DHA YURT - YERİN METRELERCE ALTINDA İLK SAHUR

ZONGULDAK’ta, maden işçileri Ramazan ayının ilk sahurunu yerin metrelerce altında evlerinden getirdikleri yiyeceklerle yaptı.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesi’nde özel bir şirkete ait maden ocağında 00.00-08.00 vardiyasında çalışan işçiler, ilk sahuru yerin 300 metre altında yaptı. Sahur saatinin yaklaşmasıyla işlerini bırakıp el ve yüzlerini temizleyen işçiler, ardından tahtadan kurdukları yer sofrasında toplandı. Evlerinden getirdikleri peynir, zeytin, domates, ekmek ve meyveleri kömür karası elleriyle hazırlayan işçiler, yemeklerini yedikten sonra dua etti.

DÜNYANIN EN ZENGİN SOFRASI

22 yıllık maden işçisi Satılmış Kara, kazasız ve belasız Ramazan ayına girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yer altında sahurun bir başka olduğunu söyleyen Kara, \"Tahtalar üzerine kurduğumuz sofrada sahur yapıyoruz. Yer altında çalışmak zor olsa da bu sofra bize keyif veriyor. Ailemizden uzağız. Onlar yer üstünde biz yer altındayız. Sahurdan sonra çalışmaya devam edeceğiz\" dedi.

12 yıllık maden işçisi Fatih Erkut ise, \"Genelde hep sahur veya iftar denk geliyor bana. Huzurlu oluyor burada. Aileden ve çocuktan uzak olsak ta bir şekilde sahur yapıyoruz. Bunun zevki ve tadı ayrı. En zengin en lüks restorana da gitseniz bunu tadını bulamazsınız. Dünyanın en zengin sofrası\" diye konuştu.

İşçiler, sahurun ardından oruca niyetlendikten sonra işlerinin başına döndü.

Görüntü Dökümü

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-Madencilerin çalışması

-Sofra kurmaları

-Yemek yemeleri ve dua etmeleri

-Satılmış Kara ile röp.

-Fatih Erkut ile röp

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

