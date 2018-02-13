DHA YURT - Yozgat'ta şehidi icraya veren avukatın bürosuna saldırı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan\'ı icraya veren avukat Emine Gün\'ün avukatlık bürosu saldırıya uğradı.

Avukat Emine Gün\'ün Haşim Kılıç Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bürosuna, yoldan geçen H.S.A. saldırdı. Saldırıda büronun camları kırılırken, H.S.A.\'nın ise eli kesildi. Olay yerine çağrılan ambulansla H.S.A. tedavi için Yerköy Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi ise olayın büyümemesi için önlem aldı. Bu arada büroda büroda bulunan Avukat Emine Gün\'in isminin yazıldığı levha ise indirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Bürodan görüntü

-Detay

Haber:YERKÖY,(Yozgat),(DHA)