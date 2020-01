DHA YURT - YURTTA KUDÜS PROTESTOLARI (2) 

Trabzon ve Rize\'den ABD ve İsrail\'e öfke

TRABZON ve Rize\'de, ABD\'nin Kudüs kararı, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri tarafından düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan etmesine yönelik tepkiler sürüyor. Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv\'deki büyükelçiliklerini Kudüs\'e taşıma kararına tepki göstermek amacıyla Trabzon\'da cuma namazı sonrası protesto gerçekleştirildi.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş Trabzon Sivil İnsiyatifi tarafından organize edilen protestoya destek verdi. Ortak bildirinin okunduğu protesto gösterisinde \'Katil İsrail, Filistin\'den defol\' ve \'Muhammed\'in ordusu kâfirlerin korkusu\' sloganları atıldı. Bildirinin ardından bir araya gelen grup Uzunsokak Caddesi\'nde yürüyüş gerçekleştirerek yaşananlara tepki gösterdi.

RİZE\'DEN DE TEPKİ YAĞDI

Rize\'de Cuma namazı sonrası toplanan bir grup partili, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar ABD ve İsrail aleyhinde sloganlar atarak Kudüs ve Filistin\'e sahip çıktı. Rize AK Parti İl Başkanlığı ve İnsanı Yardım Vakfı (İHH), ABD\'nin Kudüs\'ü \"İsrail\'in başkenti\" olarak tanıma kararına tepki amacıyla Cuma namazı sonrası \'Kudüs Cuma\'sı\' adıyla basın açıklaması ve yürüyüş yaptı.

Rize Sahil Camii önünde toplanan gurup adına konuşan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yunus Çoruh, \"Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın hukuksuz Kudüs açıklaması, insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir. Dünyadaki tüm Müslümanların, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olan Türkiye’nin çağrısına kulak vererek Kudüs’e sahip çıkacağına inanıyoruz. Diğer taraftan, Amerika Birleşik Devletleri’nin bu kararı, dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür. Biz Müslümanlar olarak Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakârlıkta bulunmaya hazırız. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağızö dedi.

DİMDİK AYAKTAYIZ

Rize İnsanı Yardım Vakfı İl Temsilcisi Recep Kaplan, yaşananlara karşı dimdik ayakta olduklarını vurgulayarak \"Zalim ABD ve İsrail’e karşı dimdik ayaktayız. 81 ilde tüm arkadaşlarımız bu keyfi davranışa tepki vermekteyiz. Daima Kudüs ve Filistin bağımsız kalacaktır. Tüm Müslümanlar olarak birleşerek tepki vermeliyiz\" diye konuştu.

SLOGANLARLA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Açıklama ardından yaklaşık 300 kişilik kalabalık Sahil Camii\'nden Memiş Ağa Belediye Parkı\'na kadar sloganlar atarak yürüdü. Yürüyüş boyunca tekbirler getirilerek “Katil İsrail, Filistin’den defol!ö, “Kudüs bizimdir bizim kalacakö, “Gazze’ye selam direnişe devamö şeklinde slogan atan grup daha sonra dua etti.

ERBAŞ: ORTAK PLAN SÜRÜYOR

Öte yandan Rize\'de Muhtarlar Derneği ve Federasyon Başkanı Mustafa Erbaş da konuya ilişkin açıklamada bulunarak Amerika ve İsrail’in Ortadoğu’daki ortak planlarının sürdüğünü söyledi. Bu kararın yok hükmünde bir karar olduğunu ilan ettiklerini kaydeden Erbaş, “Uluslararası camiada Devlet vasfı taşıyan ve teröre destek veren Amerika ve İsrail Ortadoğu’daki ortak planlarını gerçekleştirmeyi sürdürmektedir. Birleşmiş Milletler Nato, ABD ve Avrupa Birliği İsrail’in her sapkınlığına gerek el altından gerekse açıktan destek vermektedirler. İlk Kıblemiz olan Mescidi Aksanın bütün Müslümanların birleştiği buluştuğu Kudüs’ün Amerika başkanı tarafından İsrail’in başkenti olarak ilan etmesi asla kabul edilemez olduğunu belirtmek isteriz. Bu kararın yok hükmünde bir karar olduğunu ilan ediyoruzö ifadelerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Gösterilerden görüntüler

