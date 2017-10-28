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DHA YURT -Yozgat’ta tandır ateşi, 3 evi yaktı

YOZGAT merkeze bağlı Topçu Köyü'nde, ekmek yapıldıktan sonra söndürülmeyen tandırdan çıkan yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi

28 Ekim 2017 03:28

YOZGAT merkeze bağlı Topçu Köyü\'nde, ekmek yapıldıktan sonra söndürülmeyen tandırdan çıkan yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, bugün saat 21.30 sıralarında merkeze bağlı Topçu Köyü\'nde çıktı. Ahmet Kızılay’a ait tandırda, kış hazırlıkları için ekmek yapan kadınların söndürmeden bıraktığı ateş, eve sıçradı. Alevler kısa sürede yayılarak İhsan Karataş ile İbrahim Karataş\'a ait evlere de sıçradı. İhbar üzerine köye Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına alarak söndürdü. 

Can kaybının olmadığı yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yanan evler
- Yangının çıktığı tandır
- İtfaiyenin çalışması
- Vatandaşlarla röportaj

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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