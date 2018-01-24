DHA YURT - Yaralanan 2 Türk askeri Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi 

Suriye\'nin Afrin kenti kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 2 Türk askeri yaralandı. Yaralı askerler, Gülbaba Köyü Sınır Tahliye Noktasına getirilerek, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kilis Devlet Hastanasi
Ambulansların gelişi
- Yaralı askerlerin acile alınması
HABER-KAMERA: REŞİT ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA
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