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DHA YURT - Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 44 yaralı (1)

YOZGAT'ın Akdağmadeni İlçesi'nde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 44 kişi de yaralandı

07 Eylül 2017 03:54

YOZGAT\'ın Akdağmadeni İlçesi\'nde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 44 kişi de yaralandı.
Kaza saat 22.50 sıralarında Akdağmadeni İlçesi Abdurrahmanlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Ağrı\'dan İzmir\'e giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 HA 669 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 44 kişi de yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye AFAF, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar Akdağmadeni, Saraykent ve Sorgun ve Yozgat\'taki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım güçlükle sağlanırken, araç kuyruğu oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yerinden ilk görüntüler 

---GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT,(DHA)

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