Yapılan açıklamalar

Yürüyüşten görüntüler

Duaların okunması

Slogan atanların görüntüleri

HABER KAMERA: OSMAN ŞİŞKO-AYTEKİN KALENDER / TRABZON - RİZE (DHA)

===========================================

Kilis\'te \'Kudüs\' protestosu

KİLİS\'te sivil toplum kuruluşları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs\'ün, İsrail\'in başkenti olarak tanımasına tepki gösterdi.

Cuma Namazı sonrası Hacı Derviş Camisi\'nde gerçekleştirilen basın açıklamasına sivil toplum kuruluşları temsilci ve üyelerinin yanı sıra; AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat ve Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve AK Parti İl Başkanı İzzet Toprak da katıldı. Ellerinde pankart ve dövizlerle İsrail ve ABD aleyhine slogan atan kalabalık adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Kilis Temsilcisi Bekir Şen, ABD ve İsrail\'e tepki gösterdi.

AK Parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın hukuksuz Kudüs açıklamasının insanlık vicdanın yaraladığını ve bölge sorunları derinleştirdiğini savundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Basın açıklaması

- Pankatlar

- Bekir Şen’nin konuşması

- İzzet Toprak’ın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

=================================

Yozgat’ta cuma namazı çıkışı \'Kudüs\' protestosu

ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü, ‘İsrail\'in başkenti’ olarak tanıması, Yozgat’ta cuma namazı sonrasında protesto edildi.

ABD\'nin Kudus\'ü, İsrail\'in başkenti olarak tanımasının ardından bugün Çapanoğlu Büyük Camii\'nde cuma namazının ardından protesto gösterisi yapıldı. Gösteri öncesi vatandaşlar ellerinde, Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla camiye gelirken, polis güvenlik tedbiri aldı. Cuma namazı çıkışında, Ak Parti İl Teşkilatı tarafından basın açıklaması yapıldı.

Ak Parti İl Başkanı Celal Köse, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump’ın hukuksuz Kudüs açıklamasının insanlık vicdanını yaraladığını ve bölgedeki sorunları derinleştirdiğini söyledi. Köse, “Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artırmaktan başka sonucu olmayacaktırö dedi.

Ak Parti İl Başkanı Celal Köse tarafından yapılan açıklamanın ardından toplanan kalabalık tekbir getirerek olaysız bir şekilde dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cami çıkışından görüntü

-Pankart ve bayraklar

-Basın açıklaması

-Sloganlar

-Kalabalıktan görüntü

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)-

=========================================

Kars ve Varto\'da Kudüs protestosu

KARS ve Muş\'un Varto ilçesinde yüzlerce vatandaş, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını cuma namazı sonrasında yapılan basın açıklaması ve tekbirler ile protesto etti.

Kars\'ta bugün cuma namazı sonrasında Fethiye Camii önünde bir araya gelen AK Parti Kars İl teşkilatı, üyeleri ve namaz için gelen vatandaşlar, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösterdi. \"Kudüs ümmetin kalbidir\" ve \"Kudüs halkı yalnız değildir\" yazılı dövizler açarak alınan kararı protesto etti. AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey\'in de katıldığı basın açıklamasında konuşan Ak Parti İl Başkanı Adem Çalkın, \"İslam\'ın kalbine saplanmaya çalışılan bu hançere, ancak tüm müslümanların iki elin parmaklarının kenetlenmesi gibi bütünleşmesiyle engel olabiliriz. Biz müslümanlar olarak Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız\" dedi.

