESTO

Hakkari\'deki protesto ise AK Parti ve sivil toplum örgütleri tarafından kent merkezinde bulunan Hacı Sait Camii önünde düzenlendi. AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Baro Başkanı Avukat Zeydin Kaya ve STK temsilcilerin katıldığı protesto gösterisinde açıkamayı yapan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Necmettin Yakar, ABD Başkanı Donald Trump\'ın hukuksuz Kudüs kararının, insanlık vicdanını yaralayıp, bölgedeki sorunları derinleştirdiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ- Arif KARAKAŞ-Mehmet ÖZKAN/VAN, BİTLİS, HAKKARİ, (DHA)-

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Antalya\'da Ak Parti\'den ABD\'nin Kudüs kararına tepki

ANTALYA\'da Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer, milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ile İl Müftüsü Osman Artan ve partililer, cuma namazı sonrası yaptıkları açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına tepki gösterdi.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs hakkında açıklamalarına tepki göstermek amacıyla Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer, milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ve Antalya Müftüsü Ahmet Artan, Muratpaşa Camisi\'nde cuma namazı sonrası partililerle bir araya geldi. Daha sonra Kazım Özalp Caddesi\'nde basın bildirisi okuyan Rıza Sümer, ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs açıklamasının hukuksuz olduğunu, insanlık vicdanını yaraladığını ve bölgedeki sorunları derinleştirdiğini vurguladı. Kudüs\'ün tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğuna dikkati çeken Sümer, \"Bu, bölgemizdeki barış ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir\" diye konuştu.

Dünyadaki tüm Müslümanların, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olan Türkiye\'nin çağrısına kulak vererek Kudüs\'e sahip çıkacağına inandığını dile getiren Sümer, şunları söyledi:

\"ABD\'nin bu kararı dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür. Bu hadise cumhurbaşkanımızın küresel sistemin çarpıklıklarına ve adaletsizliklerine karşı uzun zamandır dile getirdiği \'Dünya 5\'ten büyüktür\' itirazının haklılığını teyit etmiştir. İslam\'ın kalbine saplanmaya çalışılan bu hançere ancak tüm Müslümanların iki elin parmaklarının kenetlenmesi gibi bütünleşmesiyle engel olabiliriz. Biz Muslümanlar Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız.\"

Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç de Donald Trump\'ın tek başına aldığı kararın hukuksuz olduğunu söyledi. Kararı bir Müslüman ve milletvekili olarak tanımadığını vurgulayan Enç, \"Kudüs bizim namusumuz, Kudüs bizim onurumuzdur. Birleşmiş Milletler kararına rağmen hukuki anlamda hiç bir şekilde bir yaptırımı olmamasına rağmen alınan bu karar tüm Müslüman dünyasında hezimete yol açmıştır. Köpekler istedi diye gökten kemik yağmaz. Filistin bizim canımız ciğerimiz, Kudüs onurumuzdur. Dünya 5\'ten büyüktür bunu anlayacaklar\" diye konuştu.

Sümer ile Enç\'in konuşmaları sırasında partililer, tekbir getirerek \"Kudüs bizimdir bizim kalacak\" sloganı attı. Açıklamaların ardından İl Müftüsü Artan dua okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ak Parti İl başkanı Rıza Sümer ve grubun yürümesi

-Grubun havuz başında toplanması

- İl başkanı Sümer\'in konuşması

-Grubun tedbir getirmesi

-Gökçen Enç\'in konuşması

-Kalabalıktan detay görüntüsü

-Duaların okunması

Haber Tolga YILDIRIM- Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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Mersin\'de Kudüs eylemi

MERSİN\'de, 2 farklı noktada düzenlenen Kudüs eylemlerinde gerginlik yaşandı.

7 topluluk ve derneğin çağrısı ile Mersin Üniversitesi\'nde toplanan yaklaşık 100 öğrenci, cuma namazının ardından cami önünde bir ara geldi. ABD\'nin Kudüs\'ü, İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösteren öğrenciler, ellerindeki Filistin bayraklarıyla üniversitenin girişine kadar yürüdü. Anadolu Gençliği Derneği Başkanı Halil İbrahim İğde\'nin konuşmasının ardından bir grup öğrenci, ABD ve İsrail bayraklarını ateşe verdi. \'Kahrolsun İsrail\' sloganları eşliğinde yanan bayrakları yere atan öğrenciler, bayrakların üzerine basarak uzun süre çiğnedi.

