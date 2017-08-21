DHA YURT - Yol verme kavgasında linç girişimini polis havaya ateş açarak önledi



ŞANLIURFA\'da, sürücüsünün yol vermediği iddia edilen motosikletten yolcu midibüsüne kuru sıkıdan çevrilme tabancayla ateş açıldı. Midibüs sürücüsü Şükrü Doğan\'ın tabancayla yaralandığı, motosikletteki kişinin de çevredekiler tarafından linç edilmek istendiği kavgayı polis, havaya ateş açarak sonlandırdı.

Olay, öğle saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Şükrü Doğan’ın kullandığı 63 H 0142 plakalı halk midibüsü ile plakası öğrenilemeyen motosikletin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletteki ismi öğrenilemeyen bir kişi, kuru sıkıdan bozma tabancayla midibüse ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların başına ve bacağına isabet ettiği midibüs sürücüsü Şükrü Doğan yaralandı. Motosikletteki iki kişiden biri kaçarken, diğeri ise çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. İhbarla olay yerine gelen çok sayıda polis, tarafları ayırmakta güçlük çekince havaya uyarı ateşi açtı. Dövülerek yaralanan ve gözaltına alınan gencin üzerinden bir miktar uyuşturucu çıktı. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne götürülen midibüs sürücüsü Şükrü Doğan ise, acil serviste tedaviye alındı. Doğan\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, özel harekat polisleri olası bir gerginliğe karşı olay yerinde zırhlı araçlarla güvenlik önlemi aldı. Polis kavgaya karışıp kaçan diğer gencin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin havaya ateş açması

- Şüpheliyi vuran vatandaşlar

- Şüpheliyi vatandaşların elinden kurtaran polis

- Şüphelinin gözaltına alınıp araca konulması

- Yerde bulunan boş kovanlar ve tabanca

- Çevrede önlem alan polis ekipleri

- Olay yerinde inceleme yapan polisler

- Polis ekiplerinin toplanan meraklı vatandaşları dağıtması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL- Uğur BUDAK/ŞANLIURFA, (DHA) -