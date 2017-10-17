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DHA YURT - Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 20 yaralı

KONYA'nın Karapınar ilçesinde yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

17 Ekim 2017 09:58

KONYA\'nın Karapınar ilçesinde yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Karapınar-Ereğli karayolu Akören mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Antalya\'dan Diyarbakır\'a giden ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 21 FS 535 plakalı yolcu otobüsü, yol çalışması nedeniyle trafik akışının tek şeritten sağlandığı yolda, aynı yönde seyreden Mustafa Birer idaresindeki 42 ETV 17 plakalı pancar yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar ve Ereğli\'deki hastanelere kaldırıldı. Ereğli Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınan bir kişi ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kaza yeri detay
- Güvenlik önleminin alınması
- Yolun temizlenmesi
- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Atilla ATMACA /KARAPINAR,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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