EYLEMCİ 2 GRUP TARTIŞTI

İkinci eylem ise, Ulu Cami önünde gerçekleştirildi. Cuma namazı çıkışı, Gönüllü Kuruluşları Platformu ve Ak Parti İl Başkanlığı çağrısı ile toplanan grup, Kudüs için eylem yapmak istedi. Aynı saatte Köklü Değişim Dergisi İl Temsilciliği üyeleri de gelince, gruplar birleşip basın açıklaması yapma kararı aldı. Köklü Değişim Dergisi üyeleri ilk basın açıklaması yapan taraf olmak isteyince, diğer grup bu talebi reddetti. Bunun üzerine iki grup arasında uzun süren bir karışıklık meydana geldi. Bir süre tartışan iki grup, ayrı ayrı basın açıklaması yapma kararı alınca, Gönüllü Kuruluşları Platformu ve Ak Parti İl Başkanlığı çağrısı ile gelen eylemciler caminin yan tarafındaki alana geçti. Köklü Değişim Dergisi İl Temsilciliği üyeleri basın açıklamasının ardından yürümek isteyince, bu sefer de polisle tartıştı. Valilik izninde yürüyüşün yer almadığını belirten polisler izin vermeyince, grup açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

Diğer yanda toplanan grup adına açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, \"Kudüs tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu, bölgemizde başarı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın İsrail ve Filistin toplumları arasındaki hüsumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Türkiye\'nin, Kudüs\'ün mahremiyetine yönelik bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ortaya koyduğu güçlü tepkini arkasındayız. ABD\'nin bu kararı, dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir göstergesidir\" dedi.

Gruplar, olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Eylemcilerden görüntüler

-Eylemciler slogan atarken

-İsrail ve ABD bayrağı yakan eylemciler

-Bayrağı yerde ayaklarıyla çiğneyen eylemciler

-Eylemciler ellerinde arapça yazılı bayraklarla

-Eylemciler kendi aralarında tartışırken

-Eylemciler polisle tartışırken

-AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: İbrahim MAŞE-Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN, (DHA)

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Amasya’da ABD’nin Kudüs kararı protesto edildi

AMASYA Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖK-BİR) ve AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen eylem ile ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi protesto edildi.

Amasya\'da GÖK-BİR ve AK Parti İl Başkanlığı tarafından ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi nedeniyle eylem düzenlendi. Eyleme katılanlar sloganlar atıp ABD\'yi ve İsrail\'i protesto etti. Yavuz Selim Meydanı Atatürk Anıtı önünde toplanan yaklaşık bin kişi pankartlar taşıdı. Grup adına basın açıklaması yapan AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, \"Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın hukuksuz Kudüs açıklaması insanlık vicdanını yaralamış, ve bu bölgemizdeki sorunları depreştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs tüm Müslümanların kırmızıçizgisidir. Bu karar bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslamın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır\" dedi. Memur-Sen Amasya Şube Başkanı Recep Eliaçık ise, \"Siyonizmin bu devirdeki kullanışlı piyonu Trump aracılığıyla ilk kıblemiz Kudüs’ümüzü işgalci İsrailliler Siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etmek cüretinde bulunmuşlardır. Kudüs’ün işgalci Siyonistlerin başkenti olarak ilan edilmesi cüretinde bulunmuş, bir eşkıya ordusuna karşı dik duruşu bir Müslüman namus meselesi olduğunu tüm İslam alemine hatırlatıyorum\" diye konuştu. Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Ak Parti ve STK’lar tarafından slogan atılması detay

-Yavuz Selim Meydanı’nda Kudüs için açılan pankartlar detay

-Basın açıklamaları

-Diğer detaylar



Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)

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Denizli\'de ABD ve İsrail protesto edildi, bayrakları yakıldı

DENİZLİ\'de düzenlenen eylemde, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması protesto edildi. Meydanda toplanan yaklaşık 500 kişi, ellerinde taşıdıkları dövizlerle Amerika ve İsrail\'i protesto etti, bu iki ülkenin bayraklarını yaktı.

Delikliçınar Meydanı\'nda düzenlenen eylemde, Amerika\'nın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması yaklaşık 500 kişi tarafından protesto edildi. Eyleme, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, ilçe belediye başkanları ve bazı sivil toplum kurulu temsilcileri de katıldı. Protesto eyleminde AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, ABD\'nin attığı adamın bölgedeki barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik olduğunu, alınan kararın İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artırmaktan başka bir sonucunun olmayacağını, kabul edilemez olan bu karardan en yakın zamanda dönülmesi gerektiğini söyledi.

Eylemi düzenleyenlerden Türkiye Gençlik Vakfı Denizli Temsilcisi Fatih Gün ise, İsrail\'in sözden değil, güçten anlayacağını belirterek, \"Buradan ne kadar söz söylesek onlar için anlam ifade etmiyor. İsrail laftan anlamaz, güçten anlar, zalimi sözle terbiye edemezsiniz. Hükümetin ilişkilerini kesmesini istiyoruz. İsrail\'le olan bütün anlaşmalar yırtılıp atılsın. Bütün İslam ülkelerinden de bu istensin. Onları aciz bırakacak tedbirler alınsın. Bizler bunun sonuçlarına katlanmaya hazırız. Yöneticilerimiz halkına kulak versin, Türkiye İsrail\'deki büyükelçisini çeksin, İsrail\'inkini göndersin. Güçle müdahale edilsin\" dedi.

Protesto eylemi sırasında, İsrail askerlerinin Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale ettiği haberleri gelince halk, sıkıntılı anlar yaşayan kişiler için dua etti. Protesto eylemi, İsrail ve ABD bayraklarının yakılmasının ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Eylemden görüntüler

- Necip Filiz\'in konuşması

- Dua edilmesi

- Fatin Gün\'ün konuşması

- Bayrakların yakılması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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