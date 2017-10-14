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DHA YURT - Yüksekova'da kaçakları taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 66 yaralı

  HAKKARİ'ni Yükseova İlçesi'nde yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları belirtilen 65 kaçağı taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı

14 Ekim 2017 16:58


 
HAKKARİ\'ni Yükseova İlçesi\'nde yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları belirtilen 65 kaçağı taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada Pakistan vatandaşı oldukları belirtilen 65 kaçak ve sürücü yaralandı. Büyük bölümü hafif yaralı olan kaçaklar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. 

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Yüksekova İlçesi\'ne 8 kilometre uzaklıkta bulunan Gürdere Köyü yakınlarında meydana geldi. Dağlıca Bölgesi\'nden Yüksekova\'ya gelen 34 LYV 78 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada yurda kaçak yollarla girdikleri ve Pakistan vatandaşı oldukları belirtilen tamamı erkek 65 kaçak ve kimliği tespit edilemeyen sürücü yaralandı. 

Kazayı gören köylüler hemen yardıma koşarken, 112, polis ve jandarmaya da haber verildi. Bunun üzerine bölgeye 7 ambulans sevk edildi. Kamyonet kasasından çevreye fırlayan yaralı kaçaklar köylülerin de yardımıyla ambulanslara konuldu. Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, bazılarını durumunu ağır olduğu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yaralılar arasında bulunduğu belirtilen sürücünün tespit edilebilmesi için araştırmalara devam ediliyor.

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Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)- 

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