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DHA YURT - Yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

KONYA'nın Ilgın İlçesi'nde yolcu otobüsünün yoldan çıkıp devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı

06 Temmuz 2018 04:17

KONYA\'nın Ilgın İlçesi\'nde yolcu otobüsünün yoldan çıkıp devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Konya-Afyonkarahisar Karayolu Ilgın ilçesi Kapaklı mevkiinde meydana geldi. Murat Taştekin\'in kullandığı 44 AG 919 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 15 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Hastaneye yaralı getirilmesi
-Ambulanslardan detay
Haber-Kamera: Atilla MEMİŞ / ILGIN(Konya),(DHA)

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