Muş\'un Vartı ilçesinde ise Hacı Kaya Özer Camiinde kılınan Cuma namazının ardında Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin\'in başkanlığında alınan kararı protesto etmek için yürüyüş düzenlendi. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüş yapan Vartolular adına Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin açıklama yaptı. Kaymakam Çetin, \"Kudüs bizim için önemli olan bir yer. Birlikte sahip çıkacağız. İslam dünyası bir olursa diri olursa bunlar olmaz. Bakın Ortadoğu\'da küçük küçük kabileler oluşturdular. Kimsenin sesi çıkmıyor. Bir Türkiye’nin sesi çıkıyor. Birlik olmamız, çok çalışmamız lazım\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

KARS

-Namaz çıkışı

-Kalabalığın yürüyüşü

-İl Başkanının açıklaması

-Dağılmaları

Haber-Kamera:Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

VARTO

Camiden görüntü

Kaymakam Mehmet Nuri Çetin\'in

Yürüyüş

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK / VARTO, (Muş), (DHA)

==========================================

Ak Parti\'den Kudüs tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması, Burdur\'da Ak Parti Teşkilatı tarafından protesto edildi.

Cuma namazı çıkışında Ulu Camii avlusunda toplanan partililer adına açıklama yapan Burdur İl Başkan Vekili Adem Çakıcı, \"ABD Başkanı Donald Trump\'un hukuksuz Kudüs açıklaması, insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir\" dedi.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Kudüs\'ün tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu belirttiğini kaydeden Adem Çakıcı, \"Bu bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam\'ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. İslam\'ın harem-i izzeti olan Kudüs\'ü tacize teşebbüs edenler, Türkü, Arabı, Kürdü ile tüm Müslümanlarda Selahaddin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini göreceklerdir\" diye konuştu.

Dünyadaki tüm Müslümanların, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olan Türkiye\'nin çağrısına kulak vererek Kudüs\'e sahip çıkacağına inandıklarını vurgulayan Çakıcı, şunları kaydetti:

\"ABD\'nin bu kararı, dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür. Bu hadise, Cumhurbaşkanımızın küresel sistemin çarpıklıklarına ve adaletsizliklerine karşı uzun zamandır dile getirdiği \'dünya beşten büyüktür\' itirazının haklılığını teyit etmiştir. İslam\'ın kalbine saplanmaya çalışılan bu hançere, ancak tüm Müslümanların iki elin parmaklarının kenetlenmesi gibi bütünleşmesiyle engel olabiliriz. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız.\"

Grup dua ettikten sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Ulu Cami dış görünüş,

- Camiden çıkanlar

- Adem Çakıcı\'nın basın bildirisini okuması

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

===========================================

İslahiye\'de Kudüs protestosu

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde,13 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturulan Gönüllü Kuruluşlar Sivil Toplum Örgütü, Kudüs\'ün, İsrail\'in başkenti olarak ilan edilmesine tepki gösterdi.

Memur-Sen İslahiye Temsilciliği öncülüğünde Cuma namazı sonrası Merkez Dervişiye Camisi bahçesinde toplanan kalabalık, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyarak Büyükelçilik binasını buraya taşımak istemesini protesto etti. Ellerinde \'Kudüs düşerse Mekke düşer, Medine düşer, İstanbul düşer, biz düşeriz\', \'Kudüs özgür olmadıkça tüm şehirler tutsaktır\' ve \'Kudüs İslamın ilk kıblesidir\' yazılı dövizlerle tekbir getirip İsrail ve ABD aleyhine slogan atan kalabalık adına Ethem Akdoğan basın açıklaması yaptı.

Kalabalık, İlçe Müftüsü Ramazan Dolu tarafından dua okunmasının ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Dervişiye Camisi

- Cami bahçesinde toplanan kalabalık

- Ethem Akdoğan\'ın basın açıklaması

- Müftü Ramazan Dolu\'nun dua okuması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kadir ÇELİK-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

=============================================