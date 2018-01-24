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DHA YURT - Yaralanan 2 Türk askeri Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi 

Suriye'nin Afrin kenti kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 2 Türk askeri yaralandı

24 Ocak 2018 16:23

Suriye\'nin Afrin kenti kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 2 Türk askeri yaralandı. Yaralı askerler, Gülbaba Köyü Sınır Tahliye Noktasına getirilerek, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kilis Devlet Hastanasi
 Ambulansların gelişi
- Yaralı askerlerin acile alınması

HABER-KAMERA: REŞİT ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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