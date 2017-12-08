DHA YURT - YURTTA KUDÜS PROTESTOLARI (4) 

Tarihi meydanda Kudüs protestosu

İZMİR\'de, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak kabul etmesi protesto edildi. 60 sivil toplum örgütü ve siyasi parti adına yapılan açıklamada, \"Kudüs İsrail\'in değil, 3 büyük dinin kadim başkenti ve bizlere peygamberimizin emanetidir\" denildi.

Tarihi Saat Kulesi ve Valilik binasının da bulunduğu Konak Meydanı\'ndaki merkez camide cuma namazını kılan vatandaşlar, ABD\'nin Kudüs kararını protesto etti. Kadınların da destek verdiği açıklamaya 60 sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Protestoda ilk basın açıklamasını İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) Dönem Başkanı Cüneyd Dayhan, yaptı. Kudüs\'ün İsrail\'in değil, 3 büyük dinin kadim başkenti ve kendilerine peygamberimizin emaneti olduğunu söyleyen Cüneyt Dayhan, şöyle konuştu:

\"ABD başkanlık koltuğunda oturan Donald Trump\'ın Kudüs ile ilgili yapmış olduğu hukuksuz ve sorumsuz açıklamayı tanımadığımızı bildirmek istiyoruz. ABD\'ye başkan olarak seçildiği günden beri hakkındaki şaibeleri temizleyemeyen siyonist piyon Trump, Kudüs ile ilgili fikrini açıklarken adeta dünyanın aklı ile dalga geçme cüretini göstermiştir. BM kararlarını bakkal defteri gibi üzerini çizerek değiştirebileceğini zanneden Trump\'ın, aslında bunu güçlü olduğu için değil, sadece sallanmakta olan koltuğunu korumak için yapmakta olduğunun tüm dünya farkındadır. Sıranın kendisine geldiğinin de farkında olan Trump, kendisi gibi savaş sever Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un\'dan beklediği tepkiyi alamayınca ülkesindeki algıyı dağıtmak için Ortadoğuya yönelmiştir. İslam dünyasını birbirine sokma ve kan gölüne çevirme planı da kısa sürede ortaya çıkan Trump\'ın bu oyunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın girişimleri ile başarısız olunca, bu defa da başta İslam alemi olmak üzere üç dinin kutsalı üzerinden bir dünya savaşı çıkarma çabası içerisine girmiştir. Trump\'ın üç kutsal dinin kadim başkenti, Müslümanların ilk kıblesi Kudüs\'ü İsrail başkenti olarak gördüğünü söylemesi apaçık bir dünya savaşının fitilini yakmaya çalışmak demektir. Trump, elinde tuttuğu kibritin Ortadoğu\'yu değil insanlığı ateşe atacağının farkında olamayacak kadar şımarık bir çocuk gibi sorumsuzca davranmaktadır. Bir işadamı olarak risk almayı seven Trump, Kudüs\'ün statüsü üzerinde kumar oynamayı biran önce bırakmalıdır. Filistinli kardeşlerimizin hayat ve varlık haklarını hedef alan, tüm İslam aleminin tepkisini çeken bu hareket hiç şüphesiz ki karşılıksız kalmaz. Şayet Kudüs\'ü İsrail\'e katmakta inat ederlerse milyarlarca Müslümanı aynı kararlılıkla karşılarında bulacaklarından hiç şüpheleri olmasın. Unutulmamalıdır ki, komutanı Hz. Muhammed olan ümmet kimseye boğun eğmez.\"

\"SELAHADDİN EYYUBİ RUHUNUN DİRİLİP KARŞILARINA DİKİLDİĞİNİ GÖRECEKLERDİR\"

AK Parti İl Başkanı Bülent Delican da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump\'ın açıklamalarının insanlık vicdanını yaraladığını, bölgedeki sorunları derinleştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

\"Bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam\'ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. İslam\'ın harem-i izzeti olan Kudüs\'ü tacize teşebbüs edenler, Türküyle, Arabıyla, Kürdüyle tüm Müslümanlarda Selahaddin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini göreceklerdir. Türkiye\'nin, insanlığın silüeti olan Kudüs\'ün mahremiyetine yönelik bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu güçlü tepkinin sonuna kadar arkasındayız. Dünyadaki tüm Müslümanların, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olan Türkiye\'nin çağrısına kulak vererek Kudüs\'e sahip çıkacağına inanıyoruz. Diğer taraftan, Amerika Birleşik Devletleri\'nin bu kararı, dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür. Bu hadise, Cumhurbaşkanımızın, küresel sistemin çarpıklıklarına ve adaletsizliklerine karşı uzun zamandır dile getirdiği \'Dünya 5\'ten büyüktür\' itirazının haklılığını teyit etmiştir. İslam\'ın kalbine saplanmaya çalışılan bu hançere, ancak tüm Müslümanların iki elin parmaklarının kenetlenmesi gibi bütünleşmesiyle engel olabiliriz. Biz müslümanlar olarak Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Basın açıklamasından görüntü.

- Katılanlardan görüntü.

Haber-Kamera: İZMİR (DHA)

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Reyhanlı’da ABD ve İsrail protesto edildi

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, Cuma namazı sonrasında belediye binası önündeki alanda toplananlar ABD ve İsrail’i protesto etti.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan Türk ve Suriyeliler, önce Mescid-i Aksa Cami\'ni sembolize eden maketin etrafında toplandı. Grup belediye binası önündeki alana yürüdü. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ABD ve İsrail’i protesto eyleminde Kuran-ı Kerim okundu. Daha sonra \'Kahrolsun İsrail\' sloganı atan eylemciler, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu\'nun fotoğraflarının bulunduğu posteri üzerine benzin döküp yaktı. Bir süre daha slogan atan eylemciler, dahasonra dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Eylem için toplanan kalabalık

- Mescid-i Aksa’yı sembolize eden aracın üzerine bayrak koyan Suriyeli

- Slogan atanlar

- Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı ile yürüyenler

- Kuran-ı Kerim okunurken

- Tayfur Yumuşak\'ın konuşması

- Slogan atılırken

- ABD ve İsrail Başkanı resimlerinin yakılması

- Dua edilirken

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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Edirne\'de Kudüs protestosu

EDİRNE\'de ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması protesto edildi.

Edirne\'de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerinde ellerinde Türk bayrağı ile toplanan Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail aleyhine sloganlar atıp, \"Kudüs İslam\'ındır\' dövizleri taşıdı. Kadın ve erkeklerin ayrı durduğu protestoda konuşan Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, \"Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in kanlı ortaklığı ve işgal planları devam ediyor. Siyonizmin yeni kuklası Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacaklarına ve Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacaklarına dair açıklamalarda bulunuyor. Kudüs’le ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf ABD’yi de İsrail’i de hiç ummadıkları bir neticeyle karşı karşıya bırakacaktır. İlk kıblemiz olan Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak nitelendirmek, ABD\'nin bu coğrafyadaki tüm varlığının ve ilişkilerinin ciddi bir biçimde sorgulanacağı yeni bir süreci başlatacaktır. Biz bu coğrafyada Amerikan üssü görmek istemiyoruz. Şimdi biz İslam ülkelerinden içi boş kınamalar ya da lanet okumlar değil, sahici yaptırımlar bekliyoruz. Kudüs\'ü başkent olarak tanıyacağını ve Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıyacağını beyan eden Amerika\'dır. O zaman yaptırımların da öfke selinin de ilk muhatabı Amerika\'dır\" dedi.

Görüntü Dökümü

Toplanan kalabalık

Slogan atılması

Basın açıklaması

Polisin önlemleri

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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